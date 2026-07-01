КОТ ПЬЕР
КОТ ПЬЕР - французский государтсвенный и политический деятель.
Из консервативной католической семьи. По образованию юрист.
В 1920-х годы был близок к А. Бриану. В 1928-1940 годы депутат Национального собрания от Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов. В декабре 1932 - январе 1933 года заместитель министра иностранных дел, в 1933-1934, 1936-1938 годы министр авиации (сыграл важную роль в создании компании «Air France»), в 1938 - мае 1939 годов министр торговли.
Активный сторонник политики Народного фронта. После оккупации Франции нацистской Германией в 1940 году эмигрировал в Великобританию, затем в США. В 1944-1945 годы член созванной Ш. де Голлем в Алжире Временной консультативной ассамблеи. В 1945 году депутат Учредительного собрания, в 1946-1958 годы - Национального собрания от Союза прогрессивных республиканцев.
Один из организаторов Движения сторонников мира, член Бюро ВСМ, сопредседатель Международной ассоциации юристов-демократов. В 1951-1962 годы ответственный редактор международного журнала «Horizons» (на русский язык издавался под названием «В защиту мира»). В 1960-1969 годы заведующий отделом социологии права и международных отношений в Высшей школе научных исследований в Париже. В 1967-1968 годы независимый депутат Национального собрания, близкий к Французской коммунистической партии.
С мая 1968 года отошёл от активной политической деятельности.
Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» (1953 год).