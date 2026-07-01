КОСТРОМСКИЕ КУРГАНЫ
КОСТРОМСКИЕ КУРГАНЫ - группа курганов бронзового и раннего железного веков на Северо-Западном Кавказе.
У станицы Костромская (Мостовской р-н Краснодарского края, Россия).
Н.И. Веселовским в 1897 году частично раскопаны 5 курганов, содержавших погребения майкопской культуры, предкавказской катакомбной культуры и др.
Наиболее известно единственное погребение раннего этапа скифской археологической культуры (VII век до н. э.). Оно было впускным в верхнюю часть кургана № 1 (высота 5,5 м). Гробница в виде квадратного деревянного столбового сооружения (3,2×3,2 м), высотой не более 2 м, возможно, имевшая деревянное шатровое перекрытие, была частично сожжена в древности; вдоль всех сторон размещались захоронения 22 лошадей с уздечными наборами. Могила подвергалась неоднократным ограблениям.
Среди находок: золотая бляха-накладка в виде лежащего оленя (рис.), украшавшая горит или щит, которая является эталоном одного из основных образов раннескифского звериного стиля (см. Скифо-сибирский звериный стиль); бронзовые наконечники стрел; железные и бронзовые чешуйки панциря, удила; железные наконечники копий; глиняные сосуды; каменная плитка. Один из раннескифских сосудов, ошибочно приписанный Веселовским к находкам из кургана № 3, был украшен уникальной сюжетной росписью жёлтой краской, частично сохранились фигуры оленя и неясного существа (возможно, грифона).