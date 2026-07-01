КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
КОСВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА - виды доказательства.
Способ обоснования истинности утверждения или системы утверждений путём их логического вывода из других истинных, доказанных или обоснованных утверждений. Если в теоретических доказательствах для этого применяются только истинные посылки, то в практических доказательствах допускается употребление других аргументов: в опытных науках - данных наблюдений и экспериментов, в правосудии - показаний очевидцев и вещественных доказательств и т. д.
В доказательствах обычно выделяют: 1) посылки, аргументы или доводы, служащие основанием доказательства; 2) правила дедукции, или логич. вывода, с помощью которых происходит демонстрация тезиса, т. е. перенос истинности посылок на заключение; 3) тезис.
Классификация доказательств может проводиться по разным основаниям: по цели доказательства различают теоретические и практические докахательства; по способу демонстрации тезиса - прямые и косвенные. В прямых доказательствах его тезис непосредственно выводится из посылок, в косвенных - путём опровержения антитезиса; по используемым логическим законам и средствам доказательства выделяют конструктивные и неконструктивные, эффективные и неэффективные. В конструктивных доказательствах не используется исключённого третьего закон, в неэффективных доказательствах существование объекта обосновывается доказательство его непротиворечивости.
Исторически первыми были доказательства , опирающиеся на непосредственные суждения опыта (факты, данные наблюдений, практики). Дедуктивные доказательства впервые стали использоваться в математике, где оперируют абстрактными объектами. Однако некоторые утверждения в рамках определённой теории принимаются без доказательств. Такие утверждения называются аксиомами или постулатами. Аксиоматический метод даёт возможность систематизировать доказательства в виде цепочки логических выводов, в которой каждое заключение является либо аксиомой, либо следует из них по правилам дедукции. Последнее заключение в этой цепочке является доказательством.
Тенденция к строгости доказательств в математике, возникшая в связи с анализом её оснований в работах Д. Гильберта и др., привела к ужесточению требований к строгости доказательств. С этой целью при доказательствах не только перечисляют все аксиомы теории, но и точно формулируют правила вывода теорем из аксиом. Дальнейший шаг в формализации доказательств состоит в отвлечении от конкретного содержания утверждений, фигурирующих в доказательствах, и представлении их в виде формул определённого символического языка. Некоторые формулы затем выбираются в качестве аксиом, а определённые преобразования - как правила вывода. Таким образом, содержательное доказательство превращается в формальное доказательство, однако содержательный анализ доказательства продолжает сохранять приоритет над формальным. Свойства самой формальной системы описываются на метаязыке, составляющем часть естественного языка, а в метатеории используются только конкретные, содержательные способы рассуждений. Кроме того, даже такая сравнительно простая содержательная теория, как арифметика целых чисел, не может быть полностью формализована (как это было доказано К. Гёделем в 1931 году). Любое истинное доказательство зависит от обоснованности своих аргументов и правил логического вывода, которые не остаются неизменными, а уточняются и изменяются с развитием науки и общественной практики. Поэтому не существует никакого понятия абсолютного доказательства, годного для всех времён и всех сфер познавательной и практической деятельности.