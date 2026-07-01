КОТА-БАРУ
КОТА-БАРУ - город в Малайзии.
Административный центр штата (султаната) Келантан. Расположен на северо-востоке п-ова Малакка, близ места впадения р. Келантан в Южно-Китайское море. Население 277,3 тыс. человек (2009 год). Крупный транспортный узел на главной автомобильной и железнодорожной магистралях восточного побережья п-ова Малакка. Аэропорт «Султан Исмаил Петра» (внутренние авиалинии).
Основан в 1844 году как столица малайского султаната Келантан (с 1900 года находился в вассальной зависимости от Сиама). С 1909 года в составе колонии Британской Малайя. Захват Кота-Бару 8 декабря 1941 года положил начало оккупации Малайи японскими войсками в ходе Второй мировой войны. В августе 1945 года возвращён под управление Великобритании. С 1957 года в составе независимой Малайи (с 1963 года Федерация Малайзия).
Сохранились постройки традиционной малайской архитектуры: дворцы султана «Истана-Балай-Бесар» (1844 год) и «Истана-Джахар» (1887 год, ныне Музей придворных традиций и обычаев); здание центрального рынка «Пасар-Бесар». В окрестностях Кота-Бару - буддийские храмы Ват-Посивихан, Ват-Май-Суван-Кири, Ват-Мачимарран-Варран, Ват-Серова. Важный центр малайско-мусульманской культуры. Музеи: Королевский, штата Келантан, истории войн, народных промыслов. Мемориал жертвам японской оккупации.
Торгово-распределительный и обслуживающий центр одного из главных рисоводческих районов страны. Предприятия пищевой (производство пальмового масла, копры), текстильной, деревообрабатывающей промышленности; сохраняются традиционные промыслы (ручная отделка батика, сонгкета). Туризм.