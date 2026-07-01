КОСТОЛАНЬИ
КОСТОЛАНЬИ, Костолани Дежё - венгерский писатель.
В 1904-1906 годы учился в Венском и Будапештском университетах.
Печатался с 1901 года. Вместе с Э. Ади и М. Бабичем был активным участником литературного объединения, сложившегося вокруг журнала «Nyugat» и выступавшего за обновление национальной поэзии.
В своём поэтическом творчестве близок к модернизму: сборники «В четырёх стенах» («N ́egy fal k ̈oz ̈ott», 1907 год), «Жалобы бедного ребёнка» («A szegény gyermek panaszai», 1910 год), «Жалобы грустного мужчины» («A bús férfi panaszai», 1924 год), «Расчёт» («Számadás», 1933 год).
Прозаические произведения Костоланьи, воссоздающие психологию «маленького человека», отразили влияние А.П. Чехова и Г. де Мопассана: повести «Жаворонок» («Pacsirta», 1924 год, русский перевод 1972 год) и «Анна Эдеш» («Édes Anna», 1926 год, русский перевод 1972 год; экранизация З. Фабри - 1958 год); сборник рассказов «Корнель Эшти» («Esti Kornél», 1933 год) и др.
Среди сочинений Костоланьи - исторический роман «Нерон, кровавый поэт» («Nero, a véres költ», 1922 год, русский перевод 1927 год).
Сочинения:
[Összes novellái]. Bdpst, 1981. Köt. 1–3;
Összes versei. Bdpst, 1984. Köt. 1–2;
Избранное. М., 1986.