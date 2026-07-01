КОСТРОВ ЕРМИЛ ИВАНОВИЧ
КОСТРОВ ЕРМИЛ ИВАНОВИЧ - русский поэт, переводчик.
Из монастырских крестьян, сын дьяка сельской церкви. Учился в Вятской духовной семинарии (1766-1773 годы) и Славяно-греко-латинской академии в Москве (1773-1776 годы); окончил Московский университет со степенью бакалавра (1779 год).
С 1782 года провинциальный секретарь и штатный университетский стихотворец. Сотрудничал в журнале «Собеседник любителей российского слова», «Зеркало света» и др.
В стихотворении «Письмо к творцу оды, сочинённой в похвалу Фелицы, царевны Киргизкайсацкой» (1783 год) Е.И. Костров приветствовал новые поэтические принципы Г.Р. Державина, но в собственных одах, сочинявшихся преимущественно по официальным поводам, следовал традиции ломоносовской торжественной оды. С 1789 года адресатом многих стихотворений Е.И. Кострова выступал покровительствовавший ему А.В. Суворов.
Наиболее значительна переводческая деятельность Е.И. Кострова. Главный его труд - первый в России поэтический перевод «Илиады» Гомера (песни I-VI, изд. 1787 год; VII–IX, изд. 1811 год), выполненный в классицистической манере - александрийским стихом и высоким стилем и пользовавшийся большим успехом (Н.И. Гнедич свою работу над переводом «Илиады» начал как продолжение незавершённого труда Е.И. Кострова). Осуществил прозаический перевод «Песен Оссиана» Дж. Макферсона («Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века: Гальские стихотворения…», ч. 1–2, 1792; 2-е изд., 1818 год), ставший одним из основополагающих текстов русского предромантизма и сентиментализма.
Среди других переводов Е.И. Кострова: роман Апулея «Превращения, или Золотой осёл» (ч. 1-2, изд. 1780-1781 годы), сатирическая поэма Вольтера «Тактика» (1779 год). В литературных преданиях, нашедших отражение в записях А.С. Пушкина, драме Н.В. Кукольника «Ермил Иванович Костров» (1853 год) и др., Е.И. Костров фигурирует как добродушный человек, не сумевший освоиться в общественной жизни и ставший жертвой пьянства.
Сочинения:
Полнное собрание всех сочиений и переводов в стихах. СПб., 1802. Ч. 1–2;
Соч. Кострова. – Соч. Аблесимова. СПб., 1849;
Поэты XVIII в. Л., 1972. Т. 2. С. 119–190.