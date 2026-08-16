КОСТЕНКИ, МУЗЕЙ

Государственный археологический музей-заповедник «Костенки» - эталонный памятник верхнего палеолита, беречь, изучать и пропагандировать который призван музей-заповедник .

Для исследователей палеолита Костенки - «археологическая Мекка», где работали все самые известные представители этой науки: П.П. Ефименко , П.И. Борисковский, С.Н. Замятнин, А.Н. Рогачев. Здесь сложилась знаменитая «костенковская школа исследований», характеризующаяся широтой поставленных теоретических задач и кропотливым исследованием фактического материала.

Общая площадь музея-заповедника составляет 9 га и представляет собой 25 охранных зон - выделенных участков земли с особым режимом землепользования, на которых находятся костенковские стоянки. Фонды музея насчитывают около 41 тысячи единиц хранения и представляют собой коллекции каменных и костяных орудий, произведений искусства, собранных с разнокультурных и разновременных памятников Костенок. Самой большой ценностью музея-заповедника является сохраненный на месте нахождения верхний слой стоянки Костенки 11, представленный жилищем из костей мамонта приблизительным возрастом в 20 000 лет. В специально построенном музейном здании на основе подлинных и копийных материалов создана экспозиция, рассказывающая о самом длительном этапе человеческой истории - каменном веке. Каждый год музей проводит массовые мероприятия. приуроченные к памятным датам: Ночь музеев (18 мая), День открытия первой стоянки в Костенках (28 июня), день археолога (15 августа).

Иллюстрации:

Государственный археологический музей-заповедник «Костенки».