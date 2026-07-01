КОТЕЛЬНИЧ
КОТЕЛЬНИЧ - город в России.
В западной части Кировской обл., центр Котельничского р-на. Население 26,6 тыс. человек (2008 год). Расположен на правом берегу р. Вятка (пристань), близ впадения в неё р. Молома. Железнодорожный узел. Через Котельнич проходит автомагистраль Йошкар-Ола (Марий Эл) - Киров.
Основание города связано со славянским освоением бассейна р. Вятка. По некоторым данным, возник на месте черемисского (марийского) поселения Кокшаров в конце XII века. Первое упоминание Котельнича в летописях (1-й и 2-й Софийских, Новгородской 4-й и др.) относится к 1459 году.
Имел стратегическое значение в защите северо русских земель от ордынских набегов XIII-XV веков. В 1489 году в составе Вятской земли вошёл в Русское государство. В XVI-XVII веках торговые пути связывали Котельнич с Москвой, Великим Устюгом, Архангельском, городами Поволжья, Сибирью. В 1613-1614 годы построен мужской Иоанно-Предтеченский монастырь, в 1678 году - женский Новодевичий в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы монастырь (оба закрыты в 1764 году). С середины XVII века до 1930-х годов действовала Алексеевская ярмарка (возрождена с 2007 года). В XVIII веке имел статус пригорода. Уездный город Вятской губ. (1780-1929 годы; в 1780-1796 годы Вятское наместничество). В XVIII - середине XIX веков развивались кузнечное, скорняжное, плотницкое, гончарное, бондарное и др. ремёсла. В 1812 году город стал местом ссылки пленных солдат наполеоновской армии, в XIX - начале XX веков - место политической ссылки. В 1906 году открыто постоянное движение по прошедшей через Котельнич линии Вятка - Вологда Северных железной дороги. В декабре 1917 году установлена сов. власть.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годы входил в Вятско-Слободской укреплённый район, являвшийся одним из центров формирования частей РККА, в т. ч. интернациональных (состоявших из военнопленных венгров). В 1926 году пожаром уничтожено две трети гор. построек. В 1927 году открыто движение по железнодорожной линии Котельнич - Нижний Новгород. Окружной (1929-1930 годы), районный (с 1929 года) центр Горьковского края (1929-1934 годы, до 1932 года Нижегородский край), Кировского края (1934-1936 годы), с 1936 года Кировской обл. В 1939-1941 годы в Котельниче действовал педагогический институт. Во время Великой Отечественой войны в Котельниче в 1942 году сформирована 109-я стрелковая бригада, в городе размещались 4 эвакогоспиталя.
В 1784 году утверждён регулярный план застройки Котельнича (арх. И.М. Лейм). Сохранились бывыший Гостиный двор в стиле ампир (1856 год), каменные торговые и жилые здания второй половины XIX - начала XX веков, Николаевская церковь (1859 год). Музеи: краеведческий (открыт в 1917 году как уездный, возобновлён в 1923 году как краеведческий), Областной палеонтологический (1994 году).
Действуют механический (производство лесопильных станков) и мачтопропиточный (входит в состав холдинговой компании «Проминдустрия») заводы, мебельная фабрика (главным образом стулья, диваны, кресла), предприятие «Вымпел-М» (сантехническая арматура), трикотажная фабрика (1936 год; филиал компании «Текском»), предприятия пищевой промышленности и др.
На территории Котельнича изучены Котельничское (XIII-XVII веков) и Скорняковское (VIII-III века до н. э.; V-IX века н. э.) городища; в окрестностях Котельнича - Ковровское (VI-V тысячилетия до н. э., XIII-X века до н. э.; VIII-IX, XIII-XVI века н. э.), Заборное (IV-XVI века), Шабалинское (VII-III тысячилетие до н. э.; XIV-XVII века н. э.) городища, поселение Искра (XII-XIII века), Спасское селище (XIII-XVII века). Среди находок: отдельные финно-угорские предметы, керамика, птицевидные подвески XII-XIII веков, бронзовые кресты XIII-XV веков, свинцовые вислые печати XIV века, остатки оборонительных сооружений, жилищ, медеплавильной мастерской.
Неподалёку от Котельнича находятся: Вознесенская церковь (1750 год) в с. Гостево, Ильинская церковь (1767 год) с колокольней и трапезной (XIX век) в с. Юрьево, Музей истории крестьянства (основан в 1972 году как музей истории колхоза «Искра», современное название с 1993 года) в пос. Ленинская Искра.
Близ города - Нургушский заповедник.