КОСТЁНКОВСКО-АВДЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

КОСТЁНКОВСКО-АВДЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологический культура верхнего палеолита приледниковой зоны Восточной Европы.

(От бас­сей­на Средего До­на до Оки и Бе­ло­русского По­ле­сья).

Вы­де­ле­на в 1950-е годы М.Д. Гвоз­до­вер и А.Н. Ро­га­чё­вым. Восточная зо­на вил­лен­дорф­ско-кос­тён­ков­ско­го куль­тур­но­го един­ст­ва, од­на из куль­тур Восточного Гра­вет­та. Ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки 23/22 - 19 тыс. лет на­зад; в бас­сей­не Оки про­дол­жа­ла су­ще­ст­во­вать и в позд­нюю по­ру верх­не­го па­лео­ли­та (верх­ний слой За­рай­ской сто­ян­ки да­ти­ру­ет­ся вплоть до 16 тыс. лет на­зад).

Опор­ные па­мят­ни­ки: Кос­тён­ки 1 (слой I), 13, 14, 18 (Кос­тён­ков­ско-Бор­щев­ский рай­он), Ав­дее­во, За­рай­ская сто­ян­ка; Бер­дыж (Го­мель­ская обл., Бе­ло­рус­сия). Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли к Костёнковско-авдеевской культуре от­но­си­ли сто­ян­ку Га­га­ри­но, пред­став­ляв­шую, по их мне­нию, позд­ний этап её раз­ви­тия, но это не под­тверж­да­ет­ся ра­дио­уг­ле­род­ны­ми да­ти­ров­ка­ми. Ны­не Га­га­ри­но рас­смат­ри­ва­ет­ся ли­бо как од­но­куль­тур­ная сто­ян­ке Хо­ты­лё­во 2, ли­бо как са­мо­сто­ятельный ва­ри­ант Восточного Гра­вет­та на Рус­ской рав­ни­не.

Наи­бо­лее по­ка­за­тель­ны сто­ян­ки, для ко­то­рых ха­рак­тер­ны мно­го­слой­ность куль­тур­ных от­ло­же­ний, слож­ная пла­ни­ров­ка «жи­лых пло­ща­док» (центральная ли­ния оча­гов, ок­ру­жён­ная т. н. зем­лян­ка­ми и яма­ми-хра­ни­ли­ща­ми), срав­ни­тель­ное бо­гат­ст­во ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры. Для крем­нё­во­го ин­вен­та­ря ха­рак­тер­ны на­ко­неч­ни­ки с бо­ко­вой вы­ем­кой, лис­то­вид­ные ост­рия, но­жи кос­тён­ков­ско­го ти­па (на ши­ро­ких пла­сти­нах, с под­тёс­кой кон­цов, офор­мляв­шей пло­щад­ки, с ко­то­рых сни­ма­лись ско­лы при об­нов­ле­нии ре­жу­ще­го края).

Сре­ди мно­го­численных из­де­лий из кос­ти - на­ко­неч­ни­ки ко­пий, брас­ле­ты, диа­де­мы из бив­ня ма­мон­та, т. н. ло­па­точ­ки и ло­щи­ла из рё­бер ма­мон­та, под­вес­ки из клы­ков хищ­ни­ков и др., не­ко­то­рые име­ют гра­ви­ров­ку, в т. ч. гео­мет­рический ор­на­мент. В искусстве по­ка­за­тель­ны «Ве­не­ры па­лео­ли­та», встре­че­ны муж­ские фи­гур­ки, мно­го­чис­лен­ны фи­гур­ки жи­вот­ных из бив­ня ма­мон­та, кос­ти, мер­ге­ля.

Костёнковско-авдеевская культура сло­жи­лась на ос­но­ве при­не­сён­ных в Восточную Ев­ро­пу центрально-ев­ропейских тра­ди­ций вил­лен­дорф­ско­го кру­га сред­ней по­ры верх­не­го па­лео­ли­та и рас­про­стра­ни­лась до бас­сей­нов Оки и До­на, со­хра­няя свя­зи с Центральной Ев­ро­пой. Пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в основном на ру­бе­же сред­ней и позд­ней по­ры верх­не­го па­лео­ли­та (около XIX тысяч лет на­зад), став суб­стра­том для ло­каль­ных куль­тур т. н. Эпи­гра­вет­та (сто­ян­ки Юди­но­во, Бы­ки 1, Бы­ки 7 и др.).

Иллюстрации:

Ко­стён­ков­ско-ав­де­ев­ская куль­ту­ра. «Ве­не­ра па­лео­ли­та» из бив­ня ма­мон­тас За­рай­ской сто­ян­ки (по Х. А. Амир­ха­но­ву, С. Ю. Льву). Архив БРЭ.

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