КОСТАНДИ КИРИАК КОНСТАНТИНОВИЧ
КОСТАНДИ КИРИАК КОНСТАНТИНОВИЧ - украинский живописец.
Д. член петербургской АХ (1907 год).
Учился в Рисовальной школе в Одессе (1870-1873 годы) и в петербургской АХ (1874-1882 годы) у П.П. Чистякова и М.К. Клодта.
В 1887 году вместе с художником Н.Д. Кузнецовым совершил поездку по Франции, Германии, Австрии, Италии. Жил и работал в Одессе.
Член ТПХВ (с 1897 года), член-учредитель Товарищества южно-русских художников (1890 год; председатель в 1902-1921 годы).
В манере, близкой поздним передвижникам, выполнял жанровые картины, отличающиеся демократичностью сюжетов [«У больного товарища» (1884 год, ГТГ), «В люди» («На заработки», 1885 год), «Старички» (1891 год, обе - в Музее украинского искусства, Киев)]. В поздних пейзажах К.К. Костанди нашло отражение увлечение приёмами пленэрной живописи («Поздние сумерки. Августовский день», 1893 год; «На террасе», 1899 год; «Галки», 1915 год; все - в Художественном музее, Одесса).
Преподавал в Одессе - в Рисовальной школе (1885-1899 годы) и в Художественном училище (с 1899 года); среди учеников - И.И. Бродский, П. Г. Волокидин, М.Б. Греков, М.И. Драк, Ф.С. Красицкий, П.А. Нилус, А.А. Шовкуненко.
Один из основателей Городского художесвтенного музея в Одессе (1898-1899 годы; также директор в 1917-1921 годы).
Иллюстрации:
К.К. Костанди.«У больного товарища». 1884. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.