КОСТИЩЕ

КОСТИЩЕ - тип археологических памятников раннего железного века в Среднем и Верхнем Прикамье.

(IV/III века до н. э. IV/V века н. э.).

Тер­мин «костище» и его по­ни­ма­ние как жерт­вен­но­го ме­ста предложены А.Е. Те­п­ло­у­хо­вым в 1868-1878 годы (хо­тя в чи­сло костищ по­па­да­ли и обыч­ные, т. н. ко­сте­нос­ные, го­ро­ди­ща ).

Костищи ха­рак­те­ри­зу­ют на­пла­сто­ва­ния (мощ­ность до 1,5 м) сы­рых и пе­ре­жжён­ных кос­тей, в основном круп­но­го ро­га­то­го ско­та и ло­ша­дей, ко­ст­но­го пе­п­ла (что и да­ло на­зва­ние па­мят­ни­кам), наи­боль­шую кон­цен­тра­цию ко­то­рых свя­зы­ва­ют с мес­та­ми жерт­во­при­но­ше­ний. На пло­щад­ках костищи вы­яв­ле­ны вы­мос­тки из га­леч­ни­ка, сер­по­вид­ные и пря­мые ка­нав­ки, гли­но­бит­ные про­ка­лён­ные пло­щад­ки, вы­клад­ки че­ре­пов мед­ве­дя, ло­ся, ро­со­ма­хи, ры­си, ба­ра­на, бар­су­ка, оле­ня и др. Воз­ле этих со­ору­же­ний най­де­ны ук­ра­ше­ния, же­лез­ные и кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, мед­ные и брон­зо­вые зоо­морф­ные (час­то в ви­де птиц, есть пре­смы­каю­щие­ся, на­се­ко­мые) и ан­тро­по­морф­ные фи­гур­ки, мо­де­ли ору­дий и ору­жия (ско­рее все­го, во­тив­ные), сто­ло­вая по­су­да и ча­ши (ве­ро­ят­но, для жерт­во­при­но­ше­ний).

Ран­ние костищи рас­по­ло­же­ны на пло­щад­ках го­ро­дищ анань­ин­ской куль­ту­ры, позд­ние - на но­вых ме­стах, рас­по­ло­жен­ных на мы­сах, хол­мах, вы­со­ких ко­рен­ных бе­ре­гах рек; мно­гие при­уро­че­ны к род­ни­кам и вы­хо­дам грун­то­вых вод. Наи­бо­лее из­вест­ное К. да­ло на­зва­ние ар­хео­ло­гич. общ­но­сти, в рам­ках ко­то­рой рас­про­стра­не­ны костищи (Гля­де­но­во); все­го из­вест­но 14 костищ.

Позд­ние костищи (т. н. ма­лые костищи ти­па Га­рев­ское) В.Ф. Ге­нинг от­но­сил к га­рев­ской куль­ту­ре, вы­де­ле­ние ко­то­рой ос­па­ри­ва­ет­ся.

Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей (А.Е. Те­п­ло­ухов, А.А. Спи­цын , Н.Н. Но­во­кре­щен­ных, А.П. Смир­нов, Ю.А. По­ля­ков и др.) счи­та­ют костищи осо­бы­ми жерт­вен­ны­ми мес­та­ми или свя­ти­ли­ща­ми. В.Ф. Ге­нинг и В.А. Обо­рин рас­смат­ри­ва­ли костищи как кол­лек­тив­ные мо­гиль­ни­ки с тру­по­сож­же­ния­ми.

Костищи пе­ре­ста­ли функ­цио­ни­ро­вать в конце IV-V веках в свя­зи с пе­ре­ме­на­ми в куль­ту­ре на­се­ле­ния При­ка­мья, в т. ч. с рас­про­стра­не­ни­ем па­мят­ни­ков ти­па Ха­ри­но.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)