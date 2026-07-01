КОСТОЛАНЬИ

КОСТОЛАНЬИ, Кос­то­ла­ни Де­жё - венгерский писатель .

В 1904-1906 годы учил­ся в Вен­ском и Бу­да­пешт­ском университетах.

Пе­ча­тал­ся с 1901 года. Вме­сте с Э. Ади и М. Ба­би­чем был ак­тив­ным уча­ст­ни­ком литературного объе­ди­не­ния, сло­жив­ше­го­ся вок­руг журнала «Nyu­gat» и вы­сту­пав­ше­го за об­нов­ле­ние национальной по­эзии.

В сво­ём по­этическом твор­че­ст­ве бли­зок к мо­дер­низ­му: сборники «В че­ты­рёх сте­нах» («N ́egy fal k ̈oz ̈ott», 1907 год), «Жа­ло­бы бед­но­го ре­бён­ка» («A szegény gyer­mek pa­naszai», 1910 год), «Жа­ло­бы гру­ст­но­го муж­чи­ны» («A bús férfi pa­nas­zai», 1924 год), «Рас­чёт» («Számadás», 1933 год).

Про­за­ические про­из­ве­де­ния Костоланьи, вос­соз­да­ю­щие пси­хо­ло­гию «ма­лень­ко­го че­ло­ве­ка», от­ра­зи­ли влия­ние А.П. Че­хо­ва и Г. де Мо­пас­са­на: по­вес­ти «Жа­во­ро­нок» («Pac­sir­ta», 1924 год, русский перевод 1972 год) и «Ан­на Эдеш» («Édes Anna», 1926 год, русский перевод 1972 год; эк­ра­ни­за­ция З. Фаб­ри - 1958 год); сборник рас­ска­зов «Кор­нель Эш­ти» («Esti Kornél», 1933 год) и др.

Сре­ди со­чи­не­ний Костоланьи - ис­то­рический роман «Не­рон, кро­ва­вый по­эт » («Nero, a véres költ», 1922 год, русский перевод 1927 год).

Сочинения:

[Összes novellái]. Bdpst, 1981. Köt. 1–3;

Összes versei. Bdpst, 1984. Köt. 1–2;

Из­бран­ное. М., 1986.