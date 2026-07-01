КОСТШЕВСКИЙ ЮЗЕФ
КОСТШЕ́ВСКИЙ ЮЗЕФ - польский археолог, академик.
Академик Польской академии искусств (1933 год).
Учился в Ягеллонском (Краков) и Берлинском (у Г. Коссины) университетах, по окончании последнего защитил диссертацию в 1914 году [хабилитация (соответствует степени доктора исторических наук) во Львове в 1918 год].
Практиковался в Британском музее (1910-1911 годы), в 1913 году работал в Музее народной культуры в Берлине; с 1914 года - в Познани в Музее им. Мельжиньских (бывшей Музей древностей края) заведующий преисторическим (археологическим) отделом; после объединения различных археологических коллекций - заведующий объединённым преисторическим отделом, входившим в состав Музея Великопольши (1923-1939 годы); в 1945-1958 годы директор созданного на основе этого отдела Преисторического музея (с 1949 года - Археологического).
Один из инициаторов создания польского университета в Познани в 1919 году, в котором возглавил кафедру археологии (профессор с 1919 года). В Познани был секретарём Товарищества друзей наук и организовал его археологической комиссию (1921 год, деятельность которой возобновил в 1956 году), организатор Музейного товарищества, на основе которого сформировалось Польское товарищество преистории (1920 год; с 1953 года Польское археологическое товарищество, которое Ю. Костишевский возглавил).
Один из инициаторов издания и первых редакторов связанных с этими обществами журналов «Zapiski muzealne», «Przegląd archeologiczny», серии монографий «Biblioteka Prehistoryczna», «Prace Komisji Archeologicznej»; с 1951 года - журнал «Fontes Praehistorici» (с 1954 года «Fontes Archaeologici Posnanienses»).
Специалист по археологии Польши от среднего бронзового века до Латена. Руководил раскопками на одном из опорных памятников для изучения лужицкой культуры - городище Бискупин (1934-1939, 1946-1950 годы), в Гнезно (1936-1938 годы), Познани (1939 год) и др.
Автор нескольких обобщающих работ по археологии Польши и ряда её земель, выдержавших несколько изданий и переводов, в т. ч. первой книги такого рода «Великопольша в преисторические времена» (1914 год, дополненные переиздания - 1923 и 1955 годы), которая долгое время была осн. учебником по археологии Польши. Активный критик националистической теорий в немецких гуманитарных науках (в т. ч. школы Коссины), за что подвергался преследованиям при оккупации Польши Германией в 1939-1945 годы.
Один из основателей археологической теории славянского автохтонизма на территории Польши (с середины II тысячилетия до н. э.) и висло-одерской прародины славян. Развитие идей Ю. Костшевского и дискуссии по проблемам, затронутым в его трудах, стали заметным стимулом развития археологической мысли в Польше.
Среди учеников Ю. Костшевского - известные польские археологи и историки З.А. Раевский, К. Яжджевский, В. Хенсель, Я. Жак, С. Яснош, С. Курнатовский, частично - З. Курнатовская, С. Табачинский, Т. Вислянский, Л. Лециевич и другие представители т. н. познаньской школы.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Die ostgermanische Kultur in der Spätlatènezeit. Lpz., 1919. Bd 1–2;
Wielkopolska w czasach przehistorycznych. 2 wyd. Poznań, 1923;
Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie żnińskim. Poznań, 1938;
Od mezolitu do okresu wędròwek ludów. Prehistoria ziem polskich. Kraków, 1939. Zesz. 1;
Wielkopolska w pradziejach. Warsz.; Wrocław, 1955