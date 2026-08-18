КОСТРОМСКОЙ МУЗЕЙ

Сегодня Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник является одним из крупнейших музейных комплексов в Центральном федеральном округе. В состав музея входят пять зданий (памятников архитектуры), расположенных в исторической части города Кострома.

Это здание бывшего Дворянского собрания, здание Романовского музея, здание бывшей Пожарной каланчи (символ города), здание бывшей Гауптвахты, здание Картинной галереи в Рыбных рядах. Кроме того, в составе - 16 филиалов по Костромской области.

Костромской историко-архитектурный и художественный музей-заповедник был образован 10 августа 2005 года в результате реорганизации 2 существовавших ранее государственных учреждений культуры: ГУК «Костромской государственный объединенный художественный музей» и Костромской государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник «Ипатьевский монастырь».

Собрание музея-заповедника насчитывает более 600 тысяч единиц. Это бесценные произведения живописи и графики, археологические находки, керамика, оружие, дерево, металл, древнерусское искусство. Это уникальные документы, фотографии и редкие книги. А так же ткани, фалеристика, нумизматика , сфрагистика. К услугам наших гостей выставочные залы в удивительных исторических зданиях, интерактивные и образовательные программы, экскурсионные туры по городу и области и многое другое.

Постоянные экспозиции музея-заповедника: - «Губернские истории. Высочайший визит» (выставка посвящена Костроме XIX века, и визиту в город Императора Николая II с семьей, представлены уникальные документы, фотографии). Адрес: Кострома, проспект Мира 7 (здание бывшего Дворянского собрания). - «Костромское боярство: кадры для трона» (выставка рассказывает о временах Смуты, и о борьбе за царский престол двух династий - Годуновых и Романовых). Адрес: Кострома, проспект Мира 5 (здание Романовского музея). - «Три века искусства» (Григорий Островский, Илья Репин, Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Исаак Левитан , Константин и Владимир Маковские, Константин Коровин, Борис Кустодиев - на выставке представлены работы этих и других всемирно известных художников). Адрес: Кострома, проспект Мира 5 (здание Романовского музея) - «Творчество Ефима Васильевича Честнякова. Мое забытое, родное…» (музей обладает уникальной коллекцией работ Честнякова - это живописные полотна, графика, глиняная игрушка, стихи, дневники, - все это представлено на выставке). Адрес: Кострома, проспект Мира 5 (здание Романовского музея). - Коллекция оружия из фондов Костромского музея-заповедника. Адрес: Кострома, улица Ленина 1\2 (здание бывшей Гауптвахты) - «Русь и Российская империя» (выставка посвящена военной истории Костромского края и Российского государства, начиная со времен основания Костромы (XII век) и до Первой Мировой войны). Адрес: Кострома, улица Ленина 1\2 (здание бывшей Гауптвахты). - «От выстрела Авроры до салюта Победы» (выставка посвящена военной истории России XIX-XX веков, через историю Костромы). Адрес: Кострома, улица Ленина 1\2 (здание бывшей Гауптвахты). Более подробная информация о выставках Костромского музея-заповедника, а так же об экскурсионных и интерактивных программах вы можете узнать на официальном сайте музея.

Иллюстрации:

Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.