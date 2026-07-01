КОСТЕНКО ЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
КОСТЕНКО ЛИНА ВАСИЛЬЕВНА - украинская поэтесса.
Окончила Литературный институт им. М. Горького (1956 год). Печатается с 1946 года.
Первые сборники стихов Л.В. Костенко: «Лучи земли» («Проміння землі», 1957 год), «Паруса» («Вітрила», 1958 год), «Странствия сердца» («Мандрівки серця», 1961 год), проникнутые жаждой общественных перемен, во многом отразили умонастроения «шестидесятников».
После долгого перерыва (из-за идеологического прессинга, цензурных запретов) Л.В. Костенко выпустила насыщенный филосовской проблематикой поэтического сборника «Над берегами вечной реки» («Над берегами вічної рі- ки», 1977 год).
Среди других сочинений: роман в стихах «Маруся Чурай» (1979 год), сборникики стихов «Неповторимость» («Неповторність», 1980 год), «Сад нетающих скульптур» («Сад нетанучих скульптур», 1987 год), драматическая поэма «Снег во Флоренции» («Сніг у Флоренції», 1987 год), исторический роман в стихах «Берестечко» (1999 год).
Государственная премия УССР (1987 год).
Сочинения:
Вибране. Київ, 1989.