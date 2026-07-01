КОТЕЛЬНИЧ

КОТЕЛЬНИЧ - город в России.

В западной час­ти Ки­ров­ской обл., центр Ко­тель­нич­ско­го р-на. Население 26,6 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Вят­ка (при­стань), близ впа­де­ния в неё р. Мо­ло­ма. Железнодорожный узел. Че­рез Котельнич про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Йош­кар-Ола (Ма­рий Эл) - Ки­ров.

Ос­но­ва­ние го­ро­да свя­за­но со славянским освое­ни­ем бас­сей­на р. Вят­ка. По не­ко­то­рым дан­ным, воз­ник на мес­те че­ре­мис­ско­го (ма­рий­ско­го) по­се­ле­ния Кок­ша­ров в конце XII века. Пер­вое упо­ми­на­ние Котельнича в ле­то­пи­сях (1-й и 2-й Со­фий­ских, Нов­го­род­ской 4-й и др.) от­но­сит­ся к 1459 году.

Имел стра­те­гическое зна­че­ние в за­щи­те северо русских зе­мель от ор­дын­ских на­бе­гов XIII-XV веков. В 1489 году в со­ста­ве Вят­ской зем­ли во­шёл в Русское государство. В XVI-XVII веках тор­го­вые пу­ти свя­зы­ва­ли Котельнич с Мо­ск­вой, Ве­ли­ким Ус­тю­гом, Ар­хан­гель­ском, го­ро­да­ми По­вол­жья, Си­би­рью. В 1613-1614 годы по­стро­ен муж­ской Ио­ан­но-Пред­те­чен­ский монастырь, в 1678 году - жен­ский Но­во­де­ви­чий в честь Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­дицы монастырь (оба за­кры­ты в 1764 году). С середины XVII века до 1930-х годов дей­ст­во­ва­ла Алек­сеев­ская яр­мар­ка (воз­ро­ж­де­на с 2007 года). В XVIII веке имел ста­тус при­го­ро­да. Уезд­ный го­род Вят­ской губ. (1780-1929 годы; в 1780-1796 годы Вят­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XVIII - середине XIX веков раз­ви­ва­лись куз­неч­ное, скор­няж­ное, плот­ниц­кое, гон­чар­ное, бон­дар­ное и др. ре­мёс­ла. В 1812 году го­род стал местом ссыл­ки плен­ных сол­дат на­по­ле­о­нов­ской ар­мии, в XIX - начале XX веков - место по­ли­тической ссыл­ки. В 1906 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Котельнич ли­нии Вят­ка - Во­ло­гда Се­вер­ных железной дороги. В декабре 1917 году ус­та­нов­ле­на сов. власть.

В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годы вхо­дил в Вят­ско-Сло­бод­ской ук­ре­п­лён­ный рай­он, яв­ляв­ший­ся од­ним из цен­тров фор­ми­ро­ва­ния час­тей РККА, в т. ч. ин­тер­на­цио­наль­ных (со­сто­яв­ших из во­ен­но­плен­ных венг­ров). В 1926 году по­жа­ром унич­то­же­но две тре­ти гор. по­стро­ек. В 1927 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ко­тель­нич - Ниж­ний Нов­го­род. Ок­руж­ной (1929-1930 годы), рай­он­ный (с 1929 года) центр Горь­ков­ско­го края (1929-1934 годы, до 1932 года Ни­же­го­род­ский край), Ки­ров­ско­го края (1934-1936 годы), с 1936 года Ки­ров­ской обл. В 1939-1941 годы в Котельниче дей­ст­во­вал пе­да­го­гический институт. Во вре­мя Великой Отечественой вой­ны в Котельниче в 1942 году сфор­ми­ро­ва­на 109-я стрел­ко­вая бри­га­да, в го­ро­де раз­ме­ща­лись 4 эва­ко­гос­пи­та­ля.

В 1784 году ут­вер­ждён ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Котельнича (арх. И.М. Лейм). Со­хра­ни­лись бывыший Гос­ти­ный двор в сти­ле ам­пир (1856 год), ка­мен­ные тор­го­вые и жи­лые зда­ния второй половины XIX - начала XX веков, Ни­кола­ев­ская церковь (1859 год). Му­зеи: крае­вед­че­ский (от­крыт в 1917 году как уезд­ный, во­зоб­нов­лён в 1923 году как крае­ведческий), Об­ла­ст­ной па­лео­нто­ло­ги­че­ский (1994 году).

Дей­ст­ву­ют ме­ха­ни­че­ский (про­изводство ле­со­пиль­ных стан­ков) и мач­то­про­пи­точ­ный (вхо­дит в со­став хол­дин­го­вой ком­па­нии «Про­мин­ду­ст­рия») за­во­ды, ме­бель­ная фаб­ри­ка (главным образом сту­лья, ди­ва­ны, крес­ла), пред­при­ятие «Вым­пел-М» (сан­тех­ническая ар­ма­ту­ра), три­ко­таж­ная фаб­ри­ка (1936 год; фи­ли­ал ком­па­нии «Тек­ском»), пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности и др.

На тер­ри­то­рии Котельнича изу­че­ны Ко­тель­нич­ское (XIII-XVII веков) и Скор­ня­ков­ское (VIII-III века до н. э.; V-IX века н. э.) го­ро­ди­ща; в ок­ре­ст­но­стях Котельнича - Ков­ров­ское (VI-V тысячилетия до н. э., XIII-X века до н. э.; VIII-IX, XIII-XVI века н. э.), За­бор­ное (IV-XVI века), Ша­ба­лин­ское (VII-III тысячилетие до н. э.; XIV-XVII века н. э.) го­ро­ди­ща, по­се­ле­ние Ис­кра (XII-XIII века), Спас­ское се­ли­ще (XIII-XVII века). Сре­ди на­хо­док: отдельные фин­но-угор­ские пред­ме­ты, ке­ра­ми­ка , пти­це­вид­ные под­вес­ки XII-XIII веков, брон­зо­вые кре­сты XIII-XV веков, свин­цо­вые вис­лые пе­ча­ти XIV века, ос­тат­ки обо­ро­нительных со­ору­же­ний, жи­лищ, ме­де­пла­виль­ной мас­тер­ской.

Не­по­да­лё­ку от Котельнича на­хо­дят­ся: Воз­не­сен­ская церковь (1750 год) в с. Гос­те­во, Иль­ин­ская церковь (1767 год) с ко­ло­коль­ней и тра­пез­ной (XIX век) в с. Юрь­е­во, Му­зей ис­то­рии кре­сть­ян­ст­ва (ос­но­ван в 1972 году как му­зей ис­то­рии кол­хо­за «Ис­кра», современное на­зва­ние с 1993 года) в пос. Ле­нин­ская Ис­кра.

Близ го­ро­да - Нур­гуш­ский за­по­вед­ник.

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