КОСТАКИ ГЕОРГИЙ ДИОНИСОВИЧ

КОСТАКИ (Кос­та­кис) ГЕОРГИЙ ДИОНИСОВИЧ - российский коллекционер.

Ро­дил­ся в се­мье греческих им­ми­гран­тов. Специального об­разо­ва­ния не по­лу­чил; с 1931 года ра­бо­тал в по­соль­ст­вах Гре­ции и Ка­на­ды в Мо­скве (со­хра­нял гра­ж­дан­ст­во Гре­ции).

В мо­ло­до­сти ув­ле­кал­ся со­би­ра­тель­ст­вом фар­фо­ра, русского се­реб­ра, ме­бе­ли, кар­тин «малых гол­ланд­цев»; с 1940 года на­чал кол­лек­цио­ни­ровать русские ико­ны XV-XVII веков.

По­сле 1946 года Г.Д. Костаки на­чал фор­ми­ро­вать кол­лек­цию ра­бот российских аван­гар­ди­стов (Н.С. Гон­ча­ро­вой, В.В. Кан­дин­ско­го, Г.Г. Клу­ци­са, И.В. Клю­на, М.Ф. Ла­рио­но­ва, Л.М. Ли­сиц­ко­го, К.С. Ма­ле­ви­ча, М.В. Ма­тю­ши­на, Л.С. По­по­вой, К.Н. Редь­ко, А.М. Род­чен­ко, В.Е. Тат­ли­на, П.Н. Фи­ло­но­ва, И.Г. Чаш­ни­ка, М.З. Ша­га­ла, А.Г. Яв­лен­ско­го и др.); многие ра­бо­ты спас от унич­то­же­ния.

Был так­же ме­це­на­том ху­дож­ни­ков рос. ан­дер­гра­ун­да (В.Г. Вейс­бер­га, А.Т. Зве­ре­ва, И.И. Ка­ба­ко­ва, Д.М. Крас­но­пев­це­ва, Э.И. Не­из­вест­но­го, В.Н. Не­му­хи­на, О.Я. Ра­би­на, О.Н. Цел­ко­ва и мн. др.). Круп­ней­шее в ми­ре ча­ст­ное со­б­ра­ние ху­дож­ни­ков российского аван­гар­да, при­над­ле­жав­шее Г.Д. Костаки, ста­ло сво­его ро­да му­зе­ем, дос­туп­ность ко­то­ро­го име­ла ог­ром­ное куль­тур­ное зна­че­ние в го­ды, ко­гда ра­бо­ты прак­ти­че­ски всех на­зван­ных ху­дож­ни­ков не­воз­мож­но бы­ло уви­деть в му­зе­ях СССР. С коллекцией мог­ли зна­ко­мить­ся ис­то­ри­ки искусства, сту­ден­ты, лич­ные гос­ти хо­зяи­на (сре­ди них - И.Ф. Стра­вин­ский, М.З. Ша­гал, М. Ан­то­нио­ни, А. Ски­ра, А. Вай­да, Д. Рок­фел­лер); кар­ти­ны из со­б­ра­ния Г.Д. Костаки не­ред­ко экс­по­ни­ро­ва­лись на за­ру­беж­ных вы­став­ках.

Г.Д. Костаки не­од­но­крат­но пред­ла­гал (без­ре­зуль­тат­но) Министерству куль­ту­ры СССР на ос­но­ве сво­ей кол­лек­ции соз­дать Му­зе­й современного искусства в Мо­ск­ве.

Пе­ред отъ­ез­дом с семь­ёй на по­сто­ян­ное жи­тель­ст­во в Гре­цию (1978 год) Г.Д. Костаки по­да­рил ГТГ бóль­шую (около 80%) и луч­шую часть сво­ей кол­лек­ции; всё со­б­ра­ние икон бы­ло по­да­ре­но им Центральному му­зею древне-русской куль­ту­ры и искусства им. Ан­д­рея Руб­лё­ва .

В 1995-1996 годы со­стоя­лась вы­став­ка вы­ве­зен­ной час­ти кол­лек­ции Г.Д. Костаки с до­бав­ле­ни­ем 100 са­мых зна­чительных ра­бот из ГТГ.

По­сле смер­ти Г.Д. Костаки ос­та­вав­шая­ся у се­мьи часть кол­лек­ции бы­ла при­об­ре­те­на пра­ви­тель­ст­вом Гре­ции и на­хо­дит­ся в Му­зее современного искусства (Кол­лек­ция Кос­та­ки) в г. Са­ло­ни­ки.

Иллюстрации:

Г.Д. Ко­ста­ки. Порт­рет ра­бо­ты А.Т. Зве­ре­ва. 1956. Част­ное соб­ра­ние. Архив БРЭ.

Сочинения:

Мой Аван­гард. Вос­по­ми­на­ния кол­лек­цио­не­ра. М., 1993