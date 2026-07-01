КОСТОВ ТРАЙЧО

КО́СТОВ ТРАЙЧО - болгарский по­ли­тический дея­тель, Ге­рой Социалистического Тру­да .

Ро­дил­ся в се­мье ра­бо­че­го- же­лез­но­до­рож­ни­ка , изу­чал пра­во в Со­фий­ском университете.

С 1920 года член Бол­гар­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (БКП; в 1938-1948 годы Болгарская ра­бо­чая пар­тия, БРП), с 1924 года со­труд­ник ап­па­ра­та ЦК БКП.

В 1924 году был аре­сто­ван за ан­ти­пра­ви­тельств. дея­тель­ность, до 1929 года на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. По­сле ам­ни­стии в 1929 году эмиг­ри­ро­вал в СССР, ра­бо­тал в Ис­пол­нительном комитете Ком­му­ни­сти­че­ско­го ин­тер­на­цио­на­ла.

С 1931года член ЦК, с 1936 года - По­лит­бю­ро ЦК БКП. В 1938-1942 годы сек­ре­тарь ЦК БРП и редактор газеты «Ра­бот­ни­че­ско де­ло». По по­ру­че­нию За­гра­нич­но­го бю­ро ЦК БРП не­од­но­крат­но не­ле­галь­но вы­ез­жал в Бол­га­рию, один из главных ор­га­ни­за­то­ров ан­ти­фа­ши­ст­ско­го ком­му­ни­стического под­по­лья и пар­ти­зан­ско­го дви­же­ния.

В апреле 1942 года аре­сто­ван и при­го­во­рён к по­жиз­нен­но­му тю­рем­но­му за­клю­че­нию. В 1944 году ос­во­бо­ж­дён пар­ти­за­на­ми, в 1944-1946 годы пер­вый сек­ре­тарь ЦК БРП (ком­му­ни­стов), с 1945 года член его По­лит­бю­ро.

Один из ор­га­ни­за­то­ров по­ли­тических ре­прес­сий про­тив оп­по­нен­тов ком­му­ни­стич еского ре­жи­ма. В 1946-1949 годы заместитель председателя Со­ве­та ми­ни­ст­ров, од­но­вре­мен­но в 1946 году ми­нистр элек­три­фи­ка­ции, вод­ных и при­род­ных ре­сур­сов, с 1946 года председатель Эко­но­мического со­ве­та.

От­стаи­вая эко­но­мические ин­те­ре­сы Бол­га­рии, вы­звал не­удо­воль­ст­вие И.В. Ста­ли­на, в хо­де идео­ло­гической кам­па­нии про­тив югославских ком­му­ни­стов 27 марта1949 года Пле­нум ЦК БКП без­ос­но­ва­тель­но об­ви­нил Т. Костова в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти и снял его со всех по­стов.

В апреле - ию­не 1949 года ди­рек­тор Национальной библиотеки, за­тем аре­сто­ван и ис­клю­чён из БКП.

На сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ном по­ли­тическом про­цес­се в декабре 1949 года при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, рас­стре­лян. В 1956 году реа­би­ли­ти­ро­ван.