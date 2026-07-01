КОСТРОМА

КОСТРОМА - город в России, в Костромской области.

Административный центр Ко­ст­ром­ской области. Население 271,7 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен в юго-западной час­ти об­лас­ти, на Ко­ст­ром­ской низ­мен­но­сти, на бе­ре­гах Вол­ги (порт), у впа­де­ния в неё р. Ко­ст­ро­ма. Ж елезно-дорожная стан­ция. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Аэ­ро­порт (ме­ст­но­го зна­че­ния).

Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным (об­на­ру­же­ны усадь­бы го­ро­жан и ос­тат­ки ре­мес­лен­но­го про­изводства), го­род су­ще­ст­во­вал с XII века. Ряд современных ис­сле­до­ва­те­лей пред­по­ла­га­ют, что Кострома ос­но­ва­на ме­ж­ду 1176 и 1212 годами, во вре­мя кня­же­ния вла­ди­мир­ско­го кн. Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ле­то­пи­сях в 1213 году, ко­гда бы­ла со­жже­на рос­тов­ским кн. Кон­стан­ти­ном Все­во­ло­до­ви­чем. Кон­тро­ли­ро­ва­ла уча­сток волж­ско­го пу­ти от Яро­слав­ля до Го­род­ца-Ра­ди­ло­ва (ны­не г. Го­ро­дец), а так­же важ­ный путь на се­вер, по р. Ко­ст­ро­ма. Пред­по­ло­жи­тель­но в XIII веке при устье р. Су­ла на мы­су ле­во­го бе­ре­га р. Вол­га по­строе­на де­ре­вян­но-зем­ля­ная кре­пость (площадь св. 1 га). В 1238 году Кострома вновь со­жже­на во вре­мя мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, вско­ре вос­ста­нов­ле­на.

Около 1263-1277 годов Кострома яв­ля­лась цент­ром Ко­ст­ром­ско­го княжества, в 1272-1277 годы, при кн. Ва­си­лии Яро­сла­ви­че, Кострома фак­тиче­ски бы­ла сто­ли­цей Вла­ди­мир­ско­го великого княжества (за­тем во­шла в его со­став). Кострома иг­ра­ла важ­ную роль как один из главных цен­тров феодального зем­ле­владе­ния во Вла­ди­мир­ском великом княжестве; в 1362 году в со­ста­ве других го­ро­дов Вла­ди­мир­ско­го великого княжества во­шла в со­став Московского княжества. В 1371 и 1375 годы Кострома ра­зо­ря­лась уш­куй­ни­ка­ми. Не позд­нее конца XIV века близ го­ро­да ос­но­ван Ипать­ев­ский мо­на­стырь.

К началу XV века Кострома - круп­ный го­род, из­вест­но, что в нём бы­ло не ме­нее 30 церк­вей. В 1416 году в Костроме по ве­ле­нию великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I Дмит­рие­ви­ча на ле­вом бе­ре­гу Вол­ги к югу от древ­ней­шей кре­по­сти на­ча­то воз­ве­де­ние 16-ба­шен­но­го де­ре­вян­но-зем­ля­но­го крем­ля. В 1537 и 1540 годы ко­ст­ром­ское опол­че­ние два­ж­ды от­ра­жа­ло на­бе­ги ка­зан­ских ха­нов. В 1567-1572 годы Кострома вхо­ди­ла в оп­рич­ни­ну.

В 1608 году, в хо­де Ре­чи Поспо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века, го­род был за­нят поль­ско-ли­тов. вой­ска­ми; в том же го­ду го­ро­жа­не под­ня­ли вос­ста­ние, в 1609 году опол­че­ние северных русских го­ро­дов под руководством вое­во­ды Д.В. Же­реб­цо­ва из­гна­ло вой­ска ин­тер­вен­тов из Костромы 13(23) марта 1613 года от Зем­ско­го со­бо­ра в Мо­ск­ве в Костраме при­бы­ло по­соль­ст­во с прось­бой к жив­ше­му в Ипать­ев­ском монастыре Ми­хаи­лу Фё­до­ро­ви­чу (Ро­ма­но­ву) за­нять русский пре­стол. В 1619 году в Костроме со­ору­же­на но­вая де­ре­вян­ная 23-ба­шен­ная кре­пость (Но­вый го­род), при­мы­кав­шая с се­ве­ра к крем­лю (по­лу­чил назв. Ста­рый го­род) и об­не­сён­ная рвом (площадь не ме­нее 10-12 га).

К середине XVII века Кострома ста­ла треть­им (по­сле Мо­ск­вы и Яро­слав­ля) по эко­но­мическому зна­че­нию го­ро­дом Русского государства с раз­ви­тым ре­мес­лен­ным про­изводством (мы­ло­ва­рен­ный, по­лот­ня­ный и ко­же­вен­ный про­мыс­лы) и тор­гов­лей (мяс­ные, муч­ные, со­ля­ные, ка­лаш­ные, икон­ные, же­лез­ные и шуб­ные тор­го­вые ря­ды). В го­ро­де бы­ло 7 мо­на­сты­рей и 35 при­ход­ских церк­вей. Центр Ко­ст­ром­ско­го уезда (1708-1778 годы) и Ко­ст­ром­ской провинции (1719-1778 годы) Московской губернии, Ко­ст­ром­ской гу­бер­нии (1778-1929 годы; в 1778-1796 годы на­ме­ст­ни­че­ст­во).

С XVIII века в Костраме раз­ви­ва­лась тек­стиль­ная промышленность, к концу XVIII века го­род за­ни­мал 1-е ме­сто в Рос­сии по объ­ё­мам про­изводства льня­ных тка­ней, в начале XX века круп­ней­шим про­из­во­ди­те­лем этих тка­ней в стра­не бы­ла фаб­ри­ка Товарищества Боль­шой Ко­ст­ром­ской льня­ной ма­ну­фак­ту­ры в Костраме (ос­но­ва­на в 1866 году при уча­стии Тре­тья­ко­вых; 6,5 тыс. ра­бо­чих в 1914 году; выс­шая на­гра­да на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же 1900 год).

В 1913 году Кострома - центр тор­жеств, по­свя­щён­ных 300-лет­не­му юби­лею ди­на­стии Ро­ма­но­вых. 29 октября (11 ноября) 1917 год в Костраме про­воз­гла­ше­на советская власть. Центр рай­она, ок­руж­ной центр Ива­нов­ской про­мыш­лен­ной об­лас­ти (1929-1936 годы), в 1936-1944 годы в со­ста­ве Яро­слав­ской области, с 1944 года центр Ко­ст­ром­ской области Кострома со­еди­не­на железно-дорожными ли­ния­ми с Яро­слав­лем (1887 год) и Га­ли­чем (1956 год).

На ле­вом бе­ре­гу Вол­ги - центр Костромы (соз­дан на ос­но­ве ре­гу­ляр­но­го пла­на 1783-1784 годы на мес­те сры­тых зем­ля­ных и де­ревянных ук­ре­п­ле­ний крем­ля и Но­во­го го­ро­да) с рас­кры­ваю­щей­ся к ре­ке по­лу­круг­лой главной пло­ща­дью (пл. Су­са­ни­на, бывшая Ека­те­ри­нин­ская; ко­лон­на от не­со­хра­нив­ше­го­ся па­мят­ни­ка И. Су­са­ни­ну - 1851 год) и 11 ра­ди­аль­ны­ми ули­ца­ми, ох­ва­чен­ны­ми 4 по­лу­коль­ца­ми по­пе­реч­ных улиц.

Ан­самбль главной пло­ща­ди - один из луч­ших об­раз­цов русского клас­си­циз­ма конца XVIII - первой половины XIX веков; в не­го вхо­дят главным образом об­щественно-административные зда­ния: При­сут­ст­вен­ные мес­та (1806-1808 годы, арх. Н.И. Мет­лин по ти­по­во­му про­ек­ту А.Д. За­ха­ро­ва, час­тич­но пе­ре­строе­но в 1832-1833 годы арх. И.Е. Ефи­мо­вым), 3-этаж­ное зда­ние бывшей гос­ти­ни­цы (1815 год, пе­ре­строе­но во второй половине XIX века), дом С.С. Бор­що­ва с 8-ко­лон­ным пор­ти­ком (1819-1824 годы), по­жар­ная ка­лан­ча (1823-1826 годы, бо­ко­вые кры­лья - 1860 год, верх пе­ре­стро­ен в 1880-х годы), га­упт­вах­та (1824-1825 годы; оба - арх. П.И. Фур­сов).

Со сто­ро­ны р. Вол­га ан­самбль за­вер­ша­ют зда­ния Тор­го­вых ря­дов: Боль­шие Муч­ные и Крас­ные (1789-1796 годы, мас­те­ра С.А., И.А., П.А. и Е.С. Во­ро­ти­ло­вы, И. Го­ве по про­ек­ту К.Г. Кле­ра 1787 год; внут­ри Крас­ных ря­дов - церковь Спа­са в Ря­дах, 1766 год; ко­ло­коль­ня - 1792-1793 годы, мас­те­ра С.А., П.А., Е.С. Во­ро­ти­ло­вы), Мас­ля­ные (1808 год, арх. Мет­лин по ти­по­во­му про­ек­ту Л. Рус­ки) с Пи­тей­ным до­мом (1809 год, арх. Мет­лин), Овощ­ные (Та­бач­ные, 1819-1822 годы, арх. Мет­лин по про­ек­ту В.П. Ста­со­ва), Ме­лоч­ные (1820-1830-е годы, арх. Фур­сов; до­строе­ны в 1861 году), Пря­нич­ные (воз­мож­но, арх. Мет­лин), Рыб­ные, Ма­лые Муч­ные, а так­же 2 Тор­го­вых кор­пу­са (1840-1850-е годы). На мес­те крем­ля с со­бо­ра­ми (взо­рва­ны в 1934 году) - городской парк, тер­ра­са­ми спус­каю­щий­ся к Вол­ге, с т. н. бе­сед­кой Ост­ров­ско­го (1956 год).

К се­ве­ру от главной пло­ща­ди - Бо­го­яв­ленский Ана­ста­си­ин жен­ский монастырь [ос­но­ван на ру­бе­же XIV-XV веков, в 1863 году по­лу­чил со­хра­нив­шие­ся зда­ния Бо­го­яв­лен­ско­го муж­ско­го монастыря (ос­но­ван около 1426 году, уп­разд­нён пос­ле по­жа­ра 1847 году), уп­разд­нён в 1919 году, воз­ро­ж­дён в 1991 году]: мас­сив­ный 5-гла­вый со­бор (1559-1565 годы, при­тво­ры, ниж­няя церковь Свя­тых вмч. Ни­ки­ты, прп. Ни­ки­ты и прп. Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, га­ле­рея, со­еди­нив­шая со­бор со Свя­ты­ми во­ро­та­ми, - 1864-1869 годы; фре­ски - 1667-1672 годы, воз­мож­но, Гу­рий Ни­ки­тин и Си­ла Са­вин по фре­скам XVI века, по­нов­ле­ны в 1865 году, по­стра­да­ли от по­жа­ра 1982 году; Фео­до­ров­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, XIII век), ка­мен­ные па­ла­ты (XVII век, 3-й этаж - 1864 год), баш­ни - 8-гран­ная за­пад­ная (1642-1648 годы, пе­ре­строе­на в ко­ло­коль­ню в 1864-1665 годы), юго-за­пад­ная (1642-1648 годы, пе­ре­строе­на в 1824 году в цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри; фре­ска XVII века с изо­бра­же­ни­ем од­но­им. ико­ны).

К се­ве­ро-вос­то­ку от главной пло­ща­ди - церковь Св. Ио­ан­на Зла­то­ус­та с 5 тон­ки­ми де­ко­ра­тив­ны­ми гла­ва­ми (окло 1751 года, в тра­ди­ци­он­ных для XVII века фор­мах; 3-ярус­ная ко­ло­коль­ня и при­де­лы, 1791 год), церковь Св. Алек­сия, че­ло­ве­ка Бо­жия (1759-1762 годы); к юго-вос­то­ку, близ мос­та че­рез Вол­гу (1970-е годы), - бо­га­то ор­на­мен­тиро­ван­ная церковь Вос­кре­се­ния на Ниж­ней Деб­ре (1645-1651 или 1630-1645 годы; рос­пи­си га­ле­рей, Трёх­свя­ти­тель­ско­го при­де­ла, сво­да глав и ба­ра­ба­нов - 1650-1654 годы, ар­тель ко­ст­ром­ско­го зна­мен­щи­ка Ва­си­лия Иль­и­на За­по­кров­ско­го; клас­си­ци­стич. ико­но­стас, 1833-1836 годы, с ико­на­ми 1652 года, в при­де­ле - рез­ной ико­но­стас, 1650 год; тё­п­лый храм с ко­ло­коль­ней - XIX век; с 1993 года при­над­ле­жит жен­ско­му Зна­мен­ско­му Ко­ст­ром­ско­му монастырю) с на­ряд­ны­ми крыль­цом, асим­мет­рич­ны­ми Свя­ты­ми во­ро­та­ми (пе­ре­кры­ты 3 шат­ра­ми; бе­ло­ка­мен­ные рез­ные встав­ки с изо­бра­же­ния­ми ми­фических птиц и зве­рей - 1652 год), Воз­не­сен­ская церковь на Верх­ней Деб­ре (около 1654 года), церковь Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1686 год, пе­ре­строе­на в 1874-1912 годах, к 1951 году пе­ре­обо­ру­до­ва­на под пла­не­та­рий).

В цен­тре Костромы со­хра­ни­лись мно­го­численные зда­ния в сти­ле клас­си­циз­ма: поч­то­вая кон­то­ра (1780-е годы, пе­ре­строе­на в 1820 году арх. Н.И. Мет­ли­ным), зда­ния бывшего ар­хие­рей­ско­го до­ма и ду­хов­но­го училища (1795-1796 годы, про­ект С.А. Во­ро­ти­ло­ва), бывший дом Об­ществ. со­б­ра­ния (1799-1800 годы; ны­не Дом офи­це­ров), жи­лые до­ма Ми­чу­ри­ных (конец XVIII века, из­раз­цо­вые пе­чи), А.К. Па­сын­ко­вой (1788 год), Кор­ни­ло­вых, Ака­то­вых, И.Ф. Ка­лаш­ни­ко­ва, И.В. Ма­лы­ше­ва, Л.И. Со­ло­дов­ни­ко­вой, Е.Г. Уг­ле­ча­ни­но­вой (все - начало XIX века), А.С. Кар­цо­ва (1815-1824 годы), Сун­гу­ро­ва (около 1828 года); Мо­с­ков­ская за­ста­ва (1823 год, пе­рестрое­на в 1912 году, арх. Н. Гор­ли­цын), бывшее Дво­рян­ское со­б­ра­ние (особ­няк куп­цов Ду­ры­ли­ных, конец XVIII века, пе­ре­стро­ен в 1838 году, арх. М.М. Пра­ве; па­рад­ная чу­гун­ная ле­ст­ни­ца, дву­свет­ный Бе­лый зал с по­лу­ко­лон­на­ми ко­ринф­ско­го ор­де­ра) и мн. др. (в т. ч. воз­ве­дён­ные по «об­раз­цо­вым» про­ек­там 1809-1812 годы В. Гес­те и Л. Рус­ки; по ул. Ост­ров­ско­го, по просп. Ми­ра).

В уда­ле­нии от центральной час­ти го­ро­да, на ле­вом бе­ре­гу Вол­ги: Спа­со-За­пруд­нен­ская церковь за про­то­кой За­пруд­ня (1754 год, при­де­лы - 1806 год; на её мес­те с XVII века до 1724 года су­ще­ст­во­вал монастырь Не­ру­ко­твор­но­го об­ра­за Спа­си­те­ля); близ Ипать­ев­ско­го монастыря - церковь Ио­ан­на Бо­го­сло­ва в Бо­го­слов­ской сло­бо­де (1681-1687 годы, рос­пи­си - 1735 год, ко­ст­ро­ми­чи Фё­дор Ло­ги­нов с сы­новь­я­ми Мат­ве­ем и Ива­ном; ог­ра­да с во­ро­та­ми - 1765-1766 годы; рез­ной ико­но­стас - 1770 год); Ар­хитектурно-эт­но­гра­фический и ланд­шафт­ный му­зей-за­по­вед­ник «Ко­ст­ром­ская сло­бо­да» (от­крыт в 1960 году; вос­соз­даю­щие об­лик ко­ст­ром­ско­го се­ла из­бы, ча­сов­ни, хо­зяйств. по­строй­ки XVIII - начала XX веков) с де­ревянными ярус­ны­ми церк­ва­ми Со­бо­ра Бо­го­ро­ди­цы из с. Холм Га­лич­ско­го р-на (1552 год, пред­по­ло­жи­тель­но в XVIII веке за­вер­ше­ние пе­ре­строе­но на 5-гла­вие), Ильи Про­ро­ка из с. Верх­ний Бе­ре­зо­вец Со­ли­га­лич­ско­го р-на (XVII-XIX века, рез­ной ико­но­стас начала XVIII века, рос­пи­си сво­дов), клет­ской церкви Все­ми­ло­сти­во­го Спа­са с ко­ло­коль­ней из с. Фо­мин­ское Ко­ст­ром­ско­го р-на (1712 год).

На­про­тив цен­тра, на пра­вом бе­ре­гу Вол­ги (в За­вол­жье), - церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва на Го­ро­ди­ще (около 1663 года, пе­ре­строе­на в 1702, 1773 годы; ко­ло­коль­ня - конец XVIII века), Спа­со-Пре­об­ра­жен­ская с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1685-1688 годы; фраг­мен­ты рос­пи­сей), Свя­тых Алек­сан­д­ра и Ан­то­ни­ны Рим­ских в Се­ли­ще (1786 год).

Сре­ди по­стро­ек конца XIX-XX веков: 2 до­ма Треть­я­ко­ва в сти­ле не­оклас­си­циз­ма, зда­ние ду­хов­но­го училища в кир­пич­ном сти­ле, дом арх. Н. Гор­ли­цы­на в сти­ле мо­дерн (все конца XIX - начала XX веков), дом А.И. Ми­хи­на (1908 год; ны­не от­де­ле­ние Сою­за ху­дож­ни­ков), ки­но­те­атр «Друж­ба» (1958 год), церковь Пат­ри­ар­ха Ти­хо­на и Но­во­му­че­ни­ков рос­сий­ских (1993-2004 годы).

Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1927 год, скульп­тор М.Ф. Лис­то­пад и др., по­ста­мент 1913 года для па­мят­ни­ка 300-ле­тия до­ма Ро­ма­но­вых), А.А. Но­ви­ко­ву (1958 год, скульп­тор Е.В. Ву­че­тич), А.Н. Ост­ров­ско­му (пе­ре­ве­зён из Ще­лы­ко­ва в 1967 году, скульп­тор Н.Е. Сар­ки­сов), И. Су­са­ни­ну (1967 год, скульп­тор Н.А. Ла­вин­ский).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - НИИ сельского хозяйства РАСХН, НИИ льня­ной промышленности, Все­российский НИИ по пе­ре­ра­бот­ке лу­бя­ных куль­тур, фи­ли­ал Все­российский НИИ ле­со­вод­ст­ва и ме­ха­ни­за­ции «Ко­ст­ром­ская лес­ная опыт­ная стан­ция». 4 государственых ву­за: Университет им. Н.А. Не­кра­со­ва (1918 год), Тех­но­ло­гический университет (1932 год), Во­енная ака­де­мия ра­диа­ци­он­ной, хи­мической и био­ло­гической за­щи­ты им. Мар­ша­ла Советского Сою­за С.К. Ти­мо­шен­ко (ос­но­ва­на в 1932 году в Мо­ск­ве, в 2006 году пе­ре­ве­де­на в Кострому), Сельско-хозяйственная ака­де­мия (1949 год, современный ста­тус с 1994 года); фи­лиа­лы и пред­ста­ви­тель­ст­ва ву­зов Мо­ск­вы, в т. ч. РГГУ. Ду­хов­ная се­ми­на­рия (1747 год).

Дей­ст­ву­ет Центр обу­че­ния и по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции «Ко­ст­ро­ма - Се­вер­ный Рейн-Вест­фа­лия». Центральная биб­лио­теч­ная сис­те­ма объ­е­ди­ня­ет 20 биб­лио­тек, сре­ди них 4 об­ла­ст­ные, в т. ч. Ко­ст­ром­ская об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­уч. библиотека им. Н.К. Круп­ской (1918 год). Ко­ст­ром­ской государственный объ­е­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хитектруный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник [соз­дан в 2006 году на ос­но­ве слия­ния Ко­ст­ром­ско­го объ­е­ди­нён­но­го ху­до­жест­вен­но­го му­зея (от­крыт в 1966 году) и Объ­е­ди­нён­но­го ис­то­ри­ко-ар­хитектурного му­зея-за­по­вед­ни­ка «Ипать­ев­ский мо­на­стырь» (ве­дёт ис­то­рию с 1891 года как Му­зей древ­но­стей при Ко­ст­ром­ской гу­берн­ской учё­ной ар­хив­ной ко­мис­сии)], Лит. му­зей (1996 год), Му­ни­ци­паль­ная ху­дож. га­ле­рея (1996 год) и др.

Государственная фи­лар­мо­ния (ос­но­ва­на в 1961 году как Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния, с 1998 года государственный творческий центр «Ко­ст­ро­ма­кон­церт», с 2003 года современное назв.; зда­ние - 1956 год, арх. И.Е. Ро­жин), при ней - Кон­церт­но-вы­ста­воч­ный центр «Гу­берн­ский» (ос­но­ван в 1975 году как Дво­рец куль­ту­ры «Тек­стиль­щи­ки», с 1998 года Дво­рец ис­кусств цен­тра «Ко­ст­ро­ма­кон­церт», с 2003 года совр. назв.).

Основные музыкальные кол­лек­ти­вы: Ака­де­мический фи­лар­мо­нический ка­мер­ный хор (2004 год), Гу­бер­на­тор­ский сим­фо­нический ор­кестр (2007 год), Государственный ор­кестр народного ин­ст­ру­мен­тов (1995 год). Ан­самб­ли: фольк­лор­ной пес­ни «До­ли­нуш­ка» (1987 год), му­зы­ки, пес­ни и тан­ца «Вол­га-Вол­га» (1994 год), фольк­лор­ный «Гра­ли­ца» (2006 год), гар­мо­ни­стов «Ма­хо­ня», фольк­лор­но-эс­т­рад­ной му­зы­ки «Ку­раж», пес­ни и тан­ца им. Ю.К. Рыб­ни­ко­ва.

Те­ат­ры: Дра­ма­ти­че­ский им. А.Н. Ост­ров­ско­го (1808 год; зда­ние - 1868 год, ре­кон­ст­руи­ро­вано в 1958 году), Об­ла­ст­ной те­атр ку­кол (1936 год), Ка­мер­ный дра­ма­тиче­ский (1998 год). Национальный ба­лет «Ко­ст­ро­ма» (1991 год). Цирк. С 1973 года один раз в 5 лет про­во­дит­ся те­ат­раль­ный фес­ти­валь «Дни Ост­ров­ско­го в Ко­ст­ро­ме»; с 2004 года - еже­год­ный Все­российский ки­но­фес­ти­валь «Се­мья Рос­сии».

Круп­ней­ший ин­ду­ст­ри­аль­ный центр об­лас­ти.

Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­стро­е­ние, лёг­кая и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность. Ве­ду­щие пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на вы­пус­ке различных ав­то­ком­плектующих (за­во­ды: «Мо­тор­де­таль» - де­та­ли ци­лин­д­ро­порш­не­вой груп­пы, фильт­ры; «Пе­гас» - элек­тро­нные при­бо­ры и ком­по­нен­ты) и обо­ру­до­ва­ния для де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (пред­при­ятие «Про­стор», за­во­ды «КОДОС Стан­ко­аг­ре­гат» и «Луч», по­след­ний так­же вы­пус­ка­ет ре­гу­ля­то­ры тем­пе­ра­ту­ры сис­тем во­до­снаб­же­ния и др.), неф­те­га­зо­вой («Стром­неф­те­маш»; так­же про­из­во­дит дро­биль­но-сор­ти­ро­воч­ное обо­ру­до­ва­ние), тек­стиль­ной («Цвет» - кра­силь­но-от­де­лоч­ное обо­ру­до­ва­ние; так­же ём­ко­ст­ное обо­ру­до­ва­ние для пи­ще­вой и хи­мической промышленноти; «Крас­ная ма­ёв­ка» - тех­но­ло­гического ос­на­ст­ка; за­вод тек­стиль­но­го ма­ши­но­строе­ния, специальное кон­ст­рук­тор­ское бю­ро тек­стиль­ных ма­шин) промышленности.

Дей­ст­ву­ют за­во­ды: ка­ло­ри­фер­ный, су­до­ме­ха­ни­че­ский (ка­те­ра), су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ный (бар­жи), экс­ка­ва­тор­ный ЭКСКО, по­ли­мер­но­го ма­ши­но­строе­ния им. Л.Б. Кра­си­на (обо­ру­до­ва­ние для пе­ре­ра­бот­ки ре­зи­ны и пла­ст­масс), ав­то­ма­тических ли­ний (аг­ре­гат­ные, спец­стан­ки и др. для транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния), фильт­ро­валь­но­го обо­ру­до­ва­ния (про­дук­ция пред­на­зна­че­на для пред­при­ятий пи­ще­вой пром-сти). Ме­тал­лур­гич. пред­при­ятие «Кас­кад ABC» (фер­ро­ти­тан из ло­ма цвет­ных ме­тал­лов). Лёг­кая пром-сть тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ва­на на об­ра­бот­ку льна и вы­пуск из­де­лий из не­го: льно­объе­ди­не­ние им. И.Д. Зво­ры­ки­на, ком­па­ния «Си­ний лён» (оде­ж­да из льна) и др. Сре­ди других про­дук­ции от­рас­ли - хлоп­ко­вая пря­жа (ком­па­ния «Кох­ло­ма»), бе­льё, три­ко­таж (пред­при­ятие ФЭСТ), медицинская оде­ж­да (фир­ма ХАКЕ), ко­жа­ная обувь (в т. ч. ар­мей­ская; КОСФО).

Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность пред­став­ле­на фаб­ри­ка­ми «Фан­плит» (в со­ста­ве ком­па­нии «Све­за»; фа­не­ра, дре­вес­но-стру­жеч­ные пли­ты), «Ко­ст­ро­ма­ме­бель» (кор­пус­ная и мяг­кая ме­бель), «Та­кос» (ме­бель для кух­ни) и др. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то производство юве­лир­ных из­де­лий (юве­лир­ный за­вод, фаб­ри­ка «То­паз», пред­при­ятие «Эг­рет» и др.); с 2000 года еже­год­но про­во­дит­ся меж­ду­народный юве­лир­ный фе­сти­валь «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии».

Сре­ди круп­ных пред­при­ятий пи­ще­вой промышленности - за­во­ды: по роз­ли­ву клю­чевой во­ды («Се­реб­ря­ный ис­точ­ник», «Чис­тые клю­чи»; оба - про­дук­ция под мар­кой «Свя­той ис­точ­ник»), ли­кё­ро-во­доч­ный, «Рус­ский хлеб»; мо­лоч­ный ком­би­нат, «Ко­ст­ро­мапи­ще­ком­би­нат» (кон­ди­тер­ские из­де­лия), фир­ма «Уни­пром» (пе­ре­ра­бот­ка мя­са, про­изводство кол­бас­ных из­де­лий). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (си­ли­кат­ный кир­пич, бе­тон, кро­вель­ные ма­те­риа­лы; по­ли­мер­ные от­де­лоч­ные ма­те­риа­лы - за­вод «Рем­ст­рой­пласт») и ме­тал­ло­из­де­лий (за­вод «Ме­тал­лист-Ко­ст­ро­ма» - боч­ки; за­вод «Кварц» - ху­дожественная ков­ка, то­ва­ры народного по­треб­ле­ния).

В сфе­ре ус­луг важ­ней­шую роль иг­ра­ет ту­ризм (че­рез Кострому про­хо­дит мар­шрут «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии»; го­род еже­год­но по­се­ща­ют св. 120 тыс. ту­ри­стов, из них около 10% - иностранные гра­ж­да­не).

Иллюстрации:

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