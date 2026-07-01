КОСТОВ ТРАЙЧО
КО́СТОВ ТРАЙЧО - болгарский политический деятель, Герой Социалистического Труда.
Родился в семье рабочего-железнодорожника, изучал право в Софийском университете.
С 1920 года член Болгарской коммунистической партии (БКП; в 1938-1948 годы Болгарская рабочая партия, БРП), с 1924 года сотрудник аппарата ЦК БКП.
В 1924 году был арестован за антиправительств. деятельность, до 1929 года находился в заключении. После амнистии в 1929 году эмигрировал в СССР, работал в Исполнительном комитете Коммунистического интернационала.
С 1931года член ЦК, с 1936 года - Политбюро ЦК БКП. В 1938-1942 годы секретарь ЦК БРП и редактор газеты «Работническо дело». По поручению Заграничного бюро ЦК БРП неоднократно нелегально выезжал в Болгарию, один из главных организаторов антифашистского коммунистического подполья и партизанского движения.
В апреле 1942 года арестован и приговорён к пожизненному тюремному заключению. В 1944 году освобождён партизанами, в 1944-1946 годы первый секретарь ЦК БРП (коммунистов), с 1945 года член его Политбюро.
Один из организаторов политических репрессий против оппонентов коммунистического режима. В 1946-1949 годы заместитель председателя Совета министров, одновременно в 1946 году министр электрификации, водных и природных ресурсов, с 1946 года председатель Экономического совета.
Отстаивая экономические интересы Болгарии, вызвал неудовольствие И.В. Сталина, в ходе идеологической кампании против югославских коммунистов 27 марта1949 года Пленум ЦК БКП безосновательно обвинил Т. Костова в антисоветской деятельности и снял его со всех постов.
В апреле - июне 1949 года директор Национальной библиотеки, затем арестован и исключён из БКП.
На сфальсифицированном политическом процессе в декабре 1949 года приговорён к смертной казни, расстрелян. В 1956 году реабилитирован.