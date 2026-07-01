КОСТАНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
КОСТАНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - адыгейский писатель, литературовед, переводчик.
Из крестьян. Окончил Краснодарский педагогический иниверситет (1934 год). Работал учителем, сотрудником Адыгейского НИИ культурного строительства. Участник Великой Отечественной войны.
Один из основоположников адыгейской прозы и литературной критики. Дебютировал в печати в 1932 году.
Опыт войны нашёл отражение в первом сборнике рассказов «Две высоты» (1947 год). В 1950-е годы написан ряд романов, посвящённых социальным вопросам современности («Там, где сливаются реки», 1957 год; «Белая кувшинка», 1967 год).
Среди других произведений: исторический роман-дилогия «Мос Шовгенов» (полностью издан в 1982 году); сборникики рассказов и повестей «Человек делает добро» (1955 год, русский перевод 1960 год), «Суровый мужчина» (1972 год), «Пора возмужания» (1977 год), «Бесценный дар» (1986 год).
Автор критико-биографического очерка (издан в 1955 году) и документальной повести («Песня обретает крылья», 1987 год) о Ц.А. Теучеже.
Составил первый учебник по адыгейской литературе для старших классов. Переводил на адыгейский язык произведения Мольера, М. Горького, А.А. Фадеева и др.