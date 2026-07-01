КОСТЮМ

КОСТЮМ - в общем значении - то же, что и одежда , платье.

Костюм пред­став­ля­ет со­бой ан­самбль (ком­плект эле­мен­тов одеж­ды); он со­гла­су­ет­ся с на­цио­наль­ным (в т. ч. ре­ги­о­наль­ным) и со­ци­аль­ным ста­ту­сом, профессиональной при­над­леж­но­стью, воз­рас­том, по­лом че­ло­ве­ка.

В костюм вхо­дят так­же го­лов­ной убор, обувь, ук­ра­ше­ния и до­пол­не­ния (ак­сес­суа­ры - пер­чат­ки, ве­ера и т. д.). Раз­ви­тие костюма свя­за­но с эво­лю­ци­ей сти­ля и мо­ды.

Об эт­нических ва­ри­ан­тах на­род­но­го костюма смостри в ста­ть­ях об отдельных на­ро­дах.

2) В уз­ком зна­че­нии - верх­нее пла­тье, со­стоя­щее из пид­жа­ка, брюк, ино­гда и жи­ле­та (у муж­чин) или жа­ке­та (также жилета) и юб­ки или брюк (у жен­щин).

При­ня­то счи­тать, что т. н. клас­сически муж­ской костюм поя­вил­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии в XIX веке (ре­дин­гот, жи­лет, длин­ные пан­та­ло­ны, с обя­зательным до­пол­не­ни­ем шля­пы-ци­лин­д­ра и пер­чаток); позд­нее во­шли в оби­ход фрак, «ви­зит­ка», смо­кинг, а так­же раз­но­вид­но­сти костюма - ра­бо­чий, офис­ный, до­маш­ний, спор­тив­ный и др.

3) Костюм в те­ат­ре и ки­но - часть сце­но­гра­фии спек­так­ля или филь­ма; те­ат­раль­но­му костюму (смотри о нём в статье Те­ат­раль­но-де­ко­ра­ци­он­ное ис­кус­ст­во) бли­зок мас­ка­рад­ный (или кар­на­валь­ный) кос­тюм.

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