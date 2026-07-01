КОСТИН МИРОН
КО́СТИН МИРОН - молдавско-румынский летописец, писатель и политический деятель.
Из боярской семьи, сын гетмана Ионы Костина, отец Н. Костина.
Гуманитарное классическое образование получил в 1647-1650 годы в польском иезуитском колледже г. Бар (ныне в Винницкой обл., Украина).
По приглашению господаря В. Лупу в 1653 году вернулся в Молдову, занимал высшие государственные должности, выполнял дипломатические поручения, участвовал в военных действиях. Приверженец польско-молдовского союза против Османской империи. Автор «Летописи земли Молдавской от Арона воеводы» (охватывает период 1595-1661 годов; написана в 1675-1677 годы), в которой дана широкая картина политической эволюции Молдавского княжества, а также ряда работ о молдавских государственных деятелях.
М. Костин принадлежит труд об этногенезе молдаван «О племени молдаван, из какой страны вышли их предки» (1686-1691 годы). На польском языке написаны «Хроника Молдавской и Мунтянской страны» (1677 год), «История Молдавии и Мунтении польскими стихами» и посвящённая Я. Собескому «Польская поэма». Филоская поэма «Мирское житие» (1671-1673 годы) об изменчивости человеческой судьбы - яркий образец барочной поэзии. Творчество М. Костин считается одной из вершин молдавской и румынской культуры XVII века.
Сочинения:
Сочинения. Киш., 1989;
Viața lumii. [Buc.], 1991.