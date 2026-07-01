КОСТУМБРИЗМ
КОСТУМБРИЗМ - направление в литературе и изобразительном искусстве Испании и Латинской Америки XIX и XX веков.
Возникло вследствие подъёма национального самосознания в эпоху романтизма; проявилось в стремлении максимально точно запечатлеть особенности народного быта, обычаев, нравов.
В литературе первоначально нашло выражение в жанре бытописательного очерка; постепенно жанровый диапазон расширился (повести, романы, драмы, стихи).
В Испании костумбризм представлен идеализирующими патриархальный быт произведениями Р. де Месонеро Романоса, а также рассказами С. Эстебанеса Кальдерона (сборник «Андалузские сцены», 1847 год), комедиями братьев С. и Х. Альварес Кинтеро. Социально-критическая направленность костумбризма принял в рассказах М.Х. де Ларры (кн. «Собрание заметок о нравах», 1837 год). Многочисленные подражания породил коллективный сборник «Испанцы, изобразившие сами себя» (1843 год).
Наиболее яркие представители костумбризма в латинско-американской литературе: Э. Камбасерес (Аргентина), Х.Х. Вальехо (Чили), М. Пайно (Мексика), Р. Пальма (Перу), Т. Карраскилья, Э. Диас Кастро, Х.Д. Гуарин (Колумбия), М. Гонсалес Селедон (Коста-Рика) и др.
В изобразительном искусстве костумбризм тяготел к воспроизведению этнографических мотивов, нередко превращавшихся в любовно воссозданные жанровые сцены. Вместе с тем искусству костумбризма, своей идилличностью родственному европейскому бидермайеру, не были чужды и нотки иронии.
Во многих странах костумбризм положил начало подъёму национально-художественной школы. Значительные школы костумбристов сложились на Кубе (Э. Лапланте, В.П. де Ландалусе, Ф. Миале), в Колумбии (Р. Торрес Мендес и др.), Аргентине (К. Морель), Уругвае (X.М. Беснес-и-Иригойен), Венесуэле (К. Фернандес, А.Х. Карранса), Чили (В. Перес Росалес, М.А. Каро), Мексике (X.А. Аррьета) и др. странах.