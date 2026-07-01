КОТЕРА ЯН

КОТЕРА ЯН - чешский архитектор .

Учил­ся в Немецкой ре­мес­лен­ной шко­ле в Пльзе­не (1887-1890 годы) и в вен­ской АХ (1894-1897 годы) у О. Ваг­не­ра.

Од­ной из пер­вых по­стро­ек в сти­ле мо­дерн в Пра­ге ста­ла ран­няя ра­бо­та Я. Котера - дом Пе­тер­ки (1899-1900 годы), близ­кий вен­ско­му ва­ри­ан­ту Се­цес­сио­на. В 1903-1904 годы Я. Котера cпроектировал и по­стро­ил па­виль­он Че­хии на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке в Сент-Луи­се.

В США по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом Ф.Л. Рай­та, на об­рат­ном пу­ти в Пра­гу про­ез­жал че­рез Ве­ли­ко­бри­та­нию и Ни­дер­лан­ды, где изу­чал современые по­строй­ки из кир­пи­ча в рус­ле т. н. ам­стер­дам­ской шко­лы и шко­лы Глаз­го.

От­ка­зал­ся от сти­ли­сти­ки мо­дер­на в поль­зу яс­ной и функ­цио­наль­ной ком­по­зи­ции, де­мон­ст­ра­ции кон­ст­рук­ции по­строй­ки, ску­пой ор­намен­та­ции (На­род­ный дом в Про­стеё­ве, 1905-1907 годы; городской му­зей в Гра­дец-Кра­ло­ве, 1907-1912 годы, ны­не Му­зей Восточной Че­хии). Ла­ко­нич­ные фор­мы собственного особ­ня­ка Я. Котера (1908-1909 годы) и до­ход­но­го до­ма Ур­ба­не­ка («Мо­цар­те­ум», 1912-1913 годы; оба - в Пра­ге) по­зво­ля­ют от­не­сти их к ран­нему ра­цио­на­лиз­му. Я. Котера вы­пол­нил несколько про­ек­тов ра­бо­чих по­сёл­ков ти­па «го­рода-са­да» (в Ло­уни, 1909-1913 годы; Зли­не, 1918 год; Кра­лув-Дву­ре, 1920 год).

В 1921 году Я. Котера вы­иг­рал ар­хитектурный кон­курс на про­ект ком­плек­са Кар­ло­ва университета на на­бе­реж­ной Влта­вы в Пра­ге со сво­им ва­ри­ан­том в рус­ле не­оклас­си­циз­ма и национального ро­ман­тиз­ма (по пла­ну Я.Котера арх. Л. Ма­хо­нем реа­ли­зо­ва­но толь­ко зда­ние юри­дичечкого факультета, 1924-1927 годы). При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ху­дожественной жиз­ни Че­хии; член общества ху­дож­ни­ков «Ма­нес» (с 1898 года); в 1914 году - один из ини­циа­то­ров соз­да­ния чешского Вер­кбун­да («Svaz českého díla»). Пре­по­да­вал в Ху­дожественно-промышленной шко­ле (1898-1910 годы) и в АХ (1910-1923 годы) в Пра­ге; сре­ди уче­ни­ков - вид­ные пред­ста­ви­те­ли чешского ар­хитектурного ку­биз­ма (Й. Го­чар, П. Янак) и функ­цио­на­лиз­ма (Б. Фукс, Я. Крей­цар).

Сочинения:

O novém umění // Volné směry. Praha, 1900. Sv. 4;

Meine und meiner Schüler Ar­bei­ten, 1898–1901. W., [1902].