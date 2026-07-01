КОСТАКИ ГЕОРГИЙ ДИОНИСОВИЧ
КОСТАКИ (Костакис) ГЕОРГИЙ ДИОНИСОВИЧ - российский коллекционер.
Родился в семье греческих иммигрантов. Специального образования не получил; с 1931 года работал в посольствах Греции и Канады в Москве (сохранял гражданство Греции).
В молодости увлекался собирательством фарфора, русского серебра, мебели, картин «малых голландцев»; с 1940 года начал коллекционировать русские иконы XV-XVII веков.
После 1946 года Г.Д. Костаки начал формировать коллекцию работ российских авангардистов (Н.С. Гончаровой, В.В. Кандинского, Г.Г. Клуциса, И.В. Клюна, М.Ф. Ларионова, Л.М. Лисицкого, К.С. Малевича, М.В. Матюшина, Л.С. Поповой, К.Н. Редько, А.М. Родченко, В.Е. Татлина, П.Н. Филонова, И.Г. Чашника, М.З. Шагала, А.Г. Явленского и др.); многие работы спас от уничтожения.
Был также меценатом художников рос. андерграунда (В.Г. Вейсберга, А.Т. Зверева, И.И. Кабакова, Д.М. Краснопевцева, Э.И. Неизвестного, В.Н. Немухина, О.Я. Рабина, О.Н. Целкова и мн. др.). Крупнейшее в мире частное собрание художников российского авангарда, принадлежавшее Г.Д. Костаки, стало своего рода музеем, доступность которого имела огромное культурное значение в годы, когда работы практически всех названных художников невозможно было увидеть в музеях СССР. С коллекцией могли знакомиться историки искусства, студенты, личные гости хозяина (среди них - И.Ф. Стравинский, М.З. Шагал, М. Антониони, А. Скира, А. Вайда, Д. Рокфеллер); картины из собрания Г.Д. Костаки нередко экспонировались на зарубежных выставках.
Г.Д. Костаки неоднократно предлагал (безрезультатно) Министерству культуры СССР на основе своей коллекции создать Музей современного искусства в Москве.
Перед отъездом с семьёй на постоянное жительство в Грецию (1978 год) Г.Д. Костаки подарил ГТГ бóльшую (около 80%) и лучшую часть своей коллекции; всё собрание икон было подарено им Центральному музею древне-русской культуры и искусства им. Андрея Рублёва.
В 1995-1996 годы состоялась выставка вывезенной части коллекции Г.Д. Костаки с добавлением 100 самых значительных работ из ГТГ.
После смерти Г.Д. Костаки остававшаяся у семьи часть коллекции была приобретена правительством Греции и находится в Музее современного искусства (Коллекция Костаки) в г. Салоники.
Иллюстрации:
Г.Д. Костаки. Портрет работы А.Т. Зверева. 1956. Частное собрание. Архив БРЭ.
Сочинения:
Мой Авангард. Воспоминания коллекционера. М., 1993