КОСТЮШКО ТАДЕУШ АНДЖЕЙ БОНАВЕНТУРА
КОСТЮШКО ТАДЕУШ АНДЖЕЙ БОНАВЕНТУРА - польский политический и военный деятель.
Из семьи среднего шляхтича.
Получил образование в Рыцарской школе (кадетский корпус) в Варшаве (1765-1769 годы), затем в военной академии в Париже (1769-1774 годы). Не имея достаточно средств, не смог поступить на службу в польскую армию, давал частные уроки.
В 1776 году уехал в США, участник Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов. Принимал участие в возведении оборонительных сооружений, которые помогли американцам выиграть сражение под Саратогой (1777 год), разработал план и руководил строительством форта в Вест-Пойнте (1778-1780 годы), получил звание бригадного генерала (1783 год).
В 1784 году вернулся в Польшу. В конце 1789 года, после проведения реформ Четырёхлетним сеймом, принят на службу в польск. армию, в звании генерал-майора командовал бригадой. Участвовал в военных действиях против российских войск в 1792 году, получил звание генерал-лейтенанта.
После победы Тарговицкой конфедерации и капитуляции С.А. Понятовского эмигрировал в Саксонию, вошёл в руководство движения за возрождение Речи Посполитой. Для достижения этой цели в 1793 году безуспешно пытался заручиться помощью революционной Франции. 24 марта 1794 года объявил о начале Польского восстания 1794 года, стал Верховным начальником национальных вооруженных сил, одержавших победу над российскими войсками под Рацлавицами в апреле 1794 года. Пытаясь привлечь крестьян на сторону восстания, издал 2 мая под Винярами и 7 мая под Поланцом универсалы, содержавшие обещание освободить их от личной зависимости и ограничить барщину.
В сражении под Мацеёвицами 10 октября 1794 года Т.А.Б. Костюшко был ранен и взят в плен. Содержался в Комендантском доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В 1796 году освобождён из заключения (вместе с 12 тыс. поляков) и обласкан Павлом I, поклялся не воевать против русского царя и его потомков.
Выехал в США, в 1798 году переехал в Париж. Будучи приверженцем взглядов французских просветителей, не стал сотрудничать с Директорией, а затем с Наполеоном I Бонапартом, а также отказался возглавить польск. легионы. В 1815 году не принял предложение Александра I переехать в Царство Польское.
Последние годы жизни провёл в Швейцарии, в 1819 году его прах был перенесён в усыпальницу на Вавеле (Краков).
Имя Т.А.Б. Костюшко было принято 1-й пехотной дивизией Войска Польского, сформированной в 1943 году в СССР. Т.А.Б. Костюшко воздвигнуты памятники во многих городах Польши, США, его именем названа самая высокая гора Австралии (г. Косцюшко).
Иллюстрации:
Т. Костюшко. Литография Ш. Э. П. Мотта(?). 1826. Архив БРЭ.