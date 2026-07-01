КОСТРОМСКИЕ КУРГАНЫ

КОСТРОМСКИЕ КУРГАНЫ - группа курганов бронзового и раннего железного веков на Северо-Западном Кав­ка­зе.

У ста­ни­цы Ко­ст­ром­ская (Мос­тов­ской р-н Крас­но­дар­ско­го края, Рос­сия).

Н.И. Ве­се­лов­ским в 1897 году час­тич­но рас­ко­па­ны 5 кур­га­нов, со­дер­жав­ших по­гре­бе­ния май­коп­ской куль­ту­ры, пред­кав­каз­ской ка­та­комб­ной куль­ту­ры и др.

Наи­бо­лее из­вест­но един­ст­вен­ное по­гре­бе­ние ран­не­го эта­па скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры (VII век до н. э.). Оно бы­ло впу­ск­ным в верх­нюю часть кур­га­на № 1 (высота 5,5 м). Гроб­ни­ца в ви­де квад­рат­но­го де­ревянного стол­бо­во­го со­ору­же­ния (3,2×3,2 м), вы­со­той не бо­лее 2 м, воз­мож­но, имев­шая де­ревянное шат­ро­вое пе­ре­кры­тие, бы­ла час­тич­но со­жже­на в древ­но­сти; вдоль всех сто­рон раз­ме­ща­лись за­хо­ро­не­ния 22 ло­ша­дей с уз­деч­ны­ми на­бо­ра­ми. Мо­ги­ла под­вер­га­лась не­од­но­крат­ным ог­раб­ле­ни­ям.

Сре­ди на­хо­док: зо­ло­тая бля­ха-на­клад­ка в ви­де ле­жа­ще­го оле­ня (рис.), ук­ра­шав­шая го­рит или щит, ко­то­рая яв­ля­ет­ся эта­ло­ном од­но­го из основных об­ра­зов ран­не­скиф­ско­го зве­ри­но­го сти­ля (см. Ски­фо-си­бир­ский зве­ри­ный стиль); брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел; же­лез­ные и брон­зо­вые че­шуй­ки пан­ци­ря, уди­ла; же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий; гли­ня­ные со­су­ды; ка­мен­ная плит­ка. Один из ран­не­скиф­ских со­су­дов, оши­боч­но при­пи­сан­ный Ве­се­лов­ским к на­ход­кам из кур­га­на № 3, был ук­ра­шен уни­каль­ной сю­жет­ной рос­пи­сью жёл­той крас­кой, час­тич­но со­хра­ни­лись фи­гу­ры оле­ня и не­яс­но­го су­ще­ст­ва (воз­мож­но, гри­фо­на).

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