КОТ ПЬЕР

КОТ ПЬЕР - французский государтсвенный и политический деятель.

Из кон­сер­ва­тив­ной ка­то­лич еской се­мьи. По об­ра­зова­нию юрист.

В 1920-х годы был бли­зок к А. Бриа­ну. В 1928-1940 годы депутат Национального со­б­ра­ния от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии ра­ди­ка­лов и ра­ди­кал-со­циа­ли­стов. В декабре 1932 - январе 1933 года заместитель министра иностранных дел, в 1933-1934, 1936-1938 годы министр авиа­ции (сыг­рал важ­ную роль в соз­да­нии ком­па­нии «Air France»), в 1938 - мае 1939 годов министр тор­гов­ли.

Ак­тив­ный сто­рон­ник по­ли­ти­ки На­род­но­го фрон­та. По­сле ок­ку­па­ции Фран­ции на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей в 1940 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, за­тем в США. В 1944-1945 годы член со­зван­ной Ш. де Гол­лем в Ал­жи­ре Временной кон­суль­та­тив­ной ас­самб­леи. В 1945 году депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, в 1946-1958 годы - Национального со­б­ра­ния от Сою­за про­грес­сив­ных рес­пуб­ли­кан­цев.

Один из ор­га­ни­за­то­ров Дви­же­ния сто­рон­ни­ков ми­ра, член Бю­ро ВСМ, со­пред­се­да­тель Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции юри­стов-де­мо­кра­тов. В 1951-1962 годы от­ветственный ре­дак­тор ме­ж­ду­народного журнала «Horizons» (на русский язык из­да­вал­ся под названием «В за­щи­ту ми­ра»). В 1960-1969 годы заведующий от­де­лом со­цио­ло­гии пра­ва и ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний в Выс­шей шко­ле на­учных ис­сле­до­ва­ний в Па­ри­же. В 1967-1968 годы не­за­ви­си­мый депутат Национального со­б­ра­ния, близ­кий к Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии.

С мая 1968 года ото­шёл от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

Ме­ж­ду­народная Ле­нин­ская премия «За ук­ре­п­ле­ние ми­ра ме­ж­ду на­ро­да­ми» (1953 год).