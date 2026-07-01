КОТЕРА ЯН
КОТЕРА ЯН - чешский архитектор.
Учился в Немецкой ремесленной школе в Пльзене (1887-1890 годы) и в венской АХ (1894-1897 годы) у О. Вагнера.
Одной из первых построек в стиле модерн в Праге стала ранняя работа Я. Котера - дом Петерки (1899-1900 годы), близкий венскому варианту Сецессиона. В 1903-1904 годы Я. Котера cпроектировал и построил павильон Чехии на Международной выставке в Сент-Луисе.
В США познакомился с творчеством Ф.Л. Райта, на обратном пути в Прагу проезжал через Великобританию и Нидерланды, где изучал современые постройки из кирпича в русле т. н. амстердамской школы и школы Глазго.
Отказался от стилистики модерна в пользу ясной и функциональной композиции, демонстрации конструкции постройки, скупой орнаментации (Народный дом в Простеёве, 1905-1907 годы; городской музей в Градец-Кралове, 1907-1912 годы, ныне Музей Восточной Чехии). Лаконичные формы собственного особняка Я. Котера (1908-1909 годы) и доходного дома Урбанека («Моцартеум», 1912-1913 годы; оба - в Праге) позволяют отнести их к раннему рационализму. Я. Котера выполнил несколько проектов рабочих посёлков типа «города-сада» (в Лоуни, 1909-1913 годы; Злине, 1918 год; Кралув-Двуре, 1920 год).
В 1921 году Я. Котера выиграл архитектурный конкурс на проект комплекса Карлова университета на набережной Влтавы в Праге со своим вариантом в русле неоклассицизма и национального романтизма (по плану Я.Котера арх. Л. Махонем реализовано только здание юридичечкого факультета, 1924-1927 годы). Принимал активное участие в художественной жизни Чехии; член общества художников «Манес» (с 1898 года); в 1914 году - один из инициаторов создания чешского Веркбунда («Svaz českého díla»). Преподавал в Художественно-промышленной школе (1898-1910 годы) и в АХ (1910-1923 годы) в Праге; среди учеников - видные представители чешского архитектурного кубизма (Й. Гочар, П. Янак) и функционализма (Б. Фукс, Я. Крейцар).
Сочинения:
O novém umění // Volné směry. Praha, 1900. Sv. 4;
Meine und meiner Schüler Arbeiten, 1898–1901. W., [1902].