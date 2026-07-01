КОСТРОМСКОЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - открыт в 1966 как Костромской областной музей изобразительных искусств.
(Современное название с 1986 года).
Расположен в здании (1912 год, арх. Н.И. Горлицын, с применением форм русского зодчества XVII века), построенном для Романовского музея (учреждён в честь празднования 300-летия дома Романовых; в 1917 году преобразован в Костромской областной музей; в 1958 году краеведческая экспозиция переместилась в Ипатьевский монастырь).
Собрание музея основано на базе коллекций краеведч музея, которые начали формироваться в конце XIX века. В 1913 году в музей переданы произведения из АХ, посвящённые истории дома Романовых, картины местных художников (Е.С. Сорокин и др.).
В 1917-1920 годы собрание пополнилось произведениями из усадеб Катениных, Черевиных, Купреяновых, Корниловых, из Государственного музейного фонда, ГТГ, ГРМ; в 1921 году - из Музея живописной культуры (основан в Костроме в 1920 году Н.Н. Купреяновым); во второй половине XX века - частными коллекциями И.А. Рязановского, Н.П. Шлеина, Ю.Е. Кустодиевой.
Богатое собрание костромской иконописи XVI - начала XX веков (иконы солигаличских мастеров братьев Саввы и Михея Словениных, резная икона прп. Макария Унженского последней трети XVIII века).
Русская живопись XVIII - начала XX веков представлена коллекцией провинц. портрета (в т. ч. работами Г. Островского), произведениями Ф.С. Рокотова, А.П. Лосенко, К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, А.Я. Головина, Н.К. Рериха; живопись XX века - работами К.Ф. Богаевского, П.П. Кончаловского, Р.Р. Фалька, Г.Г. Нисского, Н.М. Ромадина и др.
Среди представленных художников-костромичей: Е.В. Честняков, С.Ю. Виноградов, Н.Н. Купреянов, Б.Н. Царнах, Н.А. Соболев, Н.В. Шувалов, А.П. Белых, С.С. Румянцев. В 1993 году музею передано здание Дворянского собрания (1780-е годы, перестроено в 1838 году), где разместилась экспозиция русской портретной живописи.
Филиалы музея - Островский музей им. Б.М. Кустодиева в пос. Островское (1958 год), Парфеньевский литературно-художественный музей в пос. Парфеньево (1967 год), Межевской художественно-исторический музей в с. Георгиевское (1982 год), Красносельский музей ювелирного, народного и прикладного искусства в пос. Красное-на-Волге (1983 год).
Иллюстрации:
Костромской объединённый художественный музей. Здание 1912. Архитектор Н. И. Горлицын. Архив БРЭ.