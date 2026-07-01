КОСТЯЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

сын отставного капитана, уроженец Курляндской губ. Родился в Елгаве. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1896), Николаевское инженерное училище, курс трех классов по 1-му разряду (1899) и Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» с премией генерала Обручева за стратегическую тему (1905). Унтер-офицер (с 10.11.1897). Старший портупей-юнкер (с 23.11.1898). Подпоручик (с 09.08.1899 со старшинством с 13.08.1897). Поручик (с 01.11.1901 со старшинством с 13.08.1901). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 28.05.1905). Капитан (с 22.04.1907). Подполковник (с 06.12.1911). Полковник (с 06.12.1914 со старшинством с 06.12.1913; 23.06.1917 пожаловано старшинство с 06.12.1911). Генерал-майор (с 03.10.1917). На службе с 31.08.1896 юнкером. Во 2-м Кавказском саперном батальоне (с 08.1899, прибыл 20.10.1899), вр. командовал 3-й ротой (14.08-16.09.1900), зав. библиотекой (31.03-10.11.1900). В 4-м железнодорожном батальоне (с 21.11.1900, прибыл 16.01.1901), временно обучающий в строительном классе (17.03-06.04.1901), вр.и.д. библиотекаря офицерской библиотеки (17.03-06.04.1901), обучающий в строительном классе (с 19.05.1901), вр. командующий 1-й ротой (27.05-01.06.1901; 05-08.09.1901), вр. заведующий железнодорожным имуществом (29.08-05.10.1901), вр. заведующий мастерскими (29.08-05.10.1901), вр.и.д. делопроизводителя суда (29.08-04.09.1901). Причислен к Генеральному штабу и командирован в распоряжение начальника штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке для ознакомления со службой Генерального штаба при войсках действующей армии взамен установленного законом прикомандирования к окружным штабам для отбытия лагерного сбора (02.06.1905). Участник русско-японской войны (02.07-27.09.1905). Прибыл в пределы Маньчжурии (с 05.07.1905). Прибыл в штаб главнокомандующего на Дальнем Востоке (с 09.07.1905). Командирован в распоряжение начальника штаба 1-й Маньчжурской армии (12.07.1905, прибыл 13.07.1905). В составе отряда полковника Циховича участвовал в перестрелке у д. Манхугай (30.07.1905), в разведке южнее этой деревни (02.08.1905), в усиленной разведке в составе отряда полковника Циховича, поддержав связь между генералом Самсоновым и полковником Якутиным (14.08.1905). Прикомандирован к управлению генерал-квартирмейстера штаба 1-й армии для исполнения обязанностей помощника старшего адъютанта разведывательного отделения (28.08.1905). Командирован в распоряжение начальника штаба Варшавского военного округа (с 27.09.1905). Покинул Маньчжурию (30.09.1905). Прикомандирован к Лейб-гвардии Санкт-Петербургскому полку для 2-годичного командования ротой, назначен командующим 14-й ротой (08.11.1905-14.12.1906, зачтено за двухгодичное цензовое командование ротой). Руководил полевой поездкой офицеров Гвардейского отряда (03-17.07.1906). Переведен в Генеральный штаб (10.01.1907). Помощник старшего адъютанта штаба Иркутского военного округа (с 10.01.1907), назначен в дорожное отделение (с 17.03.1907). В полевой поездке офицеров Генерального штаба в Восточном Забайкалье (01.06-01.07.1907; 01.06-01.07.1908). Командирован на ст. Мысовая Забайкальской железной дороги и г. Верхнеудинск для производства дознания (27-31.07.1907). Командирован на разъезд Кокуй для присутствия при осмотре комиссией полевого железнодорожного парка уполномоченным от штаба округа (30.10-08.11.1907). Командирован с особым поручением на станции Петровский завод, Верхнеудинск, Мысовая (27.11-01.12.1907). В командировке в Верхнеудинске (04-09.10.1908). Командирован в Благовещенск для исполнения особого поручения (21.11.1908-09.05.1909). Вр.и.д. старшего адъютанта дорожного отделения (08.04-08.09.1907, 10.09-01.12.1908). Помощник старшего адъютанта отчетного отделения (с 07.04.1909). В учебной полевой поездке офицеров Генерального штаба Иркутского военного округа в районе Троицкосавска (01-12.06.1909). В полевой поездке офицеров Генерального штаба (25.08-13.09.1909). В полевой саперной поездке в качестве помощника начальника саперной бригады (13-28.09.1909). В командировке для выполнения секретного поручения, возложенного командующим войсками Иркутского военного округа, в станице Доно (20.10-05.11.1909). Командирован в Санкт-Петербург для выполнения особого поручения (22.01-12.03.1910). Помощник старшего адъютанта строевого отделения (с 05.05.1910). В полевой поездке офицеров Генерального штаба Иркутского военного округа в районе Забайкальской области (15.05-01.08.1910). Командирован в г. Акшу на полевую саперную поездку (05-23.09.1910). Вр.и.д. старшего адъютанта строевого отделения (01-12.12.1910). Помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа (27.03-16.11.1911), назначен в отчетное отделение (с 16.04.1911). В полевой поездке офицеров Генерального штаба Виленского военного округа на Рижском побережье (06-19.06.1911). В корпусной поездке близ Ковно (15-25.07.1911). В служебной командировке в м. Яново (05-08.08.1911). Помощник делопроизводителя ГУГШ (с 16.11.1911). И.д. помощника делопроизводителя отдела генерал-квартирмейстера (24.11.1911), утвержден (06.12.1911), прибыл (07.12.1911). В служебной командировке (12-15.05.1912). В служебной командировке на полевую поездку ГУГШ (24.05-09.06.1912, 10.06-02.07.1912). В служебной командировке на крепостную поездку Варшавского военного округа (20.05-06.06.1913). В командировке в Гродно (21.06-02.07.1914). Участник Первой мировой войны (с 31.07.1914). Штаб-офицер для делопроизводства и поручений управления генерал-квартирмейстера при Верховном Главнокомандующем (с 25.07.1914). И.д. начальника штаба 30-й пехотной дивизии (с 31.12.1914), прибыл 24.12.1914. Командир 32-го Сибирского стрелкового полка (с 01.02.1916). Начальник штаба 17-й Сибирской стрелковой дивизии (1917). Начальник штаба I Сибирского армейского корпуса. Командующий 132-й пехотной дивизией. В распоряжении начальника штаба армий Западного фронта (с 16.12.1917 до демобилизации). В РККА добровольно с 03.1918. Начальник штаба Псковского района. Начальник Петроградской дивизии. Инспектор формирований и помощник военного руководителя Петроградского района. Арестован (с 07.08.1918). Прикомандированный для работ при Военном Совете Северного участка и Петроградского района, руководитель 3-й инспекции формирований (09.1918). Выехал в Москву (19.09.1918). Начальник штаба Северного фронта (20.09-21.10.1918). Начальник Полевого штаба РВСР (22.10.1918-15.06.1919). Арестован (с 15.06.1919), освобожден. В распоряжении главкома. Член комиссии по заключению мирного договора с Эстонией (09.1919, на 12.1919). Назначен штатным преподавателем академии Генштаба РККА (с 01.09.1919). Штатный преподаватель статистики и географии академии Генштаба РККА ((с 5 августа 1921 г. – военной академии РККА) с 22.05.1920, на 1923). Военный представитель в русско-польской смешанной пограничной комиссии (на 04.1921), председатель комиссии. Председатель смешанной советско-финской пограничной комиссии (1925). Привлекался в качестве консультанта при установлении границ с Румынией и Ираном. Умер в Сестрорецке. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (за усиленную рекогносцировку в отряде полковника Циховича, 29.08.1905, утв. 20.07.1910), Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (за отличие в делах против японцев в июле и августе 1905 г., 23.09.1905, утв. 21.01.1907), Св. Анны 3-й ст. (06.12.1908), Св. Станислава 2-й ст. (за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий, 22.12.1914, утв. 16.01.1915), Св. Анны 2-й ст. с мечами (за боевые отличия против неприятеля, 26.05.1915), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (12.11.1915), светло-бронзовые медали в память 100-летия Отечественной войны 1812 года (11.03.1913), в память 300-летия Царствования Дома Романовых (12.04.1913). Супруга: дочь полковника Ольга Александровна Костяева-Булич. Дети: Михаил и Андрей.

Соч.: Западное Полесье: Крат. воен.-геогр. и воен.-стат. описание. СПб., 1914; Военная география. Ч. 2. М., 1921.