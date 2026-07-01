КОСТУМБРИЗМ

КОСТУМБРИЗМ - направление в литературе и изобразительном искусстве Испании и Латинской Аме­ри­ки XIX и XX веков.

Воз­ник­ло вслед­ст­вие подъ­ё­ма национального са­мо­соз­на­ния в эпо­ху ро­ман­тиз­ма; про­яви­лось в стрем­ле­нии мак­си­маль­но точ­но за­пе­чат­леть осо­бен­но­сти народного бы­та, обы­ча­ев, нра­вов.

В ли­те­ра­ту­ре пер­во­на­чаль­но на­шло вы­ра­же­ние в жан­ре бы­то­пи­са­тель­но­го очер­ка; по­сте­пен­но жан­ро­вый диа­па­зон рас­ши­рил­ся (по­вес­ти, ро­ма­ны, дра­мы, сти­хи).

В Ис­па­нии костумбризм пред­став­лен идеа­ли­зи­рую­щи­ми пат­ри­ар­халь­ный быт про­из­ве­де­ния­ми Р. де Ме­со­не­ро Ро­ма­но­са, а так­же рас­ска­за­ми С. Эс­те­ба­не­са Каль­де­ро­на (сборник «Ан­да­луз­ские сце­ны», 1847 год), ко­ме­дия­ми брать­ев С. и Х. Аль­ва­рес Кин­те­ро. Со­ци­аль­но-кри­тическая на­прав­лен­ность костумбризма при­нял в рас­ска­зах М.Х. де Лар­ры (кн. «Со­б­ра­ние за­ме­ток о нра­вах», 1837 год). Мно­го­численные под­ра­жа­ния по­ро­дил кол­лек­тив­ный сборник «Ис­пан­цы, изо­бра­зив­шие са­ми се­бя» (1843 год).

Наи­бо­лее яр­кие пред­ста­ви­те­ли костумбризма в латинско-американской литературе: Э. Кам­ба­се­рес (Ар­ген­ти­на), Х.Х. Валь­е­хо (Чи­ли), М. Пай­но (Мек­си­ка), Р. Паль­ма (Пе­ру), Т. Кар­ра­скилья, Э. Ди­ас Ка­ст­ро, Х.Д. Гуа­рин (Ко­лум­бия), М. Гон­са­лес Се­ле­дон (Кос­та-Ри­ка) и др.

В изо­бра­зи­тель­ном ис­кус­ст­ве костумбризм тя­го­тел к вос­про­из­ве­де­нию эт­но­гра­фических мо­ти­вов, не­ред­ко пре­вра­щав­ших­ся в лю­бов­но вос­соз­дан­ные жан­ро­вые сце­ны. Вме­сте с тем искусству костумбризма, сво­ей идил­лич­но­стью род­ст­вен­но­му ев­ропейскому би­дер­май­е­ру, не бы­ли чу­ж­ды и нот­ки иро­нии.

Во многих стра­нах костумбризм по­ло­жил на­ча­ло подъ­ё­му национально-ху­дожественной шко­лы. Зна­чительные шко­лы кос­тум­бри­стов сло­жи­лись на Ку­бе (Э. Ла­план­те, В.П. де Лан­да­лу­се, Ф. Миа­ле), в Ко­лум­бии (Р. Тор­рес Мен­дес и др.), Ар­ген­ти­не (К. Мо­рель), Уруг­вае (X.М. Бес­нес-и-Ири­гой­ен), Ве­не­су­эле (К. Фер­нан­дес, А.Х. Кар­ран­са), Чи­ли (В. Пе­рес Ро­са­лес, М.А. Ка­ро), Мек­си­ке (X.А. Ар­рь­е­та) и др. стра­нах.

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