КОСТРОМА
КОСТРОМА - город в России, в Костромской области.
Административный центр Костромской области. Население 271,7 тыс. человек (2008 год). Расположен в юго-западной части области, на Костромской низменности, на берегах Волги (порт), у впадения в неё р. Кострома. Железно-дорожная станция. Узел автомобильных дорог. Аэропорт (местного значения).
Согласно археологическим данным (обнаружены усадьбы горожан и остатки ремесленного производства), город существовал с XII века. Ряд современных исследователей предполагают, что Кострома основана между 1176 и 1212 годами, во время княжения владимирского кн. Всеволода Юрьевича Большое Гнездо.
Впервые упоминается в летописях в 1213 году, когда была сожжена ростовским кн. Константином Всеволодовичем. Контролировала участок волжского пути от Ярославля до Городца-Радилова (ныне г. Городец), а также важный путь на север, по р. Кострома. Предположительно в XIII веке при устье р. Сула на мысу левого берега р. Волга построена деревянно-земляная крепость (площадь св. 1 га). В 1238 году Кострома вновь сожжена во время монголо-татарского нашествия, вскоре восстановлена.
Около 1263-1277 годов Кострома являлась центром Костромского княжества, в 1272-1277 годы, при кн. Василии Ярославиче, Кострома фактически была столицей Владимирского великого княжества (затем вошла в его состав). Кострома играла важную роль как один из главных центров феодального землевладения во Владимирском великом княжестве; в 1362 году в составе других городов Владимирского великого княжества вошла в состав Московского княжества. В 1371 и 1375 годы Кострома разорялась ушкуйниками. Не позднее конца XIV века близ города основан Ипатьевский монастырь.
К началу XV века Кострома - крупный город, известно, что в нём было не менее 30 церквей. В 1416 году в Костроме по велению великого князя московского Василия I Дмитриевича на левом берегу Волги к югу от древнейшей крепости начато возведение 16-башенного деревянно-земляного кремля. В 1537 и 1540 годы костромское ополчение дважды отражало набеги казанских ханов. В 1567-1572 годы Кострома входила в опричнину.
В 1608 году, в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века, город был занят польско-литов. войсками; в том же году горожане подняли восстание, в 1609 году ополчение северных русских городов под руководством воеводы Д.В. Жеребцова изгнало войска интервентов из Костромы 13(23) марта 1613 года от Земского собора в Москве в Костраме прибыло посольство с просьбой к жившему в Ипатьевском монастыре Михаилу Фёдоровичу (Романову) занять русский престол. В 1619 году в Костроме сооружена новая деревянная 23-башенная крепость (Новый город), примыкавшая с севера к кремлю (получил назв. Старый город) и обнесённая рвом (площадь не менее 10-12 га).
К середине XVII века Кострома стала третьим (после Москвы и Ярославля) по экономическому значению городом Русского государства с развитым ремесленным производством (мыловаренный, полотняный и кожевенный промыслы) и торговлей (мясные, мучные, соляные, калашные, иконные, железные и шубные торговые ряды). В городе было 7 монастырей и 35 приходских церквей. Центр Костромского уезда (1708-1778 годы) и Костромской провинции (1719-1778 годы) Московской губернии, Костромской губернии (1778-1929 годы; в 1778-1796 годы наместничество).
С XVIII века в Костраме развивалась текстильная промышленность, к концу XVIII века город занимал 1-е место в России по объёмам производства льняных тканей, в начале XX века крупнейшим производителем этих тканей в стране была фабрика Товарищества Большой Костромской льняной мануфактуры в Костраме (основана в 1866 году при участии Третьяковых; 6,5 тыс. рабочих в 1914 году; высшая награда на Всемирной выставке в Париже 1900 год).
В 1913 году Кострома - центр торжеств, посвящённых 300-летнему юбилею династии Романовых. 29 октября (11 ноября) 1917 год в Костраме провозглашена советская власть. Центр района, окружной центр Ивановской промышленной области (1929-1936 годы), в 1936-1944 годы в составе Ярославской области, с 1944 года центр Костромской области Кострома соединена железно-дорожными линиями с Ярославлем (1887 год) и Галичем (1956 год).
На левом берегу Волги - центр Костромы (создан на основе регулярного плана 1783-1784 годы на месте срытых земляных и деревянных укреплений кремля и Нового города) с раскрывающейся к реке полукруглой главной площадью (пл. Сусанина, бывшая Екатерининская; колонна от несохранившегося памятника И. Сусанину - 1851 год) и 11 радиальными улицами, охваченными 4 полукольцами поперечных улиц.
Ансамбль главной площади - один из лучших образцов русского классицизма конца XVIII - первой половины XIX веков; в него входят главным образом общественно-административные здания: Присутственные места (1806-1808 годы, арх. Н.И. Метлин по типовому проекту А.Д. Захарова, частично перестроено в 1832-1833 годы арх. И.Е. Ефимовым), 3-этажное здание бывшей гостиницы (1815 год, перестроено во второй половине XIX века), дом С.С. Борщова с 8-колонным портиком (1819-1824 годы), пожарная каланча (1823-1826 годы, боковые крылья - 1860 год, верх перестроен в 1880-х годы), гауптвахта (1824-1825 годы; оба - арх. П.И. Фурсов).
Со стороны р. Волга ансамбль завершают здания Торговых рядов: Большие Мучные и Красные (1789-1796 годы, мастера С.А., И.А., П.А. и Е.С. Воротиловы, И. Гове по проекту К.Г. Клера 1787 год; внутри Красных рядов - церковь Спаса в Рядах, 1766 год; колокольня - 1792-1793 годы, мастера С.А., П.А., Е.С. Воротиловы), Масляные (1808 год, арх. Метлин по типовому проекту Л. Руски) с Питейным домом (1809 год, арх. Метлин), Овощные (Табачные, 1819-1822 годы, арх. Метлин по проекту В.П. Стасова), Мелочные (1820-1830-е годы, арх. Фурсов; достроены в 1861 году), Пряничные (возможно, арх. Метлин), Рыбные, Малые Мучные, а также 2 Торговых корпуса (1840-1850-е годы). На месте кремля с соборами (взорваны в 1934 году) - городской парк, террасами спускающийся к Волге, с т. н. беседкой Островского (1956 год).
К северу от главной площади - Богоявленский Анастасиин женский монастырь [основан на рубеже XIV-XV веков, в 1863 году получил сохранившиеся здания Богоявленского мужского монастыря (основан около 1426 году, упразднён после пожара 1847 году), упразднён в 1919 году, возрождён в 1991 году]: массивный 5-главый собор (1559-1565 годы, притворы, нижняя церковь Святых вмч. Никиты, прп. Никиты и прп. Сергия Радонежского, галерея, соединившая собор со Святыми воротами, - 1864-1869 годы; фрески - 1667-1672 годы, возможно, Гурий Никитин и Сила Савин по фрескам XVI века, поновлены в 1865 году, пострадали от пожара 1982 году; Феодоровская икона Божией Матери, XIII век), каменные палаты (XVII век, 3-й этаж - 1864 год), башни - 8-гранная западная (1642-1648 годы, перестроена в колокольню в 1864-1665 годы), юго-западная (1642-1648 годы, перестроена в 1824 году в церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери; фреска XVII века с изображением одноим. иконы).
К северо-востоку от главной площади - церковь Св. Иоанна Златоуста с 5 тонкими декоративными главами (окло 1751 года, в традиционных для XVII века формах; 3-ярусная колокольня и приделы, 1791 год), церковь Св. Алексия, человека Божия (1759-1762 годы); к юго-востоку, близ моста через Волгу (1970-е годы), - богато орнаментированная церковь Воскресения на Нижней Дебре (1645-1651 или 1630-1645 годы; росписи галерей, Трёхсвятительского придела, свода глав и барабанов - 1650-1654 годы, артель костромского знаменщика Василия Ильина Запокровского; классицистич. иконостас, 1833-1836 годы, с иконами 1652 года, в приделе - резной иконостас, 1650 год; тёплый храм с колокольней - XIX век; с 1993 года принадлежит женскому Знаменскому Костромскому монастырю) с нарядными крыльцом, асимметричными Святыми воротами (перекрыты 3 шатрами; белокаменные резные вставки с изображениями мифических птиц и зверей - 1652 год), Вознесенская церковь на Верхней Дебре (около 1654 года), церковь Св. Иоанна Богослова (1686 год, перестроена в 1874-1912 годах, к 1951 году переоборудована под планетарий).
В центре Костромы сохранились многочисленные здания в стиле классицизма: почтовая контора (1780-е годы, перестроена в 1820 году арх. Н.И. Метлиным), здания бывшего архиерейского дома и духовного училища (1795-1796 годы, проект С.А. Воротилова), бывший дом Обществ. собрания (1799-1800 годы; ныне Дом офицеров), жилые дома Мичуриных (конец XVIII века, изразцовые печи), А.К. Пасынковой (1788 год), Корниловых, Акатовых, И.Ф. Калашникова, И.В. Малышева, Л.И. Солодовниковой, Е.Г. Углечаниновой (все - начало XIX века), А.С. Карцова (1815-1824 годы), Сунгурова (около 1828 года); Московская застава (1823 год, перестроена в 1912 году, арх. Н. Горлицын), бывшее Дворянское собрание (особняк купцов Дурылиных, конец XVIII века, перестроен в 1838 году, арх. М.М. Праве; парадная чугунная лестница, двусветный Белый зал с полуколоннами коринфского ордера) и мн. др. (в т. ч. возведённые по «образцовым» проектам 1809-1812 годы В. Гесте и Л. Руски; по ул. Островского, по просп. Мира).
В удалении от центральной части города, на левом берегу Волги: Спасо-Запрудненская церковь за протокой Запрудня (1754 год, приделы - 1806 год; на её месте с XVII века до 1724 года существовал монастырь Нерукотворного образа Спасителя); близ Ипатьевского монастыря - церковь Иоанна Богослова в Богословской слободе (1681-1687 годы, росписи - 1735 год, костромичи Фёдор Логинов с сыновьями Матвеем и Иваном; ограда с воротами - 1765-1766 годы; резной иконостас - 1770 год); Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» (открыт в 1960 году; воссоздающие облик костромского села избы, часовни, хозяйств. постройки XVIII - начала XX веков) с деревянными ярусными церквами Собора Богородицы из с. Холм Галичского р-на (1552 год, предположительно в XVIII веке завершение перестроено на 5-главие), Ильи Пророка из с. Верхний Березовец Солигаличского р-на (XVII-XIX века, резной иконостас начала XVIII века, росписи сводов), клетской церкви Всемилостивого Спаса с колокольней из с. Фоминское Костромского р-на (1712 год).
Напротив центра, на правом берегу Волги (в Заволжье), - церкви Рождества Христова на Городище (около 1663 года, перестроена в 1702, 1773 годы; колокольня - конец XVIII века), Спасо-Преображенская с шатровой колокольней (1685-1688 годы; фрагменты росписей), Святых Александра и Антонины Римских в Селище (1786 год).
Среди построек конца XIX-XX веков: 2 дома Третьякова в стиле неоклассицизма, здание духовного училища в кирпичном стиле, дом арх. Н. Горлицына в стиле модерн (все конца XIX - начала XX веков), дом А.И. Михина (1908 год; ныне отделение Союза художников), кинотеатр «Дружба» (1958 год), церковь Патриарха Тихона и Новомучеников российских (1993-2004 годы).
Памятники: В.И. Ленину (1927 год, скульптор М.Ф. Листопад и др., постамент 1913 года для памятника 300-летия дома Романовых), А.А. Новикову (1958 год, скульптор Е.В. Вучетич), А.Н. Островскому (перевезён из Щелыкова в 1967 году, скульптор Н.Е. Саркисов), И. Сусанину (1967 год, скульптор Н.А. Лавинский).
Среди научных учреждений - НИИ сельского хозяйства РАСХН, НИИ льняной промышленности, Всероссийский НИИ по переработке лубяных культур, филиал Всероссийский НИИ лесоводства и механизации «Костромская лесная опытная станция». 4 государственых вуза: Университет им. Н.А. Некрасова (1918 год), Технологический университет (1932 год), Военная академия радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (основана в 1932 году в Москве, в 2006 году переведена в Кострому), Сельско-хозяйственная академия (1949 год, современный статус с 1994 года); филиалы и представительства вузов Москвы, в т. ч. РГГУ. Духовная семинария (1747 год).
Действует Центр обучения и повышения квалификации «Кострома - Северный Рейн-Вестфалия». Центральная библиотечная система объединяет 20 библиотек, среди них 4 областные, в т. ч. Костромская областная универсальная науч. библиотека им. Н.К. Крупской (1918 год). Костромской государственный объединённый историко-архитектруный и художественный музей-заповедник [создан в 2006 году на основе слияния Костромского объединённого художественного музея (открыт в 1966 году) и Объединённого историко-архитектурного музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» (ведёт историю с 1891 года как Музей древностей при Костромской губернской учёной архивной комиссии)], Лит. музей (1996 год), Муниципальная худож. галерея (1996 год) и др.
Государственная филармония (основана в 1961 году как Областная филармония, с 1998 года государственный творческий центр «Костромаконцерт», с 2003 года современное назв.; здание - 1956 год, арх. И.Е. Рожин), при ней - Концертно-выставочный центр «Губернский» (основан в 1975 году как Дворец культуры «Текстильщики», с 1998 года Дворец искусств центра «Костромаконцерт», с 2003 года совр. назв.).
Основные музыкальные коллективы: Академический филармонический камерный хор (2004 год), Губернаторский симфонический оркестр (2007 год), Государственный оркестр народного инструментов (1995 год). Ансамбли: фольклорной песни «Долинушка» (1987 год), музыки, песни и танца «Волга-Волга» (1994 год), фольклорный «Гралица» (2006 год), гармонистов «Махоня», фольклорно-эстрадной музыки «Кураж», песни и танца им. Ю.К. Рыбникова.
Театры: Драматический им. А.Н. Островского (1808 год; здание - 1868 год, реконструировано в 1958 году), Областной театр кукол (1936 год), Камерный драматический (1998 год). Национальный балет «Кострома» (1991 год). Цирк. С 1973 года один раз в 5 лет проводится театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме»; с 2004 года - ежегодный Всероссийский кинофестиваль «Семья России».
Крупнейший индустриальный центр области.
Наиболее развиты машиностроение, лёгкая и деревообрабатывающая промышленность. Ведущие предприятия машиностроения специализируются на выпуске различных автокомплектующих (заводы: «Мотордеталь» - детали цилиндропоршневой группы, фильтры; «Пегас» - электронные приборы и компоненты) и оборудования для деревообрабатывающей (предприятие «Простор», заводы «КОДОС Станкоагрегат» и «Луч», последний также выпускает регуляторы температуры систем водоснабжения и др.), нефтегазовой («Стромнефтемаш»; также производит дробильно-сортировочное оборудование), текстильной («Цвет» - красильно-отделочное оборудование; также ёмкостное оборудование для пищевой и химической промышленноти; «Красная маёвка» - технологического оснастка; завод текстильного машиностроения, специальное конструкторское бюро текстильных машин) промышленности.
Действуют заводы: калориферный, судомеханический (катера), судостроительно-судоремонтный (баржи), экскаваторный ЭКСКО, полимерного машиностроения им. Л.Б. Красина (оборудование для переработки резины и пластмасс), автоматических линий (агрегатные, спецстанки и др. для транспортного машиностроения), фильтровального оборудования (продукция предназначена для предприятий пищевой пром-сти). Металлургич. предприятие «Каскад ABC» (ферротитан из лома цветных металлов). Лёгкая пром-сть традиционно ориентирована на обработку льна и выпуск изделий из него: льнообъединение им. И.Д. Зворыкина, компания «Синий лён» (одежда из льна) и др. Среди других продукции отрасли - хлопковая пряжа (компания «Кохлома»), бельё, трикотаж (предприятие ФЭСТ), медицинская одежда (фирма ХАКЕ), кожаная обувь (в т. ч. армейская; КОСФО).
Деревообрабатывающая промышленность представлена фабриками «Фанплит» (в составе компании «Свеза»; фанера, древесно-стружечные плиты), «Костромамебель» (корпусная и мягкая мебель), «Такос» (мебель для кухни) и др. Традиционно развито производство ювелирных изделий (ювелирный завод, фабрика «Топаз», предприятие «Эгрет» и др.); с 2000 года ежегодно проводится международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России».
Среди крупных предприятий пищевой промышленности - заводы: по розливу ключевой воды («Серебряный источник», «Чистые ключи»; оба - продукция под маркой «Святой источник»), ликёро-водочный, «Русский хлеб»; молочный комбинат, «Костромапищекомбинат» (кондитерские изделия), фирма «Унипром» (переработка мяса, производство колбасных изделий). Производство стройматериалов (силикатный кирпич, бетон, кровельные материалы; полимерные отделочные материалы - завод «Ремстройпласт») и металлоизделий (завод «Металлист-Кострома» - бочки; завод «Кварц» - художественная ковка, товары народного потребления).
В сфере услуг важнейшую роль играет туризм (через Кострому проходит маршрут «Золотое кольцо России»; город ежегодно посещают св. 120 тыс. туристов, из них около 10% - иностранные граждане).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.