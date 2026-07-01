КОСЯКОВЫ

КОСЯКОВЫ - российские архитекторы , братья.

Ва­си­лий Ан­то­но­вич [22 марта (3 апреля) 1862 год, Санкт-Пе­тер­бург - 1921 год, Пет­ро­град], окон­чил Институт гражданских ин­же­не­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1885 год), про­фессор (с 1900 года) и пер­вый вы­бор­ный ди­рек­тор (1905-1921 годы) это­го института.

Спе­циа­лист по про­ек­ти­ро­ва­нию и строи­тель­ст­ву цер­ков­ных зда­ний и ком­плек­сов. Ра­бо­тал в При­бал­тике, Бе­ло­рус­сии, Яро­слав­ской, Ас­т­рахан­ской и других гу­бер­ни­ях.

По­стро­ил в Санкт-Пе­тер­бур­ге в фор­мах рус­ско­го сти­ля и нео­ви­зан­тий­ско­го сти­ля церкви в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Ми­лую­щей» на Ва­силь­ев­ском острове (1888-1898 годы; совместно с Д.К. Прус­са­ком), Бо­го­яв­ле­ния Гос­под­ня на Гу­ту­ев­ском ос­т­ро­ве (1892-1899 годы); так­же ком­плекс зда­ний под­во­рий Кие­во-Пе­чер­ской лав­ры (1895-1900 годы; ны­не под­во­рье Оп­ти­ной пус­ты­ни) и Бла­го­ве­щен­ско­го си­но­даль­но­го (1898-1899 годы) монастыря, Ста­ро­ла­дож­ско­го Ус­пен­ско­го женско­го монастыря (1905-1910 годы; ны­не Ва­ла­ам­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря).

Не­сколько хра­мов воз­ве­де­ны в Сакт-Пе­тербургской губернии, сре­ди ко­то­рых вы­де­ля­ет­ся храм в пос. Ле­бя­жье (1910-е годы). Главное тво­ре­ние - гран­ди­оз­ный со­бор Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в Крон­штад­те (Мор­ской со­бор; 1902-1913 годы) в не­ови­зан­тий­ском сти­ле, став­ший до­ми­нан­той го­ро­да. Сре­ди других по­стро­ек в Санкт-Пе­тер­бур­ге - круп­ное фаб­ричное зда­ние на Вы­борг­ской на­бе­реж­ной (1899 год). Воз­вёл по про­ек­ту Н.В. Сул­та­но­ва церковь Апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в Пе­тер­го­фе, а так­же цер­ковь-усы­паль­ни­цу (Ка­зан­скую церковь) Вос­кре­сен­ско­го Но­во­де­вичь­е­го монастыря в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1908-1912 годы; см. илл. к ст. Исторические стили).

Сре­ди жи­лых по­стро­ек в сто­ли­це: дом Ко­ся­ко­вых (1902 год), дом на ул. Вос­ста­ния (1904-1906 годы); до­ма при­зре­ния - на Рас­стан­ной ул. и на Арсе­наль­ной на­бе­реж­ной (1905-1908 годы). Во мно­гих про­ектах Ва­си­лия А. Ко­ся­ко­ва уча­ст­во­ва­ли его бра­тья. Глав­ная их сов­ме­ст­ная ра­бо­та – мо­ну­мен­таль­ное зда­ние Бла­город­но­го со­б­ра­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1912-1914 годы, ны­не Дом ра­дио) в сти­ле нео­клас­си­циз­ма.

Вла­ди­мир Ан­то­но­вич [7(19) июля 1866 год, Санкт-Пе­тер­бург - 1922 год, Пет­ро­град], окон­чил Институт гражданских ин­же­не­ров в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1890 год). Со­вместно с бра­том Ге­ор­ги­ем по­стро­ил дом в сти­ле мо­дерн на Боль­шом просп. Ва­силь­ев­ско­го ос­т­ро­ва (1910-1911 годы). Воз­во­дил про­из­водственные и сельско-хозяйственные зда­ния в Санкт-Пе­тербургских и других гу­бер­ни­ях. Ис­пол­нял так­же гра­фические и ак­ва­рель­ные ра­бо­ты; в 1913-1917 годы председатель пе­тербургского общества «Мюс­са­ров­ские по­не­дель­ни­ки».

Ге­ор­гий Ан­то­но­вич (1872 год, Санкт-Пе­тер­бург - 20 мая 1925 год, Ле­нин­град), академик архитектуры (1911 год), окон­чил пе­тербургскую АХ (1900 год). По­ми­мо со­вме­ст­ных ра­бот с бра­ть­я­ми по­стро­ил в не­о­клас­сических фор­мах би­б­лио­те­ку в Крон­штад­те (1910-1926 годы), Тро­иц­кий те­атр ми­ниа­тюр (1911 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ. Ав­тор книги«Ар­хи­тек­тур­ные мо­ти­вы» (1924 год).

Иллюстрации:

Василий А. Ко­ся­ков. Со­бор Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в се­ле Ку­ко­бой Яро­слав­ской об­лас­ти. 1909–12. Архив БРЭ.

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