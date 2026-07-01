КОСТИЩЕ
КОСТИЩЕ - тип археологических памятников раннего железного века в Среднем и Верхнем Прикамье.
(IV/III века до н. э. IV/V века н. э.).
Термин «костище» и его понимание как жертвенного места предложены А.Е. Теплоуховым в 1868-1878 годы (хотя в число костищ попадали и обычные, т. н. костеносные, городища).
Костищи характеризуют напластования (мощность до 1,5 м) сырых и пережжённых костей, в основном крупного рогатого скота и лошадей, костного пепла (что и дало название памятникам), наибольшую концентрацию которых связывают с местами жертвоприношений. На площадках костищи выявлены вымостки из галечника, серповидные и прямые канавки, глинобитные прокалённые площадки, выкладки черепов медведя, лося, росомахи, рыси, барана, барсука, оленя и др. Возле этих сооружений найдены украшения, железные и костяные наконечники стрел, медные и бронзовые зооморфные (часто в виде птиц, есть пресмыкающиеся, насекомые) и антропоморфные фигурки, модели орудий и оружия (скорее всего, вотивные), столовая посуда и чаши (вероятно, для жертвоприношений).
Ранние костищи расположены на площадках городищ ананьинской культуры, поздние - на новых местах, расположенных на мысах, холмах, высоких коренных берегах рек; многие приурочены к родникам и выходам грунтовых вод. Наиболее известное К. дало название археологич. общности, в рамках которой распространены костищи (Гляденово); всего известно 14 костищ.
Поздние костищи (т. н. малые костищи типа Гаревское) В.Ф. Генинг относил к гаревской культуре, выделение которой оспаривается.
Большинство исследователей (А.Е. Теплоухов, А.А. Спицын, Н.Н. Новокрещенных, А.П. Смирнов, Ю.А. Поляков и др.) считают костищи особыми жертвенными местами или святилищами. В.Ф. Генинг и В.А. Оборин рассматривали костищи как коллективные могильники с трупосожжениями.
Костищи перестали функционировать в конце IV-V веках в связи с переменами в культуре населения Прикамья, в т. ч. с распространением памятников типа Харино.
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