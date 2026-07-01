КОСТЮШКО ТАДЕУШ АНДЖЕЙ БОНАВЕНТУРА

КОСТЮШКО ТАДЕУШ АНДЖЕЙ БОНАВЕНТУРА - польский политический и военный деятель.

Из се­мьи сред­не­го шлях­ти­ча.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в Ры­цар­ской шко­ле (ка­дет­ский кор­пус) в Вар­ша­ве (1765-1769 годы), за­тем в во­енной ака­де­мии в Па­ри­же (1769-1774 годы). Не имея достаточно средств, не смог по­сту­пить на служ­бу в польскую ар­мию, да­вал ча­ст­ные уро­ки .

В 1776 году уе­хал в США, уча­ст­ник Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов. При­ни­мал уча­стие в воз­ве­де­нии обо­ро­нительных со­ору­же­ний, ко­то­рые по­мог­ли американцам вы­иг­рать сра­же­ние под Са­ра­то­гой (1777 год), раз­ра­бо­тал план и ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом фор­та в Вест-Пойн­те (1778-1780 годы), по­лу­чил зва­ние бри­гад­но­го ге­не­ра­ла (1783 год).

В 1784 году вер­нул­ся в Поль­шу. В конце 1789 года, по­сле про­ве­де­ния ре­форм Че­ты­рёх­лет­ним сей­мом, при­нят на служ­бу в польск. ар­мию, в зва­нии ге­не­рал-май­о­ра ко­ман­до­вал бри­га­дой. Уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив российских войск в 1792 году, по­лу­чил зва­ние ге­не­рал-лей­те­нан­та.

По­сле по­бе­ды Тар­го­виц­кой кон­фе­де­ра­ции и ка­пи­ту­ля­ции С.А. По­ня­тов­ско­го эмиг­ри­ро­вал в Сак­со­нию, во­шёл в ру­ко­во­дство дви­же­ния за воз­ро­ж­де­ние Ре­чи По­спо­ли­той. Для дос­ти­же­ния этой це­ли в 1793 году без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­ру­чить­ся по­мо­щью ре­во­люционной Фран­ции. 24 марта 1794 года объ­я­вил о на­ча­ле Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года, стал Вер­хов­ным на­чаль­ни­ком национальных воо­руженных сил, одер­жав­ших по­бе­ду над российскими вой­ска­ми под Рац­ла­ви­ца­ми в апреле 1794 года. Пы­та­ясь при­влечь кре­сть­ян на сто­ро­ну вос­ста­ния, из­дал 2 мая под Ви­ня­ра­ми и 7 мая под По­лан­цом уни­вер­са­лы, со­дер­жав­шие обе­ща­ние ос­во­бо­дить их от лич­ной за­ви­си­мо­сти и ог­ра­ни­чить бар­щи­ну.

В сра­же­нии под Ма­цеё­ви­ца­ми 10 октября 1794 года Т.А.Б. Костюшко был ра­нен и взят в плен. Со­дер­жал­ся в Ко­мен­дант­ском до­ме Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1796 году ос­во­бо­ж­дён из за­клю­че­ния (вме­сте с 12 тыс. по­ля­ков) и об­лас­кан Пав­лом I, по­клял­ся не вое­вать про­тив русского ца­ря и его по­том­ков.

Вы­ехал в США, в 1798 году пе­ре­ехал в Па­риж. Бу­ду­чи при­вер­жен­цем взгля­дов французских про­све­ти­те­лей, не стал со­труд­ни­чать с Ди­рек­то­ри­ей, а за­тем с На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том , а так­же от­ка­зал­ся воз­гла­вить польск. ле­гио­ны. В 1815 году не при­нял пред­ло­же­ние Алек­сан­д­ра I пе­ре­ехать в Цар­ст­во Поль­ское.

По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Швей­ца­рии, в 1819 году его прах был пе­ре­не­сён в усы­паль­ни­цу на Ва­ве­ле (Кра­ков).

Имя Т.А.Б. Костюшко бы­ло при­ня­то 1-й пе­хот­ной ди­ви­зи­ей Вой­ска Поль­ско­го, сфор­ми­ро­ван­ной в 1943 году в СССР. Т.А.Б. Костюшко воз­двиг­ну­ты па­мят­ни­ки во мно­гих го­ро­дах Поль­ши, США, его име­нем на­зва­на са­мая вы­со­кая го­ра Ав­ст­ра­лии (г. Кос­цюш­ко).

Иллюстрации:

Т. Костюшко. Литография Ш. Э. П. Мотта(?). 1826. Архив БРЭ.