КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции. Рас­по­ло­же­на в цен­тре Ев­ропейской час­ти Рос­сии.

Вхо­дит в со­став Центрального фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 60,2 тыс. км2. Население 697,0 тыс. человек (2008 год; 921,0 тыс. в 1959 году, 809,9 тыс. в 1989 году). Административный центр - г. Ко­ст­ро­ма. Административно-территориальное де­ле­ние: 24 рай­она, 12 го­ро­дов, 7 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти об­лас­ти оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом (Ос­нов­ным за­ко­ном) Ко­ст­ром­ской об­ла­с­ти (1995 год). Государственная власть в об­лас­ти осу­ще­ст­в­ля­ет­ся Ко­ст­ром­ской об­ла­ст­ной ду­мой, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей об­лас­ти, ор­га­на­ми ис­пол­нительной вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом и за­ко­на­ми об­лас­ти. Об­ла­ст­ная Ду­ма - по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий выс­ший и един­ст­вен­ный за­ко­но­датель­ный (пред­ста­вительсктвенный) ор­ган государственный вла­сти Костромской области. Она со­сто­ит из 36 де­пу­та­тов , из­би­рае­мых на­се­ле­ни­ем об­лас­ти на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рат. пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии на 5 лет (18 де­пу­та­тов из­би­ра­ют­ся по од­но­ман­дат­ным из­би­рательными ок­ру­гам, 18 - по еди­но­му из­би­рательному ок­ру­гу про­пор­цио­наль­но чис­лу го­ло­сов, по­дан­ных за спи­ски кан­ди­да­тов в де­пу­та­ты, вы­дви­ну­тые из­би­рательными объ­е­ди­не­ния­ми). Сис­те­му ор­га­нов ис­пол­нительной вла­сти со­став­ля­ют ад­ми­ни­ст­ра­ция Костромской области, гу­бер­на­тор об­лас­ти, иные ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти, об­ра­зуе­мые в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом об­лас­ти. Гу­бер­на­тор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо, на­де­ляе­мое пол­но­мо­чия­ми об­ла­ст­ной Ду­мой по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

При­ро­да.

Рель­еф.

Костромская область рас­по­ло­же­на на се­ве­ро-вос­то­ке центральной час­ти Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны. В западной час­ти вы­де­ля­ет­ся Ко­ст­ром­ская низ­мен­ность (выс. ок. 80 м), в цен­тре - Ун­жен­ская низ­мен­ность (выс. 70–100 м). К вос­то­ку от Ко­ст­ром­ской низ­мен­но­сти суб­ме­ри­дио­наль­но про­тя­ги­ва­ет­ся Га­лич­ская воз­вы­шен­ность выс. до 229 м (выс­шая точ­ка Костромской области). Се­ве­ро-вос­ток за­ни­ма­ют от­ро­ги Се­вер­ных Ува­лов. Тер­ри­то­рию об­лас­ти пе­ре­се­ка­ет гра­ни­ца мо­с­ков­ско­го оле­де­не­ния, к за­па­ду от ко­то­рой рас­поло­же­на гео­мор­фо­ло­гич. об­ласть лед­ни­ко­во­го и вод­но-лед­ни­ко­во­го рель­е­фа; к вос­то­ку - об­ласть ос­та­точ­но-мо­рен­ных и ал­лю­ви­аль­но-зан­д­ро­вых рав­нин. В це­лом для ме­ж­ду­ре­чий ха­рак­тер­ны фор­мы лед­ни­ко­во­го и вод­но-лед­ни­ко­во­го рель­е­фа (мо­рен­ные воз­вы­шен­но­сти, лед­ни­ко­во-озёр­ные кот­ло­ви­ны, зан­д­ро­вые рав­ни­ны). Мно­го разл. эро­зи­он­но-ак­ку­му­ля­тив­ных форм: реч­ные до­ли­ны, в т. ч. круп­ней­шие до­лин­ные ком­плек­сы Вол­ги, Ун­жи, Вет­лу­ги и др., а так­же бал­ки, ло­щи­ны, бе­ре­го­вые ов­ра­ги. В реч­ных до­ли­нах обыч­но про­сле­жи­ва­ют­ся три уров­ня над­пой­мен­ных тер­рас; глу­би­на вре­за до 50-75 м (в до­ли­нах ма­лых рек - 7-20 м). Встре­ча­ют­ся фор­мы рель­е­фа био­ген­но­го (бо­лот­ные и боб­ро­вые ком­плек­сы), скло­но­во­го, кар­сто­во­го, суф­фо­зи­он­но­го, эо­ло­во­го, а так­же ан­тро­по­ген­но­го (карь­е­ры, ме­лио­ра­тив­ные ка­на­лы) про­ис­хо­ж­де­ния.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Костромская область рас­по­ло­же­на в северо-восточной час­ти Мо­с­ков­ской си­не­к­ли­зы Рус­ской пли­ты древ­ней Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы. Глу­би­на за­ле­га­ния по­верх­но­сти ар­хей­ско-ран­непро­те­ро­зой­ско­го кри­стал­лич. фун­да­мен­та 2-4 км. Фун­да­мент рас­се­чён ри­фей­ским Со­ли­га­лич­ским ав­ла­ко­ге­ном северо-восточного про­сти­ра­ния (от­но­сит­ся к Сред­не­рус­ской па­лео­риф­то­вой сис­те­ме). Оса­доч­ный че­хол сло­жен тер­ри­ген­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­го де­во­на - пер­ми (перм­ские от­ло­же­ния со­ле­нос­ны), пе­ст­ро­цвет­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми ниж­не­го триа­са, а так­же тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми сред­ней юры - ниж­не­го ме­ла с вклю­че­ния­ми глау­ко­ни­та и фос­фо­ри­тов. Рых­лые чет­вер­тич­ные осад­ки, пе­ре­кры­ваю­щие ме­зо­зой­ские (на се­ве­ро-за­па­де об­лас­ти - верх­не­перм­ские) об­ра­зо­ва­ния, пред­став­ле­ны лед­ни­ко­вы­ми и вод­но-лед­ни­ко­вы­ми от­ло­же­ния­ми сред­не­плей­сто­це­но­вых дне­п­ров­ско­го (в восточной час­ти) и мо­с­ков­ско­го (в западной час­ти) оле­де­не­ний; реч­ны­ми, озёр­ны­ми, бо­лот­ны­ми, де­лю­ви­аль­ны­ми на­ко­п­ле­ния­ми.

В не­драх Костромской области за­клю­че­ны зна­чительные за­па­сы тор­фа и озёр­но­го са­про­пе­ля. Име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния го­рю­чих слан­цев, глин и суг­лин­ков для про­изводства кир­пи­ча и ке­рам­зи­то­во­го гра­вия, строи­тель­ных, си­ли­кат­ных, сте­коль­ных и фор­мо­воч­ных пес­ков, пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей, це­мент­ных из­вест­ня­ков, кар­бо­нат­ных по­род для про­изводства стро­ительной из­вес­ти и из­вест­ко­вой му­ки, фос­фо­ри­тов, ми­нер. кра­сок (ох­ра), пре­сных и ми­неральных под­зем­ных вод.

Кли­мат.

При­род­ные ус­ло­вия бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, с про­дол­жи­тель­ной уме­рен­но хо­лод­ной зи­мой и ко­рот­ким срав­ни­тель­но тё­п­лым ле­том. Ср. темп-ры ян­ва­ря от -11,5 °C на юго-за­па­де (Ко­ст­ро­ма) до -14 °C на се­ве­ро-вос­то­ке (Во­хма), ию­ля - от 17 °C на се­веро-за­па­де (Со­ли­га­лич) до 18,5 °C на юге (Ка­дый). Час­ты ве­сен­ние и осен­ние за­мо­роз­ки. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 530 мм на се­ве­ро-вос­то­ке и се­ве­ре (Во­хма, Со­ли­га­лич) до 600 мм на за­па­де (Буй). Большая часть осад­ков вы­па­да­ет ле­том. Воз­мож­ны ве­сен­ние и лет­ние за­су­хи, спо­соб­ст­вую­щие воз­ник­но­ве­нию лес­ных и тор­фя­ных по­жа­ров. Ус­той­чи­вый снеж­ный по­кров дер­жит­ся в те­че­ние 160-185 дней. Ле­том воз­мож­ны шква­лы и крат­ко­вре­мен­ные ура­ган­ные вет­ры с по­ры­ва­ми до 40-45 м/с, при­во­дя­щие к сплош­ным вет­ро­ва­лам и вет­ро­ло­мам в ле­сах. Про­дол­жи­тель­ность ве­ге­та­ци­он­но­го пе­рио­да от 160 сут на се­ве­ре до 175 сут на юге; сум­ма ак­тив­ных тем­пе­ра­тур - от 1750 до 1900 °C.

Внут­рен­ние во­ды.

По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­те­ка­ет 2632 ре­ки про­тя­жённо­стью до 10 км, 535 рек про­тя­жён­но­стью бо­лее 10 км, 22 ре­ки про­тя­жён­но­стью св. 100 км. Сред­не­го­до­вой сток рек со­став­ля­ет 51 км3. Б. ч. тер­ри­то­рии при­над­ле­жит бас­сей­ну Кас­пий­ско­го м. Осн. ре­ки: Вол­га (уча­сток Горь­ков­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща, про­тя­жён­ность в пре­де­лах Костромской области около 90 км) и её при­то­ки Ко­ст­ро­ма, Ун­жа, Вет­лу­га. На се­ве­ре об­лас­ти на­хо­дят­ся ис­то­ки не­боль­ших рек, от­но­ся­щих­ся к сис­те­ме р. Су­хо­на (бас­сейн Бе­ло­го м.). Ре­ки име­ют пре­им. сне­го­вое пи­та­ние с чёт­ко вы­ра­жен­ным ве­сен­ним по­ло­водь­ем; вскры­ва­ют­ся в пер­вой по­ло­ви­не ап­ре­ля, за­мер­за­ют в се­ре­ди­не но­яб­ря. Круп­ней­шие озё­ра - Га­лич­ское и Чух­лом­ское – за­ни­ма­ют кот­ло­ви­ны лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния. Мно­го мел­ких озёр (ста­рич­ных в пой­мах рек и мо­рен­ных на ме­ж­ду­речь­ях). Часть Ко­ст­ром­ской низ­мен­но­сти с груп­пой озёр (Ве­ли­кое, Идо­лом­ское и др.) за­то­п­ле­на Горь­ков­ским во­до­хра­ни­ли­щем (пл. 174 км2). Бо­ло­та раз­ви­ты на ме­ж­ду­речь­ях и над­пой­мен­ных тер­ра­сах, мощ­ность тор­фа дос­ти­га­ет 6-7 м. Круп­ные ни­зин­ные бо­ло­та на­хо­дят­ся в пой­мах рек Кон­до­ба (24 км2) и Кас­то­ва (50 км2).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Тер­ри­то­рия Костромской области рас­по­ло­же­на в под­зо­не юж­ной тай­ги. Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны дер­но­во-под­зо­ли­стые (55% тер­ри­то­рии) и бо­лот­но-под­зо­ли­стые (11%) поч­вы; под­зо­ли­стые поч­вы за­ни­ма­ют 5%, под­зо­лы - 4,5%. По до­ли­нам рек сфор­ми­ро­ва­лись ал­лю­ви­аль­ные, на пло­ских во­до­раз­де­лах и за­бо­ло­чен­ных ни­зи­нах - бо­лот­ные поч­вы. На дер­но­во-под­зо­ли­стых поч­вах рас­по­ла­га­ют­ся все па­хот­ные уго­дья об­лас­ти. Эро­зии почв под­вер­же­ны ок. 240 тыс. га сельско-хозяйственных уго­дий, в т. ч. 203 тыс. га паш­ни.

Костромская область об­ла­да­ет зна­чительными лес­ны­ми ре­сур­са­ми: ле­си­стость со­став­ля­ет 74,3%, об­щий за­пас дре­ве­си­ны на кор­ню 617 млн. м3 (2003 год). Ко­рен­ны­ми ти­па­ми рас­тит. со­об­ществ яв­ля­ют­ся тем­но­хвой­ные ело­вые, со­сно­во-ело­вые и пих­то­во-ело­вые, ши­ро­ко­ли­ст­вен­но-ело­во-пих­то­вые ле­са, свет­ло­хвой­ные со­сно­вые ле­са; за­бо­ло­чен­ные пу­ши­сто­бе­рё­зо­вые и чер­но­оль­хо­вые со­об­ще­ст­ва. В современном рас­тительном по­кро­ве ле­са с пре­об­ла­да­ни­ем ели за­ни­ма­ют 24% ле­со­по­кры­той пло­ща­ди, со­сны - 28%, бе­рёзы - 38%, оси­ны - 9%. За­щит­ные и во­до­ох­ран­ные ле­са со­став­ля­ют 12% ле­со­по­кры­той пло­ща­ди. Ве­ли­ки за­па­сы не­дре­вес­ных ре­сур­сов ле­са, в т. ч. гри­бов (ок. 30 тыс. т в год) и ягод (св. 5 тыс. т в год). Лу­га и па­ст­би­ща за­ни­ма­ют бо­лее 800 тыс. га; наи­бо­лее цен­ны за­лив­ные лу­га в пой­мах рек Ун­жа, Ко­ст­ро­ма, Вет­лу­га. Мно­го­чис­лен­ны ле­кар­ст­вен­ные рас­те­ния; ве­дут­ся за­го­тов­ки гор­ца змеи­но­го, лан­ды­ша, кал­га­на и си­ню­хи го­лубой. На тер­ри­то­рии Костромской области встре­ча­ет­ся 119 ви­дов ред­ких и ох­ра­няе­мых рас­те­ний, из них 9 ви­дов вне­се­но в Крас­ную кни­гу РСФСР (ве­не­рин баш­ма­чок на­стоя­щий, по­луш­ник озёр­ный, ка­лип­со лу­ко­вич­ная и др.). По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дят сев. гра­ни­цы рас­про­стра­не­ния ясе­ня обык­но­вен­но­го, ду­ба лет­не­го, ле­щи­ны, клё­на ост­ро­ли­ст­но­го и западные гра­ни­цы ареа­лов пих­ты си­бир­ской и ли­ст­вен­ни­цы Су­ка­чё­ва.

Фау­на вклю­ча­ет 367 ви­дов по­зво­ноч­ных жи­вот­ных, в т. ч. мле­ко­пи­таю­щих - 56, птиц - 240, реп­ти­лий - 5, ам­фи­бий - 10, пре­сно­вод­ных рыб - 57; так­же не ме­нее 20 тыс. ви­дов на­се­ко­мых. В ле­сах со­хра­ни­лись ли­си­ца, волк, бу­рый мед­ведь, рысь, ку­ни­ца, нор­ка ев­ро­пей­ская, вы­дра, лось, бар­сук, бел­ка, за­яц-ру­сак, за­яц-бе­ляк, крот, вы­ху­холь и др. Акк­ли­ма­ти­зи­ро­ван бобр, ре­ак­кли­ма­ти­зи­ро­ва­ны ено­то­вид­ная со­ба­ка и он­дат­ра. Из птиц обыч­ны те­те­рев, глу­харь, ряб­чик, бе­лая ку­ро­пат­ка, се­рая ку­ро­пат­ка, раз­ные ви­ды сов, дят­лы и др. В ре­ках и озё­рах во­дят­ся щу­ка, су­дак, окунь, же­рех, язь, го­лавль, плот­ва, пес­карь, ук­лей­ка, лещ, зо­ло­той ка­рась, сом, на­лим, че­хонь, линь, стер­лядь и др. В сис­те­ме при­ро­до­поль­зо­ва­ния од­но из ве­ду­щих мест за­ни­ма­ет охот­ни­чье хо­зяй­ст­во. Пло­щадь охот­ничь­их уго­дий 2722 тыс. га; в них оби­та­ют 62 ви­да про­мыс­ло­вых мле­ко­пи­таю­щих и птиц; 6 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (лось, ка­бан, мед­ведь, вы­дра, бобр ев­ро­пей­ский, ку­ни­ца лес­ная) от­но­сят­ся к ли­цен­зи­он­ным жи­вот­ным, до­бы­ча ко­то­рых ог­ра­ни­че­на. В об­лас­ти ох­ра­ня­ют­ся 166 ви­дов жи­вот­ных, из них 13 ви­дов занесено в Крас­ную кни­гу РФ.

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. На большей части тер­ри­то­рии эко­ло­гич. си­туа­ция бла­го­по­луч­ная. Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков со­став­ля­ют 60,9 тыс. т (2007 год). До­ля Костромской области в сум­мар­ном вы­бро­се в ат­мо­сфе­ру на тер­ри­то­рии Центр. фе­де­раль­но­го ок­ру­га все­го 2,3%. В Ко­ст­ро­ме средней кон­цен­тра­ции основных за­гряз­няю­щих ве­ществ со­став­ля­ют от 0,5 до 0,8 ПДК. Сброс за­гряз­нён­ных сточ­ных вод в вод­ные объ­ек­ты Костромской области 64,45 млн. м3 (2007 год), в т. ч. 2,01 млн. м3 без очи­ст­ки. Наи­бо­лее круп­ные ре­ки об­лас­ти (Вол­га, Ун­жа, Ко­ст­ро­ма, Вет­лу­га) от­но­сят­ся к уме­рен­но за­гряз­нён­ным. Ус­той­чи­во по­вы­шен­ный и вы­со­кий уро­вень за­гряз­не­ния от­ме­ча­ет­ся в ре­ках Чёр­ная, Во­тгать, Нем­да, Нея и др. Эко­ло­гические про­бле­мы Костромской области во мно­гом свя­за­ны с на­коп­ле­ни­ем от­хо­дов про­из-ва и по­треб­ле­ния (845 тыс. т, из них ток­сич­ных 112 тыс. т, 2007 год).

Сис­те­му осо­бо ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий об­ра­зу­ют гос. при­род­ный за­по­вед­ник Ко­лог­рив­ский лес, государственный при­род­ный за­каз­ник Су­ма­ро­ков­ский (1999 год), 3 па­мят­ни­ка при­ро­ды фе­де­раль­но­го зна­че­ния, мно­го­числ. ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии об­ла­ст­но­го зна­че­ния.

На­се­ле­ние.

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Костромской области со­став­ля­ют рус­ские (95,6%); ук­ра­ин­цы - 1,1%, та­та­ры - 0,4%, цы­га­не - 0,2%. Про­жи­ва­ют так­же чу­ва­ши, мол­да­ва­не, нем­цы (по 0,1%) и др.

Чис­лен­ность населения Костромской области с начала 1990-х годов по­сто­ян­но со­кра­ща­ет­ся (все­го за 1989-2008 годы бо­лее чем на 100 тыс. чел.), в основном из-за ес­тественной убы­ли. Смерт­ность (17,8 на 1000 жит., 2007 год) зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет ро­ж­дае­мость (10,7 на 1000 жит.); мла­ден­че­ская смерт­ность 8,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. До­ля жен­щин 54,6%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 14,9%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 23,0%. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 66,3 го­да (муж­чи­ны - 59,6, жен­щи­ны - 73,5). Ми­грац. от­ток на­се­ле­ния не­зна­чи­тель­ный (3 чел. на 10 тыс. жителей, 2007 год; максимальный по­ка­за­тель 22 человек на 10 тыс. жит., 2001 год). Средняя плот­ность населения 11,6 чел./км2 (2008 год). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­на южная часть об­лас­ти. Городское население 68,3% (2008; 39,7% в 1959; 68,6% в 1989 год). Круп­ные го­ро­да (тыс. чел., 2008 год): Ко­ст­ро­ма (271,7), Буй (25,7), Ша­рья (24,8), Не­рех­та (24,7), Ман­ту­ро­во (18,3), Га­лич (17,7).

Ре­ли­гия.

По­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во ве­рую­щих ис­по­ве­ду­ют пра­во­сла­вие . В Костромской области за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но (на 31 декабря 2007 года) 218 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, 182 из ко­то­рых при­над­ле­жат Ко­ст­ром­ской и Га­лич­ской епар­хии (ос­но­ва­на в 1744) Рус. пра­во­слав­ной церк­ви. В епар­хии име­ет­ся 11 мо­на­сты­рей (3 муж­ских и 8 жен­ских), в чис­ло ко­то­рых вхо­дит Свя­то-Тро­иц­кий Ипать­ев­ский муж­ской мон. (см. Ипать­ев­ский мо­на­стырь). Пять ор­га­ни­за­ций при­над­ле­жат Русской пра­во­слав­ной ста­ро­об­ряд­че­ской церк­ви. Име­ют­ся 3 му­суль­ман­ские, 3 иу­даи­ст­ские (2 от­но­сят­ся к ор­то­док­саль­но­му иу­да­из­му, 1 - к не­ор­то­док­саль­но­му) ор­га­ни­за­ции, 22 ор­га­ни­за­ции разл. про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (еван­гель­ские хри­стиа­не-бап­ти­сты, еван­гель­ские хри­стиа­не, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, лю­те­ра­не), 2 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 1 - Арм. апо­столь­ской церк­ви.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие па­мят­ни­ки че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Костромской области от­но­сят­ся к ме­зо­ли­ту (ме­ж­ду IX и первой половины VI тысячилетия до н. э.) и пред­став­ле­ны бо­лее чем 50 не­боль­ши­ми сто­ян­ка­ми и ме­сто­на­хо­ж­де­ния­ми бу­тов­ской куль­ту­ры, ие­нев­ской куль­ту­ры, свое­об­раз­ных групп в По­вет­лу­жье, а так­же на се­ве­ро-за­па­де Костромской области (близ­ки из­вест­ным в бас­сей­не Су­хо­ны). В не­о­ли­те здесь из­вест­ны па­мят­ни­ки верх­не­волж­ской куль­ту­ры, ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти и близ­кой ей (воз­мож­но, её позд­ний ло­каль­ный ва­ри­ант) га­лич­ской куль­ту­ры в рай­оне Чух­лом­ско­го и Га­лич­ско­го озёр, а так­же во­ло­сов­ской куль­ту­ры (позд­ние па­мят­ни­ки этой куль­ту­ры, со сле­да­ми ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, от­но­сят­ся к эне­о­ли­ту) и вы­де­ляе­мо­го не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми ге­не­ти­че­ски свя­зан­но­го с ней «про­то­во­ло­сов­ско­го эта­па».

Брон­зо­вый век (здесь на­чал­ся око­ло ру­бе­жа III-II тысячилетия до н. э.) и на­чаль­ный этап про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва пред­став­ле­ны фать­я­нов­ской куль­ту­рой, ба­ла­нов­ской куль­ту­рой, сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­рой (в т. ч. Га­лич­ский клад), аба­шев­ской куль­ту­рой (ряд на­хо­док на по­се­ле­ни­ях иных куль­тур), чир­ков­ской (или «фать­я­но­ид­ной») куль­ту­рой, позд­ня­ков­ской куль­ту­рой, тек­стиль­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­рой, раз­ви­тие ко­то­рой про­дол­жи­лось и в на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. С ру­бе­жа VI-V веков до н. э. на тер­ри­то­рии Костромской области по­яв­ля­ют­ся го­ро­ди­ща и се­ли­ща с ке­ра­ми­кой сме­шан­но­го «тек­стиль­но»-анань­ин­ско­го об­ли­ка. Ми­гра­ция но­си­те­лей анань­ин­ской куль­ту­ры на се­вер и се­ве­ро-за­пад Вост. Ев­ро­пы при­ве­ла к фин­но­уг­ри­за­ции ме­ст­ных куль­тур. На ос­но­ве этих сим­биоз­ных эт­но­куль­тур­ных об­ра­зо­ва­ний сфор­ми­ро­вал­ся свое­об­раз­ный за­волж­ский ва­ри­ант дья­ков­ской куль­ту­ры, в наи­мень­шей сте­пе­ни ис­пы­тав­ший влия­ние западных куль­тур. Син­хрон­ные па­мят­ни­ки По­вет­лу­жья и час­ти бас­сей­на Ун­жи бли­же го­ро­дец­кой куль­ту­ре. На па­мят­ни­ках этих куль­тур от­ме­че­ны отд. пред­ме­ты им­пор­та из ареа­ла пья­но­бор­ской куль­ту­ры.

Во второй половине I тысячилетия н. э. при уча­стии ря­за­но-ок­ских мо­гиль­ни­ков куль­ту­ры или близ­ких ей, а так­же тра­ди­ций, из­вест­ных по па­мят­ни­кам в бас­сей­не Ка­мы, скла­ды­ва­ет­ся куль­ту­ра, пред­став­лен­ная «гнёз­да­ми» из го­ро­дищ и не­сколь­ких се­лищ, мо­гиль­ни­ков с тру­по­сож­же­ния­ми. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей со­от­но­сят её с ча­стью ме­ри, но не ме­нее обос­но­ван­на точ­ка зрения о её при­над­леж­но­сти др. фин­но-угор­ско­му объ­е­ди­не­нию и о по­яв­ле­нии ме­ри (при­сут­ст­вие ко­то­рой за­фик­си­ро­ва­но в то­по­ни­мии и письм. ис­точ­ни­ках XVI-XVIII веков) на тер­ри­то­рии Костромской области в эпо­ху древне-русской ко­ло­ни­за­ции. С конца XI века тер­ри­то­рия современной Костромской области ос­ваи­ва­лась пе­ре­се­лен­ца­ми из Рос­то­во-Суз­даль­ско­го княжества и Северо-Западной Ру­си (мас­со­во - в XII-XIII веках); с 1150 года на­хо­ди­лась в со­ста­ве Вла­ди­мир­ско­го великого княжест. В XII веке воз­ник­ли пер­вые древне-русские го­ро­да Га­лич, Ко­ст­ро­ма, воз­мож­но, Ун­жа и Не­рех­та (упо­ми­на­ют­ся с нач. 13 в.). Со сла­вя­ни­зи­ро­ван­ной (здесь или до пе­ре­се­ле­ния на тер­ри­то­рию Костромской области) ме­рей свя­зы­ва­ют т. н. ко­ст­ром­ские кур­га­ны (в основном XII-XIII века; из­вест­ны так­же на тер­ри­то­рии Ива­нов­ской обл.).

В хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия силь­но по­стра­да­ли наи­бо­лее пло­до­род­ные и плот­но за­се­лён­ные южные и западные рай­оны Ко­ст­ром­ско­го края. Около 1263-1277 годов на юго-за­па­де современной тер­ри­то­рии Костромской области су­ще­ст­во­ва­ло Ко­ст­ром­ское княжество, ко­то­рое за­тем вош­ло в со­став Вла­ди­мир­ско­го великого княжества (с 1362 года - в со­ста­ве Московского великого княжества). С 1247 года северо-западная часть современной территории Костромской области вхо­ди­ла в Га­лиц­ко- Дмит­ров­ское кня­же­ст­во, за­тем (ве­ро­ят­но, с 1330-х годов) на­хо­ди­лась под вла­стью московских кня­зей (за ис­клю­че­ни­ем 1360-1363 годов). В XIV-XVI веков в юго-западных рай­онах, при­мы­кав­ших к Вол­ге и ниж­не­му те­че­нию р. Ко­ст­ро­ма, фор­ми­ро­ва­лось круп­ное феод. зем­ле­вла­де­ние. Круп­ны­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми бы­ли Вос­кре­сен­ский Со­ли­га­лич­ский мон. (1335 год) и Ипать­ев­ский мон. Осо­бен­но­стью ре­гио­на ста­ло то, что часть ко­рен­но­го фин­но-угор­ско­го на­се­ле­ния дол­гое вре­мя со­хра­ня­ла са­мо­быт­ность: ещё в XIV веке фик­си­рует­ся при­сут­ст­вие чу­ди, в XVI-XVIII веках «мер­ские» (за­се­лён­ные ме­рей) ста­ны су­ще­ст­во­ва­ли на пра­вом бе­ре­гу р. Вол­га и на р. Ун­жа в бывшей Вер­ховской вол. Ко­лог­рив­ско­го у. В XVI веке в свя­зи с уча­ще­ни­ем ка­зан­ских ха­нов на­бе­гов на зем­ли Ко­ст­ром­ско­го По­вол­жья по­строе­ны кре­по­сти Пар­фень­е­во (1520-1522 годы), Буй (1536 год), Ка­дый (1546 год) и др. Круп­ные на­бе­ги та­тар бы­ли про­из­ве­де­ны на Ун­жу (1522 год), Со­ли­га­лич (1532 год), Га­лич (1535 год), Ко­ст­ро­му (1537, 1540 годы). Ко­ст­ро­ма, Га­лич и др. го­ро­да бы­ли ра­зо­ре­ны в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. Ле­ген­дар­ным стал под­виг ко­ст­ром­ско­го кре­сть­я­ни­на И. Су­са­ни­на. В XVII веке в фи­нан­со­вом от­но­ше­нии тер­ри­то­рия совр. Костромская область под­чи­ня­лась Ко­ст­ром­ской и Га­лиц­кой чет­вер­тям. На тер­ри­то­рии совр. Костромска область ак­тив­но раз­ви­ва­лись со­ле­ва­рен­ный про­мы­сел, об­ра­бот­ка же­ле­за и ле­са, вы­дел­ка кож, юве­лир­ное де­ло.

В 1708-1719 годы тер­ри­то­рия совр. Костромская область на­хо­ди­лась в со­ста­ве Мо­с­ков­ской, Ар­хан­ге­ло­го­род­ской и Ка­зан­ской гу­бер­ний (в 1714-1717 годы юго-восточная часть тер­ри­то­рии бы­ла в со­ста­ве Ни­же­го­род­ской губ.); в 1719-1778 годы - вхо­ди­ла в со­став Га­лиц­кой пров. Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губ. (го­ро­да Га­лич, Чух­ло­ма, Со­ли­га­лич, Ун­жа, Ко­лог­рив), Ко­ст­ром­ской пров. Московской губ. (Ко­ст­ро­ма, Буй, Ка­дуй), Ни­же­го­род­ской пров. Ни­же­го­род­ской губ. (Юрь­е­вец-По­воль­ский). За­тем основная часть тер­ри­то­рии совр. Костромская область вхо­ди­ла в со­став Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии (1778-1929 годы; до 1796 года - на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1929 году тер­ри­то­рия Ко­ст­ром­ской губ. во­шла в со­став Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной об­лас­ти, а в 1936 при её раз­де­ле­нии ока­за­лась в Яро­слав­ской (осн. часть) и Ива­нов­ской об­лас­тях. Северо-восточной часть современной тер­ри­то­рии Костромской области вхо­ди­ла в со­став Се­вер­но­го края (1929-1936 годы), Се­вер­ной об­лас­ти (1936-1937 годы), Во­ло­год­ской обл. (1937-1944 годы), юго-восточная часть - в со­став Ни­жего­род­ско­го (с 1932 года Горь­ков­ско­го) края (1929-1936 годы), Горь­ков­ской обл. (1936-1944 годы). Костромская область об­ра­зо­ва­на 13 августе 1944 год. В неё во­шли западные рай­оны Яро­слав­ской обл., сев. рай­оны Ива­нов­ской и Горь­ков­ской об­лас­тей, юго-восточные рай­оны Во­ло­год­ской обл. В 1956 году по­строе­на железно-дорожная ли­ния Ко­ст­ро­ма - Га­лич, в 1963-1969 годы- Ко­ст­ром­ская ГРЭС - од­на из круп­ней­ших те­п­ло­вых стан­ций в Ев­ро­пе.

Хо­зяй­ст­во.

Костромская область вхо­дит в Цен­траль­ный эко­но­мический рай­он. Объ­ём промыленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти бо­лее чем в 5 раз пре­вос­хо­дит объ­ём сельско-хозяйственной про­дук­ции (2007 год). В эко­но­ми­ке РФ об­ласть вы­де­ля­ет­ся вы­пус­ком обо­ру­до­ва­ния для лёг­кой промышленности (100% российского про­изводства пря­диль­ных ма­шин), про­из-вом про­дук­ции де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (ок. 10% дре­вес­но-во­лок­ни­стых плит, ок. 10% клеёной фа­не­ры, св. 9% дре­вес­но-стру­жеч­ных плит, ок. 2% пи­ло­ма­те­риа­лов) и вы­пус­ком льня­ных тка­ней (ок. 1/3).

Струк­ту­ра ВРП (2006 год, %): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­изводства 23,0, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 16,6, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 10,4, транс­порт и связь 10,2, про­из-во и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 9,4, строи­тель­ст­во 8,1, гос. уп­рав­ле­ние и обес­пе­че­ние воен. бе­зо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 7,0, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­щест­вом, арен­да и ус­лу­ги 5,1, здра­во­ох­ра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 4,3, об­ра­зо­ва­ние 3,9, др. от­рас­ли 2,0. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций; 2007, %): ча­ст­ная 68,1, му­ни­ци­паль­ная 15,4, об­ществ. и ре­лиг. ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 7,1, го­су­дар­ст­вен­ная 6,5, про­чие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 2,9.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное населние 377 тыс. человек (2007 год), из них св. 86% за­ня­ты в эко­но­ми­ке. Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния по ви­дам эко­но­мич. дея­тель­но­сти (%): об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 21,0, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, разл. бы­то­вые ус­лу­ги 14,5, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 11,6, об­ра­зо­ва­ние 9,7, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 7,7, транс­порт и связь 7,1, строи­тель­ст­во 5,6, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 5,1, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 3,7, пр. ком­му­наль­ные, со­ци­аль­ные и пер­со­наль­ные ус­лу­ги 3,7, др. ви­ды дея­тель­но­сти 10,2. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 3,3%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 8,9 тыс. руб. в ме­сяц (ноябрь 2008 год; 57,4% от сред­не­го по РФ); ок. 20% нас. Костроская область име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма (2007 год).

Про­мыш­лен­ность.

Объ­ём промышленной про­дук­ции Костромской области 67,5 млрд. руб. (2007 год), в т. ч. св. 75% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из-ва, 24,3% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды. Струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щих про­из­вод­ств (%): лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная пром-сть 26,9, ма­ши­но­строе­ние 22,1, ме­тал­лур­гия и про­из-во го­то­вых ме­тал­лич. из­де­лий 10,1, пи­ще­вая 8,9, лёг­кая 4,5, про­изводство строй­ма­те­риа­лов 4,2, хи­ми­че­ская 3,7, др. от­рас­ли 19,6.

В не­боль­ших объ­ё­мах до­бы­ва­ют ми­неральное стро­ительное сы­рьё, го­рю­чие слан­цы, торф, са­про­пель и др.

Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций св. 3,8 тыс. МВт (2007 год). Круп­ней­ший про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии в Костромской области - Ко­ст­ром­ская ГРЭС (табл. 1; г. Вол­го­ре­ченск; фи­ли­ал «Треть­ей ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии оп­то­во­го рын­ка элек­тро­энер­гии»; 3,6 тыс. МВт; св. 95% элек­тро­энер­гии в об­лас­ти). Дей­ст­ву­ют так­же Ко­ст­ром­ские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Шарь­ин­ская ТЭЦ об­щей мощ­но­стью св. 220 МВт (все - в со­ста­ве «Тер­ри­то­ри­аль­ной ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии № 2»).

Ма­ши­но­строе­ние спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся главным образом на вы­пус­ке различных ав­то­ком­по­нен­тов, обо­ру­до­ва­ния для де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, неф­тя­ной, га­зо­вой, хи­ми­че­ской и тек­стиль­ной промышленности, ав­то­кра­нов, ка­те­ров, те­п­ло­об­мен­но­го обо­ру­до­ва­ния. Большая часть ма­ши­но­строи­тель­ных пред­при­ятий рас­по­ло­же­на в Ко­ст­ро­ме, сре­ди них вы­де­ля­ют­ся за­во­ды: «Мо­тор­де­таль», ка­ло­ри­фер­ный, по­ли­мер­но­го ма­ши­но­строе­ния им. Л.Б. Кра­си­на, су­до­ме­хани­че­ский, «КОДОС Стан­ко­аг­ре­гат», «Стром­неф­те­маш», тек­стиль­но­го ма­ши­но­строе­ния, кра­силь­но-от­де­лоч­но­го обо­ру­до­ва­ния «Цвет», а так­же спец. КБ тек­стиль­ных ма­шин. Дей­ст­ву­ют ав­то­кра­но­вый за­вод (г. Га­лич; круп­ный про­из­во­ди­тель гид­рав­лич. ав­то­кра­нов), ме­ха­нич. за­вод (г. Не­рех­та; ав­то­зап­ча­сти, дет­ские ве­ло­си­пе­ды, га­зо­тех­нич. ап­па­ра­ту­ра), за­вод «Экс­маш» (г. Ша­рья; строи­тель­но-до­рож­ная тех­ни­ка, во­до­грей­ные кот­лы) и др.

Основная про­дук­ция хи­мической промышленности - ми­нерельные удоб­ре­ния, тех­нические мою­щие сред­ст­ва, ог­не­ту­ша­щие по­рош­ки, хи­мические пре­па­ра­ты для ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­лур­гии. Ве­ду­щие пред­при­ятия: хи­мический за­вод, «Эко­хим­маш», «ФК» (все - в г. Буй).

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность - од­на из важ­ных от­рас­лей спе­циа­ли­за­ции Костромской области. Ве­ду­щее пред­при­ятие - «Кро­но­стар» (Ша­рья; 2002 год; в со­ста­ве швейцарского кон­цер­на «Swiss Krono Group»; круп­ный российский про­из­во­ди­тель и экс­пор­тёр ла­ми­ни­ров. по­лов, сте­но­вых па­не­лей, дре­вес­но-стру­жеч­ных плит и др.). Сре­ди других круп­ных про­из­во­ди­те­лей - фаб­ри­ки «Фан­плит» (фа­не­ра, дре­вес­но-стру­жеч­ные пли­ты) и «Та­кос» (ме­бель; обе - в Ко­ст­ро­ме), фа­нер­ный ком­би­нат (Ман­ту­ро­во).

Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды: труб­ный (Вол­го­ре­ченск; при­над­ле­жит ком­па­нии «Газ­пром­тру­бин­вест»), «Рем­ст­рой­пласт» (по­ли­мер­ные от­де­лоч­ные ма­те­ри­алы) и си­ли­кат­ный (оба - в Ко­ст­ро­ме), железно-бе­тонной кон­ст­рук­ций (Ша­рья), железно-бе­тонных из­де­лий и ке­ра­мических ма­те­риа­лов, пред­при­ятие «Тер­мо­пласт» (обув­ные ко­лод­ки и пла­ст­мас­со­вые из­де­лия; оба - в г. Не­рех­та) и др.

Лёг­кая промышленность тра­ди­ци­он­но спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на об­ра­бот­ке льна и вы­пус­ке из­де­лий из не­го. Пред­при­ятия от­рас­ли вы­пус­ка­ют льня­ные тка­ни (льно­объе­ди­не­ние им. И.Д. Зво­ры­ки­на, в Ко­ст­ро­ме, и др.), из­де­лия из льня­ной пря­жи (ком­па­ния «Си­ний лён», Ко­ст­ро­ма), хлоп­ко­вую пря­жу (фир­ма «Кох­ло­ма», Ко­ст­ро­ма), швей­ные из­де­лия (в т. ч. фир­ма ХАКЕ в Ко­ст­ро­ме - медицинская оде­ж­да и др., фаб­ри­ки в Не­рех­те, Га­ли­че и др.), ко­жа­ную обувь (в т. ч. ар­мей­ские са­по­ги и бо­тин­ки - фаб­ри­ка КОСФО, Ко­ст­ро­ма).

Раз­ви­то юве­лир­ное про­изводство (из­де­лия из зо­ло­та, се­реб­ра, с по­лу­дра­го­цен­ны­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, сто­ло­вая по­су­да из се­реб­ра, мель­хио­ра и др.). Наи­бо­лее круп­ные пред­при­ятия: «Крас­но­сель­ский Юве­лир­пром» (поселок городского ти­па Крас­ное-на-Вол­ге; при­над­ле­жит ком­па­нии «Ал­маз-Хол­динг»), юве­лир­ный за­вод, юве­лир­ная фаб­ри­ка «То­паз» (оба - в Ко­ст­ро­ме); сре­ди дру­гих - юве­лир­ное пред­при­ятие «Эг­рет» (Ко­ст­ро­ма), Верх­не­волж­ская юве­лир­ная фаб­ри­ка (Крас­ное-на-Вол­ге), Си­до­ров­ская юве­лир­ная фаб­ри­ка (с. Си­до­ров­ское Не­рехт­ско­го р-на).

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - за­во­ды по роз­ли­ву клю­че­вой во­ды («Се­реб­ря­ный ис­точ­ник», «Чис­тые клю­чи»), хле­бо­за­вод «Рус­ский хлеб», мо­лоч­ный ком­би­нат, ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод (все - в Ко­ст­ро­ме); а так­же сы­родель­ный за­вод, пред­при­ятие по роз­ли­ву ми­нер. во­ды «Ко­лог­рив-М» (оба - в Ман­ту­ро­во).

Ве­ду­щий промышленный центр - Ко­ст­ро­ма, др. зна­чи­мые цен­тры: Ман­ту­ро­во, Ша­рья, Га­лич, Не­рех­та, Буй.

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот Костромской области 389,1 млн. долл. (2007 год), в т. ч. экс­порт 248,8 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют главынм образом про­дук­цию де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (пи­ло­ма­те­риа­лы, фа­не­ра, дре­вес­но-стру­жеч­ные и дре­вес­но-во­лок­ни­стые пли­ты), ма­ши­но­строе­ния (различное промышленное обо­ру­до­ва­ние, ав­то­кра­ны, ав­то­ком­по­нен­ты и др.) и хи­мической промышленности (в осн. ми­неральные удоб­ре­ния). В им­пор­те пре­об­ла­да­ют ма­ши­но­стро­ит. про­дук­ция (в т. ч. за­пас­ные час­ти для дви­га­те­лей), сы­рьё для хи­мич. про­из-ва, ле­карст­вен­ные сред­ст­ва. Основные внеш­не­тор­го­вые парт­нё­ры: Ни­дер­лан­ды, Ка­зах­стан, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ки­тай, Гер­ма­ния, Ук­раи­на, Ита­лия, Уз­бе­ки­стан, Че­хия, США, Лат­вия, Шве­ция, Тур­ция, Фин­лян­дия.

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Стои­мость сельско-хозяфственной про­дук­ции 13,1 млрд. руб. (2007 год), св. 56% при­хо­дит­ся на рас­те­ние­вод­ст­во. Сельское хозяйство име­ет оча­го­вый ха­рак­тер рас­про­стра­не­ния. Площадь сельско-хозяйственных уго­дий 668 тыс. га (11% тер­ри­то­рии Костромской области), из них паш­ня - 72,3%. В струк­ту­ре по­сев­ных пло­ща­дей (%) пре­об­ла­да­ют кор­мо­вые куль­ту­ры - 66,5, зер­но­вые (рожь, пше­ни­ца, яч­мень, овёс) за­ни­ма­ют 24,2, кар­то­фель и ово­щи - 8,1, тех­ни­че­ские - 1,2 (табл. 2). Ок. 80% сбо­ра кар­то­фе­ля при­хо­дит­ся на Ко­ст­ром­ской р-н, 99% сбо­ра льна-дол­гун­ца - на Не­рехт­ский, Ост­ров­ский и Га­лич­ский рай­оны. Раз­ви­то мо­лоч­ное и мя­со-мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во (ко­стром­ская по­ро­да круп­но­го ро­га­то­го ско­та), сви­но­вод­ст­во и пти­це­вод­ст­во (главным образом в при­го­род­ных зо­нах) (таб­ли­цы 3, 4).

Прак­ти­че­ски все сельско-хозяйственные уго­дья (94%) от­но­сят­ся к зем­лям сельско-хозяфственной ор­га­ни­за­ций, в ко­то­рых про­из­во­дит­ся весь лён-дол­гу­нец, ок. 97% зер­на, большая про­дук­ции жи­вот­но­вод­ст­ва (св. 60% мо­ло­ка, мя­са и яиц). Хо­зяй­ст­ва на­се­ле­ния обес­пе­чи­ва­ют ок. 92% сбо­ра кар­то­фе­ля и ок. 95% - ово­щей.

В сфе­ре ус­луг важ­ней­шую роль иг­ра­ет ту­ризм (главным образом куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский, па­лом­ни­че­ский). По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­дит часть ту­ри­стич. мар­шру­та «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии»; в Костромской области на­счи­ты­ва­ет­ся св. 2,5 тыс. ар­хео­ло­гических, ар­хитектурных и ис­то­рических па­мят­ни­ков. Еже­год­но Костромская область по­се­ща­ют св. 120 тыс. человек, из них ок. 10% - иностраные гра­ж­да­не.

Транс­порт.

Дли­на же­лез­ных до­рог 641 км (2007 год). Основные железнодорожные ли­нии: Во­ло­гда - Буй - Га­лич - Ман­ту­ро­во - Ша­рья, Яро­славль - Не­рех­та - Ко­ст­ро­ма - Га­лич. Дли­на ав­то­до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 5,5 тыс. км. Основные ав­тодо­ро­ги со­еди­ня­ют Ко­ст­ро­му с Бу­ем, Га­ли­чем, Ман­ту­ро­вом, Вол­го­ре­чен­ском и др. рай­цен­тра­ми, а так­же с Яро­слав­лем. Су­до­ход­ст­во по ре­кам Вол­га, Кост­ро­ма, Ун­жа. Про­тя­жён­ность внутр. вод­ных су­до­ход­ных пу­тей ок. 900 км. Главный реч­ной порт - Ко­ст­ро­ма.

Здра­во­охра­не­ние.

В Костромской области ра­бо­та­ют 2202 вра­ча и 7413 лиц среднего медецинского пер­со­на­ла; на 10 тыс. жителей при­хо­дит­ся: ам­бу­ла­тор­но-по­ли­кли­нич. уч­ре­ж­де­ний - 217,7, боль­нич­ных ко­ек - 129,2 (2006 год). Об­щая за­бо­ле­вае­мость на 100 тыс. жителей со­став­ля­ет 1133,4 слу­чая, ту­бер­ку­лё­зом - 38 слу­ча­ев (2006 год). За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 1039 слу­ча­ев ВИЧ-ин­фи­ци­ро­ван­ных (2006 год). Основные при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни сис­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния, трав­мы и от­рав­ле­ния, зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния. Баль­нео­гря­зе­вой ку­рорт Со­ли­га­лич.

Об­ра­зо­ва­ние.

Уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры.

В 383 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях вос­пи­ты­ва­ют­ся св. 28 тыс. де­тей; 455 государственный днев­ных об­ще­об­ра­зо­ват. учеб­ных за­ве­де­ний по­се­ща­ют 66,5 тыс. учащихся; дей­ст­ву­ют 33 уч­ре­ж­де­ния на­чаль­но­го (10,5 тыс. учащихся) и 18 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го (св. 10 тыс. учащихся) профессионального об­ра­зо­ва­ния, 9 ве­чер­них школ (св. 1,4 тыс. учащихся). Выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но св. 20 тыс. сту­ден­тов. В Ко­ст­ро­ме на­хо­дят­ся на­учные уч­ре­ж­де­ния, 4 государственных ву­за, фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов Мо­ск­вы; круп­ные му­зеи. В об­лас­ти так­же дей­ст­ву­ют св. 450 биб­лио­тек, в т. ч. 4 об­ла­ст­ные; Ко­стром­ской гос. объе­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник, Государственный ме­мо­ри­альный и при­род­ный му­зей-за­по­вед­ник «Ще­лы­ко­во», Чух­лом­ской крае­ведческий му­зей им. А.Ф. Пи­сем­ско­го (1919 год), Му­зей им. Б.М. Кус­то­дие­ва (1958 год, пос. Ост­ров­ское), Му­зей под­ви­га Ива­на Су­са­ни­на (1967 год, дер. Су­са­ни­но), Ме­жев­ский ху­дож.-ис­то­рический му­зей (1982 год, с. Ге­ор­ги­ев­ское), Крас­но­сель­ский му­зей юве­лир­но­го и на­род­но-при­клад­но­го искусства (1983 год, пос. Крас­ное-на-Вол­ге), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей ге­не­ра­ла ар­мии М.С. Ма­ли­ни­на (1990 год, с. Ан­тро­по­во), крае­ведческие му­зеи - в Буе, Га­ли­че, Ка­дые, Ко­лог­ри­ве, Не­рех­те и других го­ро­дах.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Об­ла­ст­ные га­зе­ты - «Се­вер­ная прав­да» (вы­хо­дит с 1907 года, до 1925 года - под названием «Се­вер­ный ра­бо­чий»; 3 раза в не­де­лю, 18,7 тыс. экз.), «Ко­ст­ром­ская на­род­ная га­зе­та» (с 2000 года, еже­не­дель­но, 33 тыс. экз.), «Ко­ст­ром­ские ве­до­мо­сти» (еже­не­дель­но, 25 тыс. экз.), «Го­лос на­ро­да - Ко­ст­ро­ма» (15 тыс. экз.; все - в Ко­ст­ро­ме); рай­он­ные га­зе­ты - «Аван­гард» (г. Ман­ту­ро­во, 3 раза в не­де­лю, 5 тыс. экз.), «Буй­ская прав­да» (г. Буй, 3 раза в не­де­лю, 4 тыс. экз.), «Вет­луж­ский край» (г. Ша­рья, 4 раза в не­де­лю, 6 тыс. экз.), «Впе­рёд» (г. Чух­ло­ма, 3 раза в не­де­лю, 5,7 тыс. экз.), «Га­лич­ские из­вес­тия» (г. Га­лич, 3 раза в не­де­лю, 3,5 тыс. экз.), «Ней­ские вес­ти» (г. Нея, еже­не­дель­но, 3,2 тыс. экз.), «Со­ли­га­лич­ские вес­ти» (г. Со­ли­га­лич, 3 раза в не­де­лю, 3,6 тыс. экз.), «Не­рехт­ская прав­да» (г. Не­рех­та, 4 раза в не­де­лю, 2,8 тыс. экз.) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1944 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Ко­ст­ро­ма», Об­ла­ст­ная те­ле­ра­дио­ком­па­ния «Русь» (ос­но­ва­на в 1997 году) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Оби­лие ле­са в ко­ст­ром­ских зем­лях дол­гое вре­мя обу­слов­ли­ва­ло до­ми­ни­ро­ва­ние де­ревянного зод­че­ст­ва над ка­мен­ным. Кон­ст­рук­ция де­рев. церк­вей XII-XV веков не­из­вест­на. В XVI веке, на­ря­ду с клет­ским ти­пом, по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние шат­ро­вый (Бо­го­яв­лен­ско-Ри­зо­по­ло­жен­ская ц. Ана­ста­сии­на мон. в Ко­ст­ро­ме, ра­зо­бра­на во второй половине XVII века; Кре­сто­воз­дви­жен­ская церковь од­но­именного мо­на­сты­ря в Ко­ст­ро­ме, пред­по­ло­жи­тель­но унич­то­же­на по­жа­ром в 1773 году) и ярус­ный (церковь Со­бо­ра Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы из с. Холм в Ко­ст­ром­ском му­зее нар. ар­хи­тек­ту­ры, 1552 год - XVIII век) ти­пы церк­вей; в XVII-XIX веках - тип «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (церковь Ильи Про­ро­ка из с. Верх­ний Бе­ре­зо­вец в Ко­ст­ром­ском му­зее нар. ар­хи­тек­ту­ры). Уни­каль­ный при­мер хра­ма «о два­дца­ти сте­нах» пред­став­ля­ла со­бой Ни­коль­ская церковь в с. Ни­ко­ло-Бе­ре­зо­вец на р. Но­ля (XVII-XVIII века): вы­со­кий вось­ме­рик, увен­чан­ный 5-гла­ви­ем на крест­ча­том ос­но­ва­нии, с при­ру­ба­ми, кры­ты­ми «боч­ка­ми». Де­ревяной церк­ви XIX - начала XX веков вос­про­из­во­ди­ли фор­мы ка­мен­ных хра­мов.

Пер­вые до­ку­мен­таль­но из­вест­ные ка­мен­ные церк­ви на тер­ри­то­рии Костромской области по­яв­ля­ют­ся в середине XVI века. По­строе­ны они, как пра­ви­ло, по при­ме­ру московских хра­мов: Тро­иц­кий со­бор (ра­зо­бран по­сле по­жа­ра 1773 года) и 2-столп­ный 1-гла­вый со­бор Св. Фё­до­ра Стра­ти­ла­та (с 1586 года Ус­пен­ский; пе­ре­стро­ен по­сле 1654 года, по­нов­лён в сти­ле ба­рок­ко в 1775-1778 годы, взо­рван в 1934 году) в Ко­ст­ром­ском крем­ле, Тро­иц­кий со­бор в Ипать­ев­ском мо­на­сты­ре (пе­ре­стро­ен от ос­но­ва­ния в 1650-1652 годы), 5-гла­вый со­бор Бо­го­яв­лен­ско­го Анастасиина мон. в Ко­ст­ро­ме (1559–-1565 годы). Со­хра­ни­лась ка­мен­ная шат­ро­вая церковь Бо­го­яв­ле­ния в пос. Крас­ное-на-Вол­ге (1592 год).

В XVII веке ак­ти­ви­зи­ру­ет­ся ка­мен­ное стро­и­тель­ст­во мо­на­сты­рей: Ипать­ев­ско­го в Ко­ст­ро­ме, Свя­то-По­кров­ско­го Ав­раа­мие­во-Го­ро­дец­ко­го в с. Нож­ки­но (1360-е годы, за­крыт в 1928 году, во­зоб­нов­лён в 1991 году; 5-гла­вая По­кров­ская церковь, 1608-1631 годы, над­врат­ная Ни­коль­ская церковь, 1650 год), Ма­ка­рие­во-Ун­жен­ско­го в г. Ма­карь­ев (1439 год, за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён в 1993 году; ан­самбль XVII-XVIII веков с Тро­иц­ким со­бо­ром, 1664-1669 годы), Трои­це-Сы­па­но­ва Па­хо­мие­во-Не­рехт­ско­го в с. Трои­ца (середина XIV века, воз­ро­ж­дён в 1992 году; Тро­иц­кий со­бор с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней - 1675-1689 годы, при­дел Св. Па­хо­мия и тра­пез­ная - 1830-1834 годы, арх. П.И. Фур­сов), Паи­сие­во-Га­лич­ско­го в с. Ус­пен­ская Сло­бо­да (не позд­нее XIV века, Ус­пен­ский со­бор и Тро­иц­кая церковь, XVII век), Вос­кре­сен­ско­го (ок. 1335 года, уп­разд­нён в 1764 году; со­бор 1663-1669 годы, Бо­гоявлен­ская ц., 1679-1681 год) и Ро­ж­де­ст­вен­ско­го (не позд­нее середины XVII века, уп­разд­нён в 1764 году; со­бор 1668 года, до­стро­ен пред­по­ло­жи­тель­но то­тем­ски­ми мас­те­ра­ми в 1792-1801 годы, ко­ло­коль­ня до­строе­на в 1887 году) в Со­ли­га­ли­че, Свя­то-Пред­те­чен­ско­го Иа­ко­во-Же­лез­но­бо­ров­ско­го в с. Бо­рок (конец XIV века, за­крыт в 1929 году, воз­ро­ж­дён в 1995 году; церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы), Ма­ка­ри­ев­ско­го в с. Нем­да (1609 год, уп­разд­нён в 1708 году), а так­же Ма­ка­рие­во-Пи­сем­ской Спа­со-Пре­об­ра­жен­ской пус­ты­ни в с. Ма­ка­рий-на-Пись­ме (конец XIV - начало XV веков; за­кры­та в XVIII веку, с 1994 года Ма­ка­риево-Пи­сем­ский мон.), Но­во­сло­вин­ской Бо­го­ро­ди­це-Оди­гит­ри­ев­ской пус­ты­ни в с. Сло­вин­ка (1630-е годы, уп­разд­не­на в 1764 году; Сло­вин­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, яв­лен­ная в 1628 году).

В середине XVII - середина XVIII веков стро­ят­ся при­ход­ские, как пра­ви­ло, 5-гла­вые церк­ви, час­то с вы­со­ки­ми шат­ро­вы­ми ко­ло­коль­ня­ми: ц. Вос­кре­се­ния на Ниж­ней Деб­ре (1645-1651 или 1630-1645 годы) и Тро­иц­кая церковь на По­са­де (1650 год, раз­ру­ше­на; сохрились из­раз­цы) в Ко­ст­ро­ме; ком­плекс Тро­иц­кой церкови в с. Ли­кур­га (ок. 1680-1684 годы); Вла­ди­мир­ская церковь (1676-1688 годы; рос­пи­си 1745 года) и Ни­коль­ская ц. (Бо­го­яв­ле­ния, 1717-1725 годы, рос­пи­си яро­слав­ских мас­те­ров, ико­но­стас - 1776 год, из с. Вер­хо­вье), Ка­зан­ский со­бор (1709-1713 годы) в Не­рех­те; Ни­коль­ская церковь в с. Си­до­ров­ское (1720-1724 годы, рос­пи­си XVIII века), Ус­пен­ская церквовь в с. Те­те­рин­ское (1724 год, ко­ло­коль­ня арх. Я. Ма­ри­чел­ли; рос­пи­си конца XVIII века; в 1993 году об­ра­зо­ва­на Ус­пен­ская Те­те­рин­ская пус­тынь), Вос­кре­сен­ская церковь в пос. Су­са­ни­но (конец XVII века); церковь Св. Ио­ан­на Зла­то­ус­та (около 1751 года) и церковь Спа­са в Ря­дах (1766 год) в Ко­ст­ро­ме; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в пос. Су­ди­славль (1758 год).

Со­ли­га­лич­ские церк­ви второй половины XVII века с ко­кош­ни­ка­ми у ос­но­ва­ний ба­ра­ба­нов (церковь Ни­ко­лы на На­во­ло­ке 1686-1688 годы), тип ко­то­рых про­дол­жа­ли ис­поль­зо­вать до 1780-х годов (Трёх­свя­ти­тель­ская церковь в с. Од­но­уше­во, 1775 год), по­влия­ли на ка­мен­ное строи­тель­ст­во в Чух­ло­ме (Ус­пен­ская церковь с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней, 1730 год; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор, 1746 год), Га­ли­че и дрегих го­ро­дах. Из­вест­ны со­ли­га­лич­ские зод­чие XVII века: Ва­си­лий Ха­ри­то­нов Зу­бов (3-шат­ро­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в Ав­раа­мие­во-Го­ро­дец­ком мон., 1630-е годы, ра­зо­бра­на около 1870 года), Гав­ри­ил Ан­ти­пьев и Да­вид Гав­рии­лов Ан­то­нов­ские (в 1670-1685 годы ра­бо­та­ли в Ма­ка­рие­во-Ун­жен­ском мон.). Один из ха­рак­тер­ных при­ме­ров древне-русских ма­лых ар­хитектурных форм в кам­не - ча­сов­ня в честь Фё­до­ров­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в с. Не­кра­со­во (рос­пи­си 1720-1723 годов).

Во второй половине XVIII - начала XIX веков по­лу­чил рас­про­стра­не­ние стиль ба­рок­ко: Бо­го­от­цов­ский со­бор в Ко­ст­ро­ме на мес­те де­тин­ца (1769 год, раз­ру­шен в советское вре­мя), три­ум­фаль­ные во­ро­та по слу­чаю при­езда Ека­те­ри­ны II в 1767 году (де­ре­вян­ные; за­ме­не­ны ка­мен­ны­ми в 1770 году, не сохр.), церк­ви - Пре­об­ра­же­ния в Га­ли­че (1774 год), Вос­кре­се­ния в с. Вер­хо­вье (1776 год), Бла­го­ве­ще­ния в уро­чи­ще Фе­ра­понт на р. Мон­за под г. Буй (1798 год), Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Ко­ст­ро­ме (1800 год, не сохр.), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в с. Кня­же­во (1802 год), тё­п­лая ц. Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Не­рех­те (1805-1806 годы), Св. Вла­сия в Ко­ст­ро­ме (1805 год, не сохр.), Св. Ге­ор­гия в дер. Шу­ле­во (1813 год). Па­мят­ни­ки «то­тем­ско­го ба­рок­ко» в Со­ли­га­лич­ском р-не: Ни­коль­ская церквовь в с. Ни­ко­ло-Ча­ло­во (1790 год), Тро­иц­кая церковь в с. За­шу­го­мье (1800 год).

Зод­чий С.А. Во­ро­ти­лов ра­бо­тал в 1770-1792 годы пре­имущественно в сти­ле ба­рок­ко: ко­ло­коль­ня (1771-1772 годы, унич­то­же­на в 1930-х годах) церковь Бла­го­ве­ще­ния (первая треть XVIII века) в Не­рех­те, Бо­го­яв­лен­ский со­бор с ко­ло­коль­ней в Ко­ст­ро­ме (1776-1791 годы, пе­ре­стро­ен в 1866-1868 годы, взо­рван в 1934 году; ба­роч­ные кар­ту­ши и ле­ст­ни­цы со­сед­ст­во­ва­ли с эле­мен­та­ми ар­хи­тек­ту­ры ран­не­го клас­си­циз­ма); церк­ви – Вос­кре­се­ния (Вар­ва­рин­ская, 1770-1787 годы), Пре­об­ра­же­ния (Иль­ин­ская, 1786-1791 годы) и Воз­дви­же­ния Кре­ста (1787-1793 годы) в г. Не­рех­та; пе­ре­пла­ни­ров­ка Не­рех­ты (по­сле по­жа­ра в 1785 году, по пла­ну 1781 года); Боль­шие Муч­ные и Крас­ные ря­ды в Ко­ст­ро­ме (1789-1796 годы). Под влия­ни­ем ар­хи­тек­ту­ры его ко­ло­ко­лен со­ору­же­ны ко­ло­коль­ни церкви Ильи Про­ро­ка в с. Яков­лев­ское под Ко­ст­ро­мой, Ка­зан­ско­го со­бо­ра в Не­рех­те (1837-1848 годы).

Строи­тель­ст­во по но­вым ре­гу­ляр­ным пла­нам с 1780-х годов в Ко­ст­ро­ме, Чух­ло­ме, Га­ли­че, Не­рех­те, Со­ли­га­ли­че, Ма­карь­е­ве (за­страи­вал­ся по­сле по­жа­ра 1802 года по «звёзд­но­му» пла­ну) ус­ко­ри­ло рас­про­стра­не­ние клас­си­циз­ма: Тор­го­вые ря­ды в Ко­ст­ро­ме (1789-1861 годы), по при­ме­ру Та­бач­ных ря­дов ко­то­рых (1819-1822 годы, арх. Н.И. Мет­лин по про­ек­ту В.П. Ста­со­ва) по­строе­ны Тор­го­вые ря­ды в Га­ли­че (1823-1830 годы), Чух­ло­ме (раз­ру­ше­ны в сов. пе­ри­од), де­ревяные Тор­го­вые ря­ды в Со­ли­га­ли­че (1831-1853 годы); ком­плекс Тро­иц­кой (1801-1810 годы, в пла­не - крест) и Ни­коль­ской (1834-1850-е годы) церк­вей в с. Кор­цо­во, церк­ви - Св. Трои­цы в с. Кос­тене­во (1805 год), Кре­сто­воз­дви­жен­ская на Тор­гу в Со­ли­га­ли­че (1809-1816 годы), Ни­коль­ская в с. Ни­ко­ла (1813-1840 годы), Ильи Про­ро­ка в уро­чи­ще Вы­со­ко (1820 год), По­кров­ская в с. Нож­ки­но (1826-1831 годы), Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в с. Лав­рен­ть­ев­ское (1838 год). По про­ек­ту Н.И. Мет­ли­на воз­ве­де­ны Пре­об­ра­жен­ская ц. в Со­ли­га­ли­че (1821 год), церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва в с. При­ско­ко­во (1838 год, про­ект 1822 год), При­сут­ствен­ные мес­та в Га­ли­че.

Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: зда­ния по­лот­ня­ной фаб­ри­ки Пас­ту­хо­ва (1761 год) и фаб­ри­ки Один­цо­вых (ок. 1817 год) в Не­рех­те. Сре­ди со­хра­нив­ших­ся уса­деб: Не­ро­но­во Че­ре­ви­ных (дом 1780-х годов, Вос­кре­сен­ская церковь - ос­вя­ще­на в 1790 году, ба­роч­ный ико­но­стас, воз­мож­но, то­тем­ских мас­те­ров), Ще­лы­ко­во Ост­ров­ских (XVIII-XIX века), Се­мё­нов­ское Се­ли­фон­то­вых (начало XIX века); го­род­ская усадь­ба П.П. Пер­филь­е­ва в Ко­лог­ри­ве (1874 год).

В третьей четверти XIX века в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле воз­двиг­ну­ты: церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Уми­ле­ние» (1857-1864 годы) и ко­ло­коль­ня в Ав­раа­мие­во-Го­ро­дец­ком мон., церк­ви Вос­кре­се­ния - в с. Пи­щи (ны­не Гу­се­во, 1857-1868 годы) и в дер. Карь­ко­во (1861 год). В конце XIX - начале XX веков в кир­пич­ном сти­ле и рус­ском сти­ле по­строе­ны бо­га­дель­ня в дер. Во­ны­ше­во (1903 год), со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Ма­карь­е­ве (1905 год), церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­дицы в дер. Ух­ту­буж (ны­не По­по­во; 1912 - около 1915 годы, арх. Л.А. Боль­ша­ков); в не­о­ви­зан­тий­ском сти­ле - церковь Спа­са Не­ру­ко­твор­но­го в Ко­лог­ри­ве (1908-1911 годы, Боль­ша­ков). Мо­дерн в Костромской губернии не по­лу­чил ши­ро­ко­го рас­про­стра­не­ния: зда­ние быв. ап­те­ки в Не­рех­те (начало XX века, ны­не - Крае­ведческий му­зей), особ­няк Го­ле­ни­ных в Ко­ст­ро­ме (пе­ре­стро­ен в 1900 году ). Сре­ди по­стро­ек сов. вре­ме­ни: пер­вая ГЭС в Га­ли­че (1920 год); железнодорожный мост че­рез Вол­гу (1932 год). Дом по­лит­про­све­ще­ния, ки­но­те­атр «Друж­ба» (оба 1950-е годы, Ко­стро­ма).

В XVI - начала XX веков раз­ви­ва­лось ико­но­пи­са­ние: с XVI века - в Га­ли­че (икон­ник Гриш­ка; «Илья Про­рок в пус­ты­не» из церк­ви с. Холм, XVI век), Ко­ст­ро­ме («Ни­ко­ла Ба­ба­ев­ский», конце XVI века, ГТГ); с XVII века - в Не­рех­те (Фё­дор По­пов; в XVIII века - Григо­рий и Дмит­рий По­по­вы, Иван Мар­ков), Со­ли­га­ли­че (Фе­дот Гор­бу­нов; ико­ны первой половины XVIII века из ба­роч­но­го ико­но­ста­са Иль­ин­ской церк­ви с. Верх­ний Бе­ре­зо­вец; бр. Сав­ва и Ми­хей Сло­ве­ни­ны в середине XVIII века). Осо­бен­но са­мо­быт­на ико­но­пись и мо­ну­мен­таль­ная жи­во­пись ко­ст­ром­ской зем­ли XVII-XVIII века (Ио­а­ким Аге­ев Еле­пен­ков, Ва­си­лий Иль­ин За­покров­ский, бр. Иван и Пётр По­по­вы, Сер­гей Рож­ков, Гу­рий Ни­ки­тин, Ки­рилл Ула­нов, Ва­си­лий Во­щин-Чу­дов­ский Ни­ки­тин). Многие мас­те­ра-ко­ст­ро­ми­чи с 1660-х годов при­гла­ша­лись на ра­бо­ты по за­ка­зу Ору­жей­ной па­ла­ты. В XV-XVIII веках в северных рай­онах ко­ст­ром­ской зем­ли (в Га­ли­че, Со­ли­га­ли­че) соз­да­ва­лись рез­ные ико­ны («Ве­ли­ко­му­че­ни­ца Па­ра­ске­ва», начало XVI века, Га­лич­ский крае­ведч. му­зей, временое хра­не­ние в ГРМ; «Страш­ный суд», вторая половна XVIII века, Ко­ст­ром­ской государственный объ­еди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник). В XVII-XVIII веках раз­ви­ва­ют­ся книж­ная ми­ниа­тю­ра, ли­це­вое ши­тьё, соз­да­ют­ся рез­ные ико­но­ста­сы (Трёх­свя­ти­тель­ско­го при­де­ла церкви Вос­кре­се­ния на Ниж­ней Деб­ре в Ко­ст­ро­ме, 1650 год, Тро­иц­ко­го со­бо­ра Ипать­ев­ско­го мон., 1756-1758 годы, рез­чи­ки Пётр Зо­ло­та­рёв и Ма­кар Бы­ков).

Во второй половине XVIII - начало XX веков в Костромской области ра­бо­та­ли ху­дож­ни­ки: Г. Ост­ров­ский, В.М. Мак­си­мов, Г.А. Ла­ды­жен­ский, С.Ю. Ви­но­гра­дов, Б.М. Кус­то­ди­ев, Н.Н. Ку­прея­нов; в середина XX века - ху­дож­ни­ки Е.В. Че­ст­ня­ков, Б.Н. Цар­нах, Н.А. Со­бо­лев, Н.В. Шу­ва­лов, А.П. Бе­лых, С.С. Ру­мян­цев; во второй половине XX - начале XXI веков - Ю.В. Гор­бу­нов, А.И. Ерё­мин, В.А. Ку­ти­лин, Е.В. Рад­чен­ко, Н.В. Шу­ва­лов, А.П. Алё­хин.

Народные про­мыс­лы пред­став­ле­ны красно­сельскими юве­лир­ными из­де­лия­ми (из­вест­ны с XVI века), резь­бой по де­ре­ву (пло­ская, со второй половины XVII века - глу­хая рель­еф­ная, мас­тер третьей четверти XIX века Емель­ян Зи­рин; со второй половины XIX века - пропиль­ная резь­ба), из­го­тов­ле­ни­ем пря­лок (кон­тур­ная и рель­еф­ная резь­ба; мас­те­ра А.Н. Ду­дин, Г.С. Мо­ро­зов, С.А. Лы­шев, все - конец XIX - начала XX веков), на­бой­кой (мас­тер­ские П.П. Бо­ча­ро­ва, Ки­рил­ло­вых, Ива­но­вых, Са­мой­ло­вых, все - XIX - начала XX веков), вы­шив­кой, пле­те­ни­ем кру­жев.

Му­зы­ка. Те­атр. Государственный фи­лар­мо­ния Костромской области (соз­да­на в 1961 году как Об­ласт­ная фи­лар­мо­ния, с 2003 года современное название). Дом народного твор­че­ст­ва (1948 год). Ко­ст­ром­ское ре­гио­наль­ное от­де­ле­ние СК РФ (1999 год). Сре­ди ком­по­зи­то­ров - И.С. Ба­ра­нов, А.Н. До­ку­мен­тов, В.М. Пер­филь­ев. Меж­ре­гио­наль­ный еже­год­ный смотр-кон­курс пат­рио­тической пес­ни «Рос­сии вер­ные сы­ны» в Вол­го­ре­чен­ске (2000 год). Еже­год­ные фес­ти­ва­ли: меж­ре­гио­наль­ные - ду­хов­ной и народной му­зы­ки, ро­жеч­ной му­зы­ки «Рус­ский ро­жок» (оба - в Не­рех­те, с 2005 года); об­ла­стные - «Иг­рай, ко­ст­ром­ская гар­монь!» в Чух­ло­ме (с 1998 года), эс­т­рад­ной му­зы­ки и пес­ни «Сне­го­вея» в Буе.

В Костромской области ра­бо­та­ет один из ста­рей­ших российфских те­ат­ров - Дра­ма­тиче­ский те­атр им. А.Н. Ост­ров­ско­го (1808 год; современное зда­ние по­строе­но в 1863 году на по­жерт­во­ва­ния го­ро­жан). На его сце­не иг­ра­ли М.С. Щеп­кин, П.Н. Ор­ле­нев, М.Г. Са­ви­на, В.Ф. Ко­мис­сар­жев­ская и др. С середины 1850-х годов здесь по­став­ле­ны все пье­сы Ост­ров­ско­го (кро­ме «Пу­чи­ны»). В об­ла­сти так­же ра­бо­та­ют Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1936 год) и Ка­мер­ный дра­ма­тический те­атр (1998 год; все - Ко­ст­ро­ма). Национальный ба­лет «Ко­ст­ро­ма» (1991 год). С 1973 года один раз в 5 лет про­водит­ся те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Дни Ост­ров­ско­го в Ко­ст­ро­ме». С 2004 года на тер­ри­то­рии об­лас­ти про­во­дит­ся еже­годный Все­российский ки­но­фес­ти­валь «Се­мья Рос­сии».

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

П.С. Пав­ли­нов, А.Н. Про­ки­но­ва, Н.Ю. За­мя­ти­на, К.И. Ко­ма­ров; С.В. Кузь­ми­ных, М.А. Ар­ши­но­ва

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