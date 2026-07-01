КОТА-БАРУ

КОТА-БАРУ - город в Малайзии.

Административный центр шта­та (сул­та­на­та) Ке­лан­тан. Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-вос­то­ке п-ова Ма­лак­ка, близ мес­та впа­де­ния р. Ке­лан­тан в Юж­но-Ки­тай­ское мо­ре. Население 277,3 тыс. человек (2009 год). Круп­ный транс­порт­ный узел на главной ав­то­мо­биль­ной и железнодорожной ма­ги­ст­ра­лях восточного по­бе­ре­жья п-ова Ма­лак­ка. Аэ­ро­порт «Сул­тан Ис­ма­ил Пет­ра» (внутренние авиа­ли­нии).

Ос­но­ван в 1844 году как сто­ли­ца ма­лай­ско­го сул­та­на­та Ке­лан­тан (с 1900 года на­хо­дил­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Сиа­ма). С 1909 года в со­ста­ве ко­ло­нии Британской Ма­лайя. За­хват Кота-Бару 8 декабря 1941 года по­ло­жил на­ча­ло ок­ку­па­ции Ма­лайи японскими вой­ска­ми в хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны . В августе 1945 года воз­вра­щён под управ­ле­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии. С 1957 года в составе не­за­ви­си­мой Ма­лайи (с 1963 года Фе­де­ра­ция Ма­лай­зия).

Со­хра­ни­лись по­строй­ки тра­диционной ма­лай­ской ар­хи­тек­ту­ры : двор­цы сул­та­на «Ис­та­на-Ба­лай-Бе­сар» (1844 год) и «Ис­та­на-Джа­хар» (1887 год, ны­не Му­зей при­двор­ных тра­ди­ций и обы­ча­ев); зда­ние центрального рын­ка «Па­сар-Бе­сар». В ок­ре­ст­но­стях Кота-Бару - буд­дий­ские хра­мы Ват-Поси­ви­хан, Ват-Май-Суван-Ки­ри, Ват-Ма­чи­мар­ран-Ва­рран, Ват-Се­ро­ва. Важ­ный центр ма­лай­ско-му­сульманской куль­ту­ры. Му­зеи: Ко­ро­лев­ский, шта­та Ке­лан­тан, ис­то­рии войн, народных про­мы­слов. Ме­мо­ри­ал жерт­вам японской ок­ку­па­ции.

Тор­го­во-рас­пре­де­ли­тель­ный и об­слу­жи­ваю­щий центр од­но­го из главных ри­со­водческих рай­онов стра­ны. Пред­при­ятия пище­вой (про­изводство паль­мо­во­го мас­ла, коп­ры), тек­стиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности; со­хра­ня­ют­ся тра­диционные про­мыс­лы (руч­ная от­дел­ка ба­ти­ка, сонг­ке­та). Ту­ризм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)