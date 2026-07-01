КОСТРОВ ЕРМИЛ ИВАНОВИЧ

КОСТРОВ ЕРМИЛ ИВАНОВИЧ - русский поэт , переводчик.

Из мо­на­стыр­ских кре­сть­ян , сын дья­ка сель­ской церк­ви. Учил­ся в Вят­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1766-1773 годы) и Сла­вя­но-гре­ко-латинской ака­де­мии в Мо­ск­ве (1773-1776 годы); окон­чил Московский университет со сте­пе­нью ба­ка­лав­ра (1779 год).

С 1782 года про­винциальный сек­ре­тарь и штат­ный уни­вер­си­тет­ский сти­хо­тво­рец. Со­труд­ни­чал в журнале «Со­бе­сед­ник лю­би­те­лей рос­сий­ско­го сло­ва», «Зер­ка­ло све­та» и др.

В стихотворении «Пись­мо к твор­цу оды, со­чи­нён­ной в по­хва­лу Фе­ли­цы, ца­рев­ны Кир­гиз­кай­сац­кой» (1783 год) Е.И. Костров при­вет­ст­во­вал но­вые по­этические прин­ци­пы Г.Р. Дер­жа­ви­на, но в соб­ственных одах, со­чи­няв­ших­ся пре­имущественно по официальным по­во­дам, сле­до­вал тра­ди­ции ло­мо­но­сов­ской тор­же­ст­вен­ной оды. С 1789 года ад­ре­са­том многих сти­хо­тво­ре­ний Е.И. Кострова вы­сту­пал по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ший ему А.В. Су­во­ров.

Наи­бо­лее зна­чи­тель­на пе­ре­водческая дея­тель­ность Е.И. Кострова. Глав­ный его труд - пер­вый в Рос­сии по­этический пе­ре­вод « Илиа­ды » Го­ме­ра (пес­ни I-VI, изд. 1787 год; VII–IX, изд. 1811 год), вы­пол­нен­ный в клас­си­ци­стической ма­не­ре - алек­сан­д­рий­ским сти­хом и вы­со­ким сти­лем и поль­зо­вав­ший­ся боль­шим ус­пе­хом (Н.И. Гне­дич свою ра­бо­ту над пе­ре­во­дом «Илиа­ды» на­чал как про­дол­же­ние не­за­вер­шён­но­го тру­да Е.И. Кострова). Осу­ще­ст­вил про­за­ический пе­ре­вод «Пе­сен Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на («Ос­си­ан, сын Фин­га­лов, бард третье­го ве­ка: Галь­ские сти­хо­тво­ре­ния…», ч. 1–2, 1792; 2-е изд., 1818 год), став­ший од­ним из ос­ново­по­ла­гаю­щих тек­стов русского пред­ро­ман­тиз­ма и сен­ти­мен­та­лиз­ма.

Сре­ди других пе­ре­во­дов Е.И. Кострова: ро­ман Апу­лея «Пре­вра­ще­ния, или Зо­ло­той осёл» (ч. 1-2, изд. 1780-1781 годы), са­ти­рическая по­эма Воль­те­ра «Так­ти­ка» (1779 год). В литературных пре­да­ни­ях, на­шед­ших от­ра­же­ние в за­пи­сях А.С. Пуш­кина, дра­ме Н.В. Ку­коль­ни­ка «Ер­мил Ива­но­вич Ко­ст­ров» (1853 год) и др., Е.И. Костров фи­гу­ри­ру­ет как доб­ро­душ­ный че­ло­век, не су­мев­ший ос­во­ить­ся в об­щественной жиз­ни и став­ший жерт­вой пьян­ст­ва.

Сочинения:

Полнное собрание всех сочиений и пе­ре­во­дов в сти­хах. СПб., 1802. Ч. 1–2;

Соч. Ко­ст­ро­ва. – Соч. Аб­ле­си­мо­ва. СПб., 1849;

По­эты XVIII в. Л., 1972. Т. 2. С. 119–190.