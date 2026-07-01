КОСТИН НИКОЛАЕ
КОСТИН НИКОЛАЕ - молдавско-румынский хронист.
Сын М. Костина. Учился в иезуитской школе в г. Яссы, затем в Польше.
Занимал высшие придворные должности при пяти господарях Молдавского княжества, выполнял дипломатические поручения.
Идеолог молдавского боярства, противник засилья в Молдове фанариотов.
Исторические труды по большей части компилятивны; напр., «Книга о первоначальном происхождении земли молдавской и рода молдавского» повторяет латинские, венгерские и польские источники. «Летопись земли молдавской» продолжает хронику М. Костина и охватывает период 1662-1711 годов. Особое внимание в ней уделено правлению Н. Маврокордата, официальным хронистом которого был Н. Костин, и Д.К. Кантемира.
В 1710-1712 годы перевёл с латинского язяка и переработал «Золотую книгу великого императора Марка Аврелия» исп. писателя А. де Гевары, которая стала первым западно-европейским романом, воспринятым молдавской литературой. На его основе Н. Костин написал филосовско-аллегорический и морально-политический трактат «Часы государей» («Ceasornicul domnilor»), исключив из него католико-догматические сюжеты, не представлявшие интереса для православных читателей Молдовы.
Н. Костин - инициатор собирания молдавского и румынского фольклора и народных легенд.
Сочинения:
Serieri. Chişinǎu, 1990–1991. Vol. 1–2.