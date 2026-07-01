КОТА-КИНАБАЛУ

КОТА-КИНАБАЛУ - город в Малайзии.

Административный центр шта­та (генерал-гу­бер­на­тор­ст­ва) Са­бах.

Рас­по­ло­жен в северной час­ти о. Ка­ли­ман­тан, на по­бе­ре­жье Юж­но-Ки­тай­ско­го мо­ря. Население 579,3 тыс. человек (2009 год), с при­го­ро­да­ми св. 700 тыс. человек. Круп­ный транс­порт­ный узел на главной ав­то­мо­биль­ной и железнодорожных ма­ги­ст­ра­лях по­бе­ре­жья Восточной Ма­лай­зии. Морской порт (гру­зо­обо­рот 4 млн. т и 200 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ, 2006 год). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван британской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей в 1898 году как пос. Джес­сел­тон на мес­те дер. Апи-Апи на­ро­да бад­жао; в конце XIX века слу­жил административным цен­тром Британской ком­па­нии Северного Бор­нео (на­зван в честь ви­це-пре­зи­ден­та ком­па­нии сэ­ра Ч. Джес­се­ла). Под кон­тро­лем ком­па­нии раз­ви­вал­ся как центр вы­во­за на­ту­раль­но­го кау­чу­ка, вос­ка и дре­ве­си­ны ро­тан­го­вой паль­мы. В начале XX веков по­строе­на железнодорожная стан­ция. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны за­хва­чен Япо­ни­ей (1942 год); пе­ре­име­но­ван в Апи. В 1943 году центр ан­ти­япон­ско­го вос­ста­ния под руководством А. Кво­ка (каз­нён япон­ца­ми в 1944 году). Ос­во­бо­ж­дён в сентябре 1945 года. С 1946 года под пря­мым управ­ле­ни­ем британской ко­ро­ны, административный центр Северного Бор­нео. В 1963 году во­шёл в со­став Фе­де­ра­ции Ма­лай­зия, с 1968 года современное на­звание Ста­тус го­ро­да с 2000 года.

Го­род рас­по­ло­жен на хол­ми­стой рав­ни­не, ог­ра­ни­чен­ной мор. по­бе­режь­ем на за­па­де и пред­горь­я­ми мас­си­ва Ки­на­ба­лу (тер­ри­то­рия од­но­именного национального пар­ка) на вос­то­ке. Сре­ди по­стро­ек - ме­четь Са­бах (1975 год), городская ме­четь (1997 год), не­бо­скрёб «Тун Мус­та­фа тау­эр» (122 м, са­мое вы­со­кое зда­ние на о. Ка­ли­ман­тан). Парк им. Туан­ку Аб­дул Рах­ма­на (на пя­ти при­бреж­ных ост­ро­вах); ме­мо­ри­ал жерт­вам Второй ми­ро­вой вой­ны «Пе­та­гас».

Ма­лай­зий­ский университет шта­та Са­бах (1994 год), кам­пус Тех­но­ло­гического университета МАРА (в при­го­ро­де Шах-Алам). Биб­лио­те­ки: шта­та Са­бах, го­ро­дская и др. Му­зеи: шта­та Са­бах (1965 год), ис­кусств Вис­ма-Бу­дая; ху­дож. га­ле­рея шта­та Са­бах (1984 год). Фольк­лор­ная де­рев­ня Мон­со­пи­ад на­ро­дов ка­да­зан и ду­сун. Зоо­парк, бо­та­нический сад.

Важ­ный эко­но­мический центр Восточной Ма­лай­зии. Го­лов­ные офи­сы, фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва бан­ков, стра­хо­вых ком­па­ний, тор­го­вых и ту­ри­стических фирм (в т. ч. круп­ных на­цио­наль­ных и за­ру­беж­ных). Раз­ви­ты пи­ще­вая (про­изводство паль­мо­во­го мас­ла, пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и др.) и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность, про­изводоство стро­ительных ма­те­риа­лов. Боль­шин­ст­во промышленных пред­при­ятий скон­цен­три­ро­ва­но в ин­ду­ст­ри­аль­ном пар­ке Кота-Канибалу (рай­он Се­пан­гар-Бей), а так­же в промышленных зо­нах Ли­кас, Ко­лом­бонг и Ина­нам. Ту­ризм.

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