КОТА-КИНАБАЛУ
КОТА-КИНАБАЛУ - город в Малайзии.
Административный центр штата (генерал-губернаторства) Сабах.
Расположен в северной части о. Калимантан, на побережье Южно-Китайского моря. Население 579,3 тыс. человек (2009 год), с пригородами св. 700 тыс. человек. Крупный транспортный узел на главной автомобильной и железнодорожных магистралях побережья Восточной Малайзии. Морской порт (грузооборот 4 млн. т и 200 тыс. контейнеров ДФЭ, 2006 год). Международный аэропорт.
Основан британской колониальной администрацией в 1898 году как пос. Джесселтон на месте дер. Апи-Апи народа баджао; в конце XIX века служил административным центром Британской компании Северного Борнео (назван в честь вице-президента компании сэра Ч. Джессела). Под контролем компании развивался как центр вывоза натурального каучука, воска и древесины ротанговой пальмы. В начале XX веков построена железнодорожная станция. В годы Второй мировой войны захвачен Японией (1942 год); переименован в Апи. В 1943 году центр антияпонского восстания под руководством А. Квока (казнён японцами в 1944 году). Освобождён в сентябре 1945 года. С 1946 года под прямым управлением британской короны, административный центр Северного Борнео. В 1963 году вошёл в состав Федерации Малайзия, с 1968 года современное название Статус города с 2000 года.
Город расположен на холмистой равнине, ограниченной мор. побережьем на западе и предгорьями массива Кинабалу (территория одноименного национального парка) на востоке. Среди построек - мечеть Сабах (1975 год), городская мечеть (1997 год), небоскрёб «Тун Мустафа тауэр» (122 м, самое высокое здание на о. Калимантан). Парк им. Туанку Абдул Рахмана (на пяти прибрежных островах); мемориал жертвам Второй мировой войны «Петагас».
Малайзийский университет штата Сабах (1994 год), кампус Технологического университета МАРА (в пригороде Шах-Алам). Библиотеки: штата Сабах, городская и др. Музеи: штата Сабах (1965 год), искусств Висма-Будая; худож. галерея штата Сабах (1984 год). Фольклорная деревня Монсопиад народов кадазан и дусун. Зоопарк, ботанический сад.
Важный экономический центр Восточной Малайзии. Головные офисы, филиалы и представительства банков, страховых компаний, торговых и туристических фирм (в т. ч. крупных национальных и зарубежных). Развиты пищевая (производство пальмового масла, переработка рыбы и др.) и деревообрабатывающая промышленность, производоство строительных материалов. Большинство промышленных предприятий сконцентрировано в индустриальном парке Кота-Канибалу (район Сепангар-Бей), а также в промышленных зонах Ликас, Коломбонг и Инанам. Туризм.