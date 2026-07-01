КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ - город на севере Казахстана, центр Костанайской области.

Население 252,1 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на р. То­бол. Железнодорожный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт .

Ос­но­ван в 1879 году в уро­чи­ще Кус­та­най. До 1893 года в большей части офицерских до­ку­мен­тов по­селе­ние име­но­ва­лось Но­во­ни­ко­ла­евск. С 1884 года Но­во­ни­ко­ла­евск - центр Ни­ко­ла­ев­ско­го у. Тур­гай­ской обл., в 1893 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да и название Ни­ко­ла­евск. В 1895 году пе­ре­име­но­ван в Кус­та­най.

В 1914 году всту­пи­ла в строй железнодорожная ли­ния По­ле­тае­во - Тро­ицк - Кус­та­най.

В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в конце декабря 1917 / начало 1918 года, ус­та­нов­ле­на советская власть. 23 июня 1918 года Костанай за­нят от­ря­да­ми А.И. Ду­то­ва, 19 августа 1919 года - вой­ска­ми РККА. Центр Кус­та­най­ской губернии (1921-1925 годы) Киргизской АССР, центр Кус­та­най­ского округа (1925-1930 годы), Кус­та­най­ско­го района (с 1930 года) Ка­зак­ской АССР (1925-1932 годы), Ак­мо­лин­ской обл. (1932-1936 годы), с 1936 года центр Кус­та­най­ской (с 1997 года Кос­та­най­ской) области Ка­зак­ской АССР (1936 год), Ка­захской ССР (1936-1991 годы), Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (с 1991 года).

На­се­ле­ние го­ро­да зна­чи­тель­но воз­рас­та­ло в 1941-1943 годы (в свя­зи с эва­куа­ци­ей пред­при­ятий и жи­те­лей из западных рай­онов СССР) и в 1950-х годах (при ос­вое­нии це­лин­ных зе­мель). В 1959 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Ку­ста­най - То­бол, в 1960 году вве­де­на в строй железнодорожная ли­ния Кус­та­най - Уриц­кое. Современное название с 1997 года.

Со­хра­ни­лись: ме­четь (1893 год), до­ма куп­цов конца XIX - начала XX веков (в т. ч. дом куп­ца Во­ро­но­ва, ны­не Об­ла­ст­ная библиотека для де­тей и юно­ше­ст­ва), зда­ние ки­но­те­ат­ра «Фу­рор» (начало XX века; ны­не Об­ла­ст­ной русский те­атр дра­мы и ку­кол), пас­саж куп­ца Яу­ше­ва (начало XX века; с 1995 года Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей). Свя­то-Ни­коль­ская церковь, Кон­стан­ти­но-Еле­нин­ский со­бор (ос­вя­щён в 2004 году). Сре­ди па­мят­ни­ков - Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс па­мя­ти по­гиб­ших в го­ды Великой Отечественной вой­ны, мо­ну­мент «По­ко­ри­те­лям це­ли­ны» (1984 год, скульп­тор М.Б. Смир­нов, ар­хи­тек­то­ры А. Се­мёнов и А. Ти­мо­шеч­кин).

Государственные ву­зы: Пе­да­го­гич еский институт (1939 год, в 1992-2004 годы в со­ста­ве университета), Ака­де­мия Комитета уго­лов­но-ис­пол­ни­тель­ной сис­те­мы Министерства юс­ти­ции Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан (1971 год, современное название и ста­тус с 2008 года), Университет им. А. Бай­тур­сы­но­ва (соз­дан в 1992 году на ба­зе Пе­да­го­гического института), фи­ли­ал Че­ля­бин­ско­го государственного университета. Ряд не­го­су­дарственных ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы), в т. ч. Со­ци­аль­но-тех­нический университет им. академика З. Ал­дам­жа­ра (соз­дан в 1998 году как Со­циаль­ная ака­де­мия, совр. название и ста­тус с 2004 года), Инжинерно-пе­да­го­гический университет (соз­дан в 2007 году пу­тём объ­е­ди­не­ния Инжинерно-эко­но­мического университета им. М. Ду­ла­то­ва и Гу­ма­ни­тар­но­го иниверситета).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Научно-исследовательская ве­те­ри­нар­ная стан­ция (1957 год, фи­ли­ал На­уч­но-про­из­водственноо цен­тра жи­вот­но­вод­ст­ва и ве­те­ри­на­рии в Ал­ма-Ате), Це­лин­ный НИИ ме­ха­ни­за­ции и элек­три­фи­ка­ции сельского хозяйства (1962 год). Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­учная библиотека им. Л.Н. Тол­сто­го (1894 год; современное название и ста­тус с 1936 года), Об­ла­ст­ная библиотека для де­тей и юно­ше­ст­ва им. И. Ал­тын­са­ри­на (соз­да­на в 1992 году пу­тём объ­еди­не­ния дет­ской и юно­ше­ской биб­лио­тек).

Об­ла­ст­ные му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­ведческий (1915 год), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей ка­захского про­све­ти­те­ля И. Ал­тын­са­ри­на (1991 год). Об­ла­ст­ной русский те­атр дра­мы и ку­кол (1922 год), Об­ла­ст­ной ка­захский те­атр дра­мы им. И. Ома­ро­ва (2000 год). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния им. Е. Умур­за­ко­ва (1944 год), в её со­ста­ве: ор­ке­ст­ры - ка­мер­ный, эс­т­рад­ный, джа­зо­вый, русских народных ин­ст­ру­мен­тов (1985 год); русский народный хор и ан­самбль тан­ца «Кос­та­най­ские зо­ри» (1971 год); ан­самб­ли фольк­лор­ной му­зы­ки «Ак­же­лен» (1994 год), славянские пес­ни (1999 год) и др.

Костанай - центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ние зер­но­вых, в т. ч. на экс­порт; мя­со-мо­лоч­ное жи­вот­но­вод­ст­во) и пе­ре­ра­бот­ки сы­рья. Пи­ще­вая промышленность (в т. ч. му­ко­моль­ный и мо­лоч­ный за­во­ды, хле­бо­ком­би­нат, кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся на про­изводстве и об­слу­жи­ва­нии сельско-хозяйственных машин и тех­ни­ки (вклю­чая вы­пуск отдельных де­та­лей и за­пас­ных час­тей): за­во­ды - ди­зель­ный (фи­ли­ал ком­па­нии «Аг­ро­маш­хол­динг») и по ре­мон­ту дви­га­те­лей, «Аг­ро­тех­маш», «Дор­маш» и др. Дей­ст­ву­ют так­же пред­при­ятия по про­изводству хи­мических во­ло­кон, ре­зи­но­тех­нических из­де­лий; фаб­ри­ки: пря­диль­но-три­ко­таж­ная, швей­ная, обув­ная, ва­ля­ной обу­ви.

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