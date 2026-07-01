КОСТРОМСКОЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

КОСТРОМСКОЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - открыт в 1966 как Костромской областной музей изобразительных искусств.

(Современное название с 1986 года).

Рас­по­ло­жен в зда­нии (1912 год, арх. Н.И. Гор­ли­цын, с при­ме­не­ни­ем форм русского зод­че­ст­ва XVII века), по­стро­ен­ном для Ро­ма­нов­ско­го му­зея (уч­ре­ж­дён в честь празд­но­ва­ния 300-ле­тия до­ма Ро­ма­но­вых; в 1917 году пре­об­ра­зо­ван в Ко­стром­ской об­ласт­ной му­зей; в 1958 году крае­ведческая экс­по­зи­ция пе­ре­мес­ти­лась в Ипать­ев­ский мо­на­стырь).

Со­б­ра­ние му­зея ос­но­ва­но на ба­зе кол­лек­ций крае­ведч му­зея, ко­то­рые на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся в конце XIX века. В 1913 году в му­зей пе­ре­да­ны про­из­ве­де­ния из АХ, по­свя­щён­ные ис­то­рии до­ма Ро­ма­но­вых, кар­ти­ны ме­ст­ных ху­дож­ни­ков (Е.С. Со­ро­кин и др.).

В 1917-1920 годы со­б­ра­ние по­пол­ни­лось про­из­ве­де­ния­ми из уса­деб Ка­те­ни­ных, Че­ре­ви­ных, Ку­прея­но­вых, Кор­ни­ло­вых, из Государственного му­зей­но­го фон­да, ГТГ, ГРМ; в 1921 году - из Му­зея жи­во­пис­ной куль­ту­ры (ос­но­ван в Ко­ст­ро­ме в 1920 году Н.Н. Ку­прея­но­вым); во второй половине XX века - ча­ст­ными кол­лек­ция­ми И.А. Ря­за­нов­ско­го, Н.П. Шлеи­на, Ю.Е. Кус­то­дие­вой.

Бо­га­тое со­б­ра­ние ко­ст­ром­ской ико­но­пи­си XVI - начала XX веков (ико­ны со­ли­га­лич­ских мас­те­ров братьев Сав­вы и Ми­хея Сло­ве­ниных, рез­ная ико­на прп. Ма­ка­рия Ун­жен­ско­го по­след­ней тре­ти XVIII века).

Русская жи­во­пись XVIII - начала XX веков пред­став­ле­на кол­лек­ци­ей про­винц. порт­ре­та (в т. ч. ра­бо­та­ми Г. Ост­ров­ско­го), про­из­ве­де­ния­ми Ф.С. Ро­ко­то­ва, А.П. Ло­сен­ко, К.А. Ко­ро­ви­на, Б.М. Кус­то­дие­ва, А.Я. Го­ло­ви­на, Н.К. Ре­ри­ха; жи­во­пись XX века - ра­бо­та­ми К.Ф. Бо­га­ев­ско­го, П.П. Кон­ча­лов­ско­го, Р.Р. Фаль­ка, Г.Г. Нис­ско­го, Н.М. Ро­ма­ди­на и др.

Сре­ди пред­став­лен­ных ху­дож­ни­ков-ко­ст­ро­ми­чей: Е.В. Че­ст­ня­ков, С.Ю. Ви­но­гра­дов, Н.Н. Ку­прея­нов, Б.Н. Цар­нах, Н.А. Со­бо­лев, Н.В. Шу­ва­лов, А.П. Бе­лых, С.С. Ру­мян­цев. В 1993 году му­зею пе­ре­да­но зда­ние Дво­рян­ско­го со­б­ра­ния (1780-е годы, пе­ре­строе­но в 1838 году), где раз­мес­ти­лась экс­по­зи­ция русской порт­рет­ной жи­во­пи­си.

Фи­лиа­лы му­зея - Ост­ров­ский му­зей им. Б.М. Кус­то­дие­ва в пос. Ост­ров­ское (1958 год), Пар­фень­ев­ский литературно-ху­дожественный му­зей в пос. Пар­фе­нье­во (1967 год), Ме­жев­ской ху­дожественно-ис­то­рический му­зей в с. Ге­ор­гиев­ское (1982 год), Крас­но­сель­ский му­зей юве­лир­но­го, народного и при­клад­но­го искусства в пос. Крас­ное-на-Вол­ге (1983 год).

Иллюстрации:

Ко­ст­ром­ской объ­е­ди­нён­ный ху­до­же­ст­вен­ный му­зей. Зда­ние 1912. Ар­хи­тек­тор Н. И. Гор­ли­цын. Архив БРЭ.

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