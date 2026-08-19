КОСТЮМЫ АКТЕРОВ, в древнегреческом театре

Сценические костюмы актеров трагедии и комедии.

Важную роль в создании сценического образа актера в древнегреческой драме играл костюм. Оформление традиционного костюма актера трагедии связывают с именем Эсхила . По свидетельству Афинея, «Эсхил… привнес в сценические костюмы величавость и благопристойность, которой добиваются в своих нарядах иерофанты и факелоносцы» (дадухи) (I, 39, 21 d-e), ссылаясь на жреческий персонал Элевсинского культа . Такой костюм со времен Эсхила становится правилом, но затем в нем происходят довольно значительные изменения (так, Эсхил у Аристофана насмехается над Еврипидом за его привычку выводить одетых в лохмотья героев).

Такой костюм не только подчеркивал природу драматических состязаний, которые брали свои истоки в религиозном культе, но и прекрасно отвечал содержанию трагедии, обращенной к мифологическим сюжетам и призванной изображать «высокое» в соответствии с толкованием Аристотеля. Укажем также, что длинные одежды хорошо подходили для необходимого переодевания актеров-мужчин.

Костюм трагического актера состоял из плаща и хитона . Хитон актера в отличие от обычного был длинным, до пят, и вместо прорезей для рук имел длинные рукава; расшитый пояс хитона завязывался высоко под грудью, что наряду с необычной длиной хитона зрительно увеличивало рост актера. Изображения хитонов на вазах показывают, что эта часть костюма была, как правило, светлых и ярких цветов. Различие в социальном статусе героев трагедии на сцене обозначалось в костюме: хитон слуг был заметно короче. Вторым элементом костюма был плащ двух основных видов: 1) гиматий – прямоугольный в покрое плащ, который заворачивался вокруг тела; 2) хламида – круглый в покрое плащ с застежкой на плече. Хитоны и плащи были богато отделаны, украшались золотом, разноцветными вышивками, которые изображали цветы, пальмы, а также фигуры людей и животных. Такой расшитый костюм мы видим на так называемой «вазе Андромеды», которая датируется V в. до н. э. Этот рисунок был навеян, вероятно, представлением трагедии Еврипида «Андромеда», шедшей в 412 г. до н.э.

Были предусмотрены специальные одежды для отдельных персонажей. Так, Дионис, как правило, носил длинный плащ шафранного цвета. Отдельные категории персонажей также могли отмечаться отдельными элементами одежды: у царей был длинный плащ пурпурного цвета, а царицы поверх хитона пурпурного цвета со шлейфом надевали белый гиматий, также окаймленный пурпуром. Важную роль в костюмах играла символика цвета: одежды изгнанников, например, были грязно-белого цвета (как обозначение скитаний), черный цвет обозначал не только траур, но и вообще несчастье. Некоторые персонажи имели хорошо узнаваемые зрителем атрибуты: Афина появлялась с эгидой, Аполлон – с луком и стрелами, Геракл – с палицей и львиной шкурой. Посредством атрибутов могли обозначаться и целые группы действующих лиц: принадлежностью царя был скипетр; вакхантов – оленьи шкуры, тирсы и тимпаны; для стариков и прорицателей был обязателен посох; для умоляющих о защите – ветви, обвитые шерстью.

Для того чтобы сделать фигуру более масштабной и заметной для зрителей (с учетом значительных размеров театра), а также пропорциональной (с учетом увеличивавших рост высокой обуви и маски), греческие актеры употребляли специальные накладки наподобие небольших подушек, которые помещались под одежду. На них, вероятно, надевалось трико телесного цвета, чтобы закрепить основу костюма. Такие же накладки (фальшивые животы и пр.) в комедии могли использоваться с прямо противоположной целью – нарушить нормальные пропорции тела.

О костюме актеров древней комедии мы судим по нескольким случайным указаниям, рассеянным в пьесах Аристофана. По-видимому, все персонажи мужского пола имели кожаный фаллос и что поэтому хитон комедийных актеров был непристойно короток. Эти сведения о масках и костюмах, почерпнутые из комедий Аристофана, дополняются рисунками на вазах и статуэтками, изображающими актеров комедии.

Автор статьи: О.В. Кулишова