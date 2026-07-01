КОСТАНДИ КИРИАК КОНСТАНТИНОВИЧ

КОСТАНДИ КИРИАК КОНСТАНТИНОВИЧ - украинский жи­во­пи­сец .

Д. член пе­тербургской АХ (1907 год).

Учил­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле в Одес­се (1870-1873 годы) и в пе­тербургской АХ (1874-1882 годы) у П.П. Чис­тя­ко­ва и М.К. Клод­та.

В 1887 году вме­сте с художником Н.Д. Куз­не­цо­вым со­вер­шил по­езд­ку по Фран­ции, Гер­ма­нии, Ав­ст­рии, Ита­лии. Жил и ра­бо­тал в Одес­се.

Член ТПХВ (с 1897 года), член-уч­ре­ди­тель Товарищества юж­но-русских ху­дож­ни­ков (1890 год; председатель в 1902-1921 годы).

В ма­не­ре, близ­кой позд­ним пе­редвиж­ни­кам, вы­пол­нял жан­ро­вые кар­ти­ны, от­ли­чаю­щие­ся де­мо­кра­тич­но­стью сю­же­тов [«У боль­но­го то­ва­ри­ща» (1884 год, ГТГ), «В лю­ди» («На за­ра­бот­ки», 1885 год), «Ста­рич­ки» (1891 год, обе - в Му­зее украинского искусства, Ки­ев)]. В позд­них пей­за­жах К.К. Костанди на­шло от­ра­же­ние ув­ле­че­ние приё­ма­ми пле­нэр­ной жи­во­пи­си («Позд­ние су­мер­ки. Ав­гу­стов­ский день», 1893 год; «На тер­ра­се», 1899 год; «Гал­ки», 1915 год; все - в Ху­дожественном музее, Одес­са).

Пре­по­да­вал в Одес­се - в Ри­со­валь­ной шко­ле (1885-1899 годы) и в Ху­дожественном училище (с 1899 года); сре­ди уче­ни­ков - И.И. Брод­ский, П. Г. Во­ло­ки­дин, М.Б. Гре­ков, М.И. Драк, Ф.С. Кра­сиц­кий, П.А. Ни­лус, А.А. Шов­ку­нен­ко.

Один из ос­но­ва­те­лей Городского ху­дожесвтенного му­зея в Одес­се (1898-1899 годы; так­же ди­рек­тор в 1917-1921 годы).

Иллюстрации:

К.К. Ко­стан­ди.«У боль­но­го то­ва­ри­ща». 1884. Тре­тья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.