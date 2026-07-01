КОСТШЕВСКИЙ ЮЗЕФ

КОСТШЕ́ВСКИЙ ЮЗЕФ - польский археолог, академик.

Академик Польской ака­де­мии ис­кусств (1933 год).

Учил­ся в Ягел­лон­ском (Кра­ков) и Бер­лин­ском (у Г. Кос­си­ны) университетах, по окон­ча­нии по­след­не­го за­щи­тил дис­сер­та­цию в 1914 году [ха­би­ли­тация (со­от­вет­ству­ет сте­пе­ни доктора ис­то­рических на­ук) во Льво­ве в 1918 год].

Прак­ти­ко­вал­ся в Британском му­зее (1910-1911 годы), в 1913 году ра­ботал в Му­зее народной куль­ту­ры в Бер­ли­не; с 1914 года - в По­зна­ни в Му­зее им. Мель­жинь­ских (бывшей Му­зей древ­но­стей края) заведующий пре­ис­то­рическим (ар­хео­ло­гическим) от­де­лом; пос­ле объе­ди­не­ния различных ар­хео­ло­гических кол­лек­ций - заведующий объе­ди­нён­ным пре­ис­то­рическим от­де­лом, вхо­див­шим в со­став Му­зея Ве­ли­ко­поль­ши (1923-1939 годы); в 1945-1958 годы ди­рек­тор соз­дан­но­го на ос­но­ве это­го от­де­ла Пре­ис­то­рического му­зея (с 1949 года - Ар­хео­ло­ги­чес­ко­го).

Один из ини­циа­то­ров соз­да­ния польского университета в По­зна­ни в 1919 году, в ко­то­ром воз­гла­вил ка­фед­ру ар­хео­ло­гии (профессор с 1919 года). В По­зна­ни был сек­ре­та­рём Товарищества дру­зей на­ук и ор­га­ни­зо­вал его ар­хео­ло­гической ко­мис­сию (1921 год, дея­тель­ность ко­то­рой во­зоб­но­вил в 1956 году), ор­га­ни­за­тор Му­зей­но­го товарищества, на ос­но­ве ко­то­ро­го сфор­ми­ро­ва­лось Поль­ское товарищество пре­ис­то­рии (1920 год; с 1953 года Поль­ское ар­хео­ло­гическое товарищество, ко­то­рое Ю. Костишевский воз­гла­вил).

Один из ини­циа­то­ров из­да­ния и пер­вых ре­дак­то­ров свя­зан­ных с эти­ми об­ще­ст­ва­ми жур­на­лов «Zapiski muzealne», «Przeg­ląd archeologiczny», се­рии мо­но­гра­фий «Biblioteka Prehistoryczna», «Prace Komisji Archeologicznej»; с 1951 года - журнал «Fontes Praehistorici» (с 1954 года «Fontes Archaeologici Posnanienses»).

Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии Поль­ши от сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка до Ла­те­на. Ру­ко­во­дил рас­коп­ка­ми на од­ном из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния лу­жиц­кой куль­ту­ры - го­ро­ди­ще Бис­ку­пин (1934-1939, 1946-1950 годы), в Гнез­но (1936-1938 годы), По­зна­ни (1939 год) и др.

Ав­тор не­сколь­ких обоб­щаю­щих ра­бот по ар­хео­ло­гии Поль­ши и ря­да её зе­мель, вы­дер­жав­ших несколько из­да­ний и пе­ре­во­дов, в т. ч. пер­вой кни­ги та­ко­го ро­да «Ве­ли­ко­поль­ша в пре­ис­то­ри­че­ские вре­ме­на» (1914 год, до­пол­нен­ные пе­ре­из­да­ния - 1923 и 1955 годы), ко­то­рая дол­гое вре­мя бы­ла осн. учеб­ни­ком по ар­хео­ло­гии Поль­ши. Ак­тив­ный кри­тик на­цио­на­ли­стической тео­рий в немецких гу­ма­ни­тар­ных нау­ках (в т. ч. шко­лы Кос­си­ны), за что под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям при ок­ку­па­ции Поль­ши Гер­ма­ни­ей в 1939-1945 годы.

Один из ос­но­ва­те­лей ар­хео­ло­гической тео­рии славянского ав­то­хто­низ­ма на тер­ри­то­рии Поль­ши (с середины II тысячилетия до н. э.) и вис­ло-одер­ской пра­ро­ди­ны сла­вян. Раз­ви­тие идей Ю. Костшевского и дис­кус­сии по проб­ле­мам, за­тро­ну­тым в его тру­дах, ста­ли за­мет­ным сти­му­лом раз­ви­тия ар­хео­ло­гической мыс­ли в Поль­ше.

Сре­ди уче­ни­ков Ю. Костшевского - из­вест­ные польские архео­ло­ги и ис­то­ри­ки З.А. Ра­ев­ский, К. Яжд­жев­ский, В. Хен­сель, Я. Жак, С. Яс­нош, С. Кур­на­тов­ский, ча­стич­но - З. Кур­на­тов­ская, С. Та­ба­чин­ский, Т. Вис­лян­ский, Л. Ле­цие­вич и другие пред­ста­ви­те­ли т. н. по­знань­ской шко­лы.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Die ostgermanische Kultur in der Spät­latènezeit. Lpz., 1919. Bd 1–2;

Wielkopolska w czasach przehistorycznych. 2 wyd. Poznań, 1923;

Gród prasłowiański w Biskupinie w po­wiecie żnińskim. Poznań, 1938;

Od mezolitu do okresu wędròwek ludów. Prehistoria ziem pol­skich. Kraków, 1939. Zesz. 1;

Wiel­ko­polska w pradziejach. Warsz.; Wrocław, 1955