КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в центральной части России.
Образована из территории Костромской провинции Московской губернии и Галицкой провинции Архангелогородской губернии, а также части Нижегородской губернии указом императрицы Екатерины II от 6(17) марта 1778 года; указом от 5(16) сентября 1778 года названа Костромским наместничеством. Оно состояло из Буйского, Варнавинского, Ветлужского, Галичского (Галицкого), Кадыйского, Кинешемского, Кологривского, Костромского, Луховского, Нерехтского, Плёсского, Солигаличского, Чухломского и Юрьевец-Повольского (с 1796 года Юрьевецкого) уездов.
Указом императора Павла I от 12(23) декабря 1796 года наместничество преобразовано в губернию, ликвидированы Буйский (восстановлен в 1802 году), Кадыйский, Луховской и Плёсский уезды, образован Макарьевский уезд.
Центр - г. Кострома. Площадь 84 тыс. км2. Население 1,174 млн. человек (1897 год), 1,819 млн. человек (1914).
Основные занятие населения Костромской губернии - земледелие.
Промышленность была сосредоточена преимущественно на юге Костромской губернии, в Костромском, Нерехтском, Кинешемском и Юрьевецком уездах. Были развиты бумаготкацкое, льнопрядильное, льноткацкое, в меньшей степени - крупчатое, лесопильное, табачное, химическое, шерстобитное, крахмало-паточное производства. Торговые центры - Кострома, Кинешма и Галич.
В 1865 году в с. Рождественское Ветлужского у. Костромской губ. учреждено первое в России ссудосберегательное общество для крестьян, положившее начало развитию кредитной кооперации.
Через Костромскую губернию прошли железно-дорожные линии Иваново-Вознесенск - Кинешма (1871 год), Ярославль - Кострома (1887 год), Вологда - Вятка (1906 год). В ходе Гражданкой войны 1917-1922 годы в Костромской губернии происходили массовые крестьянские выступления против политики сов. власти.
В 1918 году в Костромской губернии образован Ковернинский уезд, а Кинешемский, Юрьевецкий и часть Нерехтского уездов с городами Плёс и Середа отошли к Иваново-Вознесенской губ. В 1922 году Варнавинский и Ветлужский уезды Костромской губернии переданы Нижегородской губ., большая часть Макарьевского уезда - Иваново-Вознесенской губернии, территория Ковернинского уезда разделена между Иваново-Вознесенской и Нижегородской губерниями.
В 1928 году деление Костромской губернии на уезды упразднено, создано 19 районов. В 1929 году Костромская губерния преобразована в округ в составе Ивановской промышленной области.
Иллюстрации:
Герб Костромской губернии. Архив БРЭ.