КОСТЁНКОВСКО-БОРЩЕВСКИЙ РАЙОН
КОСТЁНКОВСКО-БОРЩЕВСКИЙ РАЙОН - микрорегион памятников верхнего палеолита.
Сконцентрированных на 10-километровом участке правого берега р. Дон, между сёлами Костёнки и Борщево (Хохольский р-н Воронежской обл., Россия), наиболее насыщенный в Северной Евразии. Как местонахождение костей ископаемых животных известен с XVII века (предполагали, что кости принадлежали боевым слонам армии Александра Македонского и др.).
Первые раскопки И.С. Полякова в 1879 году [в его честь стоянка Костёнки 1 (далее К. 1 и т. п.) названа «стоянка Полякова»], А.И. Кельсиева в 1881 году, А.А. Спицына в 1905 году, польского археолога С.А. Круковского в 1915 году.
Систематические раскопки в 1922 года начал С.Н. Замятнин, в 1923 году экспедицию возглавлял П.П. Ефименко, возобновивший работы в 1931-1939 годы, с 1948 года раскопки проводили А.Н. Рогачёв, Н.Д. Праслов, М.В. Аникович, А.А. Синицын и др. В исследованиях также принимали участие археологи П.И. Борисковский, С.А. Семёнов, З.А. Абрамова, геологи и палеогеографы М.Н. Грищенко, Г.И. Лазуков, АА. Величко, антропологи М.Ф. Нестурх, М.М. Герасимов и мн. др., сформировавшие основную проблематику российских исследований верхнего палеолита.
Около 30 памятников, многие - многослойные, с учётом этого выделяют свыше 60 стоянок. Приурочены к 1-3-й надпойменным террасам Дона и аллювиально-делювиальным отложениям балок. Слои стоянок, приуроченных к террасам, залегают в толще покровных лёссовидных суглинков, разделённых т. н. верхней и нижней погребёнными почвами (пачки нескольких горизонтов делювиального гумусированного суглинка). Между погребёнными почвами зафиксирован горизонт ископаемого пепла, образование которого связывается с извержениями вулканической системы Флегрейских полей в Италии (35 тыс. лет назад).
Всё это позволяет в Костёнковско-Борщевском районе выделить 3 хронологические группы: древнюю [древне́е 36 тысяч лет назад (К.12, слои III и IV), предположительно до 44-45 тысяч лет назад (К.14, «горизонт очагов»)], среднюю (в пределах 30-25 тысяч лет назад), позднюю (радиоуглеродные датировки от 24 до 12 тысяч лет назад).
Выделяются несколько культур: костёнковско-стрелецкая (древняя и средняя хронологич. группы; К.12, слой III; К.6; К.1, слой V; К.11, слой V) и городцовская (средняя группа; К.12, слой I; К.14, слой II; К.15 и др.) - своеобразные восточно-европейские традиции перехода от среднего к верхнему палеолиту, к начальной поре верхнего палеолита относятся и начавшие изучаться недавно слои IV и V в К.12 (около 41 тысяч лет назад), слои IVа, IVб (в слое IVб найдены древнейшие в Восточной Европе предметы искусства малых форм: головка статуэтки и стержень с ритмично нанесёнными поперечными насечками из бивня мамонта) и «горизонт очагов» в К.14; спицынская (древняя группа; К.17, слой II; К.12, слой II, и др.), соотносимая с Ориньяком, как и своеобразные К.1, слой III; К.4, слой II; К.14, «горизонт в пепле» (выше «горизонта очагов»); костёнковско-авдеевская культура (поздняя группа; К.1, слой I; К.13, К.14, К.18), также к Вост. Граветту принадлежат К.8, слой II; К.14, слой I; К.21, слой III; замятнинская (позднее, чем костёнковско-авдеевская; К.2; К.3; К.11, слой Iа; К.19 и др.) - эпиграветт. К особым традициям относятся: К.4, слои I (Солютре) и II (отд. группа Вост. Граветта); К. 8, слой I (ряд исследователей сопоставляют с особой традицией в рамках Восточного Граветта, другие - с Ориньяком); К. 21, слой III (группа Вост. Граветта). Материалы К. 9 наиболее близки каменнобалковской культуре.
На стоянках Костёнковско-Андреевского района найдены останки 8 человек, в т. ч. погребения: 1) К. 2 - мужчины (в сидячем положении, связан, окружён овальной выкладкой из костей мамонта); 2) К. 12 - новорождённого младенца (вытянут на правом боку головой на юг, вероятно, под насыпью, в слое обнаружены частицы охры); 3) К. 14 - мужчины 20-25 лет (связан и, вероятно, с подрезанными сухожилиями, в скорченном положении на левом боку головой на запад в овальной яме, костяк и дно ямы окрашены охрой); 4) К. 15 - ребёнка 5-17 лет (связан, возможно, в сидячем положении, на «подушке» из жёлтой глины, в яме, перекрытой костями животных, дно ямы окрашено охрой; погребение сопровождается головным убором или нагрудным украшением из 150 зубов песца, костяными кинжалом с головчатой рукоятью, лощилом, иглой, кремнёвыми скребками и др.); 5) К. 18 - ребёнка 6-7 лет (скорчен на левом боку головой на юго-запад в яме, перекрытой тремя ярусами костей мамонта; датируется радиоуглеродным методом 21020±180 лет назад). Мужчина из К.2 и ребёнок из К.18 близки к кроманьонцам, ребёнок из К.15 - к останкам из Пржедмостей. Мужчина из К.14 по ряду признаков (низкое лицо, широкий нос, низкие орбиты, прогнатизм) сближается с т. н. гримальдийским типом из Грота Детей в Гримальди; по др. признакам (резкое выступание носовых костей) - с Барма-Гранде в Гримальди и Оберкасселем.
Иллюстрации:
Костёнковско-Борщевский район. Каменные орудия: спицынской культуры из нижнего слоя стоянки Костёнки 17 (1-6) (по П.И. Борисковскому); костёнковско-авдеевской культуры из слоя I стоянки Костёнки 1 (7-10) (по А.Н. Рогачеву); костёнковско-стрелецкой культуры из слоя III стоянки Костёнки 12 (11, 12, 14) и со стоянки Костёнки 6 (13); городцовской культуры со стоянки Костёнки 15 (15, 18, 19) и из слоя I стоянки Костёнки 12 (16, 17) (по А.Н. Рогачеву). Архив БРЭ.