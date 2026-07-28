КОСТЁНКОВСКО-АВДЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА
КОСТЁНКОВСКО-АВДЕЕВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологический культура верхнего палеолита приледниковой зоны Восточной Европы.
(От бассейна Средего Дона до Оки и Белорусского Полесья).
Выделена в 1950-е годы М.Д. Гвоздовер и А.Н. Рогачёвым. Восточная зона виллендорфско-костёнковского культурного единства, одна из культур Восточного Граветта. Радиоуглеродные датировки 23/22 - 19 тыс. лет назад; в бассейне Оки продолжала существовать и в позднюю пору верхнего палеолита (верхний слой Зарайской стоянки датируется вплоть до 16 тыс. лет назад).
Опорные памятники: Костёнки 1 (слой I), 13, 14, 18 (Костёнковско-Борщевский район), Авдеево, Зарайская стоянка; Бердыж (Гомельская обл., Белоруссия). Некоторые исследователи к Костёнковско-авдеевской культуре относили стоянку Гагарино, представлявшую, по их мнению, поздний этап её развития, но это не подтверждается радиоуглеродными датировками. Ныне Гагарино рассматривается либо как однокультурная стоянке Хотылёво 2, либо как самостоятельный вариант Восточного Граветта на Русской равнине.
Наиболее показательны стоянки, для которых характерны многослойность культурных отложений, сложная планировка «жилых площадок» (центральная линия очагов, окружённая т. н. землянками и ямами-хранилищами), сравнительное богатство материальной культуры. Для кремнёвого инвентаря характерны наконечники с боковой выемкой, листовидные острия, ножи костёнковского типа (на широких пластинах, с подтёской концов, оформлявшей площадки, с которых снимались сколы при обновлении режущего края).
Среди многочисленных изделий из кости - наконечники копий, браслеты, диадемы из бивня мамонта, т. н. лопаточки и лощила из рёбер мамонта, подвески из клыков хищников и др., некоторые имеют гравировку, в т. ч. геометрический орнамент. В искусстве показательны «Венеры палеолита», встречены мужские фигурки, многочисленны фигурки животных из бивня мамонта, кости, мергеля.
Костёнковско-авдеевская культура сложилась на основе принесённых в Восточную Европу центрально-европейских традиций виллендорфского круга средней поры верхнего палеолита и распространилась до бассейнов Оки и Дона, сохраняя связи с Центральной Европой. Прекратила существование в основном на рубеже средней и поздней поры верхнего палеолита (около XIX тысяч лет назад), став субстратом для локальных культур т. н. Эпиграветта (стоянки Юдиново, Быки 1, Быки 7 и др.).
Иллюстрации:
Костёнковско-авдеевская культура. «Венера палеолита» из бивня мамонтас Зарайской стоянки (по Х. А. Амирханову, С. Ю. Льву). Архив БРЭ.