КОСТЯШОВ Юрий Владимирович

Родился 06.01.1955, г. Юрга Кемеровской области. Окончил Московский государственный университет в 1977 г.

Кандидатская диссертация : Социально-экономическое и политическое развитие сербских земель под властью Австрии в первой половине XVIII века (МГУ, 1982).

Докторская диссертация : Сербы в Австрийской монархии в XVIII веке (МГУ, 1998).

Учителя : Е.С. Маркова, Л.П. Лаптева, В.Г. Карасев.

С 2001 года профессор кафедры истории Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

Область интересов : Новая история Сербии. История Вост. Пруссии. Русско-немецкие связи.

Сочинения: Russen und Deutschen in Ostpreussen nach 1945 // Annaberger Annalen. Heidelberg. 1999. № 7; Россияне в Вост. Пруссии. Ч. 1: Библиографический словарь. Ч. 2: Дневники, письма, записки, воспоминания. Калининград: Янтарный сказ, 2001 (в соавторстве с Г.В. Кретининым);

Wątki międzynarodowe w sprowozdaniach pierwszego konsula rosyjskiego w Krуlewcu Iwana Isakowa // Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Olsztyn, 2001. № 2;

Вост. Пруссия глазами советских переселенцев. СПб.: Бельведер, 2002. (рук. автор. колл.); О немецком цивилизационном влиянии на сербов в Австрии в XVIII в. // Проблемы этнической истории Центр., Вост. и Юго-Вост. Европы в новое и новейшее время. Воронеж, 2002. Вып. 1;

Петровское начало. Кёнигсбергский университет и российское просвещение в XVIII веке. Калининград, 1999 (в соавт. с Г.В. Кретининым).

Секретная история Калининградской области: Очерки 1945–1956 гг. Калининград: Терра Балтика, 2009.