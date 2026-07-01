КОСТАНАЙ
КОСТАНАЙ - город на севере Казахстана, центр Костанайской области.
Население 252,1 тыс. человек (2009 год). Расположен на р. Тобол. Железнодорожный узел. Международный аэропорт.
Основан в 1879 году в урочище Кустанай. До 1893 года в большей части офицерских документов поселение именовалось Новониколаевск. С 1884 года Новониколаевск - центр Николаевского у. Тургайской обл., в 1893 году получил статус города и название Николаевск. В 1895 году переименован в Кустанай.
В 1914 году вступила в строй железнодорожная линия Полетаево - Троицк - Кустанай.
В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, в конце декабря 1917 / начало 1918 года, установлена советская власть. 23 июня 1918 года Костанай занят отрядами А.И. Дутова, 19 августа 1919 года - войсками РККА. Центр Кустанайской губернии (1921-1925 годы) Киргизской АССР, центр Кустанайского округа (1925-1930 годы), Кустанайского района (с 1930 года) Казакской АССР (1925-1932 годы), Акмолинской обл. (1932-1936 годы), с 1936 года центр Кустанайской (с 1997 года Костанайской) области Казакской АССР (1936 год), Казахской ССР (1936-1991 годы), Республики Казахстан (с 1991 года).
Население города значительно возрастало в 1941-1943 годы (в связи с эвакуацией предприятий и жителей из западных районов СССР) и в 1950-х годах (при освоении целинных земель). В 1959 году построена железнодорожная линия Кустанай - Тобол, в 1960 году введена в строй железнодорожная линия Кустанай - Урицкое. Современное название с 1997 года.
Сохранились: мечеть (1893 год), дома купцов конца XIX - начала XX веков (в т. ч. дом купца Воронова, ныне Областная библиотека для детей и юношества), здание кинотеатра «Фурор» (начало XX века; ныне Областной русский театр драмы и кукол), пассаж купца Яушева (начало XX века; с 1995 года Историко-краеведческий музей). Свято-Никольская церковь, Константино-Еленинский собор (освящён в 2004 году). Среди памятников - Мемориальный комплекс памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, монумент «Покорителям целины» (1984 год, скульптор М.Б. Смирнов, архитекторы А. Семёнов и А. Тимошечкин).
Государственные вузы: Педагогический институт (1939 год, в 1992-2004 годы в составе университета), Академия Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан (1971 год, современное название и статус с 2008 года), Университет им. А. Байтурсынова (создан в 1992 году на базе Педагогического института), филиал Челябинского государственного университета. Ряд негосударственных вузов (включая филиалы), в т. ч. Социально-технический университет им. академика З. Алдамжара (создан в 1998 году как Социальная академия, совр. название и статус с 2004 года), Инжинерно-педагогический университет (создан в 2007 году путём объединения Инжинерно-экономического университета им. М. Дулатова и Гуманитарного иниверситета).
Среди научных учреждений - Научно-исследовательская ветеринарная станция (1957 год, филиал Научно-производственноо центра животноводства и ветеринарии в Алма-Ате), Целинный НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства (1962 год). Областная универсальная научная библиотека им. Л.Н. Толстого (1894 год; современное название и статус с 1936 года), Областная библиотека для детей и юношества им. И. Алтынсарина (создана в 1992 году путём объединения детской и юношеской библиотек).
Областные музеи: историко-краеведческий (1915 год), Мемориальный музей казахского просветителя И. Алтынсарина (1991 год). Областной русский театр драмы и кукол (1922 год), Областной казахский театр драмы им. И. Омарова (2000 год). Областная филармония им. Е. Умурзакова (1944 год), в её составе: оркестры - камерный, эстрадный, джазовый, русских народных инструментов (1985 год); русский народный хор и ансамбль танца «Костанайские зори» (1971 год); ансамбли фольклорной музыки «Акжелен» (1994 год), славянские песни (1999 год) и др.
Костанай - центр сельско-хозяйственного района (выращивание зерновых, в т. ч. на экспорт; мясо-молочное животноводство) и переработки сырья. Пищевая промышленность (в т. ч. мукомольный и молочный заводы, хлебокомбинат, кондитерская фабрика). Предприятия машиностроения специализируются на производстве и обслуживании сельско-хозяйственных машин и техники (включая выпуск отдельных деталей и запасных частей): заводы - дизельный (филиал компании «Агромашхолдинг») и по ремонту двигателей, «Агротехмаш», «Дормаш» и др. Действуют также предприятия по производству химических волокон, резинотехнических изделий; фабрики: прядильно-трикотажная, швейная, обувная, валяной обуви.