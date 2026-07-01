КОСТЮМ
КОСТЮМ - в общем значении - то же, что и одежда, платье.
Костюм представляет собой ансамбль (комплект элементов одежды); он согласуется с национальным (в т. ч. региональным) и социальным статусом, профессиональной принадлежностью, возрастом, полом человека.
В костюм входят также головной убор, обувь, украшения и дополнения (аксессуары - перчатки, веера и т. д.). Развитие костюма связано с эволюцией стиля и моды.
Об этнических вариантах народного костюма смостри в статьях об отдельных народах.
2) В узком значении - верхнее платье, состоящее из пиджака, брюк, иногда и жилета (у мужчин) или жакета (также жилета) и юбки или брюк (у женщин).
Принято считать, что т. н. классически мужской костюм появился в Великобритании в XIX веке (редингот, жилет, длинные панталоны, с обязательным дополнением шляпы-цилиндра и перчаток); позднее вошли в обиход фрак, «визитка», смокинг, а также разновидности костюма - рабочий, офисный, домашний, спортивный и др.
3) Костюм в театре и кино - часть сценографии спектакля или фильма; театральному костюму (смотри о нём в статье Театрально-декорационное искусство) близок маскарадный (или карнавальный) костюм.