КОТЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Котельникова, Любовь Александровна (29.08.1927, Москва — 13.02.1988, Москва) — историк-медиевист, специалист по истории средневековой Италии, доктор исторических наук (1967), сотрудник Института истории Академии наук СССР (1956—1988).

С отличием окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1944—1949). Ученица академика А. И. Неусыхина. Прошла семинар под его руководством при кафедре истории Средних веков Московского государственного университета, который стал научной базой на всю жизнь, привив любовь к средневековым источникам, всесторонне подготовив к работе с ними не только в публикациях, но и архивах, сформировав четкие методологические ориентиры, которые обогащались на протяжении всей исследовательской деятельности, связанной с деревней и городом Италии VIII—XV вв.

Поступила в аспирантуру МГУ и написала кандидатскую диссертацию «Положение зависимого крестьянства в Северной и Средней Италии в VIII—XII вв.» (защита в 1953).

Методологически значимыми для К. стали годы работы (1953—1956) в Издательстве иностранной литературы, где вначале как старший редактор, потом как исполняющая обязанности заведующей редакцией по изданию произведений классиков марксизма-ленинизма, К. глубоко освоила не только смысл учения Маркса и Энгельса о формациях, но и способы их аргументации, диалектику рассуждений, детально уяснила основания важнейших тезисов. Свою исследовательскую жизнь она связала с 1956 с сектором истории Средних веков Института истории (с 1968 Институт всеобщей истории АН СССР, ныне ИВИ РАН). До последних дней жизни активно работала в секторе, пройдя путь от младшего до ведущего научного сотрудника. Немалый опыт К. обрела за годы исполнения обязанностей ответственного секретаря сборника «Средние века» (1957—1969), главного научного издания медиевистов СССР и затем России.

К. успела почувствовать и ветры перемен, принять участие в чтении и критическом обсуждении работ по истории крестьянства, генезиса феодализма, написанных с позиций, близких школе Анналов и исторической антропологии. Расширению и обновлению ее научных горизонтов немало способствовали научные поездки в Италию, контакты там с медиевистами, участие в знаменитых симпозиумах 1970 — V Международном конгрессе экономической истории в Ленинграде и XIII Международном конгрессе исторических наук в Москве. Знакомство с материалами по истории итальянских городов уже в 1950-е развернуло К. к сложной теме, связанной с взаимоотношениями города и деревни в Италии. Городская тема в ту пору только начинала пробивать себе дорогу в море аграрно-крестьянской проблематики, на итальянском материале мощный шаг был сделан будущим академиком В. И. Рутенбургом . К. попыталась свести две проблемы в рамках единого исследовательского поля социально-экономической истории, чего до нее систематически никто в России не предпринимал. В 1967 вышла первая монография «Итальянское крестьянство и город в XI—XIV вв.: по материалам Средней и Северной Италии» (в 1975 и 1982 вышла на итальянском языке), защищенная в качестве докторской диссертации. Раскрывая смыслы своих подходов, К. неоднократно выступала с докладами на конференциях, организованных Международным институтом экономической истории «Франческо Датини» в Прато, различными историческими обществами, а также в университетах Флоренции, Пизы, Сиены, Болоньи и Рима. По результатам итальянские коллеги охотно публиковали новые изыскания К., около четверти всех ее статей и книг вышло за рубежом. Этим К. поддержала традицию знакомства западных коллег с изысканиями русских ученых, заложенную веком раньше, как и традицию участия в работе итальянских научных обществ, членом которых состояла.

К. стала одним из самых крупных специалистов по социально-экономическим проблемам средневековой Италии. Работа в итальянских архивах позволила ввести в оборот огромные пласты новых источников по истории деревни и города Италии в Средние века. К. имела собственный взгляд на проблему разрыва-преемственности между позднеантичными и раннесредневековыми структурами, не сводя все к полному разрыву, «смене», продиктованному идеей смены формаций. Она углубила, уточнила, во многом пересмотрела традиционные взгляды на итальянский город, и здесь акцентируя связь и преемственность, но одновременно «перестройку» (авторский термин) взаимоотношений городов и сельской округи под влиянием новых товарно-денежных отношений. К. не считала возможным обозначать только новое, «передовое» в жизни деревни и города, но выявляла, показывала, как они сочетаются, переплетаются с прежним, традиционным, постепенно переплавляясь, реагируя тем самым на вызовы времени. Детально К. проследила это через положение, платежи, договорные обязательства крестьян разных категорий, а также их взаимосвязи с «новыми» владельцами поместий из числа горожан. Особое внимание она уделяла вопросу об освобождении крестьян от личной зависимости в XII—XIII вв., характеру участия городов в этом процессе, их «крестьянской» политике. В 1987 вышла в свет итоговая монография «Феодализм и город в Италии в XIII—XV веках: по материалам центральных и северных областей». Название показывает, что за 20 лет ученый перешла от крестьянства к эпохе в целом и городу тоже в целом. Чуть раньше вышла монография в Риме, достойно представив основные научные открытия, итоги трудов К.

К. активно сотрудничала с университетской наукой. Она принимала участие в подготовке глав коллективных изданий: «Хрестоматии по истории средних веков» (2 т., 1961—1963), учебника «История Средних веков» (1964), «История Италии» (1970) и «История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма» (1985—1986).

Как автор 140 научных работ в 1970 К. была награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». В 1971 была избрана почетной гражданкой г. Лукка (Италия).

Соч.: Итальянское крестьянство и город в XI—XIV вв. По материалам Средней и Северной Италии. М., 1967; Итальянский город раннего средневековья и его роль в процессе генезиса феодализма // Средние века. Вып. 38. М., 1975. С. 100—115; Городское землевладение в Центральной Италии в VIII—XI вв. //Средние века. Вып. 44. М., 1981. С. 76—96; Феодализм и город в Италии в VIII—XV веках. М., 1987; Итальянская синьория в XIV—XV вв. (условия и предпосылки возникновения) // Средние века. Вып. 50. М., 1987. С. 138—150.

Лит.: Бессмертный Ю. Л.Памяти Любови Александровны Котельниковой // Средние века. М., 1989. Вып. 52. С. 369—371; Брагина Л. М.Любовь Александровна Котельникова (1927—1988) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 5. Средние века. Новая и новейшая история. М., 2010. С. 74—86.