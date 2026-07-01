КОТБУС

КОТБУС - город на востоке Германии, земля Бранденбург.

Население 101 тыс. человек (2009 год; 126 тыс. человек в 1990 году), в т. ч. около 1% - лу­жиц­кие сер­бы. Вто­рой (по­сле Пот­сда­ма) по чис­лу жи­те­лей и эко­но­мическому зна­че­нию го­род Бран­ден­бур­га. Рас­по­ло­жен на р. Шпре. Железнодорожный узел Восточной Гер­ма­нии (4 железнодорожных во­кза­ла); железнодорожными ли­ния­ми со­еди­нён с Бер­ли­ном, Дрез­де­ном, Лейп­ци­гом, Франк­фур­том-на-Оде­ре, Гёр­ли­цем (да­лее на Вроц­лав и Кра­ков, Поль­ша). Че­рез Котбус про­хо­дит ав­то­стра­да, свя­зы­ваю­щая фе­де­раль­ный ав­то­бан Бер­лин - Дрез­ден с Поль­шей и др. восточно-ев­ропейскими стра­на­ми. Аэ­ро­пор­ты ме­ст­но­го зна­че­ния Кот­бус - Ной­хау­зен и Кот­бус - Дре­виц.

Воз­ник в пе­ри­од германских за­вое­ва­ния и ко­ло­ни­за­ции сла­вян­ских зе­мель XII-XIII веков на мес­те кре­по­сти лу­жи­чан. Пер­вое письменное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1156 году. Управ­лял­ся императорскими бург­гра­фа­ми, «гос­по­да­ми Кот­бу­са» из франк­ско­го дво­рян­ско­го ро­да, на­хо­див­ше­го­ся в лен­ной за­ви­си­мо­сти по­оче­рёд­но от Вет­ти­нов, Ас­ка­ни­ев (с 1304 года), Сак­сон­ской ди­на­стии, Вит­тельс­ба­хов, Люк­сем­бур­гов. В 1445 году ото­шёл к кур­фюр­стам Бран­ден­бур­га из ди­на­стии Го­ген­цол­лер­нов. В сред­ние ве­ка Котбус - не­боль­шой центр тор­гов­ли, ре­мё­сел и сук­но­дель­но­го про­изводства. Силь­но по­стра­дал во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов.

В 1701 году в Котбус бы­ла ос­но­ва­на ко­ло­ния гу­ге­но­тов, что спо­соб­ст­во­ва­ло эко­но­мическому рас­цве­ту го­ро­да и его пре­вра­ще­нию в один из основных цен­тров тек­стиль­но­го про­изводоства в германские го­су­дар­ст­вах. В 1806 году ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми На­по­ле­о­на I , в 1807 году пе­ре­дан ко­ро­лев­ст­ву Сак­со­ния, в 1813 году воз­вра­щён под власть Прус­сии, что бы­ло под­твер­жде­но Вен­ским кон­грес­сом 1814-1815 годов.

В XIX веке стал ве­ду­щим хо­зяй­ст­вен­ным и куль­тур­ным цен­тром Ниж­не­го Лау­зи­ца; важ­ное зна­че­ние при­об­ре­ла тек­стиль­ная промышленность. В XX веке до­бы­ча бу­ро­го уг­ля (Ниж­не­лау­зиц­кий бу­ро­уголь­ный бас­сейн) ста­ла ос­но­вой раз­ви­тия в рай­оне Котбуса элек­тро­энер­ге­ти­ки и хи­мической ин­ду­ст­рии. Силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те на­лё­та американской авиа­ции 15 февраля 1945 года, взят Крас­ной Ар­мией 22 апреля 1945 года. С 1949 года в ГДР, в 1952-1990 годы административный центр од­но­именного ок­ру­га. В 1950-1990-е годы ин­ду­ст­ри­аль­ный про­филь эко­но­ми­ки го­ро­да оп­ре­де­ля­ли то­п­лив­но-энер­ге­тическую и хи­мическую промышленность, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; до­бы­ча бу­ро­го уг­ля в округе Кот­бус к 1989 году до­стиг­ла 110 млн. т.

Не­смот­ря на боль­шие раз­ру­ше­ния в 1945 году, час­тич­но со­хра­ни­лись квар­та­лы ис­то­рической за­строй­ки, ос­тат­ки городской сте­ны XV века, баш­ня Шпрем­берг (XIII век, до­строе­на в 1823-1825 годы); го­тический Мар­тин­скир­хе (конец XIV век), ка­фед­раль­ный со­бор Св. Ни­ко­лая (XV век), цер­ковь мо­на­сты­ря фран­ци­скан­цев (XIV-XVI века), зам­ко­вая цер­ковь (1705-1714 годы), нео­го­тическая баш­ня (1870 год), ка­то­лическая церковь Св. Ма­рии (1932-1934 годы) и др. Ин­фор­мационный и ком­му­на­ка­ци­он­ный ме­диацентр (2005 год, архитектурное бюро «Херцог и де Мерон»).

Научно-исследовательские институты Котбуса ве­дут НИОКР в об­лас­ти сис­тем ло­ги­сти­ки, свя­зи, ин­фор­ма­ти­ки, элек­тро­ни­ки, энер­ге­ти­ки, но­вых кон­ст­рук­ци­он­ных ма­те­риа­лов, аэ­ро­кос­мич. тех­ни­ки, ме­ди­ци­ны, а так­же гор­но­го де­ла. Бран­ден­бург­ский тех­нический универсиет (1991 год; 4,7 тыс. сту­ден­тов, из них около 1 тыс. - ино­стран­ные), Выс­шая шко­ла при­клад­ных на­ук Лау­зиц (1991 год).

Котбус - круп­ный куль­тур­ный центр вос­то­ка Гер­ма­нии. Ху­дожественный му­зей (ос­но­ван в 1977 году, был од­ним из круп­ней­ших ху­дожественных му­зе­ев ГДР; с 2006 года раз­ме­ща­ет­ся в бывшем зда­нии промышленного пред­при­ятия «Die­sel­kraftwerk»). Гордской му­зей (1887 год; ис­то­рия и куль­ту­ра Котбуса), Му­зей при­ро­ды и ок­ру­жаю­щей сре­ды (1887 год), Венд­ский му­зей (1994 год; ис­то­рия и эт­но­гра­фия лу­жиц­ких сер­бов). Государственный те­атр (1908 год; до 1992 года Городской те­атр) объ­е­ди­ня­ет опер­ную, ба­лет­ную и дра­ма­тическую труп­пы, Фи­лар­мо­нический ор­кестр (1912 год); спек­так­ли про­хо­дят на сце­нах «Гро­сес Ха­ус» (1907-1908 годы, арх. Б. Зе­ринг; од­но из не­мно­гих зда­ний в фор­мах юген­д­сти­ля), «Кам­мер­бю­не», «Теа­тер­шой­не» и др. Фольк­лор­ный тан­це­валь­ный ан­самбль «Друж­ба» (1957 год), Дет­ский те­атр мю­зик­ла (1959 год), ку­коль­ный те­атр (1990 год), «Пик­ко­ло теа­тер» (1991 год; дра­ма­ти­че­ская и ба­лет­ная труп­пы), Мо­ло­дёж­ный те­атр тан­ца (1991 год) и др.

Цен­тры кон­церт­ной жиз­ни: Городской кон­церт­ный зал (1978 год, св. 2 тыс. мест), Мо­ло­дёж­ный куль­тур­ный центр «Gladhouse» (1990 год). Ме­ж­ду­народные еже­год­ные фес­ти­ва­ли: «Му­зы­каль­ная осень» (с 1966 года), современного тан­ца «Фес­ти­валь ма­сок» (с 1991 года), смот­ры сту­ден­че­ских и мо­ло­дёж­ных кол­лек­ти­вов «Айн­фел­ле» (с 1994 года) и «То­ни» (с 2005 года). В Котбусе - ста­рей­ший (из со­хра­нив­ших­ся дей­ст­вую­щих) ки­но­те­атр Гер­ма­нии «Film­theater Weltspiegel» (1910-1911 годы; зда­ние в фор­мах юген­д­сти­ля). Еже­год­но осе­нью про­во­дит­ся ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь.

Около 90% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг (де­ло­вых, фи­нан­со­вых, стра­хо­вых, управ­ленч., тор­го­вых и др.). В Котбусе на­хо­дят­ся го­лов­ной офис фи­нан­со­вой кор­по­ра­ции «Sparkasse Spree-Neisse» (од­ной из круп­ней­ших в Бран­ден­бур­ге), ре­гио­наль­ные пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да круп­ных бан­ков. Котбус - центр ме­диа­ин­дуст­рии: в го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся ре­гио­наль­ная сту­дия «Ра­дио Бер­лин-Бран­ден­бург», а так­же ча­ст­ные те­ле- и ра­дио­сту­дии, ре­дак­ции и из­да­тель­ст­ва пе­чат­ных СМИ. В промышленности и строи­тель­ст­ве за­ня­то ме­нее 9% ра­бо­таю­щих (2006 год). В струк­ту­ре пром. про­из-ва пре­об­ла­да­ют ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей - ра­дио­элек­трон­ная и элек­тро­тех­ни­че­ская (пред­при­ятия швед­ско-швейцарского кон­цер­на «Asea Brown Bo­we­ri» и др. фирм). Котбус - круп­ный центр ре­мон­та ж.-д. тех­ни­ки. Раз­ви­ты так­же от­рас­ли то­п­лив­но-энер­ге­тического ком­плек­са. В Котбусе рас­по­ло­же­но прав­ле­ние ком­па­нии «Vattenfall Europe AG Mi­ning & Gene­ra­tion» (под­раз­де­ле­ние энер­ге­тического кон­цер­на «Vattenfall Europe AG» - круп­но­го про­из­вод­ст­вен­но-управ­лен­че­ско­го цен­т­ра германской бу­ро­уголь­ной промышленности и элек­тро­энер­ге­ти­ки). До­бы­ча бу­ро­го уг­ля в рай­оне к началу XXI века рез­ко со­кра­ти­лась; ве­дёт­ся от­кры­тым спо­со­бом в карь­е­рах «Ен­шваль­де» (17 млн. т, 2005 год) и «Кот­бус-Норд» (близ Котбуса, 6 млн. т). Пред­при­ятия хи­мической, фар­ма­цев­тической, пи­ще­вку­со­вой про­мы­ш­лен­но­сти.

В 20 км к югу от Котбуса - промышленный парк «Швар­це Пум­пе» (соз­дан на ба­зе су­ще­ст­во­вав­ше­го в 1955-1997 годы од­но­именного уг­ле­хи­мического и га­зо­про­мыш­лен­но­го ком­би­на­та); в его со­ста­ве - ТЭС (1993-1998 годы; 1600 МВт), фаб­ри­ка по про­изводству бу­ро­уголь­ных бри­ке­тов (един­ст­вен­ная из со­хра­нив­ших­ся в начале XXI века в Восточной Гер­ма­нии), за­во­ды по утили­за­ции от­хо­дов пе­ре­ра­бот­ки сы­рья, пред­при­ятия по про­изводоству бу­ма­ги, кар­то­на, раз­ви­тию ры­бо­лов­ст­ва и ак­ва­куль­ту­ры во внутренних во­до­ёмах и др.

В Котбусе и ок­ре­ст­но­стях - несколько круп­ных ле­со­пар­ко­вых мас­си­вов и са­до­во-пар­ковых ан­самб­лей, в т. ч. парк Бра­ниц (с од­но­имнным зам­ком, 1770-1772 годы) к юго-вос­то­ку от го­ро­да (за­ло­жен в 1845 году, пи­ра­ми­да - 1856-1857 годы).

Иллюстрации:

Фото Elvira Fischer und Stadt Cottbus. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)