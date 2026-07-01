КОСТИН МИРОН

КО́СТИН МИРОН - молдавско-румынский летописец, писатель и политический деятель.

Из бо­яр­ской се­мьи, сын гет­ма­на Ио­ны Кос­ти­на, отец Н. Кос­ти­на.

Гу­ма­ни­тар­ное клас­сическое об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в 1647-1650 годы в польском ие­зу­ит­ском кол­лед­же г. Бар (ны­не в Вин­ниц­кой обл., Ук­раи­на).

По при­гла­ше­нию гос­по­да­ря В. Лу­пу в 1653 году вер­нул­ся в Мол­до­ву, за­ни­мал выс­шие государственные долж­но­сти, вы­пол­нял ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния, уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях. При­вер­же­нец поль­ско-молдовского сою­за про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии. Ав­тор «Ле­то­пи­си зем­ли Мол­давской от Аро­на вое­во­ды» (ох­ва­ты­ва­ет пе­ри­од 1595-1661 годов; на­пи­са­на в 1675-1677 годы), в ко­то­рой да­на ши­ро­кая кар­ти­на по­ли­тической эво­лю­ции Молдавского княжества, а так­же ря­да ра­бот о молдавских государственных дея­те­лях.

М. Костин при­над­ле­жит труд об эт­но­ге­не­зе мол­даван «О пле­ме­ни мол­да­ван, из ка­кой стра­ны вы­шли их пред­ки» (1686-1691 годы). На польском языке на­пи­са­ны «Хро­ни­ка Мол­дав­ской и Мун­тян­ской стра­ны» (1677 год), «Ис­то­рия Мол­да­вии и Мун­те­нии поль­ски­ми сти­ха­ми » и по­свя­щён­ная Я. Со­бес­ко­му «Поль­ская по­эма». Фи­лоская по­эма «Мир­ское жи­тие» (1671-1673 годы) об из­мен­чи­во­сти че­ло­ве­че­ской судь­бы - яр­кий об­ра­зец ба­роч­ной по­эзии. Твор­че­ст­во М. Костин счи­та­ет­ся од­ной из вер­шин молдавской и румынской куль­ту­ры XVII века.

Сочинения:

Со­чи­не­ния. Киш., 1989;

Viața lumii. [Buc.], 1991.