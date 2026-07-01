КОСТОМАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Историк, литератор, общественный деятель.

Окончил историко-филологический факультет Харьковского университета (1836). Увлекался «романтическим украинофильством». К 1841 году подготовил диссертацию «О причинах и характере унии в Западной России», но защита не состоялась из-за отрицательной рецензии Н.Г. Устрялова . В 1844 году защитил магистерскую диссертацию «Об историческом значении русской народной поэзии». Один из основателей тайного « Кирилло-Мефодиевского общества » (1845). Адъюнкт-профессор Киевского университета (1846-1847). В марте 1847 года был арестован по делу тайного общества. С 1848 года по 1854 год в ссылке в Саратове. Амнистирован в 1856 году. Профессор Петербургского университета (1859-1862). В 1864 году Киевский университет удостоил докторской степени без защиты диссертации. Член-корреспондент Петербургской Академии накук (1876).

В своем научном и литературном творчестве сконцентрировался на изучении народной духовной жизни в ее историческом развитии. Ученый увлекался исследованием фольклора, этнографией. Особенно его привлекала история народных движений. Считал, что стержнем русской истории является борьба удельно-вечевого (федеративного) и единодержавного укладов. Киевская Русь была федеративным государством, где первенствующую роль играло народное вече. Под давлением внешних обстоятельств, в частности татаро-монгольского нашествия, на Руси утвердилось единодержавие. Федеративные традиции сохранились на севере ( Новгород ) и юге (казачество). На юге сформировалась украинская народность, несущая в себе демократические начала, а на северо-востоке – великорусская народность – дисциплинированная и государственническая.

Н.И. Костомаров одним из первых предложил изучать русскую историю как историю разных народностей, положив тем самым этнический фактор в основу своих построений. Его идеи в условиях роста демократизации общества и подъема национального самосознания народов Российской империи имели колоссальный успех.

Сочинения:

Собрание сочинений. СПб., 1903-1906. Т. 1-21;

Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989;

Русская история в жизнеописаниях ее важнейших деятелей. М., 1990-1993. Кн. 1-3.