КОСЯКОВЫ
КОСЯКОВЫ - российские архитекторы, братья.
Василий Антонович [22 марта (3 апреля) 1862 год, Санкт-Петербург - 1921 год, Петроград], окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге (1885 год), профессор (с 1900 года) и первый выборный директор (1905-1921 годы) этого института.
Специалист по проектированию и строительству церковных зданий и комплексов. Работал в Прибалтике, Белоруссии, Ярославской, Астраханской и других губерниях.
Построил в Санкт-Петербурге в формах русского стиля и неовизантийского стиля церкви в честь иконы Божией Матери «Милующей» на Васильевском острове (1888-1898 годы; совместно с Д.К. Пруссаком), Богоявления Господня на Гутуевском острове (1892-1899 годы); также комплекс зданий подворий Киево-Печерской лавры (1895-1900 годы; ныне подворье Оптиной пустыни) и Благовещенского синодального (1898-1899 годы) монастыря, Староладожского Успенского женского монастыря (1905-1910 годы; ныне Валаамского Спасо-Преображенского монастыря).
Несколько храмов возведены в Сакт-Петербургской губернии, среди которых выделяется храм в пос. Лебяжье (1910-е годы). Главное творение - грандиозный собор Николая Чудотворца в Кронштадте (Морской собор; 1902-1913 годы) в неовизантийском стиле, ставший доминантой города. Среди других построек в Санкт-Петербурге - крупное фабричное здание на Выборгской набережной (1899 год). Возвёл по проекту Н.В. Султанова церковь Апостолов Петра и Павла в Петергофе, а также церковь-усыпальницу (Казанскую церковь) Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге (1908-1912 годы; см. илл. к ст. Исторические стили).
Среди жилых построек в столице: дом Косяковых (1902 год), дом на ул. Восстания (1904-1906 годы); дома призрения - на Расстанной ул. и на Арсенальной набережной (1905-1908 годы). Во многих проектах Василия А. Косякова участвовали его братья. Главная их совместная работа – монументальное здание Благородного собрания в Санкт-Петербурге (1912-1914 годы, ныне Дом радио) в стиле неоклассицизма.
Владимир Антонович [7(19) июля 1866 год, Санкт-Петербург - 1922 год, Петроград], окончил Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге (1890 год). Совместно с братом Георгием построил дом в стиле модерн на Большом просп. Васильевского острова (1910-1911 годы). Возводил производственные и сельско-хозяйственные здания в Санкт-Петербургских и других губерниях. Исполнял также графические и акварельные работы; в 1913-1917 годы председатель петербургского общества «Мюссаровские понедельники».
Георгий Антонович (1872 год, Санкт-Петербург - 20 мая 1925 год, Ленинград), академик архитектуры (1911 год), окончил петербургскую АХ (1900 год). Помимо совместных работ с братьями построил в неоклассических формах библиотеку в Кронштадте (1910-1926 годы), Троицкий театр миниатюр (1911 год) в Санкт-Петербурге. Преподавал в петербургской АХ. Автор книги«Архитектурные мотивы» (1924 год).
Иллюстрации:
Василий А. Косяков. Собор Спаса Нерукотворного в селе Кукобой Ярославской области. 1909–12. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)