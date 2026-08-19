КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъект Российской Федерации. Расположена в центре Европейской части России.
Входит в состав Центрального федерального округа. Площадь 60,2 тыс. км2. Население 697,0 тыс. человек (2008 год; 921,0 тыс. в 1959 году, 809,9 тыс. в 1989 году). Административный центр - г. Кострома. Административно-территориальное деление: 24 района, 12 городов, 7 посёлков городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти области определяется Конституцией РФ и Уставом (Основным законом) Костромской области (1995 год). Государственная власть в области осуществляется Костромской областной думой, администрацией области, органами исполнительной власти, образуемыми в соответствии с Уставом и законами области. Областная Дума - постоянно действующий высший и единственный законодательный (представительсктвенный) орган государственный власти Костромской области. Она состоит из 36 депутатов, избираемых населением области на основе всеобщего равного и прямого избират. права при тайном голосовании на 5 лет (18 депутатов избираются по одномандатным избирательными округам, 18 - по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями). Систему органов исполнительной власти составляют администрация Костромской области, губернатор области, иные органы исполнительной власти, образуемые в соответствии с Уставом области. Губернатор - высшее должностное лицо, наделяемое полномочиями областной Думой по представлению Президента РФ.
Природа.
Рельеф.
Костромская область расположена на северо-востоке центральной части Восточно-Европейской равнины. В западной части выделяется Костромская низменность (выс. ок. 80 м), в центре - Унженская низменность (выс. 70–100 м). К востоку от Костромской низменности субмеридионально протягивается Галичская возвышенность выс. до 229 м (высшая точка Костромской области). Северо-восток занимают отроги Северных Увалов. Территорию области пересекает граница московского оледенения, к западу от которой расположена геоморфологич. область ледникового и водно-ледникового рельефа; к востоку - область остаточно-моренных и аллювиально-зандровых равнин. В целом для междуречий характерны формы ледникового и водно-ледникового рельефа (моренные возвышенности, ледниково-озёрные котловины, зандровые равнины). Много разл. эрозионно-аккумулятивных форм: речные долины, в т. ч. крупнейшие долинные комплексы Волги, Унжи, Ветлуги и др., а также балки, лощины, береговые овраги. В речных долинах обычно прослеживаются три уровня надпойменных террас; глубина вреза до 50-75 м (в долинах малых рек - 7-20 м). Встречаются формы рельефа биогенного (болотные и бобровые комплексы), склонового, карстового, суффозионного, эолового, а также антропогенного (карьеры, мелиоративные каналы) происхождения.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Костромская область расположена в северо-восточной части Московской синеклизы Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы. Глубина залегания поверхности архейско-раннепротерозойского кристаллич. фундамента 2-4 км. Фундамент рассечён рифейским Солигаличским авлакогеном северо-восточного простирания (относится к Среднерусской палеорифтовой системе). Осадочный чехол сложен терригенными и карбонатными отложениями среднего девона - перми (пермские отложения соленосны), пестроцветными терригенными породами нижнего триаса, а также терригенными отложениями средней юры - нижнего мела с включениями глауконита и фосфоритов. Рыхлые четвертичные осадки, перекрывающие мезозойские (на северо-западе области - верхнепермские) образования, представлены ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями среднеплейстоценовых днепровского (в восточной части) и московского (в западной части) оледенений; речными, озёрными, болотными, делювиальными накоплениями.
В недрах Костромской области заключены значительные запасы торфа и озёрного сапропеля. Имеются месторождения горючих сланцев, глин и суглинков для производства кирпича и керамзитового гравия, строительных, силикатных, стекольных и формовочных песков, песчано-гравийных смесей, цементных известняков, карбонатных пород для производства строительной извести и известковой муки, фосфоритов, минер. красок (охра), пресных и минеральных подземных вод.
Климат.
Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким сравнительно тёплым летом. Ср. темп-ры января от -11,5 °C на юго-западе (Кострома) до -14 °C на северо-востоке (Вохма), июля - от 17 °C на северо-западе (Солигалич) до 18,5 °C на юге (Кадый). Часты весенние и осенние заморозки. Среднегодовое количество осадков от 530 мм на северо-востоке и севере (Вохма, Солигалич) до 600 мм на западе (Буй). Большая часть осадков выпадает летом. Возможны весенние и летние засухи, способствующие возникновению лесных и торфяных пожаров. Устойчивый снежный покров держится в течение 160-185 дней. Летом возможны шквалы и кратковременные ураганные ветры с порывами до 40-45 м/с, приводящие к сплошным ветровалам и ветроломам в лесах. Продолжительность вегетационного периода от 160 сут на севере до 175 сут на юге; сумма активных температур - от 1750 до 1900 °C.
Внутренние воды.
По территории области протекает 2632 реки протяжённостью до 10 км, 535 рек протяжённостью более 10 км, 22 реки протяжённостью св. 100 км. Среднегодовой сток рек составляет 51 км3. Б. ч. территории принадлежит бассейну Каспийского м. Осн. реки: Волга (участок Горьковского водохранилища, протяжённость в пределах Костромской области около 90 км) и её притоки Кострома, Унжа, Ветлуга. На севере области находятся истоки небольших рек, относящихся к системе р. Сухона (бассейн Белого м.). Реки имеют преим. снеговое питание с чётко выраженным весенним половодьем; вскрываются в первой половине апреля, замерзают в середине ноября. Крупнейшие озёра - Галичское и Чухломское – занимают котловины ледникового происхождения. Много мелких озёр (старичных в поймах рек и моренных на междуречьях). Часть Костромской низменности с группой озёр (Великое, Идоломское и др.) затоплена Горьковским водохранилищем (пл. 174 км2). Болота развиты на междуречьях и надпойменных террасах, мощность торфа достигает 6-7 м. Крупные низинные болота находятся в поймах рек Кондоба (24 км2) и Кастова (50 км2).
Почвы, растительный и животный мир.
Территория Костромской области расположена в подзоне южной тайги. Наиболее распространены дерново-подзолистые (55% территории) и болотно-подзолистые (11%) почвы; подзолистые почвы занимают 5%, подзолы - 4,5%. По долинам рек сформировались аллювиальные, на плоских водоразделах и заболоченных низинах - болотные почвы. На дерново-подзолистых почвах располагаются все пахотные угодья области. Эрозии почв подвержены ок. 240 тыс. га сельско-хозяйственных угодий, в т. ч. 203 тыс. га пашни.
Костромская область обладает значительными лесными ресурсами: лесистость составляет 74,3%, общий запас древесины на корню 617 млн. м3 (2003 год). Коренными типами растит. сообществ являются темнохвойные еловые, сосново-еловые и пихтово-еловые, широколиственно-елово-пихтовые леса, светлохвойные сосновые леса; заболоченные пушистоберёзовые и черноольховые сообщества. В современном растительном покрове леса с преобладанием ели занимают 24% лесопокрытой площади, сосны - 28%, берёзы - 38%, осины - 9%. Защитные и водоохранные леса составляют 12% лесопокрытой площади. Велики запасы недревесных ресурсов леса, в т. ч. грибов (ок. 30 тыс. т в год) и ягод (св. 5 тыс. т в год). Луга и пастбища занимают более 800 тыс. га; наиболее ценны заливные луга в поймах рек Унжа, Кострома, Ветлуга. Многочисленны лекарственные растения; ведутся заготовки горца змеиного, ландыша, калгана и синюхи голубой. На территории Костромской области встречается 119 видов редких и охраняемых растений, из них 9 видов внесено в Красную книгу РСФСР (венерин башмачок настоящий, полушник озёрный, калипсо луковичная и др.). По территории области проходят сев. границы распространения ясеня обыкновенного, дуба летнего, лещины, клёна остролистного и западные границы ареалов пихты сибирской и лиственницы Сукачёва.
Фауна включает 367 видов позвоночных животных, в т. ч. млекопитающих - 56, птиц - 240, рептилий - 5, амфибий - 10, пресноводных рыб - 57; также не менее 20 тыс. видов насекомых. В лесах сохранились лисица, волк, бурый медведь, рысь, куница, норка европейская, выдра, лось, барсук, белка, заяц-русак, заяц-беляк, крот, выхухоль и др. Акклиматизирован бобр, реакклиматизированы енотовидная собака и ондатра. Из птиц обычны тетерев, глухарь, рябчик, белая куропатка, серая куропатка, разные виды сов, дятлы и др. В реках и озёрах водятся щука, судак, окунь, жерех, язь, голавль, плотва, пескарь, уклейка, лещ, золотой карась, сом, налим, чехонь, линь, стерлядь и др. В системе природопользования одно из ведущих мест занимает охотничье хозяйство. Площадь охотничьих угодий 2722 тыс. га; в них обитают 62 вида промысловых млекопитающих и птиц; 6 видов млекопитающих (лось, кабан, медведь, выдра, бобр европейский, куница лесная) относятся к лицензионным животным, добыча которых ограничена. В области охраняются 166 видов животных, из них 13 видов занесено в Красную книгу РФ.
Состояние и охрана окружающей среды. На большей части территории экологич. ситуация благополучная. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 60,9 тыс. т (2007 год). Доля Костромской области в суммарном выбросе в атмосферу на территории Центр. федерального округа всего 2,3%. В Костроме средней концентрации основных загрязняющих веществ составляют от 0,5 до 0,8 ПДК. Сброс загрязнённых сточных вод в водные объекты Костромской области 64,45 млн. м3 (2007 год), в т. ч. 2,01 млн. м3 без очистки. Наиболее крупные реки области (Волга, Унжа, Кострома, Ветлуга) относятся к умеренно загрязнённым. Устойчиво повышенный и высокий уровень загрязнения отмечается в реках Чёрная, Вотгать, Немда, Нея и др. Экологические проблемы Костромской области во многом связаны с накоплением отходов произ-ва и потребления (845 тыс. т, из них токсичных 112 тыс. т, 2007 год).
Систему особо охраняемых природных территорий образуют гос. природный заповедник Кологривский лес, государственный природный заказник Сумароковский (1999 год), 3 памятника природы федерального значения, многочисл. охраняемые природные территории областного значения.
Население.
Большинство населения Костромской области составляют русские (95,6%); украинцы - 1,1%, татары - 0,4%, цыгане - 0,2%. Проживают также чуваши, молдаване, немцы (по 0,1%) и др.
Численность населения Костромской области с начала 1990-х годов постоянно сокращается (всего за 1989-2008 годы более чем на 100 тыс. чел.), в основном из-за естественной убыли. Смертность (17,8 на 1000 жит., 2007 год) значительно превышает рождаемость (10,7 на 1000 жит.); младенческая смертность 8,8 на 1000 живорождённых. Доля женщин 54,6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,9%, старше трудоспособного возраста - 23,0%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 66,3 года (мужчины - 59,6, женщины - 73,5). Миграц. отток населения незначительный (3 чел. на 10 тыс. жителей, 2007 год; максимальный показатель 22 человек на 10 тыс. жит., 2001 год). Средняя плотность населения 11,6 чел./км2 (2008 год). Наиболее плотно заселена южная часть области. Городское население 68,3% (2008; 39,7% в 1959; 68,6% в 1989 год). Крупные города (тыс. чел., 2008 год): Кострома (271,7), Буй (25,7), Шарья (24,8), Нерехта (24,7), Мантурово (18,3), Галич (17,7).
Религия.
Подавляющее большинство верующих исповедуют православие. В Костромской области зарегистрировано (на 31 декабря 2007 года) 218 религиозных организаций, 182 из которых принадлежат Костромской и Галичской епархии (основана в 1744) Рус. православной церкви. В епархии имеется 11 монастырей (3 мужских и 8 женских), в число которых входит Свято-Троицкий Ипатьевский мужской мон. (см. Ипатьевский монастырь). Пять организаций принадлежат Русской православной старообрядческой церкви. Имеются 3 мусульманские, 3 иудаистские (2 относятся к ортодоксальному иудаизму, 1 - к неортодоксальному) организации, 22 организации разл. протестантских деноминаций (евангельские христиане-баптисты, евангельские христиане, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, лютеране), 2 организации свидетелей Иеговы, 1 - Арм. апостольской церкви.
Исторический очерк.
Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории Костромской области относятся к мезолиту (между IX и первой половины VI тысячилетия до н. э.) и представлены более чем 50 небольшими стоянками и местонахождениями бутовской культуры, иеневской культуры, своеобразных групп в Поветлужье, а также на северо-западе Костромской области (близки известным в бассейне Сухоны). В неолите здесь известны памятники верхневолжской культуры, ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности и близкой ей (возможно, её поздний локальный вариант) галичской культуры в районе Чухломского и Галичского озёр, а также волосовской культуры (поздние памятники этой культуры, со следами металлообработки, относятся к энеолиту) и выделяемого некоторыми исследователями генетически связанного с ней «протоволосовского этапа».
Бронзовый век (здесь начался около рубежа III-II тысячилетия до н. э.) и начальный этап производящего хозяйства представлены фатьяновской культурой, балановской культурой, сейминско-турбинской культурой (в т. ч. Галичский клад), абашевской культурой (ряд находок на поселениях иных культур), чирковской (или «фатьяноидной») культурой, поздняковской культурой, текстильной керамики культурой, развитие которой продолжилось и в начале раннего железного века. С рубежа VI-V веков до н. э. на территории Костромской области появляются городища и селища с керамикой смешанного «текстильно»-ананьинского облика. Миграция носителей ананьинской культуры на север и северо-запад Вост. Европы привела к финноугризации местных культур. На основе этих симбиозных этнокультурных образований сформировался своеобразный заволжский вариант дьяковской культуры, в наименьшей степени испытавший влияние западных культур. Синхронные памятники Поветлужья и части бассейна Унжи ближе городецкой культуре. На памятниках этих культур отмечены отд. предметы импорта из ареала пьяноборской культуры.
Во второй половине I тысячилетия н. э. при участии рязано-окских могильников культуры или близких ей, а также традиций, известных по памятникам в бассейне Камы, складывается культура, представленная «гнёздами» из городищ и нескольких селищ, могильников с трупосожжениями. Ряд исследователей соотносят её с частью мери, но не менее обоснованна точка зрения о её принадлежности др. финно-угорскому объединению и о появлении мери (присутствие которой зафиксировано в топонимии и письм. источниках XVI-XVIII веков) на территории Костромской области в эпоху древне-русской колонизации. С конца XI века территория современной Костромской области осваивалась переселенцами из Ростово-Суздальского княжества и Северо-Западной Руси (массово - в XII-XIII веках); с 1150 года находилась в составе Владимирского великого княжест. В XII веке возникли первые древне-русские города Галич, Кострома, возможно, Унжа и Нерехта (упоминаются с нач. 13 в.). Со славянизированной (здесь или до переселения на территорию Костромской области) мерей связывают т. н. костромские курганы (в основном XII-XIII века; известны также на территории Ивановской обл.).
В ходе монголо-татарского нашествия сильно пострадали наиболее плодородные и плотно заселённые южные и западные районы Костромского края. Около 1263-1277 годов на юго-западе современной территории Костромской области существовало Костромское княжество, которое затем вошло в состав Владимирского великого княжества (с 1362 года - в составе Московского великого княжества). С 1247 года северо-западная часть современной территории Костромской области входила в Галицко- Дмитровское княжество, затем (вероятно, с 1330-х годов) находилась под властью московских князей (за исключением 1360-1363 годов). В XIV-XVI веков в юго-западных районах, примыкавших к Волге и нижнему течению р. Кострома, формировалось крупное феод. землевладение. Крупными собственниками были Воскресенский Солигаличский мон. (1335 год) и Ипатьевский мон. Особенностью региона стало то, что часть коренного финно-угорского населения долгое время сохраняла самобытность: ещё в XIV веке фиксируется присутствие чуди, в XVI-XVIII веках «мерские» (заселённые мерей) станы существовали на правом берегу р. Волга и на р. Унжа в бывшей Верховской вол. Кологривского у. В XVI веке в связи с учащением казанских ханов набегов на земли Костромского Поволжья построены крепости Парфеньево (1520-1522 годы), Буй (1536 год), Кадый (1546 год) и др. Крупные набеги татар были произведены на Унжу (1522 год), Солигалич (1532 год), Галич (1535 год), Кострому (1537, 1540 годы). Кострома, Галич и др. города были разорены в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века. Легендарным стал подвиг костромского крестьянина И. Сусанина. В XVII веке в финансовом отношении территория совр. Костромская область подчинялась Костромской и Галицкой четвертям. На территории совр. Костромска область активно развивались солеваренный промысел, обработка железа и леса, выделка кож, ювелирное дело.
В 1708-1719 годы территория совр. Костромская область находилась в составе Московской, Архангелогородской и Казанской губерний (в 1714-1717 годы юго-восточная часть территории была в составе Нижегородской губ.); в 1719-1778 годы - входила в состав Галицкой пров. Архангелогородской губ. (города Галич, Чухлома, Солигалич, Унжа, Кологрив), Костромской пров. Московской губ. (Кострома, Буй, Кадуй), Нижегородской пров. Нижегородской губ. (Юрьевец-Повольский). Затем основная часть территории совр. Костромская область входила в состав Костромской губернии (1778-1929 годы; до 1796 года - наместничество). В 1929 году территория Костромской губ. вошла в состав Ивановской промышленной области, а в 1936 при её разделении оказалась в Ярославской (осн. часть) и Ивановской областях. Северо-восточной часть современной территории Костромской области входила в состав Северного края (1929-1936 годы), Северной области (1936-1937 годы), Вологодской обл. (1937-1944 годы), юго-восточная часть - в состав Нижегородского (с 1932 года Горьковского) края (1929-1936 годы), Горьковской обл. (1936-1944 годы). Костромская область образована 13 августе 1944 год. В неё вошли западные районы Ярославской обл., сев. районы Ивановской и Горьковской областей, юго-восточные районы Вологодской обл. В 1956 году построена железно-дорожная линия Кострома - Галич, в 1963-1969 годы- Костромская ГРЭС - одна из крупнейших тепловых станций в Европе.
Хозяйство.
Костромская область входит в Центральный экономический район. Объём промыленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости более чем в 5 раз превосходит объём сельско-хозяйственной продукции (2007 год). В экономике РФ область выделяется выпуском оборудования для лёгкой промышленности (100% российского производства прядильных машин), произ-вом продукции деревообрабатывающей промышленности (ок. 10% древесно-волокнистых плит, ок. 10% клеёной фанеры, св. 9% древесно-стружечных плит, ок. 2% пиломатериалов) и выпуском льняных тканей (ок. 1/3).
Структура ВРП (2006 год, %): обрабатывающие производства 23,0, сельское и лесное хозяйство 16,6, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 10,4, транспорт и связь 10,2, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 9,4, строительство 8,1, гос. управление и обеспечение воен. безопасности, обязательное социальное обеспечение 7,0, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 5,1, здравоохранение и социальные услуги 4,3, образование 3,9, др. отрасли 2,0. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций; 2007, %): частная 68,1, муниципальная 15,4, обществ. и религ. организаций (объединений) 7,1, государственная 6,5, прочие формы собственности 2,9.
Экономически активное населние 377 тыс. человек (2007 год), из них св. 86% заняты в экономике. Структура занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие производства 21,0, оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 14,5, сельское и лесное хозяйство 11,6, образование 9,7, здравоохранение и социальные услуги 7,7, транспорт и связь 7,1, строительство 5,6, операции с недвижимым имуществом 5,1, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3,7, пр. коммунальные, социальные и персональные услуги 3,7, др. виды деятельности 10,2. Уровень безработицы 3,3%. Денежные доходы на душу населения 8,9 тыс. руб. в месяц (ноябрь 2008 год; 57,4% от среднего по РФ); ок. 20% нас. Костроская область имеет доходы ниже прожиточного минимума (2007 год).
Промышленность.
Объём промышленной продукции Костромской области 67,5 млрд. руб. (2007 год), в т. ч. св. 75% приходится на обрабатывающие произ-ва, 24,3% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Структура обрабатывающих производств (%): лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть 26,9, машиностроение 22,1, металлургия и произ-во готовых металлич. изделий 10,1, пищевая 8,9, лёгкая 4,5, производство стройматериалов 4,2, химическая 3,7, др. отрасли 19,6.
В небольших объёмах добывают минеральное строительное сырьё, горючие сланцы, торф, сапропель и др.
Установленная мощность электростанций св. 3,8 тыс. МВт (2007 год). Крупнейший производитель электроэнергии в Костромской области - Костромская ГРЭС (табл. 1; г. Волгореченск; филиал «Третьей генерирующей компании оптового рынка электроэнергии»; 3,6 тыс. МВт; св. 95% электроэнергии в области). Действуют также Костромские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Шарьинская ТЭЦ общей мощностью св. 220 МВт (все - в составе «Территориальной генерирующей компании № 2»).
Машиностроение специализируется главным образом на выпуске различных автокомпонентов, оборудования для деревообрабатывающей, нефтяной, газовой, химической и текстильной промышленности, автокранов, катеров, теплообменного оборудования. Большая часть машиностроительных предприятий расположена в Костроме, среди них выделяются заводы: «Мотордеталь», калориферный, полимерного машиностроения им. Л.Б. Красина, судомеханический, «КОДОС Станкоагрегат», «Стромнефтемаш», текстильного машиностроения, красильно-отделочного оборудования «Цвет», а также спец. КБ текстильных машин. Действуют автокрановый завод (г. Галич; крупный производитель гидравлич. автокранов), механич. завод (г. Нерехта; автозапчасти, детские велосипеды, газотехнич. аппаратура), завод «Эксмаш» (г. Шарья; строительно-дорожная техника, водогрейные котлы) и др.
Основная продукция химической промышленности - минерельные удобрения, технические моющие средства, огнетушащие порошки, химические препараты для машиностроения и металлургии. Ведущие предприятия: химический завод, «Экохиммаш», «ФК» (все - в г. Буй).
Деревообрабатывающая промышленность - одна из важных отраслей специализации Костромской области. Ведущее предприятие - «Кроностар» (Шарья; 2002 год; в составе швейцарского концерна «Swiss Krono Group»; крупный российский производитель и экспортёр ламиниров. полов, стеновых панелей, древесно-стружечных плит и др.). Среди других крупных производителей - фабрики «Фанплит» (фанера, древесно-стружечные плиты) и «Такос» (мебель; обе - в Костроме), фанерный комбинат (Мантурово).
Действуют также заводы: трубный (Волгореченск; принадлежит компании «Газпромтрубинвест»), «Ремстройпласт» (полимерные отделочные материалы) и силикатный (оба - в Костроме), железно-бетонной конструкций (Шарья), железно-бетонных изделий и керамических материалов, предприятие «Термопласт» (обувные колодки и пластмассовые изделия; оба - в г. Нерехта) и др.
Лёгкая промышленность традиционно специализируется на обработке льна и выпуске изделий из него. Предприятия отрасли выпускают льняные ткани (льнообъединение им. И.Д. Зворыкина, в Костроме, и др.), изделия из льняной пряжи (компания «Синий лён», Кострома), хлопковую пряжу (фирма «Кохлома», Кострома), швейные изделия (в т. ч. фирма ХАКЕ в Костроме - медицинская одежда и др., фабрики в Нерехте, Галиче и др.), кожаную обувь (в т. ч. армейские сапоги и ботинки - фабрика КОСФО, Кострома).
Развито ювелирное производство (изделия из золота, серебра, с полудрагоценными и драгоценными камнями, столовая посуда из серебра, мельхиора и др.). Наиболее крупные предприятия: «Красносельский Ювелирпром» (поселок городского типа Красное-на-Волге; принадлежит компании «Алмаз-Холдинг»), ювелирный завод, ювелирная фабрика «Топаз» (оба - в Костроме); среди других - ювелирное предприятие «Эгрет» (Кострома), Верхневолжская ювелирная фабрика (Красное-на-Волге), Сидоровская ювелирная фабрика (с. Сидоровское Нерехтского р-на).
Среди крупных предприятий пищевой промышленности - заводы по розливу ключевой воды («Серебряный источник», «Чистые ключи»), хлебозавод «Русский хлеб», молочный комбинат, ликёро-водочный завод (все - в Костроме); а также сыродельный завод, предприятие по розливу минер. воды «Кологрив-М» (оба - в Мантурово).
Ведущий промышленный центр - Кострома, др. значимые центры: Мантурово, Шарья, Галич, Нерехта, Буй.
Внешнеторговый оборот Костромской области 389,1 млн. долл. (2007 год), в т. ч. экспорт 248,8 млн. долл. Экспортируют главынм образом продукцию деревообрабатывающей промышленности (пиломатериалы, фанера, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты), машиностроения (различное промышленное оборудование, автокраны, автокомпоненты и др.) и химической промышленности (в осн. минеральные удобрения). В импорте преобладают машиностроит. продукция (в т. ч. запасные части для двигателей), сырьё для химич. произ-ва, лекарственные средства. Основные внешнеторговые партнёры: Нидерланды, Казахстан, Великобритания, Китай, Германия, Украина, Италия, Узбекистан, Чехия, США, Латвия, Швеция, Турция, Финляндия.
Сельское хозяйство.
Стоимость сельско-хозяфственной продукции 13,1 млрд. руб. (2007 год), св. 56% приходится на растениеводство. Сельское хозяйство имеет очаговый характер распространения. Площадь сельско-хозяйственных угодий 668 тыс. га (11% территории Костромской области), из них пашня - 72,3%. В структуре посевных площадей (%) преобладают кормовые культуры - 66,5, зерновые (рожь, пшеница, ячмень, овёс) занимают 24,2, картофель и овощи - 8,1, технические - 1,2 (табл. 2). Ок. 80% сбора картофеля приходится на Костромской р-н, 99% сбора льна-долгунца - на Нерехтский, Островский и Галичский районы. Развито молочное и мясо-молочное скотоводство (костромская порода крупного рогатого скота), свиноводство и птицеводство (главным образом в пригородных зонах) (таблицы 3, 4).
Практически все сельско-хозяйственные угодья (94%) относятся к землям сельско-хозяфственной организаций, в которых производится весь лён-долгунец, ок. 97% зерна, большая продукции животноводства (св. 60% молока, мяса и яиц). Хозяйства населения обеспечивают ок. 92% сбора картофеля и ок. 95% - овощей.
В сфере услуг важнейшую роль играет туризм (главным образом культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный, экологический, паломнический). По территории области проходит часть туристич. маршрута «Золотое кольцо России»; в Костромской области насчитывается св. 2,5 тыс. археологических, архитектурных и исторических памятников. Ежегодно Костромская область посещают св. 120 тыс. человек, из них ок. 10% - иностраные граждане.
Транспорт.
Длина железных дорог 641 км (2007 год). Основные железнодорожные линии: Вологда - Буй - Галич - Мантурово - Шарья, Ярославль - Нерехта - Кострома - Галич. Длина автодорог с твёрдым покрытием 5,5 тыс. км. Основные автодороги соединяют Кострому с Буем, Галичем, Мантуровом, Волгореченском и др. райцентрами, а также с Ярославлем. Судоходство по рекам Волга, Кострома, Унжа. Протяжённость внутр. водных судоходных путей ок. 900 км. Главный речной порт - Кострома.
Здравоохранение.
В Костромской области работают 2202 врача и 7413 лиц среднего медецинского персонала; на 10 тыс. жителей приходится: амбулаторно-поликлинич. учреждений - 217,7, больничных коек - 129,2 (2006 год). Общая заболеваемость на 100 тыс. жителей составляет 1133,4 случая, туберкулёзом - 38 случаев (2006 год). Зарегистрировано 1039 случаев ВИЧ-инфицированных (2006 год). Основные причины смерти: болезни системы кровообращения, травмы и отравления, злокачественные новообразования. Бальнеогрязевой курорт Солигалич.
Образование.
Учреждения культуры.
В 383 дошкольных учреждениях воспитываются св. 28 тыс. детей; 455 государственный дневных общеобразоват. учебных заведений посещают 66,5 тыс. учащихся; действуют 33 учреждения начального (10,5 тыс. учащихся) и 18 учреждений среднего (св. 10 тыс. учащихся) профессионального образования, 9 вечерних школ (св. 1,4 тыс. учащихся). Высшим образованием охвачено св. 20 тыс. студентов. В Костроме находятся научные учреждения, 4 государственных вуза, филиалы и представительства вузов Москвы; крупные музеи. В области также действуют св. 450 библиотек, в т. ч. 4 областные; Костромской гос. объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Государственный мемориальный и природный музей-заповедник «Щелыково», Чухломской краеведческий музей им. А.Ф. Писемского (1919 год), Музей им. Б.М. Кустодиева (1958 год, пос. Островское), Музей подвига Ивана Сусанина (1967 год, дер. Сусанино), Межевский худож.-исторический музей (1982 год, с. Георгиевское), Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства (1983 год, пос. Красное-на-Волге), Мемориальный музей генерала армии М.С. Малинина (1990 год, с. Антропово), краеведческие музеи - в Буе, Галиче, Кадые, Кологриве, Нерехте и других городах.
Средства массовой информации.
Областные газеты - «Северная правда» (выходит с 1907 года, до 1925 года - под названием «Северный рабочий»; 3 раза в неделю, 18,7 тыс. экз.), «Костромская народная газета» (с 2000 года, еженедельно, 33 тыс. экз.), «Костромские ведомости» (еженедельно, 25 тыс. экз.), «Голос народа - Кострома» (15 тыс. экз.; все - в Костроме); районные газеты - «Авангард» (г. Мантурово, 3 раза в неделю, 5 тыс. экз.), «Буйская правда» (г. Буй, 3 раза в неделю, 4 тыс. экз.), «Ветлужский край» (г. Шарья, 4 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Вперёд» (г. Чухлома, 3 раза в неделю, 5,7 тыс. экз.), «Галичские известия» (г. Галич, 3 раза в неделю, 3,5 тыс. экз.), «Нейские вести» (г. Нея, еженедельно, 3,2 тыс. экз.), «Солигаличские вести» (г. Солигалич, 3 раза в неделю, 3,6 тыс. экз.), «Нерехтская правда» (г. Нерехта, 4 раза в неделю, 2,8 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1944 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Кострома», Областная телерадиокомпания «Русь» (основана в 1997 году) и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Обилие леса в костромских землях долгое время обусловливало доминирование деревянного зодчества над каменным. Конструкция дерев. церквей XII-XV веков неизвестна. В XVI веке, наряду с клетским типом, получают распространение шатровый (Богоявленско-Ризоположенская ц. Анастасиина мон. в Костроме, разобрана во второй половине XVII века; Крестовоздвиженская церковь одноименного монастыря в Костроме, предположительно уничтожена пожаром в 1773 году) и ярусный (церковь Собора Пресвятой Богородицы из с. Холм в Костромском музее нар. архитектуры, 1552 год - XVIII век) типы церквей; в XVII-XIX веках - тип «восьмерик на четверике» (церковь Ильи Пророка из с. Верхний Березовец в Костромском музее нар. архитектуры). Уникальный пример храма «о двадцати стенах» представляла собой Никольская церковь в с. Николо-Березовец на р. Ноля (XVII-XVIII века): высокий восьмерик, увенчанный 5-главием на крестчатом основании, с прирубами, крытыми «бочками». Деревяной церкви XIX - начала XX веков воспроизводили формы каменных храмов.
Первые документально известные каменные церкви на территории Костромской области появляются в середине XVI века. Построены они, как правило, по примеру московских храмов: Троицкий собор (разобран после пожара 1773 года) и 2-столпный 1-главый собор Св. Фёдора Стратилата (с 1586 года Успенский; перестроен после 1654 года, поновлён в стиле барокко в 1775-1778 годы, взорван в 1934 году) в Костромском кремле, Троицкий собор в Ипатьевском монастыре (перестроен от основания в 1650-1652 годы), 5-главый собор Богоявленского Анастасиина мон. в Костроме (1559–-1565 годы). Сохранилась каменная шатровая церковь Богоявления в пос. Красное-на-Волге (1592 год).
В XVII веке активизируется каменное строительство монастырей: Ипатьевского в Костроме, Свято-Покровского Авраамиево-Городецкого в с. Ножкино (1360-е годы, закрыт в 1928 году, возобновлён в 1991 году; 5-главая Покровская церковь, 1608-1631 годы, надвратная Никольская церковь, 1650 год), Макариево-Унженского в г. Макарьев (1439 год, закрыт в 1929 году, возрождён в 1993 году; ансамбль XVII-XVIII веков с Троицким собором, 1664-1669 годы), Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского в с. Троица (середина XIV века, возрождён в 1992 году; Троицкий собор с шатровой колокольней - 1675-1689 годы, придел Св. Пахомия и трапезная - 1830-1834 годы, арх. П.И. Фурсов), Паисиево-Галичского в с. Успенская Слобода (не позднее XIV века, Успенский собор и Троицкая церковь, XVII век), Воскресенского (ок. 1335 года, упразднён в 1764 году; собор 1663-1669 годы, Богоявленская ц., 1679-1681 год) и Рождественского (не позднее середины XVII века, упразднён в 1764 году; собор 1668 года, достроен предположительно тотемскими мастерами в 1792-1801 годы, колокольня достроена в 1887 году) в Солигаличе, Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского в с. Борок (конец XIV века, закрыт в 1929 году, возрождён в 1995 году; церковь Рождества Богородицы), Макариевского в с. Немда (1609 год, упразднён в 1708 году), а также Макариево-Писемской Спасо-Преображенской пустыни в с. Макарий-на-Письме (конец XIV - начало XV веков; закрыта в XVIII веку, с 1994 года Макариево-Писемский мон.), Новословинской Богородице-Одигитриевской пустыни в с. Словинка (1630-е годы, упразднена в 1764 году; Словинская икона Божией Матери, явленная в 1628 году).
В середине XVII - середина XVIII веков строятся приходские, как правило, 5-главые церкви, часто с высокими шатровыми колокольнями: ц. Воскресения на Нижней Дебре (1645-1651 или 1630-1645 годы) и Троицкая церковь на Посаде (1650 год, разрушена; сохрились изразцы) в Костроме; комплекс Троицкой церкови в с. Ликурга (ок. 1680-1684 годы); Владимирская церковь (1676-1688 годы; росписи 1745 года) и Никольская ц. (Богоявления, 1717-1725 годы, росписи ярославских мастеров, иконостас - 1776 год, из с. Верховье), Казанский собор (1709-1713 годы) в Нерехте; Никольская церковь в с. Сидоровское (1720-1724 годы, росписи XVIII века), Успенская церквовь в с. Тетеринское (1724 год, колокольня арх. Я. Маричелли; росписи конца XVIII века; в 1993 году образована Успенская Тетеринская пустынь), Воскресенская церковь в пос. Сусанино (конец XVII века); церковь Св. Иоанна Златоуста (около 1751 года) и церковь Спаса в Рядах (1766 год) в Костроме; Спасо-Преображенский собор в пос. Судиславль (1758 год).
Солигаличские церкви второй половины XVII века с кокошниками у оснований барабанов (церковь Николы на Наволоке 1686-1688 годы), тип которых продолжали использовать до 1780-х годов (Трёхсвятительская церковь в с. Одноушево, 1775 год), повлияли на каменное строительство в Чухломе (Успенская церковь с шатровой колокольней, 1730 год; Спасо-Преображенский собор, 1746 год), Галиче и дрегих городах. Известны солигаличские зодчие XVII века: Василий Харитонов Зубов (3-шатровая церковь Рождества Христова в Авраамиево-Городецком мон., 1630-е годы, разобрана около 1870 года), Гавриил Антипьев и Давид Гавриилов Антоновские (в 1670-1685 годы работали в Макариево-Унженском мон.). Один из характерных примеров древне-русских малых архитектурных форм в камне - часовня в честь Фёдоровской иконы Божией Матери в с. Некрасово (росписи 1720-1723 годов).
Во второй половине XVIII - начала XIX веков получил распространение стиль барокко: Богоотцовский собор в Костроме на месте детинца (1769 год, разрушен в советское время), триумфальные ворота по случаю приезда Екатерины II в 1767 году (деревянные; заменены каменными в 1770 году, не сохр.), церкви - Преображения в Галиче (1774 год), Воскресения в с. Верховье (1776 год), Благовещения в урочище Ферапонт на р. Монза под г. Буй (1798 год), Святых Бориса и Глеба в Костроме (1800 год, не сохр.), Рождества Христова в с. Княжево (1802 год), тёплая ц. Казанского собора в Нерехте (1805-1806 годы), Св. Власия в Костроме (1805 год, не сохр.), Св. Георгия в дер. Шулево (1813 год). Памятники «тотемского барокко» в Солигаличском р-не: Никольская церквовь в с. Николо-Чалово (1790 год), Троицкая церковь в с. Зашугомье (1800 год).
Зодчий С.А. Воротилов работал в 1770-1792 годы преимущественно в стиле барокко: колокольня (1771-1772 годы, уничтожена в 1930-х годах) церковь Благовещения (первая треть XVIII века) в Нерехте, Богоявленский собор с колокольней в Костроме (1776-1791 годы, перестроен в 1866-1868 годы, взорван в 1934 году; барочные картуши и лестницы соседствовали с элементами архитектуры раннего классицизма); церкви – Воскресения (Варваринская, 1770-1787 годы), Преображения (Ильинская, 1786-1791 годы) и Воздвижения Креста (1787-1793 годы) в г. Нерехта; перепланировка Нерехты (после пожара в 1785 году, по плану 1781 года); Большие Мучные и Красные ряды в Костроме (1789-1796 годы). Под влиянием архитектуры его колоколен сооружены колокольни церкви Ильи Пророка в с. Яковлевское под Костромой, Казанского собора в Нерехте (1837-1848 годы).
Строительство по новым регулярным планам с 1780-х годов в Костроме, Чухломе, Галиче, Нерехте, Солигаличе, Макарьеве (застраивался после пожара 1802 года по «звёздному» плану) ускорило распространение классицизма: Торговые ряды в Костроме (1789-1861 годы), по примеру Табачных рядов которых (1819-1822 годы, арх. Н.И. Метлин по проекту В.П. Стасова) построены Торговые ряды в Галиче (1823-1830 годы), Чухломе (разрушены в сов. период), деревяные Торговые ряды в Солигаличе (1831-1853 годы); комплекс Троицкой (1801-1810 годы, в плане - крест) и Никольской (1834-1850-е годы) церквей в с. Корцово, церкви - Св. Троицы в с. Костенево (1805 год), Крестовоздвиженская на Торгу в Солигаличе (1809-1816 годы), Никольская в с. Никола (1813-1840 годы), Ильи Пророка в урочище Высоко (1820 год), Покровская в с. Ножкино (1826-1831 годы), Рождества Богородицы в с. Лаврентьевское (1838 год). По проекту Н.И. Метлина возведены Преображенская ц. в Солигаличе (1821 год), церковь Рождества Христова в с. Прискоково (1838 год, проект 1822 год), Присутственные места в Галиче.
Среди памятников промышленной архитектуры: здания полотняной фабрики Пастухова (1761 год) и фабрики Одинцовых (ок. 1817 год) в Нерехте. Среди сохранившихся усадеб: Нероново Черевиных (дом 1780-х годов, Воскресенская церковь - освящена в 1790 году, барочный иконостас, возможно, тотемских мастеров), Щелыково Островских (XVIII-XIX века), Семёновское Селифонтовых (начало XIX века); городская усадьба П.П. Перфильева в Кологриве (1874 год).
В третьей четверти XIX века в русско-византийском стиле воздвигнуты: церковь в честь иконы Божией Матери «Умиление» (1857-1864 годы) и колокольня в Авраамиево-Городецком мон., церкви Воскресения - в с. Пищи (ныне Гусево, 1857-1868 годы) и в дер. Карьково (1861 год). В конце XIX - начале XX веков в кирпичном стиле и русском стиле построены богадельня в дер. Вонышево (1903 год), собор Св. Александра Невского в Макарьеве (1905 год), церковь Рождества Богородицы в дер. Ухтубуж (ныне Попово; 1912 - около 1915 годы, арх. Л.А. Большаков); в неовизантийском стиле - церковь Спаса Нерукотворного в Кологриве (1908-1911 годы, Большаков). Модерн в Костромской губернии не получил широкого распространения: здание быв. аптеки в Нерехте (начало XX века, ныне - Краеведческий музей), особняк Голениных в Костроме (перестроен в 1900 году ). Среди построек сов. времени: первая ГЭС в Галиче (1920 год); железнодорожный мост через Волгу (1932 год). Дом политпросвещения, кинотеатр «Дружба» (оба 1950-е годы, Кострома).
В XVI - начала XX веков развивалось иконописание: с XVI века - в Галиче (иконник Гришка; «Илья Пророк в пустыне» из церкви с. Холм, XVI век), Костроме («Никола Бабаевский», конце XVI века, ГТГ); с XVII века - в Нерехте (Фёдор Попов; в XVIII века - Григорий и Дмитрий Поповы, Иван Марков), Солигаличе (Федот Горбунов; иконы первой половины XVIII века из барочного иконостаса Ильинской церкви с. Верхний Березовец; бр. Савва и Михей Словенины в середине XVIII века). Особенно самобытна иконопись и монументальная живопись костромской земли XVII-XVIII века (Иоаким Агеев Елепенков, Василий Ильин Запокровский, бр. Иван и Пётр Поповы, Сергей Рожков, Гурий Никитин, Кирилл Уланов, Василий Вощин-Чудовский Никитин). Многие мастера-костромичи с 1660-х годов приглашались на работы по заказу Оружейной палаты. В XV-XVIII веках в северных районах костромской земли (в Галиче, Солигаличе) создавались резные иконы («Великомученица Параскева», начало XVI века, Галичский краеведч. музей, временое хранение в ГРМ; «Страшный суд», вторая половна XVIII века, Костромской государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). В XVII-XVIII веках развиваются книжная миниатюра, лицевое шитьё, создаются резные иконостасы (Трёхсвятительского придела церкви Воскресения на Нижней Дебре в Костроме, 1650 год, Троицкого собора Ипатьевского мон., 1756-1758 годы, резчики Пётр Золотарёв и Макар Быков).
Во второй половине XVIII - начало XX веков в Костромской области работали художники: Г. Островский, В.М. Максимов, Г.А. Ладыженский, С.Ю. Виноградов, Б.М. Кустодиев, Н.Н. Купреянов; в середина XX века - художники Е.В. Честняков, Б.Н. Царнах, Н.А. Соболев, Н.В. Шувалов, А.П. Белых, С.С. Румянцев; во второй половине XX - начале XXI веков - Ю.В. Горбунов, А.И. Ерёмин, В.А. Кутилин, Е.В. Радченко, Н.В. Шувалов, А.П. Алёхин.
Народные промыслы представлены красносельскими ювелирными изделиями (известны с XVI века), резьбой по дереву (плоская, со второй половины XVII века - глухая рельефная, мастер третьей четверти XIX века Емельян Зирин; со второй половины XIX века - пропильная резьба), изготовлением прялок (контурная и рельефная резьба; мастера А.Н. Дудин, Г.С. Морозов, С.А. Лышев, все - конец XIX - начала XX веков), набойкой (мастерские П.П. Бочарова, Кирилловых, Ивановых, Самойловых, все - XIX - начала XX веков), вышивкой, плетением кружев.
Музыка. Театр. Государственный филармония Костромской области (создана в 1961 году как Областная филармония, с 2003 года современное название). Дом народного творчества (1948 год). Костромское региональное отделение СК РФ (1999 год). Среди композиторов - И.С. Баранов, А.Н. Документов, В.М. Перфильев. Межрегиональный ежегодный смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны» в Волгореченске (2000 год). Ежегодные фестивали: межрегиональные - духовной и народной музыки, рожечной музыки «Русский рожок» (оба - в Нерехте, с 2005 года); областные - «Играй, костромская гармонь!» в Чухломе (с 1998 года), эстрадной музыки и песни «Снеговея» в Буе.
В Костромской области работает один из старейших российфских театров - Драматический театр им. А.Н. Островского (1808 год; современное здание построено в 1863 году на пожертвования горожан). На его сцене играли М.С. Щепкин, П.Н. Орленев, М.Г. Савина, В.Ф. Комиссаржевская и др. С середины 1850-х годов здесь поставлены все пьесы Островского (кроме «Пучины»). В области также работают Областной театр кукол (1936 год) и Камерный драматический театр (1998 год; все - Кострома). Национальный балет «Кострома» (1991 год). С 1973 года один раз в 5 лет проводится театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме». С 2004 года на территории области проводится ежегодный Всероссийский кинофестиваль «Семья России».
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
П.С. Павлинов, А.Н. Прокинова, Н.Ю. Замятина, К.И. Комаров; С.В. Кузьминых, М.А. Аршинова
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)