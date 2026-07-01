КОСТИН НИКОЛАЕ

КОСТИН НИКОЛАЕ - молдавско-румынский хронист.

Сын М. Кос­ти­на. Учил­ся в ие­зу­ит­ской шко­ле в г. Яс­сы, за­тем в Поль­ше.

За­ни­мал выс­шие при­двор­ные долж­но­сти при пя­ти гос­по­да­рях Молдавского княжества, вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния.

Идео­лог молдавского бо­яр­ст­ва, про­тив­ник за­си­лья в Мол­до­ве фа­на­рио­тов.

Ис­то­рические тру­ды по боль­шей час­ти ком­пи­ля­тив­ны; напр., «Кни­га о пер­во­на­чаль­ном про­ис­хо­ж­де­нии зем­ли мол­дав­ской и ро­да мол­дав­ско­го» по­вто­ря­ет латинские, венгерские и польские ис­точ­ни­ки. «Ле­то­пись зем­ли мол­дав­ской» про­дол­жа­ет хро­ни­ку М. Кос­ти­на и ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од 1662-1711 годов. Осо­бое вни­ма­ние в ней уде­ле­но прав­ле­нию Н. Мав­ро­кор­да­та, официальным хро­ни­стом ко­то­ро­го был Н. Костин, и Д.К. Кан­теми­ра.

В 1710-1712 годы пе­ре­вёл с латинского язяка и пе­ре­ра­бо­тал «Зо­ло­тую кни­гу ве­ли­ко­го им­пе­ра­то­ра Мар­ка Ав­ре­лия» исп. пи­са­те­ля А. де Ге­ва­ры, ко­то­рая ста­ла пер­вым западно-ев­ропейским ро­ма­ном, вос­при­ня­тым молдавской литературой. На его ос­но­ве Н. Костин на­пи­сал фи­лосовско-ал­ле­го­рический и мо­раль­но-по­ли­тический трак­тат «Ча­сы го­су­да­рей» («Ceasorni­cul domnilor»), ис­клю­чив из не­го ка­то­ли­ко-дог­ма­тические сю­же­ты, не пред­став­ляв­шие ин­те­ре­са для пра­во­слав­ных чи­та­те­лей Мол­до­вы.

Н. Костин - ини­циа­тор со­би­ра­ния молдавского и румынского фольк­ло­ра и народных ле­генд.

Сочинения:

Serieri. Chişinǎu, 1990–1991. Vol. 1–2.