КОСТЕНКО ЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

КОСТЕНКО ЛИНА ВАСИЛЬЕВНА - украинская поэтесса .

Окон­чи­ла Литературный ин­сти­тут им. М. Горь­ко­го (1956 год). Пе­ча­та­ет­ся с 1946 года.

Пер­вые сборники сти­хов Л.В. Костенко: «Лу­чи зем­ли» («Про­мін­ня землі», 1957 год), «Па­ру­са» («Віт­рила», 1958 год), «Странствия серд­ца» («Ман­дрів­ки сер­ця», 1961 год), про­ник­ну­тые жа­ж­дой об­ще­ст­вен­ных пе­ре­мен, во мно­гом от­ра­зи­ли умо­на­строе­ния «шес­ти­де­сят­ни­ков».

По­сле дол­го­го пе­ре­ры­ва (из-за идео­логического прес­син­га, цен­зур­ных за­пре­тов) Л.В. Костенко вы­пус­ти­ла на­сы­щен­ный фи­лосовской про­блема­ти­кой по­этического сборника «Над бе­ре­га­ми веч­ной ре­ки» («Над бе­ре­га­ми віч­ної рі- ки», 1977 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман в сти­хах «Ма­ру­ся Чу­рай» (1979 год), сборникики сти­хов «Не­по­вто­ри­мость» («Не­пов­тор­ність», 1980 год), «Сад не­таю­щих скульп­тур» («Сад не­та­ну­чих скульп­тур», 1987 год), дра­ма­тическая по­эма «Снег во Фло­рен­ции» («Сніг у Флоренції», 1987 год), ис­то­рический ро­ман в сти­хах «Бе­ре­стеч­ко» (1999 год).

Государственная премия УССР (1987 год).

Сочинения:

Виб­ра­не. Київ, 1989.