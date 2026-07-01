КОТБУС
КОТБУС - город на востоке Германии, земля Бранденбург.
Население 101 тыс. человек (2009 год; 126 тыс. человек в 1990 году), в т. ч. около 1% - лужицкие сербы. Второй (после Потсдама) по числу жителей и экономическому значению город Бранденбурга. Расположен на р. Шпре. Железнодорожный узел Восточной Германии (4 железнодорожных вокзала); железнодорожными линиями соединён с Берлином, Дрезденом, Лейпцигом, Франкфуртом-на-Одере, Гёрлицем (далее на Вроцлав и Краков, Польша). Через Котбус проходит автострада, связывающая федеральный автобан Берлин - Дрезден с Польшей и др. восточно-европейскими странами. Аэропорты местного значения Котбус - Нойхаузен и Котбус - Древиц.
Возник в период германских завоевания и колонизации славянских земель XII-XIII веков на месте крепости лужичан. Первое письменное упоминание относится к 1156 году. Управлялся императорскими бургграфами, «господами Котбуса» из франкского дворянского рода, находившегося в ленной зависимости поочерёдно от Веттинов, Асканиев (с 1304 года), Саксонской династии, Виттельсбахов, Люксембургов. В 1445 году отошёл к курфюрстам Бранденбурга из династии Гогенцоллернов. В средние века Котбус - небольшой центр торговли, ремёсел и сукнодельного производства. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов.
В 1701 году в Котбус была основана колония гугенотов, что способствовало экономическому расцвету города и его превращению в один из основных центров текстильного производоства в германские государствах. В 1806 году оккупирован французскими войсками Наполеона I, в 1807 году передан королевству Саксония, в 1813 году возвращён под власть Пруссии, что было подтверждено Венским конгрессом 1814-1815 годов.
В XIX веке стал ведущим хозяйственным и культурным центром Нижнего Лаузица; важное значение приобрела текстильная промышленность. В XX веке добыча бурого угля (Нижнелаузицкий буроугольный бассейн) стала основой развития в районе Котбуса электроэнергетики и химической индустрии. Сильно пострадал в результате налёта американской авиации 15 февраля 1945 года, взят Красной Армией 22 апреля 1945 года. С 1949 года в ГДР, в 1952-1990 годы административный центр одноименного округа. В 1950-1990-е годы индустриальный профиль экономики города определяли топливно-энергетическую и химическую промышленность, машиностроение и металлообработка; добыча бурого угля в округе Котбус к 1989 году достигла 110 млн. т.
Несмотря на большие разрушения в 1945 году, частично сохранились кварталы исторической застройки, остатки городской стены XV века, башня Шпремберг (XIII век, достроена в 1823-1825 годы); готический Мартинскирхе (конец XIV век), кафедральный собор Св. Николая (XV век), церковь монастыря францисканцев (XIV-XVI века), замковая церковь (1705-1714 годы), неоготическая башня (1870 год), католическая церковь Св. Марии (1932-1934 годы) и др. Информационный и коммунакационный медиацентр (2005 год, архитектурное бюро «Херцог и де Мерон»).
Научно-исследовательские институты Котбуса ведут НИОКР в области систем логистики, связи, информатики, электроники, энергетики, новых конструкционных материалов, аэрокосмич. техники, медицины, а также горного дела. Бранденбургский технический универсиет (1991 год; 4,7 тыс. студентов, из них около 1 тыс. - иностранные), Высшая школа прикладных наук Лаузиц (1991 год).
Котбус - крупный культурный центр востока Германии. Художественный музей (основан в 1977 году, был одним из крупнейших художественных музеев ГДР; с 2006 года размещается в бывшем здании промышленного предприятия «Dieselkraftwerk»). Гордской музей (1887 год; история и культура Котбуса), Музей природы и окружающей среды (1887 год), Вендский музей (1994 год; история и этнография лужицких сербов). Государственный театр (1908 год; до 1992 года Городской театр) объединяет оперную, балетную и драматическую труппы, Филармонический оркестр (1912 год); спектакли проходят на сценах «Гросес Хаус» (1907-1908 годы, арх. Б. Зеринг; одно из немногих зданий в формах югендстиля), «Каммербюне», «Театершойне» и др. Фольклорный танцевальный ансамбль «Дружба» (1957 год), Детский театр мюзикла (1959 год), кукольный театр (1990 год), «Пикколо театер» (1991 год; драматическая и балетная труппы), Молодёжный театр танца (1991 год) и др.
Центры концертной жизни: Городской концертный зал (1978 год, св. 2 тыс. мест), Молодёжный культурный центр «Gladhouse» (1990 год). Международные ежегодные фестивали: «Музыкальная осень» (с 1966 года), современного танца «Фестиваль масок» (с 1991 года), смотры студенческих и молодёжных коллективов «Айнфелле» (с 1994 года) и «Тони» (с 2005 года). В Котбусе - старейший (из сохранившихся действующих) кинотеатр Германии «Filmtheater Weltspiegel» (1910-1911 годы; здание в формах югендстиля). Ежегодно осенью проводится международный кинофестиваль.
Около 90% работающих занято в сфере услуг (деловых, финансовых, страховых, управленч., торговых и др.). В Котбусе находятся головной офис финансовой корпорации «Sparkasse Spree-Neisse» (одной из крупнейших в Бранденбурге), региональные представительства ряда крупных банков. Котбус - центр медиаиндустрии: в городе размещаются региональная студия «Радио Берлин-Бранденбург», а также частные теле- и радиостудии, редакции и издательства печатных СМИ. В промышленности и строительстве занято менее 9% работающих (2006 год). В структуре пром. произ-ва преобладают машиностроение и металлообработка. Одна из ведущих отраслей - радиоэлектронная и электротехническая (предприятия шведско-швейцарского концерна «Asea Brown Boweri» и др. фирм). Котбус - крупный центр ремонта ж.-д. техники. Развиты также отрасли топливно-энергетического комплекса. В Котбусе расположено правление компании «Vattenfall Europe AG Mining & Generation» (подразделение энергетического концерна «Vattenfall Europe AG» - крупного производственно-управленческого центра германской буроугольной промышленности и электроэнергетики). Добыча бурого угля в районе к началу XXI века резко сократилась; ведётся открытым способом в карьерах «Еншвальде» (17 млн. т, 2005 год) и «Котбус-Норд» (близ Котбуса, 6 млн. т). Предприятия химической, фармацевтической, пищевкусовой промышленности.
В 20 км к югу от Котбуса - промышленный парк «Шварце Пумпе» (создан на базе существовавшего в 1955-1997 годы одноименного углехимического и газопромышленного комбината); в его составе - ТЭС (1993-1998 годы; 1600 МВт), фабрика по производству буроугольных брикетов (единственная из сохранившихся в начале XXI века в Восточной Германии), заводы по утилизации отходов переработки сырья, предприятия по производоству бумаги, картона, развитию рыболовства и аквакультуры во внутренних водоёмах и др.
В Котбусе и окрестностях - несколько крупных лесопарковых массивов и садово-парковых ансамблей, в т. ч. парк Браниц (с одноимнным замком, 1770-1772 годы) к юго-востоку от города (заложен в 1845 году, пирамида - 1856-1857 годы).
Иллюстрации:
Фото Elvira Fischer und Stadt Cottbus. Архив БРЭ.