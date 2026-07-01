КОСТАНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

КОСТАНОВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - адыгейский писатель , литературовед, переводчик.

Из кре­сть­ян. Окон­чил Крас­но­дар­ский пе­да­го­гический иниверситет (1934 год). Ра­бо­тал учи­те­лем, со­труд­ни­ком Ады­гей­ско­го НИИ куль­тур­но­го строи­тель­ст­ва. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны .

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков адыгейской про­зы и литературной кри­ти­ки. Де­бю­ти­ро­вал в пе­чати в 1932 году.

Опыт вой­ны на­шёл от­ра­же­ние в пер­вом сборнике рас­ска­зов «Две вы­со­ты» (1947 год). В 1950-е годы на­пи­сан ряд ро­ма­нов, по­свя­щён­ных со­ци­аль­ным во­про­сам со­вре­мен­но­сти («Там, где сли­ва­ют­ся ре­ки», 1957 год; «Бе­лая кув­шин­ка», 1967 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ис­то­рический ро­ман-ди­ло­гия «Мос Шов­ге­нов» (пол­но­стью из­дан в 1982 году); сборникики рас­ска­зов и по­вес­тей «Че­ло­век де­ла­ет доб­ро» (1955 год, русский перевод 1960 год), «Су­ро­вый муж­чи­на» (1972 год), «По­ра воз­му­жа­ния» (1977 год), «Бес­цен­ный дар» (1986 год).

Ав­тор кри­ти­ко-био­гра­фического очер­ка (из­дан в 1955 году) и до­ку­мен­таль­ной по­вес­ти («Пес­ня об­ре­та­ет кры­лья», 1987 год) о Ц.А. Те­уче­же.

Со­ста­вил пер­вый учеб­ник по адыгейской литературе для стар­ших клас­сов. Пе­ре­во­дил на адыгейский язык про­из­ве­де­ния Моль­е­ра, М. Горь­ко­го, А.А. Фа­дее­ва и др.