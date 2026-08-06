КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ

КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в центральной части России.

Об­ра­зо­ва­на из тер­ри­то­рии Ко­ст­ром­ской провинции Московской губернии и Га­лиц­кой провинции Ар­хан­ге­ло­го­род­ской губернии, а так­же ча­сти Ни­же­го­род­ской губернии ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 6(17) марта 1778 года; ука­зом от 5(16) сентября 1778 года наз­ва­на Ко­ст­ром­ским на­ме­ст­ни­че­ст­вом. Оно со­стоя­ло из Буй­ско­го, Вар­на­вин­ско­го, Вет­луж­ско­го, Га­лич­ско­го (Га­лиц­ко­го), Ка­дый­ско­го, Ки­не­шем­ско­го, Ко­ло­г­рив­ско­го, Ко­ст­ром­ско­го, Лу­хов­ско­го, Не­рехт­ско­го, Плёс­ско­го, Со­ли­га­лич­ско­го, Чух­лом­ско­го и Юрь­е­вец-По­воль­ско­го (с 1796 года Юрь­е­вец­ко­го) уез­дов.

Ука­зом императора Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года на­ме­ст­ни­че­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в гу­бер­нию, ли­кви­ди­ро­ва­ны Буй­ский (вос­ста­нов­лен в 1802 году), Ка­дый­ский, Лу­хов­ской и Плёс­ский уез­ды, об­ра­зо­ван Ма­карь­ев­ский уезд.

Центр - г. Ко­ст­ро­ма. Площадь 84 тыс. км2. Население 1,174 млн. человек (1897 год), 1,819 млн. человек (1914).

Основные за­ня­тие на­се­ле­ния Костромской губернии - зем­ле­де­лие.

Промышленность бы­ла со­сре­до­то­че­на пре­имущественно на юге Костромской губернии, в Ко­стром­ском, Не­рехт­ском, Ки­не­шем­ском и Юрь­е­вец­ком уез­дах. Бы­ли раз­ви­ты бу­ма­гот­кац­кое, льно­пря­диль­ное, льно­ткац­кое, в мень­шей сте­пе­ни - круп­ча­тое, ле­со­пиль­ное, та­бач­ное, хи­ми­че­ское, шер­сто­бит­ное, крах­ма­ло-па­точ­ное про­из­вод­ст­ва. Тор­го­вые цен­тры - Ко­ст­ро­ма, Ки­неш­ма и Га­лич.

В 1865 году в с. Ро­ж­де­ст­вен­ское Вет­луж­ско­го у. Ко­ст­ром­ской губ. уч­ре­ж­де­но пер­вое в Рос­сии ссу­дос­бе­ре­га­тель­ное общество для кре­сть­ян , по­ло­жив­шее на­ча­ло раз­ви­тию кре­дит­ной коо­пе­ра­ции.

Че­рез Костромскую губернию про­шли железно-дорожные ли­нии Ива­но­во-Воз­не­сенск - Ки­неш­ма (1871 год), Яро­славль - Ко­ст­ро­ма (1887 год), Во­ло­гда - Вят­ка (1906 год). В хо­де Гражданкой вой­ны 1917-1922 годы в Костромской губернии про­ис­хо­ди­ли мас­со­вые кре­сть­ян­ские вы­сту­п­ле­ния про­тив по­ли­ти­ки сов. вла­сти.

В 1918 году в Костромской губернии об­ра­зо­ван Ко­вер­нин­ский уезд, а Ки­не­шем­ский, Юрь­е­вец­кий и часть Не­рехт­ско­го уез­дов с го­ро­да­ми Плёс и Се­ре­да ото­шли к Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губ. В 1922 году Вар­на­вин­ский и Вет­луж­ский уез­ды Костромской губернии пе­реда­ны Ни­же­го­род­ской губ., большая часть Ма­карь­ев­ско­го уезда - Ива­но­во-Воз­не­сен­ской губернии, тер­ри­то­рия Ко­вер­нин­ско­го уезда раз­де­ле­на ме­ж­ду Ива­но­во-Воз­не­сен­ской и Ни­же­го­род­ской гу­бер­ния­ми.

В 1928 году де­ле­ние Костромской губернии на уез­ды уп­разд­не­но, соз­да­но 19 рай­онов. В 1929 году Костромская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в ок­руг в со­ста­ве Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной об­лас­ти.

Иллюстрации:

Герб Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии. Архив БРЭ.

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