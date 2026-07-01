КОСТИН НИКОЛАЙ (НИКОЛАЕ)

Костин (рум. Costin), Николай (Николае) (1660 — 09.1712) — молдавский летописец, писатель, переводчик.

Родился в боярской семье, второй сын Мирона Костина. Обучался в иезуитской школе в Яссах, в 1683—1685 — в одном из колледжей Львова, затем в Польше. Владел иностранными языками: греческим, славянским, польским, французским и итальянским. Был идеологом местного боярства и противником засилья в стране греков-фанариотов. Занимал высокие должности, был великим логофетом (высший чиновник) при Д. Кантемире . К., как и его отец, выполнял дипломатические обязанности. Из его исторических трудов наиболее известны: «Летопись Земли Молдавской от сотворения мира», «Летописи Молдавского Государства. 1709—1711» (описывает времена первого правления Н. Маврокордата и правления Д. Кантемира). Перевел на молдавский язык роман испанского писателя А. де Гевара «Часы государей» (1710—1712).

Лит.: Советов П. В., Баскин Ю. Я. Из истории общественно-политической мысли Молдавии // Ученые записки Института истории Молдавского филиала АН СССР. 1959. Т. 1(10).