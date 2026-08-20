КОСЫГИНА РЕФОРМА 1965 ГОДА

КОСЫГИНА РЕФОРМА 1965 ГОДА - совокупность мер, направленных на повышение эффективности экономики.

Осу­ще­ст­в­ля­лась по ини­циа­ти­ве и под ру­ководством председателя СМ СССР А.Н. Ко­сы­ги­на . В раз­ра­бот­ке ре­фор­мы уча­ст­во­ва­ли Н.К. Бай­ба­ков, А.В. Ба­чу­рин, Л.И. Абал­кин, А.И. Ан­чиш­кин, Л.М. Га­тов­ский, Р.А. Бе­ло­усов, В.С. Нем­чи­нов, Л.В. Кан­то­ро­вич, С.С. Ша­та­лин и др.

Основные це­ли и на­прав­ле­ния ре­фор­мы бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны в ре­ше­ни­ях Пле­ну­ма ЦК КПСС (сентябрь 1965 года), по­ста­нов­ле­нии ЦК КПСС и СМ СССР «О со­вер­шен­ст­во­ва­нии пла­ни­ро­ва­ния и уси­ле­нии эко­но­ми­че­ско­го сти­му­ли­ро­ва­ния про­мыш­лен­но­го про­из­вод­ст­ва» от 4 октября 1965 года и в ут­вер­ждён­ном то­гда же СМ СССР «По­ло­же­нии о со­циа­ли­сти­че­ском го­су­дар­ст­вен­ном пред­при­ятии». Государственные комитеты по от­рас­лям про­мышленно­сти и сов­нар­хо­зы бы­ли уп­разд­не­ны, вме­сто них об­ра­зо­ва­ны об­ще­со­юз­ные, со­юз­но-рес­пуб­ли­кан­ские и рес­пуб­ли­кан­ские ми­ни­стер­ст­ва. Тер­ри­то­ри­аль­ный прин­цип в ор­га­ни­за­ции ма­те­ри­аль­но-тех­нич. снаб­же­ния был со­хра­нён. Пред­по­ла­га­лись су­щественное рас­ши­ре­ние са­мо­стоя­тель­но­сти и прав пред­при­ятий, пе­ре­ход к сти­му­ли­ро­ва­нию их дея­тель­но­сти в за­ви­си­мо­сти от по­ка­за­те­лей не толь­ко ко­ли­че­ст­вен­но­го, но и ка­че­ст­вен­но­го, эко­но­ми­че­ски эф­фек­тив­но­го рос­та, что долж­но бы­ло вне­сти в эко­но­мич. ор­га­ни­за­цию эле­мен­ты со­стя­за­тель­но­сти ради дос­ти­же­ния луч­ших ре­зуль­та­тов и да­же оп­ре­де­лён­ной кон­ку­рен­ции. В ка­че­ст­ве главного по­ка­за­те­ля эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты пред­при­ятия вво­дил­ся по­ка­за­тель объ­ё­ма реа­ли­зо­ван­ной про­дук­ции (вме­сто объ­ё­ма ва­ло­вой про­дук­ции) и при­бы­ли, что, как ожидалось, долж­но бы­ло спо­соб­ст­во­вать учё­ту спро­са на­се­ле­ния и про­из­водственных по­тре­би­те­лей на раз­но­об­раз­ную, со­вре­мен­ную и ка­чественную про­дук­цию. Пре­ду­смат­ри­ва­лось со­кра­ще­ние чис­ла обя­зательных пла­но­вых по­ка­за­те­лей.

Реформой пред­по­ла­га­лось об­ра­зо­ва­ние фон­дов эко­но­мического сти­му­ли­ро­ва­ния пред­при­ятий (ма­те­ри­аль­но­го по­ощ­ре­ния; соци­аль­но-куль­тур­ных ме­ро­прия­тий и жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва; раз­ви­тия про­изводства) в за­ви­си­мо­сти от тем­пов рос­та реа­ли­за­ции про­дук­ции и уров­ня рас­чёт­ной рен­та­бель­но­сти (от­но­ше­ние рас­чёт­ной при­бы­ли, об­ра­зуе­мой при вы­че­те из об­щей при­бы­ли пла­ты за основные и обо­рот­ные сред­ст­ва, к сред­не­го­до­во­му раз­ме­ру этих средств) по нор­ма­ти­вам, ус­та­нов­лен­ным для групп пред­при­ятий , близ­ких по сво­им про­из­вод­ст­вен­но-тех­но­ло­гическим и эко­но­мическим ха­рак­те­ри­сти­кам. Фон­ды по­ощ­ре­ния на пред­при­яти­ях пла­ни­ро­ва­лось фор­ми­ро­вать в зна­чит. ме­ре за счёт до­пол­нит. обя­за­тельств по уве­ли­че­нию объ­ё­мов про­из­-ва и при­бы­ли, в т. ч. за счёт со­кра­ще­ния из­дер­жек про­из­-ва, сни­же­ния чис­лен­но­сти ра­бо­та­ю­щих, са­мо­сто­ятельной реа­ли­за­ции на сто­ро­ну из­лиш­них основных фон­дов. Ре­фор­ма сис­те­мы оп­то­вых цен долж­на бы­ла вы­пра­вить мно­го­числ. сло­жив­шие­ся ещё в пе­ри­од со­циа­ли­стич. ин­ду­ст­риа­ли­за­ции де­фор­ма­ции в це­нах, тем са­мым обес­пе­чить нор­маль­но ра­бо­таю­щим пред­при­я­ти­ям воз­ме­ще­ние их за­трат и фор­ми­ро­ва­ние дос­та­точ­ной при­бы­ли. Впо­сле­д­ст­вии ре­фор­ма цен бы­ла до­пол­не­на ре­фор­мой амор­ти­за­ци­он­ной по­ли­ти­ки и прак­ти­ки, с учё­том важ­но­сти по­ли­ти­ки амор­ти­зи­ро­ва­ния как для це­но­об­ра­зо­ва­ния, так и для сти­му­ли­ро­ва­ния тех­нического про­грес­са.

Пер­во­начально ре­фор­ма в основных сво­их на­прав­ле­ни­ях бы­ла дос­та­точ­но ак­тив­но и с одоб­ре­ни­ем вос­при­ня­та как хо­зяй­ст­вен­ни­ка­ми, так и всей эко­но­мич. об­ще­ст­вен­но­стью, вне­ся зна­чительное ожив­ле­ние в на­учную мысль и прак­ти­ку. Она спо­соб­ст­во­ва­ла вскры­тию и ис­поль­зо­ва­нию внутренних ре­зер­вов пред­при­ятий (при преж­ней хо­зяй­ст­в. сис­те­ме в этом не были за­ин­те­ре­со­ваны ни ру­ко­во­ди­те­ли, ни кол­лек­ти­вы). К 1970 году на но­вые ус­ло­вия ра­бо­ты пе­ре­шло свыше 90% пред­при­я­тий ве­ду­щих от­рас­лей промышленности, а так­же 40% сов­хозов. Пя­ти­лет­ка ре­фор­мы, по дан­ным официальной ста­ти­с­ти­ки, ста­ла луч­шей из всех пя­ти­ле­ток: объ­ём промышленного производства вы­рос на 50%, про­из­во­ди­тель­ность тру­да - на 39%, сред­не­го­до­вые тем­пы при­рос­та национального до­хо­да соста­ви­ли 7,7%.

Од­на­ко вско­ре вы­яви­лись внутренние не­со­вер­шен­ст­ва, про­ти­во­ре­чия ре­фор­мы, не пред­ви­ден­ные её ав­то­ра­ми. От­рас­ле­вая сис­те­ма управ­ле­ния че­рез ми­ни­стер­ст­ва, глав­ки, объ­е­ди­не­ния (ко­то­рых со вре­ме­нем ста­но­ви­лось всё боль­ше) ис­кус­ст­вен­но раз­ры­ва­ла еди­ную на­род­но-­хо­зяй­ст­вен­ную систему, не по­зво­ляя осу­ще­ст­в­лять про­грамм­но-це­ле­вое управ­ле­ние ре­сур­са­ми и тем са­мым вы­хо­ла­щи­вая од­но из гл. пре­иму­ществ пла­но­вой эко­но­ми­ки - кон­цен­тра­цию ре­сур­сов на ре­шаю­щих на­прав­ле­ни­ях. Кро­ме то­го, в от­рас­ле­вой сис­те­ме управ­ле­ния за­час­тую иг­но­ри­ро­ва­лись тер­ри­то­ри­аль­ные про­бле­мы, не обес­пе­чи­валось ра­цио­наль­ное со­че­та­ние от­рас­ле­во­го и тер­ри­то­ри­аль­но­го ас­пек­тов управ­ле­ния эко­но­ми­кой. Ка­пи­та­ло­вло­же­ния и ма­те­ри­аль­ные ре­сур­сы рас­пре­де­ля­лись в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев урав­ни­тель­но, что при­во­ди­ло к рас­пы­ле­нию сил и средств, их дли­тель­но­му омерт­в­ле­нию, мно­го­числ. дол­го­стро­ям, сры­ва­ло пла­ны тех­нич. пе­ре­воо­ру­же­ния пред­при­ятий и от­рас­лей, не­смот­ря на круп­ные за­куп­ки со­вр. обо­ру­до­ва­ния за ру­бе­жом.

Прак­ти­ка ре­фор­мы вскры­ла её глу­бин­ные про­бле­мы, со­сто­яв­шие в по­пыт­ке со­еди­нить про­ти­во­ре­чи­вые, взаи­мо­ис­клю­чаю­щие эле­мен­ты ры­ноч­ной и административной сис­те­мы ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­ки. Не ока­за­лись жиз­не­спо­соб­ны­ми и сис­те­мы сти­му­ли­ро­ва­ния по груп­по­вым нор­ма­ти­вам, т. к. в ре­аль­ной эко­но­мич. жиз­ни пред­при­ятия раз­ли­ча­лись по мно­же­ст­ву про­из­водственных, тех­но­ло­гических, эко­но­мических, гео­гра­фических и многих других при­зна­ков.

Ре­фор­ма в её центральном зве­не, в хо­зяй­ст­венном ме­ха­низ­ме на уров­не пред­при­ятия, не пре­одо­ле­ла главной про­бле­мы пла­но­во-ко­манд­ной ор­га­ни­за­ции эко­но­ми­ки - от­тор­же­ния ею тех­нического про­грес­са. При фак­ти­ческом от­сут­ст­вии рын­ка и его ат­ри­бу­тов (кон­ку­рен­ции, пе­ре­ли­ва ка­пи­та­ла и пр.) и гос­под­стве ко­манд­ных на­чал фон­ды раз­ви­тия средств про­изводства не смог­ли стать ре­сур­сом и ме­ха­низ­мом тех­но­ло­гич. мо­дер­ни­за­ции, а по­ка­за­те­ли прибыли и реа­ли­за­ции про­дук­ции - сыг­рать ре­шаю­щую ро­ль в повы­ше­нии эф­фек­тив­но­сти про­изводства. Це­ны, ут­вер­ждае­мые раз­ветв­лён­ной сис­те­мой бю­ро­кра­тических струк­тур, при от­сут­ст­вии под­лин­но ры­ноч­ных ме­ха­низ­мов их фор­ми­ро­ва­ния так­же не мог­ли стать ори­ен­ти­ра­ми и ре­гу­ля­то­ра­ми хозяйственной дея­тель­но­сти и (на­ря­ду с др. ком­по­нен­та­ми ре­фор­мы) не мог­ли пре­дот­вра­тить по­сте­пен­ной эко­но­мической стаг­на­ции. Пре­ж­де все­го по этим при­чи­нам, а так­же из-за про­ти­во­дей­ст­вия партийно-государственной но­менк­ла­ту­ры, не ви­дев­шей сво­его мес­та в ре­фор­ми­руемой экономической системе, уже че­рез 3-4 го­да эф­фек­тив­ность Косыгинской реформы ста­ла сни­жать­ся и вско­ре реформа бы­ла свёр­ну­та, за ис­клю­че­ни­ем от­дель­ных, в сущ­но­сти фор­маль­ных, эле­мен­тов (со­хра­не­ние фон­дов по­ощ­ре­ния, пла­ты за фон­ды и др.).

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