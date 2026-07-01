КОСТА-РИКА

КОСТА-РИКА - республика Коста-Рика.

Об­щие све­де­ния

Коста-Рика - го­су­дар­ст­во в южной час­ти Центральной Аме­ри­ки. На се­ве­ро-вос­то­ке омы­ва­ет­ся Ка­риб­ским морем, на за­па­де и юге - Ти­хим океаном (про­тя­жён­ность морской гра­ни­цы 1290 км). Гра­ни­чит на се­ве­ре с Ни­ка­рагуа, на юго-вос­то­ке - с Па­на­мой (об­щая про­тя­жён­ность су­хо­пут­ных гра­ниц 639 км). Коста-Рике принадлежит о. Кокос в Тихом океане. Площаль 51,1 тыс. км 2 . Население 4549,9 тыс. человек (2008 год). Сто­ли­ца - Сан-Хо­се. Официальный язык - ис­пан­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - ко­ста-ри­кан­ский ко­лон. Административно-территориальное де­ле­ние: 7 про­вин­ций (в их со­ста­ве вы­де­ле­но 68 кан­то­нов).

Коста-Рика - член ООН (1945 год), МВФ (1946 год), МБРР (1946 год), ОАГ (1948 год), ВТО (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Коста-Рика - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 7 ноября 1949 года. Фор­ма прав­ле­ния - пре­зи­дент­ская рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства и пра­ви­тель­ст­ва - пре­зи­дент , из­би­рае­мый на­се­ле­ни­ем на 4 го­да (без пра­ва пе­ре­из­бра­ния на сле­дую­щий срок под­ряд). Од­но­вре­мен­но с пре­зи­ден­том из­би­ра­ют­ся 2 ви­це-пре­зи­ден­та.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (За­ко­но­дательного ас­самб­лея). Со­сто­ит из 57 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых пря­мым и тай­ным го­ло­со­ва­ни­ем на 4 го­да.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­зи­ден­том с по­мо­щью ка­би­не­та ми­ни­ст­ров. Ми­ни­ст­ров на­зна­ча­ет пре­зи­дент.

В Коста-Рике су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тической пар­тии - Национальное ос­во­бо­ж­де­ние, Гражданское дей­ст­вие, Ос­во­бо­дительное дви­же­ние, Со­ци­ал-хри­сти­ан­ское един­ст­во.

При­ро­да

Бе­ре­га Коста-Рики у Ка­риб­ско­го моря вы­ров­нен­ные, низ­мен­ные, мес­та­ми силь­но за­бо­ло­чен­ные, окайм­лён­ные ман­гро­вы­ми за­рос­ля­ми; у Ти­хо­го океана - силь­но из­ре­зан­ные (вы­де­ля­ют­ся круп­ные по­лу­ост­ро­ва Ни­коя, Оса и за­ли­вы Сан­та-Эле­на, Па­па­гайо, Ни­коя, Ко­ро­на­до, Голь­фо-Дуль­се), аб­ра­зи­он­но-бух­то­вые. К юго-за­па­ду от ма­те­ри­ко­вой час­ти Коста-Рики рас­по­ло­жен вул­ка­нический о. Ко­кос.

Рель­еф.

На большей части тер­ри­то­рии пре­об­ла­да­ет гор­ный рель­еф. В центральной час­ти с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток про­тя­ги­ва­ют­ся вул­ка­нические хреб­ты Кор­диль­е­ра-де-Гуа­на­ка­сте с вул­ка­на­ми Ми­ра­валь­ес (2028 м), Рин­кон-де-ла-Вье­ха (1806 м) и од­ним из са­мых ак­тив­ных в Коста-Рики вул­ка­нов - Аре­наль (1633 м, не­пре­рыв­ная ак­тив­ность с 1968 года), Центр. Кор­диль­е­ра с вул­ка­на­ми Ира­су (3432 м, круп­ней­шее из­вер­же­ние в 1963-1965 годы), Тур­ри­аль­ба (3328 м), Бар­ба (2906 м), По­ас (2704 м) и др. К юго-за­па­ду от Центр. Кор­диль­е­ры на высоте 900-1200 м рас­по­ло­же­но вул­ка­нич. Центральное пла­то - наи­бо­лее ос­во­ен­ный и гус­то­на­се­лён­ный рай­он стра­ны. В южной час­ти воз­вы­ша­ет­ся силь­но рас­чле­нён­ный хре­бет Кор­диль­е­ра-де-Та­ла­ман­ка высотой до 3819 м (го­ра Чир­ри­по-Гран­де - выс­шая точ­ка стра­ны). На по­лу­ост­ро­вах Ни­коя и Оса пре­об­ла­да­ют низ­ко­вы­сот­ные гор­ные мас­си­вы вы­со­той со­от­вет­ст­вен­но до 830 и 745 м. Вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го и ка­риб­ско­го по­бе­ре­жий про­тя­ги­ва­ют­ся при­бреж­ные низ­мен­но­сти: ал­лю­ви­аль­ные, по­ло­го­вол­ни­стые, мес­та­ми за­бо­ло­чен­ные. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из них рас­по­ло­же­ны вдоль восточного по­бе­ре­жья (При­ка­риб­ская низ­мен­ность) и на се­ве­ро-за­па­де стра­ны (бас­сейн р. Тем­пи­ске).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Коста-Рика рас­по­ло­же­на в пре­де­лах Центрально-американского сег­мен­та тек­то­нической Ан­тиль­ско-Ка­риб­ской об­лас­ти. Вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья (на по­лу­ост­ро­вах Ни­коя, Оса, Сан­та-Эле­на и др.) на по­верх­ность вы­сту­па­ют фраг­мен­ты океа­нич. ко­ры позд­не­юр­ско-ран­не­ме­ло­во­го воз­рас­та (офи­о­ли­ты) - сер­пен­ти­ни­зи­ро­ван­ные пе­ри­до­ти­ты, то­леи­то­вые ба­заль­ты. Че­рез всю тер­ри­то­рию стра­ны с се­ве­ро-за­па­да на юго-вос­ток про­тя­ги­ва­ют­ся древ­ний позд­не­ме­ло­вой - мио­це­но­вый вул­ка­но­п­лу­то­нич. по­яс и мо­ло­дой плио­цен-чет­вер­тич­ный вул­ка­нический по­яс, сфор­ми­ро­ван­ный над зо­ной под­дви­га (суб­дук­ции) океа­нич. ли­то­сфер­ной пли­ты Ко­кос под Центральную Аме­ри­ку в Центрально-американском глу­бо­ко­вод­ном жё­ло­бе. Древ­ний по­яс (осе­вая зо­на мас­си­ва Кор­диль­е­ра-де-Та­ла­ман­ка и юго-восточную часть Кор­диль­е­ры-де-Гуа­на­ка­сте) об­ра­зо­ван гра­нит­ны­ми ба­то­ли­та­ми, ан­де­зи­то­вы­ми ла­ва­ми и ту­фа­ми. Северо-восточные и юго-западные скло­ны Кор­диль­е­ры-де-Та­ла­ман­ки сло­же­ны мел-кай­но­зой­ски­ми глу­бо­ко­вод­ны­ми оса­доч­ны­ми (из­вест­ня­ки, пес­ча­ни­ки, гли­ни­стые слан­цы, тур­би­ди­ты) и вул­ка­но­ген­но-об­ло­моч­ны­ми (ла­воб­рек­чии, ту­фы) по­ро­да­ми. Мо­ло­дой вул­ка­нический по­яс (северо-западная часть Кор­диль­е­ры-де-Гуа­на­ка­сте, Центральная Кор­диль­е­ра, Центральное пла­то) об­ра­зо­ван иг­ним­бри­та­ми, ла­ва­ми и ту­фа­ми ан­де­зи­тов, вул­ка­ническим пе­п­лом, от­ло­же­ния­ми ла­ха­ров. В северной час­ти Коаст-Рики ло­ка­ли­зу­ет­ся про­гиб, за­пол­нен­ный морским тер­ри­ген­ны­ми по­ро­да­ми верх­не­го ме­ла - мио­це­на. По­кров кон­ти­нен­таль­ных чет­вер­тич­ных от­ло­же­ний (реч­ных, скло­но­вых) рас­про­стра­нён на При­ка­риб­ской низ­мен­но­сти, в бас­сей­не р. Тем­пи­ске, вдоль ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья. Ха­рак­тер­на ин­тен­сив­ная сейс­мич­ность; силь­ные зем­ле­тря­се­ния про­изош­ли в 1910 году (маг­ни­ту­да 6,4; по­гиб­ло около 700 человек), 1991 году (магнитуда 7,6), 1999 году (6,9), 2004 году (6,4). Юго-западное по­бе­ре­жье Коста-Рики - зо­на цу­на­ми­опас­но­сти.

Важ­ней­шее по­лез­ное ис­ко­пае­мое Коста-Рики - зо­ло­то (ме­сто­ро­ж­де­ние Бе­лья­ви­ста близ Сан-Хо­се и др.). Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния и ру­до­про­яв­ле­ния се­реб­ра, алю­ми­ния, ме­ди, свин­ца, цин­ка, мар­ган­ца, хро­ма, рос­сы­пи маг­не­ти­то­вых пес­ков, за­ле­жи се­ры. Пром. зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния це­мент­ных из­вест­ня­ков (в про­вин­ци­ях Гуа­на­ка­сте, Кар­та­го, Сан-Хо­се, Пун­та­ре­нас), ке­ра­мических и других глин (пров. Алаху­эла), диа­то­ми­тов (пров. Гуа­на­ка­сте), при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов (пес­ча­но-гра­вий­ные сме­си, пес­ча­ни­ки и др.).

Кли­мат.

Тер­ри­то­рия на­хо­дит­ся в пре­де­лах су­бэ­к­ва­то­ри­аль­но­го кли­ма­тического поя­са. Кли­мат северо-восточных и юго-западных рай­онов наи­бо­лее влаж­ный (3000-4000 мм осад­ков в год); ха­рак­тер­но оби­лие осад­ков в те­че­ние все­го го­да с не­зна­чи­тель­ным их умень­ше­ни­ем в ян­ва­ре - мар­те (50-100 мм осад­ков в мес) и мак­си­мумом в сен­тяб­ре - ок­тяб­ре (свыше 600 мм в мес). Сред­не­ме­сяч­ные температуры со­став­ля­ют от 23 до 26 °С (Ли­мон). В северо-западной час­ти осад­ков вы­па­да­ет су­ще­ст­вен­но мень­ше (1000-1500 мм в год), вы­ра­жен су­хой се­зон (де­кабрь - ап­рель), сред­не­ме­сяч­ные темп-ры от 26,5 до 28,5 °С (Пун­та­ре­нас). В го­рах ко­ли­че­ст­во осад­ков оп­ре­де­ля­ет­ся экс­по­зи­ци­ей скло­нов (наи­ме­нее ув­лаж­не­ны под­вет­рен­ные зап. скло­ны и меж­гор­ные кот­ло­ви­ны); температуры сни­жа­ют­ся с вы­со­той: средней температуры на высоте около 1000 м - 21-23 °С (Сан-Хо­се), в вы­со­ко­горь­ях сред­не­го­до­вые температуры не пре­вы­ша­ют 10 °С.

Внут­рен­ние во­ды.

Реч­ная сеть гус­тая. Ре­ки бас­сей­на Ка­риб­ско­го м. (Сан-Ху­ан, Па­рис­ми­на, Ма­ти­на и др.) пол­но­вод­ны в те­че­ние все­го го­да, для рек бас­сей­на Ти­хо­го океана (Тем­пи­ске, Рио-Гран­де-де-Тар­ко­лес, Рио-Гран­де-де-Тер­ра­ба) ха­рак­тер­ны се­зон­ные ко­ле­ба­ния сто­ка и лет­ние па­вод­ки. Ре­ки по­ро­жи­сты, большая часть не­су­до­ход­ны (за ис­клю­че­ни­ем рек Сан-Ху­ан и Са­ра­пи­ки в ниж­нем те­че­нии); об­ла­да­ют зна­чительными гид­ро­энер­ге­тическими ре­сур­са­ми. Для це­лей гид­ро­энер­ге­ти­ки соз­да­но неск. во­до­хра­ни­лищ с сум­мар­ным по­лез­ным объ­ё­мом 1,6 км3. В 1978 году пре­вра­ще­но в во­до­хра­ни­ли­ще (площадь 85,5 км2) круп­ней­шее в стра­не оз. Аре­наль.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 112 км3, на ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 26,4 тыс. м3 во­ды в год. Еже­год­ный объ­ём во­до­за­бо­ра 2,7 км3 (из них 53% идёт на ну­ж­ды сельского хзяйства, оро­ша­ет­ся 1/5 всех сельско-хозяйственных уго­дий, 30% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­товое во­до­снаб­же­ние, 17% по­треб­ля­ют пром. пред­при­ятия).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. На большей части При­ка­риб­ской низ­мен­но­сти и на­вет­рен­ных скло­нах гор пре­об­ла­да­ют крас­но-жёл­тые фер­рал­лит­ные поч­вы; на се­ве­ро-за­па­де стра­ны - крас­ные фер­рал­лит­ные, ме­ста­ми тём­но-крас­ные фер­рал­лит­ные. В пре­де­лах низ­мен­но­с­тей раз­ви­ты тем­но­цвет­ные сли­то­зё­мы, бо­лот­ные и ал­лю­ви­аль­ные поч­вы, на по­бе­режь­ях - мар­ше­вые поч­вы. На Центральном пла­то рас­про­стра­не­ны пло­до­род­ные вул­ка­нические поч­вы. Де­гра­да­ция поч­вен­но­го по­кро­ва вслед­ст­вие ак­тив­ной эро­зии - од­на из основных эко­ло­гических про­блем стра­ны.

Не­смот­ря на от­но­си­тель­но не­боль­шие раз­ме­ры, тер­ри­то­рия от­ли­ча­ет­ся очень вы­со­ким уров­нем био­ло­гического и ланд­шафт­но­го раз­но­об­ра­зия. В со­ста­ве фло­ры 11 тыс. ви­дов выс­ших рас­те­ний, в т. ч. 950 эн­де­мич­ных и св. 450 ви­дов, на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Ве­ли­ко раз­но­об­ра­зие ор­хид­ных (около 1500 ви­дов), бро­ме­лие­вых и др. Ле­са за­ни­ма­ют 46,8% тер­ри­то­рии (2005 год), но ещё в середине XX века средняя ле­си­стость дос­ти­га­ла 85%. До середины 1990-х годов тем­пы обез­ле­се­ния в Коста-Рике ос­та­ва­лись са­мы­ми вы­со­ки­ми в Латинской Аме­ри­ке и од­ни­ми из са­мых вы­со­ких в ми­ре, с начала 2000-х годов ско­рость обез­ле­се­ния не­сколь­ко умень­ши­лась, б. ч. со­хра­нив­ших­ся лес­ных мас­си­вов на­хо­дит­ся в пре­де­лах ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий. На При­ка­риб­ской низ­мен­но­сти и восточных скло­нах гор (до высоты 600-800 м) рас­про­стра­не­ны влаж­ные веч­но­зе­лё­ные тро­пические ле­са - вы­со­ко­стволь­ные, мно­го­ярус­ные, с цен­ны­ми по­ро­да­ми де­ревь­ев (даль­бер­гии, сви­те­ния ма­хо­га­ни, ка­ра­па, сей­ба и др.), раз­но­об­раз­ны­ми паль­ма­ми в под­лес­ке, оби­ли­ем эпи­фи­тов. Вы­ше по скло­нам их сме­ня­ют «ле­са ту­ма­нов» с дре­во­вид­ны­ми па­по­рот­ни­ка­ми. С высоты 2000-2300 м про­из­ра­ста­ют ле­са, об­ра­зо­ван­ные эн­де­мич­ны­ми ви­да­ми ду­бов с при­ме­сью па­ду­бо­вых, лав­ро­вых и др. На са­мых вы­со­ких вер­ши­нах - вы­со­ко­гор­ные лу­га (па­ра­мо). Для северо-западной час­ти Коста-Рики и под­вет­рен­ных западных скло­нов ха­рак­тер­ны се­зон­но-влаж­ные и су­хие тро­пические ле­са, ны­не большая часть за­ме­щён­ные вто­рич­ны­ми са­ван­на­ми и сельско-хозяйственными угодь­я­ми. На Центральном пла­то гос­под­ству­ет куль­тур­ная рас­ти­тель­ность.

В зоо­гео­гра­фическое от­но­ше­нии тер­ри­то­рия при­над­ле­жит Центрально-американской по­доб­ла­сти Не­от­ро­пи­че­ской об­лас­ти. Из­вест­но свыше 230 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (13 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), св. 830 ви­дов птиц (18 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния). Вы­со­ким раз­но­об­ра­зи­ем и уров­нем эн­де­миз­ма от­ли­ча­ют­ся пре­смы­каю­щие­ся (в стра­не оби­та­ют св. 250 ви­дов) и зем­но­вод­ные (св. 180 ви­дов). В ле­сах со­хра­ни­лись на­хо­дя­щие­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния и ох­ра­няе­мые гос-вом все ха­рак­тер­ные для Центральной Аме­ри­ки ви­ды ко­шачь­их (оце­лот, пу­ма, он­цил­ла, ягуа­рун­ди, аме­ри­кан­ская кош­ка, ягу­ар), а так­же цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ский та­пир, ги­гант­ский му­равь­ед, из при­ма­тов - ры­жес­пин­ный сай­ми­ри и коа­та Жоф­фруа. Сре­ди ред­ких и ох­ра­няе­мых ви­дов птиц - цен­траль­ноа­ме­ри­кан­ский кве­заль, го­ло­шей­ная зон­тич­ная пти­ца, обык­но­вен­ная гар­пия, длин­но­хво­стая гар­пия и др. На по­бе­режь­ях ох­ра­ня­ют­ся мес­та гнез­до­ва­ния ред­ких морских че­ре­пах (олив­ко­вой рид­леи, зе­лё­ной че­ре­па­хи, бис­сы), круп­ных ско­п­ле­ний морских птиц и др. Ве­ли­ко био­ло­гич. раз­но­об­разие при­бреж­ных вод (свыше 700 ви­дов морских рыб, св. 20 ви­дов морских мле­ко­пи­таю­щих, в т. ч. ла­ман­тин).

В Коста-Рике соз­да­на раз­ветв­лён­ная национальная сеть ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих около 1/4 площади стра­ны. По чис­лу ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий с са­мым вы­со­ким ста­ту­сом (пол­ных за­по­вед­ни­ков и национальных пар­ков) Коста-Рика за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Центральной Аме­ри­ке. Био­ло­гическая стан­ция Ла-Сель­ва - центр ис­сле­до­ва­ний тро­пический эко­си­стем, один из ве­ду­щих в ми­ре. В круп­ней­шем национальном пар­ке Ла-Ами­стад (от­не­сён к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО) ох­ра­ня­ет­ся са­мый боль­шой мас­сив ко­рен­ных тро­пич. ле­сов в Центральной Аме­ри­ке. Из­ве­ст­ны морские за­по­вед­ни­ки Ма­ри­но-Баль­е­на и Ис­ла-дель-Ко­ко, вы­со­ко­гор­ный национальный парк Чир­ри­по и за­по­вед­ник дож­де­во­го тро­пического ле­са Мон­те­вер­де. В спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия вклю­че­ны национальный парк Ост­ров Ко­кос, ох­ра­няе­мая об­ласть Гуа­на­ка­сте, груп­па ре­зер­ва­тов Та­ла­ман­ка-Рейндж и Ла-Ами­стад (Коста-Рика, Па­на­ма).

На­се­ле­ние

Сре­ди ко­ста­ри­кан­цев боль­шин­ст­во (78,7%) со­став­ля­ют бе­лые (крео­лы). Ин­дей­цы чиб­ча жи­вут в основном на юге стра­ны, на­счи­ты­ва­ют 1,7%, ме­ти­сы - 9,7%, вы­ход­цы из других латино-американских стран - 6,8%, вест-инд­ские нег­ры (вы­ход­цы с Ямай­ки) - 1,3%, ки­тай­цы - 0,8%; сре­ди ос­таль­ных - аме­ри­кан­цы, бас­ки (по 0,2%), анг­ли­ча­не, ара­бы, ев­реи (по 0,1%).

С середины XX века чис­лен­ность населения Коста-Рики воз­рос­ла поч­ти в 6 раз (800,8 тыс. человек в 1950 году; 2416,8 тыс. человек в 1984 году; 3810,2 тыс. человек в 2000 году; дан­ные пе­ре­пи­сей). Ди­на­ми­ка основных де­мо­гра­фических по­ка­за­те­лей по­вто­ря­ет об­щую для стран ре­гио­на тен­ден­цию: тем­пы ес­тественного при­рос­та на­се­ле­ния за­мед­ля­ют­ся (2,8% в 1980-1985 годы; 1,34% в 2008 году) из-за сни­же­ния ро­ж­дае­мо­сти (30,2 на 1000 жителей в 1980-1985 годы; 17,7 в 2008 году) при ста­биль­ном уров­не смерт­но­сти (4,1 на 1000 жителей в 1980-1985 годы; 4,3 в 2008 году - один из са­мых низ­ких по­ка­зате­лей для стран Латинской Аме­ри­ки); уро­вень мла­ден­че­ской смерт­но­сти 9,0 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (поч­ти втрое ни­же сред­не­го для стран ре­гио­на). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,17 ре­бён­ка на 1 жен­щину (3,8 в 1980-1985 годы). Ср. воз­раст население 27,1 го­да. Для воз­рас­тной струк­ту­ры на­се­ле­ния ха­рак­тер­но чис­лен­ное пре­об­лада­ние лиц в тру­до­спо­соб­ном воз­рас­те (15-64 го­да) - 66,8%, до­ля де­тей (до 15 лет) - 27,2%, лиц 65 лет и стар­ше - 6,0% (2008 год). Средне ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 77,4 го­да (вы­ше сред­не­го для стран Латинской Аме­ри­ки; муж­чи­ны - 74,8, жен­щи­ны - 80,1 го­да; 2008 год). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 102 муж­чи­ны.

Коаста-Рика как бла­го­по­луч­ная стра­на при­вле­ка­тель­на для ми­гран­тов из со­сед­них го­су­дарств (саль­до ми­гра­ции 4,8 человек на 10 тыс. жителей, 2008 год; при­ток ми­гран­тов обес­пе­чи­ва­ет около 1/3 об­ще­го при­рос­та на­се­ле­ния стра­ны). По официальным дан­ным, 7,8% население Коста-Рики - им­ми­гран­ты и их по­том­ки (2000 год; 4,15% в 1950 году), в т. ч. вы­ход­цы из Ни­ка­ра­гуа - 5,9% (по другим оцен­кам, до­ля ни­ка­ра­гу­ан­цев со­став­ля­ет около 10% населения Коста-Рики), Па­на­мы - 0,3%, США - 0,3%, Саль­ва­до­ра - 0,2%, Ко­лум­бии - 0,2%.

Средняя плот­ность населения 89,1 человек/км2 (2008 год). На­се­ле­ние раз­ме­ще­но по тер­ри­то­рии стра­ны не­рав­но­мер­но. Около 3/5 населения скон­цен­три­ро­ва­но на Центральном пла­то (осо­бен­но в рай­оне го­ро­дов Сан-Хо­се, Кар­та­го, Эре­дия и Алаху­эла). Рай­оны с вы­со­кой плот­но­стью на­се­ле­ния сфор­ми­ро­ва­лись так­же на по­бе­ре­жье зал. Ни­коя (во­круг го­ро­дов Пун­та­ре­нас, Каль­де­ра) и ка­риб­ском по­бе­ре­жье (рай­он Ли­мо­на): в этих рай­онах средняя плот­ность на­се­ле­ния, как пра­ви­ло, пре­вы­ша­ет 100 человек/км2. Средняя плот­ность на­се­ле­ния на ти­хо­оке­ан­ском по­бе­ре­жье стра­ны (кро­ме п-ова Оса) 30-50 человек/км2. Край­не ред­ко (ме­нее 1 человека/км2) за­се­ле­ны низ­мен­ные за­бо­ло­чен­ные тер­ри­то­рии на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го моря и в бас­сей­не р. Сан-Ху­ан, вы­со­ко­гор­ные рай­оны (осо­бен­но хре­бет Кор­диль­е­ра-де-Та­ла­ман­ка) и п-ов Оса.

В го­ро­дах про­жи­ва­ет 59% населния (2007год). Круп­ней­ший го­род - Сан-Хо­се (343,5 тыс. человек, в городской аг­ло­ме­ра­ции 1666,6 тыс. человек; 2008 год); дру­гие зна­чительные го­ро­да - Сан-Фран­си­ско (вхо­дит в аг­ло­ме­ра­цию Сан-Хо­се; 66,4 тыс. человек), Ли­мон (65,8 тыс. человек), Ли­бе­рия (52,4 тыс. человек).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 2018,4 тыс. человек (45,4% населения стра­ны, 2007 год). В эко­но­ми­ке за­ня­то 1925,7 тыс. человек, из них в сфе­ре ус­луг - 65,7% (в т. ч. тор­гов­ля 19%, транс­порт и связь 6,5%, об­ра­зо­ва­ние 5,8%, гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ный биз­нес 5,6%, административное управ­ле­ние 4,6%, со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 3,3%, фи­нан­со­вый сек­тор 2,6%), в промышленности и строи­тель­стве - 21,1% (в т. ч. строи­тель­ст­во 7,9%), в сельском хозяйстве и ры­бо­лов­ст­ве - 13,2% (в т. ч. ры­бо­лов­ст­во 0,5%). Около 86% ра­бо­таю­щих тру­дят­ся на пред­при­яти­ях ча­ст­но­го сек­то­ра, около 14% - об­ще­ст­вен­но­го (в т. ч. в ап­па­ра­те пра­ви­тель­ст­ва ок. 6,5%). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 4,6% (2007 год; 6,7% в 2003 году).

Ре­ли­гия

Около 75% населения (2006 год, оцен­ка) - ка­то­ли­ки, около 13% - про­тес­тан­ты (лю­те­ра­не, анг­ли­ка­не, ме­то­ди­сты, бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня и др.), около 3% - при­вер­жен­цы других ре­ли­гий (му­суль­ма­не, иу­даи­сты, буд­ди­сты, ин­дуи­сты, ба­хаи­ты и др.), около 9% не при­чис­ля­ют се­бя ни к од­ной ре­лигиозной груп­пе.

Дей­ст­ву­ют 1 ми­тро­по­лия и 7 дио­це­зов Рим­ско-ка­то­лической церк­ви.

В январе 2008 года был за­ло­жен пер­вый пра­во­слав­ный храм в Коста-Рике - цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Сан-Хо­се (в юрис­дик­ции РПЦЗ).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Кос­та-Ри­ка с древ­ней­ших вре­мён до середины XX века. К началу XVI века тер­ри­то­рию современной Коста-Рики на­се­ля­ли в основном ин­дей­цы чиб­ча. 18 сентября 1502 года на ка­риб­ском по­бе­ре­жье Коста-Рики вы­са­ди­лась экс­пе­ди­ция Х. Ко­лум­ба. От­кры­тые зем­ли бы­ли на­зва­ны Ну­эво-Кар­та­го (Но­вый Кар­фа­ген). Современное название Коста-Рики (в пе­ре­во­де с испанского языка - бо­га­тый бе­рег) стра­на по­лу­чи­ла в середине XVI века. За­вое­ва­ние тер­ри­то­рии Коста-Рики ис­пан­ца­ми, на­ча­тое в 1513 году, встре­ти­ло упор­ное со­про­тив­ле­ние ин­дей­цев. В 1560 году Коста-Рика вклю­че­на в со­став ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­мала. В 1562 году гу­бер­на­то­ром Коста-Рики стал Х.В. де Ко­ро­на­до, он под­чи­нил центральные рай­оны и ос­но­вал г. Кар­та­го, став­ший сто­ли­цей Коста-Рики. К 1573 году тер­ри­то­рия Коста-Рики бы­ла окон­ча­тель­но по­ко­ре­на ис­пан­ца­ми, унич­то­жив­ши­ми прак­ти­че­ски всё ме­ст­ное на­се­ле­ние.

Эко­но­ми­ка Коста-Рики раз­ви­ва­лась мед­лен­ны­ми тем­па­ми, за ис­клю­че­ни­ем крат­ко­вре­мен­но­го «ка­као-бу­ма» второй половины XVI века. В сельском хозяйстве пре­об­ла­да­ли мел­кие кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва кре­о­лов; куль­ти­ви­ро­ва­лись тра­диционные ин­дей­ские куль­ту­ры - ку­ку­ру­за, фа­соль, то­ма­ты, ты­к­ва, хло­пок. В XVII веке не­ко­то­рое раз­ви­тие по­лу­чи­ло план­та­ци­он­ное хо­зяй­ст­во. Эко­но­мическая от­ста­лость ре­гио­на, а так­же по­сто­ян­ные на­па­де­ния английских и ни­дерландских пи­ра­тов обу­сло­ви­ли край­не мед­лен­ный рост чис­лен­но­сти на­се­ле­ния ко­ло­нии (в 1600 году - 25 тыс. человек; в 1778 году - 24,5 тыс. человек; в 1801 году - 52,5 тыс. человек; в 1821 году - 60 тыс. человек).

В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке в сентябре 1821 года бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мость ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла. В 1822 году Коста-Рика во­шла в со­став Мексиканской им­пе­рии А. де Итур­би­де, в 1823 году - Со­еди­нён­ных про­вин­ций Цен­траль­ной Аме­ри­ки (со­хра­ня­ла собственное пра­ви­тель­ст­во и внутреннюю ав­то­но­мию). В том же го­ду сто­ли­цей Коста-Рики стал г. Сан-Хо­се.

В 1820-х годах в Коста-Рике сфор­ми­ро­ва­лись ли­бе­раль­ная и кон­сер­ва­тив­ная по­ли­тическая груп­пи­ров­ки. Прак­ти­че­ски пол­ное от­сут­ст­вие круп­но­го зем­ле­вла­де­ния, од­но­род­ный со­став на­се­ле­ния ко­ло­нии оп­ре­де­ли­ли эво­люционный путь раз­ви­тия кос­та-ри­кан­ско­го об­ще­ст­ва. В 1820-1830-х годах прави­тель­ст­во Коста-Рики, пред­став­лен­ное главным образом ли­бе­ра­ла­ми, осу­ще­ст­ви­ло ряд про­грес­сив­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. В пе­ри­од прав­ле­ния гу­бер­на­то­ра Х. Мо­ры Фер­нан­де­са (1824-1833 годы) бы­ла при­ня­та пер­вая кон­сти­ту­ция Коста-Рики (1825 год), улуч­ше­на сис­те­ма народного об­ра­зо­ва­ния, на­ча­лось строи­тель­ст­во до­рог. Гу­бер­на­тор Б. Кар­ри­льо (1835-1842 годы) про­из­вёл раз­да­чу сво­бод­ных зе­мель в це­лях сти­му­ли­ро­ва­ния вы­ра­щи­ва­ния ко­фе.

В 1838 году Коста-Рика вы­шла из со­ста­ва Со­единён­ных про­вин­ций Центральной Аме­ри­ки. 30 августа 1848 года кон­гресс Коста-Рики при­нял дек­ла­ра­цию о су­ве­ре­ни­те­те и не­за­ви­си­мо­сти Рес­пуб­ли­ки Кос­та-Ри­ка; бы­ли ут­вер­жде­ны флаг и гимн государства. В 1856-1860 годы Коста-Рика вме­сте с другими го­су­дар­ст­ва­ми ре­гио­на про­ти­во­дей­ст­во­ва­ла по­пыт­кам фли­бу­сть­е­ров под руководством американского гра­ж­да­ни­на У. Уо­ке­ра под­чи­нить се­бе Центральную Аме­ри­ку (см. Уо­ке­ра аван­тю­ра).

В конце 1850-х годов на­чал­ся бы­ст­рый подъ­ём эко­но­ми­ки Коста-Рики. Зна­чи­тель­но вы­рос­ли про­изводство и экс­порт ко­фе и ба­на­нов. В по­след­ней тре­ти XIX века бы­ло по­строе­но несколько железнодорожных ве­ток, со­еди­нив­ших ка­риб­ское и ти­хо­оке­ан­ское по­бе­ре­жья стра­ны, а так­же сто­ли­цу с пор­та­ми. В эко­но­ми­ку стра­ны стал ак­тив­но про­ни­кать иностранный ка­пи­тал, пре­ж­де все­го се­ве­ро­аме­ри­кан­ский. К началу XX века ком­па­нии «United Fruit Co.» при­над­ле­жа­ло около 10% тер­ри­то­рии стра­ны; она пре­вра­ти­лась в круп­ней­ше­го вла­дель­ца же­лез­ных до­рог и мо­но­поль­но­го экс­пор­тё­ра ба­на­нов.

В пе­ри­од прав­ле­ния пре­зи­ден­та Р. де Х. Хи­ме­не­са Ореа­му­но (1910-1914 годы) был вве­дён по­вы­шен­ный на­лог на на­след­ст­во (по­сту­пив­шие от не­го сред­ст­ва ис­поль­зо­ва­лись для раз­ви­тия народного об­ра­зо­ва­ния), чис­лен­ность ар­мии со­кра­ще­на до 1 тыс. человек. Сме­нив­ший его А. Гон­са­лес Фло­рес ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние на­ло­го­вой ре­фор­мы, пре­ду­смат­ри­вав­шей по­вы­шен­ное на­ло­го­об­ло­же­ние ба­на­но­вых и неф­тя­ных ком­па­ний. В 1917 году в ре­зуль­та­те государственного пе­ре­во­ро­та он был сверг­нут, к вла­сти при­шёл кон­сер­ва­тор Х. Ти­но­ко Гра­на­дос, од­на­ко уже в 1919 году он был вы­ну­ж­ден уй­ти в от­став­ку.

В начале XX века поя­ви­лись но­вые по­ли­тические пар­тии и ор­га­ни­за­ции. В 1901 году ос­но­ва­на На­цио­наль­но-рес­пуб­ли­кан­ская пар­тия, вы­ра­жав­шая ин­те­ре­сы круп­ной бур­жуа­зии, ко­фей­ных план­та­то­ров и зна­чительной час­ти национальной ин­тел­ли­ген­ции. В 1920-х годах сло­жи­лись пер­вые ком­му­ни­стические груп­пы, в 1931 году соз­да­на Ком­му­ни­стическая пар­тия (с 1943 года пар­тия Народный аван­гард).

В 1940 году пре­зи­ден­том стра­ны из­бран ли­дер На­цио­наль­но-рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии Р.А. Каль­де­рон Гу­ар­дия, поль­зо­вав­ший­ся ши­ро­кой под­держ­кой пар­тии Народный аван­гард и ка­то­лической ор­га­ни­за­ций. В декабре 1941 года Коста-Рика объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии, Ита­лии и Япо­нии, 8 мая 1944 года ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с СССР. В 1941 году соз­да­на Кос­та-ри­кан­ская па­ла­та со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния, в 1943 году при­нят Тру­до­вой ко­декс, в кон­сти­ту­цию стра­ны вклю­че­на гла­ва о со­ци­аль­ных га­ран­ти­ях. Осу­ще­ст­в­ле­ние ре­форм, на­ча­тых Каль­де­ро­ном Гу­ар­ди­ей, бы­ло про­дол­же­но пра­ви­тель­ст­вом Т. Пи­ка­до (1944-1948 годы).

По­ли­ти­ка Р.А. Каль­де­ро­на Гу­ар­дии и Т. Пи­ка­до вы­зва­ла не­до­воль­ст­во кон­сер­ва­тив­ных сил кос­та-ри­кан­ско­го об­ще­ст­ва. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1948 года пра­вя­ще­му бло­ку, вновь вы­дви­нув­ше­му кан­ди­да­ту­ру Каль­де­ро­на Гу­ар­дии, про­ти­во­сто­ял ли­дер кон­сер­ва­то­ров О. Ула­те-и-Блан­ко. По­бе­ду одер­жал Ула­те-и-Блан­ко, од­на­ко За­ко­но­дательня ас­самб­лея при­зна­ла ре­зуль­та­ты вы­бо­ров не­дей­ст­ви­тель­ны­ми. Ре­ше­ние ас­самб­леи дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ло внут­ри­по­ли­тическую об­ста­нов­ку в стра­не. 12 марта 1948 года Х. Фи­ге­рес Фер­рер, ли­дер на­цио­нал-ре­фор­ми­ст­ской пар­тии Национального ос­во­бо­ж­де­ние (ПНО; ос­но­ва­на в 1945 году), под­нял воо­руж. вос­ста­ние и 8 мая 1948 гоа за­хва­тил власть. Воз­глав­лен­ное им временное пра­ви­тель­ст­во под­го­то­ви­ло но­вую Кон­сти­ту­цию Коста-Рики, ко­то­рая пре­дос­та­ви­ла из­би­рательное пра­во жен­щи­нам, сни­зи­ла до 18 лет воз­рас­тной из­би­рательный ценз, уп­разд­ни­ла воо­руженные си­лы стра­ны (с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств, тра­тив­ших­ся на их со­дер­жа­ние, на раз­ви­тие народного об­ра­зо­ва­ния) и др. По­сле при­ня­тия Кон­сти­ту­ции (7 ноября 1949 года) и ут­вер­жде­ния Ула­те-и-Блан­ко в долж­но­сти пре­зи­ден­та Фи­ге­рес Фер­рер сло­жил с се­бя обя­зан­но­сти гла­вы временного пра­ви­тель­ст­ва.

Кос­та-Ри­ка в середины XX - начала XXI веков.

В 1953 году в ре­зуль­та­те вы­бо­ров пост пре­зи­ден­та стра­ны вновь за­нял Х. Фи­ге­рес Фер­рер. Он уве­ли­чил рас­хо­ды на об­щественное строи­тель­ст­во, ус­та­но­вил ми­ни­мум за­ку­поч­ных цен на сельско-хозяйственые про­дук­ты, а так­же до­бил­ся со­гла­ше­ния с ру­ко­во­д­ством «United Fruit Co.», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым ком­па­ния ста­ла от­чис­лять пра­ви­тель­ст­ву Коста-Рики треть при­бы­ли, по­лу­чен­ной в этой стра­не. В 1955 году воо­руженные си­лы Коста-Рики при под­держ­ке Ор­га­ни­за­ции аме­ри­кан­ских го­су­дарств от­ра­зи­ли во­ен. втор­же­ние с тер­ри­то­рии Ни­ка­ра­гуа сто­рон­ни­ков бывшего пре­зи­ден­та Р.А. Каль­де­ро­на Гу­ар­дии.

В конце 1950-1960-х годов пра­ви­тель­ст­во Коста-Рики про­во­ди­ло по­ли­ти­ку тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва с США. При пре­зи­ден­тах М. Эчан­ди Хи­ме­не­се (1958-1962 годы), Ф.Х. Ор­ли­че Боль­ма­ри­че (1962-1966 годы) и Х.Х. Трех­осе Фер­нан­де­се (1966-1970 годы) уве­ли­чи­лись ка­пи­та­ло­вло­же­ния США в эко­но­ми­ку стра­ны.

В 1970 году пре­зи­ден­том стра­ны вновь стал Х. Фи­ге­рес Фер­рер. Его пра­ви­тель­ст­во взя­ло курс на ук­ре­п­ле­ние ди­пло­ма­тических, тор­го­во-эко­но­мических и куль­тур­ных от­но­ше­ний с со­циа­ли­стическими стра­на­ми. В 1972 году бы­ло от­кры­то по­соль­ст­во СССР в Сан-Хо­се. В 1970 году Коста-Рика ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Венг­ри­ей и Ру­мы­ни­ей, в 1972 году - с Че­хо­сло­ва­ки­ей и Поль­шей, в 1973 году - с ГДР. Фи­ге­рес Фер­рер на­цио­на­ли­зи­ро­вал соб­ст­вен­ность иностранных жеоезнодорожных ком­па­ний, за­пре­тил неф­тя­ным тре­стам США про­во­дить раз­вед­ку и до­бы­чу неф­ти в при­бреж­ных рай­онах и тер­ри­то­риаль­ных во­дах Кос­та-Ри­ки.

В 1978 году по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах одер­жал кан­ди­дат от кон­сер­ва­тив­ной коа­ли­ции Р. Ка­ра­со Одио. Его пре­бы­ва­ние у вла­сти бы­ло от­ме­че­но не­ко­то­ры­ми кри­зис­ны­ми яв­ле­ния­ми в эко­но­ми­ке стра­ны, свя­зан­ны­ми с рос­том ми­ро­вых цен на нефть и па­дени­ем до­хо­дов от про­да­жи ко­фе, а так­же по­ли­тической де­ста­би­ли­за­ци­ей в Центрально-американском ре­гио­не.

В 1982 году пост пре­зи­ден­та стра­ны за­нял член ПНО Л.А. Мон­хе Аль­ва­рес. В 1983 году его пра­ви­тель­ст­во про­воз­гла­си­ло прин­цип по­сто­ян­но­го не­воо­ру­жён­но­го ней­тра­ли­те­та Коста-Рики. Од­на­ко, до­би­ва­ясь эко­но­мической по­мо­щи от американского пра­ви­тель­ст­ва, Мон­хе Аль­ва­рес был вы­ну­ж­ден взять на се­бя обя­за­тель­ст­во ока­зы­вать со­дей­ст­вие США в борь­бе с пар­ти­зан­ским дви­же­ни­ем в Центральной Аме­ри­ке, пре­ж­де все­го в Саль­ва­до­ре.

Прин­цип не­воо­ру­жён­но­го ней­тра­ли­те­та стал стро­го со­блю­дать­ся в пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва О. Ариа­са Сан­че­са (1986-1990 годы). Он за­крыл раз­ме­щён­ные в Коста-Рике близ ни­ка­рагской гра­ни­цы ла­ге­ря «кон­т­рас» - вое­ни­зированных груп­пи­ро­вок, бо­ров­ших­ся при под­держ­ке США про­тив пра­ви­тель­ст­ва Д. Ор­те­ги Са­авед­ры. В 1987 году Ари­ас Сан­чес пред­ло­жил план мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния внутренних кон­флик­тов в Саль­ва­до­ре и Ни­ка­ра­гуа, пре­ду­смат­ри­вав­ший за­клю­че­ние пе­ре­ми­рия ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом и мя­теж­ны­ми си­ла­ми, га­ран­ти­ро­ван­ную ам­ни­стию всем по­ли­тич. за­клю­чён­ным, а так­же ус­та­нав­ли­вав­ший сро­ки про­ве­де­ния сво­бод­ных и де­мо­кра­тических вы­бо­ров в центрально-американских стра­нах.

С 1990-х годах боль­шую роль в по­ли­тической жиз­ни Коста-Рики ста­ла иг­рать пар­тия Со­ци­ал-хри­сти­ан­ское един­ст­во (об­ра­зо­ва­на в 1984 году). Её пред­ста­ви­те­ли на про­тя­же­нии ря­да лет за­ни­ма­ли пост пре­зи­ден­та стра­ны: в 1990-1994 годы Р.А. Каль­де­рон Фур­нье, в 1998-2002 годы М.А. Род­ри­гес Эче­вер­риа, в 2002-2006 годы А.П. де ла Эс­при­э­лья. Пы­та­ясь по­бо­роть ин­фля­цию и до­бить­ся по­вы­ше­ния тем­пов эко­но­мического раз­ви­тия, пра­ви­тель­ст­во Коста-Рики со­кра­ти­ло со­ци­аль­ные про­грам­мы, про­ве­ло час­тич­ную при­ва­ти­за­цию пред­при­ятий гос­сек­то­ра, а так­же от­ме­ни­ло многие ог­ра­ни­че­ния в фи­нан­со­вой и бан­ков­ской сфе­рах для национального и иностранного ка­пи­та­ла.

В 2006 году пре­зи­ден­том стра­ны вновь был из­бран О. Ари­ас Сан­чес. В январе 2007 года его пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло госдарственный План со­ци­аль­но-эко­но­мического раз­ви­тия на трёх­лет­ний пе­ри­од, пре­ду­смат­ри­ваю­щий мо­дер­ни­за­цию про­из­вод­ст­вен­ной ба­зы основных от­рас­лей, раз­ви­тие ин­фра­струк­ту­ры, ис­поль­зо­ва­ние нау­ко­ём­ких тех­но­ло­гий, сни­же­ние уров­ня бед­но­сти, ук­ре­п­ле­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния, при­ня­тие мер по борь­бе с кор­руп­ци­ей и пре­ступ­но­стью. Коста-Рика зая­ви­ла о по­сле­до­ва­тель­ной реа­ли­за­ции прин­ци­па по­сто­ян­но­го ак­тив­но­го не­во­ору­жён­но­го ней­тра­ли­те­та, а так­же о про­ве­дении кур­са, на­прав­лен­но­го на за­щи­ту прав и сво­бод че­ло­ве­ка и де­мо­кра­тич. ин­сти­ту­тов во всём ми­ре.

Пра­во­вой ба­зой раз­ви­тия от­но­ше­ний ме­ж­ду РФ и Коста-Рикой яв­ля­ют­ся меж­пра­ви­тель­ст­вен­ные до­ку­мен­ты, под­пи­сан­ные в 1997 году. РФ и Коста-Рика со­труд­ни­ча­ют в во­про­сах ра­зо­ру­же­ния, про­ти­во­дей­ст­вия ме­ж­ду­народному тер­ро­риз­му, нар­ко­биз­не­су, ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и др. То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми со­став­ля­ет 33,3 млн. долл. (2006 год).

Хо­зяй­ст­во

Об­щая ха­рак­те­ри­сти­ка.

Коста-Рика - од­на из наи­бо­лее ста­биль­но и ус­пеш­но раз­ви­ваю­щих­ся, со­ци­аль­но бла­го­по­луч­ных стран Латинской Аме­ри­ки. Объ­ём ВВП 49,73 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2008 год; в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 11,9 тыс. долл.). Коста-Рика вхо­дит в груп­пу стран с вы­со­ким уров­нем ин­дек­са че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия - 0,846 (2005 год; 48-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра; 5-е место в Латинской Аме­ри­ке по­сле Бар­ба­до­са, Ар­ген­ти­ны, Чи­ли и Уруг­вая).

До 1980-х годов хо­зяй­ст­во Коста-Рики ос­но­вы­ва­лось на про­изводстве и экс­пор­те тра­диционной сельско-хозяйственной про­дук­ции (ко­фе, ба­на­ны и са­хар). С середины 1980-х годов взят курс на ли­бе­ра­ли­за­цию эко­но­ми­ки, соз­да­ние сво­бод­ных эко­но­мических зон (СЭЗ), ди­вер­си­фи­ка­цию промышленного про­изводства и рас­ши­ре­ние струк­ту­ры аг­рар­но­го экс­пор­та. Внутреннюю ста­биль­ность, стра­те­гическое по­ло­же­ние Коста-Рики ме­ж­ду Северной и Южной Аме­ри­кой, при­вле­ка­тель­ные ус­ло­вия функ­цио­ни­ро­ва­ния СЭЗ, на­ли­чие тру­до­вых ре­сур­сов (об­ра­зо­ван­ные ра­бот­ни­ки со зна­ни­ем английского языка) спо­соб­ст­во­ва­ли рас­ши­ре­нию при­то­ка иностранных ин­ве­сти­ций (в ср. 70 млн. долл. в год в 1980-1989 годы; 416 млн. долл. в 1990-1999 годы; 530 млн. долл. в 2000-2005 годы; 1469 млн. долл. в 2006 году). Коста-Рика ста­ла един­ст­вен­ной в Латинской Аме­ри­ке стра­ной, где большая часть пря­мых ка­пи­та­ло­вло­же­ний на­прав­ля­лась в об­ра­ба­ты­ваю­щую промышленность (в ср. 68% в 1996-2005 годы; в Мек­си­ке 48%, Бра­зи­лии 28%, Ар­ген­ти­не 21%, Чи­ли 11%), в основном в вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­из­вод­ст­ва элек­трон­ных из­де­лий и медицинских ин­ст­ру­мен­тов; мень­шая часть - на раз­ви­тие сфе­ры ус­луг (ту­ризм, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью, ин­фор­мац. тех­но­ло­гии).

В струк­ту­ре ВВП на до­лю сфе­ры ус­луг при­хо­дит­ся 61,8%, промышленности - 29,4%, сельского хозяйства - 8,8% (2006 год). Пред­при­ятия государственного сек­то­ра (энер­ге­ти­ка, неф­те­пе­ре­ра­бот­ка, связь, управ­ле­ние пор­та­ми) обес­пе­чи­ва­ют ме­нее 10% ВВП.

Про­мыш­лен­ность.

В струк­ту­ре промышленного про­изводства ве­ду­щая роль при­над­ле­жит об­ра­ба­ты­ваю­щим от­рас­лям; наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, лёг­кая, хи­мическая, пи­ще­вая промышленность, про­изводство строй­ма­те­риа­лов. По­треб­но­сти в то­п­ли­ве прак­ти­че­ски пол­но­стью по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та. В не­зна­чительных объ­ё­мах ве­дёт­ся до­бы­ча зо­ло­та (307 кг в 2005 году, ме­сто­ро­ж­де­ние Бе­лья­ви­ста в 70 км к за­па­ду от Сан-Хо­се; раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ком­па­ни­ей «Glencairn Gold Corpo­ra­ti­on») и не­руд­ных по­лез­ных ис­ко­пае­мых.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 8,35 млрд. кВт·ч (2005 год), по­треб­ле­ние 7,77 млрд. кВт·ч. Около 80% элек­тро­энер­гии вы­ра­ба­ты­ва­ет­ся на ГЭС (об­щая ус­та­нов­лен­ная мощ­ность 2,1 тыс. МВт, 2006 год). Дей­ст­ву­ют около 20 ГЭС, в основном не­боль­ших (мощ­но­стью до 100 МВт). Са­мый круп­ный кас­кад ГЭС (мощ­но­стью 600 МВт) со­ору­жён на р. Хе­не­раль, в его со­ста­ве - круп­ней­шая ГЭС «Boruca». Един­ст­вен­ный в стра­не неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод дей­ст­ву­ет в Ли­мо­не близ тер­ми­на­ла Мо­ин (при­над­ле­жит государственной ком­па­нии «RECOPE S. A.», мощ­ность 25 тыс. барр./сут); там же рас­по­ло­же­на и един­ст­вен­ная ТЭС. Им­порт неф­ти 2,18 млн. т (2004 год; в основном из Ве­не­су­элы); пред­при­ни­ма­ют­ся ме­ры по его со­кра­ще­нию. Дей­ст­ву­ет прак­ти­ка об­ме­на элек­тро­энер­ги­ей с со­сед­ни­ми го­су­дар­ст­ва­ми Центральной Аме­ри­ки (ЛЭП со­ору­же­на испанской ком­па­ни­ей «Endesa»). В пер­спек­тив­ных пла­нах раз­ви­тия от­рас­ли - пол­ный от­каз от ис­поль­зо­ва­ния уг­ле­во­до­ро­дов к 2021 году.

В об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности дей­ст­ву­ют три груп­пы про­из­водств. Наи­бо­лее важ­ную со­став­ля­ют пред­при­ятия, соз­дан­ные иностранными ин­ве­сто­ра­ми в пре­де­лах СЭЗ (св. 12, скон­цен­три­ро­ва­ны в основном в рай­оне Сан-Хо­се, Алаху­элы, Эре­дии; все­го 39 тыс. за­ня­тых, 2006 год). Пред­при­ятия, дей­ст­вую­щие вне ре­жи­ма СЭЗ, как пра­ви­ло, при­над­ле­жат национальному ча­ст­но­му ка­пи­та­лу, про­из­во­дят про­дук­цию на внеш­ний и внутренний ры­нок (в основном из­де­лия из ре­зи­ны, пла­ст­масс, ме­тал­ло­из­де­лия, а так­же про­дук­ция пи­ще­вой промышленности, де­ре­во­об­ра­бот­ки). В сфе­ре про­изводства и экс­пор­та тра­диционных то­ва­ров (ба­на­ны, ко­фе, са­хар-сы­рец) дей­ст­ву­ют пред­при­ятия с иностранным и национальным ча­ст­ным ка­пи­та­лом.

В пре­де­лах СЭЗ про­из­во­дит­ся 52,4% экс­порт­ной про­дук­ции (2007 год), в т. ч.: 90% элек­трон­ных из­де­лий; свыше 99% про­дук­ции медицинского на­зна­че­ния; около 79% юве­лир­ных из­де­лий; свыше 55% тек­сти­ля, обу­ви, ко­же­вен­ных из­де­лий; около 45% про­дук­ции пи­ще­вой промышленности; ок. 35% хи­мич. то­ва­ров. В 2006 году в про­изводстве вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ной элек­трон­ной про­дук­ции дей­ст­во­ва­ла 51 иностр. ком­па­ния (круп­ней­шая - «Intel»; про­изводство мик­ро­про­цес­со­ров и мик­ро­схем, а так­же ус­лу­ги по раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), в про­изводстве медицинского обо­ру­до­ва­ния - 22 ком­па­нии (фи­лиа­лы «Baxter Iterna­tio­nal Inc.» - про­изводство ап­па­ра­тов и рас­ход­ных ма­те­риа­лов для за­бо­ра кро­ви, её хра­не­ния, пе­ре­ли­ва­ния и др.; «Abbot Laboratories» - ла­бо­ра­тор­ное ди­аг­но­с­тич. обо­ру­до­ва­ние, био­хи­мические реа­ген­ты и др.; «Inamed» - различные ма­те­риа­лы для эс­те­тической ме­ди­ци­ны, в т. ч. им­план­тан­ты, и др.). Круп­ней­шие цен­тры про­изводства пла­ст­масс, ре­зи­но­тех­нических из­де­лий, удоб­ре­ний - Сан-Хо­се с при­го­ро­да­ми, Эре­дия, Пун­та­ре­нас.

На ба­зе собственных лес­ных ре­сур­сов (за­го­тов­ки ве­дут­ся главным образом на северных скло­нах хреб­тов Кор­диль­е­ра-де-Гуа­на­ка­сте, Центр. Кор­диль­е­ра и Кор­диль­е­ра-де-Та­ла­ман­ка) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся не­слож­ная об­ра­бот­ка дре­ве­си­ны (про­изводство фа­не­ры, дре­вес­но-стру­жеч­ных и дре­вес­но-во­лок­ни­стых плит, спи­чек, ме­бе­ли). Основные цен­тры - Сан-Хо­се, Ли­мон, Ке­са­да (пров. Алаху­эла) и Ли­бе­рия. Про­изводвство из­де­лий из кар­то­на (ори­ен­ти­ро­ва­но в основномна вы­пуск ко­ро­бок для упа­ков­ки ба­на­нов) - в Ли­мо­не, других го­ро­дах. Зна­чи­мая от­расль - це­мент­ная промышленность (ори­ен­ти­ро­ва­на на внутренний ры­нок). Круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли: «Hol­cim Costa Rica S. A.» (в струк­ту­ре швейц. «Holcim Ltd.»; 1,5 млн. т в 2005 году; за­вод в Кар­та­го) и «CEMEX Costa Rica S. A.» (под­раз­де­ле­ние мексиканского «CEMEX S. A. de S. V.»; 0,85 млн. т; пред­при­ятия в Сан-Хо­се и пров. Гуа­на­ка­сте). Лёг­кая промышленность пред­став­ле­на как тра­ди­ци­он­ны­ми (про­изводство тка­ней - хлоп­ча­то­бу­маж­ных, шёл­ко­вых, син­те­ти­че­ских, об­ра­бот­ка кож; пред­при­ятия, как пра­ви­ло, не­ве­ли­ки и при­над­ле­жат ме­ст­но­му ка­пи­та­лу), так и но­вы­ми от­рас­ля­ми (швей­ная, три­ко­таж­ная, обув­ная; б. ч. про­дук­ции про­из­во­дит­ся в пре­де­лах СЭЗ). Основные цен­тры - Сан-Хо­се, Кар­та­го и Алаху­эла (из­вес­тен как центр об­ра­бот­ки ко­жи). Пи­ще­вая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве фрук­то­вых со­ков, кон­цен­тра­тов и пю­ре, са­ха­ра-сыр­ца и тро­ст­ни­ко­во­го спир­та, паль­мо­во­го мас­ла, а так­же на пе­ре­ра­бот­ке ко­фе, ри­са, мо­ло­ка и мя­са. Про­изводство (тыс. т, 2006 год): рас­тительного мас­ла 175, ри­са шли­фо­ван­но­го 114,7, са­ха­ра 409. Большая часть пред­при­ятий мел­кие и сред­ние. Основные цен­тры - Сан-Хо­се с при­го­ро­да­ми, Эре­дия, Сан-Ра­мон, Ли­мон и Пун­та­ре­нас, Лас-Кань­яс, Ни­коя, Сан-Исид­ро (пров. Сан-Хо­се), Пу­эр­то-Ке­пос и Голь­фи­то (пров. Пун­та­ре­нас). Са­хар­ная промышленность наи­бо­лее раз­ви­та в про­вин­ци­ях Алаху­эла (Алаху­эла, Гре­сия, Ке­са­да) и Кар­та­го (Кар­та­го, Тур­ри­аль­ба).

Сель­ское хо­зяй­ст­во.

Раз­ви­тию мно­го­от­рас­ле­во­го сельско-хозяйственного про­изводства спо­соб­ст­ву­ют бла­го­при­ят­ные аг­рок­ли­ма­тические ре­сур­сы. Пло­щадь сельско-хозяйственных уго­дий 2,9 млн. га, в т. ч. лу­га и па­ст­би­ща 2,34 млн. га, паш­ня 0,23 млн. га, мно­го­лет­ние на­сажде­ния 0,33 млн. га; оро­ша­ет­ся около 110 тыс. га (2005 год). Ве­ду­щая от­расль - рас­те­ние­вод­ст­во (69,3% стои­мо­сти сельско-хозяйственной про­дук­ции, 2006 год). Тра­ди­ци­он­но Коста-Рика спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась на про­изводстве ко­фе, ба­на­нов, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, ка­као, хлоп­чат­ни­ка и та­ба­ка; с 1980-х годов ас­сор­ти­мент аг­рар­ной про­дук­ции экс­порт­но­го зна­че­ния зна­чи­тель­но рас­ши­рил­ся. В середине 2000-х годов ос­но­ву аг­рар­но­го экс­пор­та со­став­ля­ют ба­на­ны (около 35% об­щей стои­мо­сти аг­рар­но­го экс­пор­та, 2007 год), ана­на­сы (26%), ко­фе (13,6%), ды­ни (4,4%), цве­ты (4,3%); важ­ное зна­че­ние име­ют ман­го, то­ма­ты, лук, клуб­ни­ка, апель­си­ны, ко­ко­со­вые оре­хи и паль­мо­вое мас­ло.

Ба­на­ны (15% стои­мо­сти ва­ло­вой сельско-хозяйственной про­дук­ции; сбор св. 2 млн. т в 2007) выра­щи­ва­ют главным образом на низ­мен­но­стях ка­риб­ско­го (в основном де­серт­ные сор­та, пре­имущественно на экс­порт) и ти­хо­оке­ан­ско­го (рай­оны за­ли­вов Ко­ро­на­до и Голь­фо-Дуль­се; главным образом для внутреннего по­треб­ле­ния) по­бе­ре­жий. В 2007 году по объ­ё­му экс­пор­та ба­на­нов (около 1,9 млн. т) Коста-Рика за­ня­ла 3-е ме­сто в ми­ре по­сле Эк­ва­до­ра и Фи­лип­пин; основные по­ку­па­те­ли - США (50,4%) и стра­ны ЕС (49,1%, 2007 год); б. ч. экс­порт­ных по­ста­вок осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез порт Ли­мон. Ана­на­сы (12% стои­мо­сти сельско-хояйственной про­дук­ции; сбор 1,2 млн. т в 2006 году) куль­ти­ви­ру­ют главынм образом на низ­мен­но­стях ка­риб­ско­го по­бе­ре­жья. Ко­фе (10% стои­мо­сти сельско-хозяйственной про­дук­ции; 125,2 тыс. 60-ки­ло­грам­мо­вых меш­ков зе­лё­ных зё­рен в 2006 году), главынм образом сор­та «ара­би­ка», со­би­ра­ют пре­имущественно в мел­ких кре­сть­ян­ских хо­зяй­ст­вах (уча­ст­ки ме­нее 5 га име­ют св. 92% про­из­во­ди­те­лей). Основыная часть ра­бот осу­ще­ст­в­ля­ет­ся вруч­ную. Большая часть ко­фей­ных план­та­ций - на Центрльное пла­то (ок. 2/3 об­ще­го сбо­ра; в т. ч. 1/3 да­ёт пров. Сан-Хо­се), а так­же на скло­нах хреб­тов Кор­диль­е­ра-де-Гуа­на­ка­сте и Кор­диль­е­ра-де-Та­ла­ман­ка. Зна­чительная часть ко­фе пе­ре­ра­ба­ты­ва­ет­ся внут­ри стра­ны; в 2007 году экс­пор­ти­ро­ва­но 97,6 тыс. 60-ки­ло­грам­мо­вых меш­ков. Са­хар­ный тро­ст­ник (ок. 4 млн. т зе­лё­ной мас­сы в 2006 году) вы­ра­щива­ют на Центральный пла­то и на низ­мен­ностях во­круг залива Ни­коя. Основыной рай­он про­изводства (сбор, тыс. т в 2006 году) дынь (291), ар­бу­зов (46,6), клуб­ни­ки (1,9), цве­тов (объ­ём экс­порт­ных по­ста­вок 11,6 тыс. т, главным образом ири­сы, хри­зан­те­мы, кал­лы, ро­зы, гер­бе­ры), ово­щей (в т. ч. лук 53,4, то­ма­ты 42,4), хлоп­чат­ни­ка и та­ба­ка - Центральный пла­то, апель­си­нов (382,7), па­пайи (31,1), ман­го, ка­као, ко­ко­со­вых оре­хов (8,0), аба­ки и си­за­ля - низ­мен­но­сти ка­риб­ско­го по­бе­ре­жья. На обес­пе­че­ние внутренних по­треб­но­стей ори­ен­ти­ро­ва­но про­изводство ри­са (214,3 тыс. т в 2006 году), ку­ку­ру­зы (13,1), фа­со­ли (10,4), сор­го. Главные рай­оны воз­де­лы­ва­ния ри­са и ку­ку­ру­зы - низ­мен­но­сти ка­риб­ско­го по­бе­режья и бас­сейн р. Сан-Ху­ан, фа­со­ли и сор­го - по­бе­ре­жье Ти­хо­го океа­на.

Тра­ди­ци­он­но главная от­расль жи­вот­но­вод­ст­ва - ско­то­вод­ст­во; бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся пти­це­вод­ст­во, сви­но­вод­ст­во име­ет мень­шее зна­че­ние. Круп­ный ро­га­тый скот раз­во­дят главынм образом на южных скло­нах хреб­тов Кор­диль­е­ра-де-Гуа­на­ка­сте, Центральная Кор­диль­е­ра и Кор­диль­е­ра-де-Та­ла­ман­ка, а так­же на Центральное пла­то. Круп­ней­ший рай­он то­вар­но­го ско­то­вод­ст­ва - пров. Гуа­на­ка­сте (пре­об­ла­да­ют круп­ные ско­то­водческого хо­зяй­ст­ва - ран­чо). Про­изводство (тыс. т, 2006 год): го­вя­ди­ны ок. 76 (часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся), мя­са пти­цы ок. 91, сви­ни­ны ок. 41, ко­ровь­е­го мо­ло­ка ок. 850.

Основыне по­ку­па­те­ли аг­рар­ной про­дук­ции - США (42,5% стои­мо­сти), стра­ны ЕС (около 32%, в т. ч. Ни­дер­лан­ды около 9%, Гер­ма­ния 5,2%, Бель­гия 4,3%, Ве­ли­ко­бри­та­ния 3,8%, Ита­лия) и Центральной Аме­ри­ки (около 15%, в т. ч. Ни­ка­ра­гуа 4,1%, Гва­те­ма­ла 4%, Гон­ду­рас, Саль­ва­дор, Па­на­ма).

Сфе­ра ус­луг.

Од­на из ве­ду­щих от­рас­лей - иностраный ту­ризм, ак­тив­но раз­ви­ваю­щий­ся с начала 1990-х годов. В 2005 году стра­ну по­се­ти­ли 1,7 млн. человек (785 тыс. человек в 1995 году); до­хо­ды от ту­риз­ма со­ста­ви­ли св. 1,6 млрд. долл. (со­пос­та­ви­мо с по­сту­п­ле­ния­ми от экс­пор­та про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва; 660 млн. в 1995 году). Уро­вень об­слу­жи­ва­ния пу­те­ше­ст­вен­ни­ков и ту­ри­стов в Коста-Рике - один из са­мых вы­со­ких в Латинской Аме­ри­ке. Важ­ней­шее зна­че­ние при­да­ёт­ся раз­ви­тию эко­ту­риз­ма (зна­чительную роль в соз­да­нии при­вле­ка­тель­но­го «эко­ло­гического имид­жа» стра­ны сыг­ра­ли ме­ж­ду­народные на­учные ор­га­ни­за­ции: Организация тро­пических ис­сле­до­ва­ний и Центр био­раз­но­об­ра­зия). Сло­жив­шая­ся ту­ри­стическая ин­фра­струк­ту­ра (пре­об­ла­да­ют не­боль­шие гос­ти­ни­цы) эф­фек­тив­но при­спо­соб­ле­на для об­слу­жи­ва­ния эко­ло­гических ту­ри­стов. По оцен­кам, от 30 до 60% ту­ри­стов по­се­ща­ют хо­тя бы один национальный парк или при­род­ный ре­зер­ват. С начала 2000-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся аг­ро­ту­ризм.

Кота-Рика рас­по­ла­га­ет луч­шей в стра­нах Центральной Аме­ри­ки сис­те­мой свя­зи. В 2006 году на­счи­ты­ва­лось 1,351 млн. ста­цио­нар­ных те­ле­фон­ных або­нен­тов и 1,444 млн. - мо­биль­ных. Чис­ло поль­зо­ва­те­лей Ин­тер­не­та - 1,214 млн. человек (28,9% об­щей чис­лен­но­сти на­се­ле­ния). Связь осу­ще­ст­в­ля­ет­ся государственных ком­па­ни­ей RACSA (вхо­дит в груп­пу ICE).

Транс­порт.

Основынй вид транс­пор­та - ав­то­мо­биль­ный; осо­бен­но ве­ли­ко его зна­че­ние в пе­ре­воз­ках пас­са­жи­ров. Об­щая дли­на ав­то­до­рог 35,3 тыс. км, из них с твёр­дым по­кры­ти­ем 8,62 тыс. км (2004 год). На­счи­ты­ва­ет­ся около 1,5 млн. ав­то­транс­порт­ных средств (2005 год). Основная ав­то­ма­ги­ст­раль - уча­сток Пан­аме­ри­кан­ско­го шос­се, про­хо­дя­щий с се­ве­ра на юг. В гру­зо­пе­ре­воз­ках зна­чительную роль иг­ра­ет железнодорожный транс­порт. Об­щая про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог около 700 км (2007 год), из них 278 км на­хо­дят­ся в гос. соб­ст­вен­но­сти (элек­три­фи­ци­ро­ва­ны; управ­ля­ют­ся государственной ком­па­ни­ей «Ferrocarriles de Costa Rica», FECOFER), ос­таль­ные при­над­ле­жат ме­ст­ным или иностранным ком­па­ни­ям - вла­дель­цам план­та­ций сельско-хозяйственных куль­тур (име­ют раз­ную ши­ри­ну ко­леи, как пра­ви­ло, не элек­три­фи­ци­ро­ва­ны). Же­лез­ные до­ро­ги стра­ны не свя­за­ны в еди­ную сеть. Главыная ма­ги­ст­раль со­еди­ня­ет по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го м. и Ти­хо­го ок. Дли­на неф­те­про­дук­то­про­во­да (Ли­мон - Си­кир­рес - Тур­ри­аль­ба - Эль-Аль­то - Эль-Га­ри­та - Ба­ран­ка) 242 км. Большая часть внеш­не­тор­го­вых морских пе­ре­во­зок осу­ще­ст­в­ля­ет при­над­ле­жа­щее Коста-Рике од­но суд­но (ком­би­ни­ро­ван­ное гру­зо-пас­са­жир­ское; 1,1 тыс. рег. бр.-т, или 255 т дед­вей­та). В первой половине XX века под фла­гом Коста-Рики хо­ди­ло мно­го иностранных су­дов; с 1958 года ре­ги­ст­ра­ция но­вых су­дов за­пре­ще­на, ны­не все ста­рые су­да спи­са­ны. Главный порт на ка­риб­ском по­бе­ре­жье - Ли­мон (осу­ще­ст­в­ля­ет около 90% внеш­не­тор­го­вых гру­зо­пе­ре­во­зок), на ти­хо­оке­ан­ском - Каль­де­ра. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты: в Сан-Хо­се (Ху­ан Сан­та­ма­рия, близ Алаху­элы; 3,2 млн. пас­са­жи­ров, 2005 год) и в Ли­бе­рии (Да­ни­эль Оду­бер).

Внеш­няя тор­гов­ля.

Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 9343 млн. долл., им­пор­та - 12954,7 млн. долл. (2007 год). Около 78% экс­пор­та - го­то­вые промышленные из­де­лия (в т. ч. свыше 50% - элек­трон­ная тех­ни­ка, около 13% - про­дук­ция медицинского на­зна­че­ния), 22% экс­пор­та - аг­рар­ная про­дук­ция. Большая часть экс­пор­та на­прав­ля­ет­ся в США (41% стои­мо­сти, 2007 год), в го­су­дар­ст­ва Центральной Аме­ри­ки и Ка­риб­ско­го бас­сей­на (21%), Азии (21%, в т. ч. в Ки­тай около 12%), стра­ны ЕС (17%, в т. ч. в Ни­дер­лан­ды свыше 12%, Ве­ли­ко­бри­та­нию свыше 6%). Коста-Рика им­пор­ти­ру­ет элек­трон­ные уз­лы и ком­по­нен­ты, нефть и неф­те­про­дук­ты, ме­тал­ло­из­де­лия, упа­ко­воч­ные ма­те­риа­лы (бу­ма­гу, кар­тон), отдельные ви­ды про­до­воль­ст­вия (в т. ч. зер­но­вые - ку­ку­ру­зу, пше­ни­цу, бо­бо­вые - фа­соль, сою, про­дук­цию жи­вот­но­вод­ст­ва) и мн. др. Основные по­став­щи­ки - США (41,2% стои­мо­сти, 2006 год), Ве­не­су­эла (5,4%), Мек­си­ка (5,2%), Ир­лан­дия (5%), Япо­ния (4,9%), Бра­зи­лия (4,3%), Ки­тай (4,1%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Ре­гу­ляр­ных воо­руженных сил Коста-Рика не име­ет, ар­мия рас­пу­ще­на в 1948 году, соз­да­ние её в мир­ное вре­мя за­пре­ще­но Кон­сти­ту­ци­ей. Для обес­пе­че­ния обо­ро­ны стра­ны и под­дер­жа­ния внутреннего по­ряд­ка име­ют­ся вое­ни­зированного фор­ми­ро­ва­ния (9,4 тыс. человек; 2007 год): гражданская гвар­дия (4,5 тыс. человек), по­гра­нич­ная по­ли­ция (2,5 тыс. человек), морская ох­ра­на (400 человек; 10 пат­руль­ных ка­те­ров) и по­ли­ция (2 тыс. человек). Го­довой бюд­жет на обо­ро­ну и под­дер­жание внутренего по­ряд­ка со­став­ля­ет 132 млн. долл. (2007 год). На воо­ру­же­нии - ору­жие и во­енная тех­ника американского про­изводства, в основном ус­та­рев­ших об­раз­цов. Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы 1,1 млн. человек, в т. ч. год­ных к во­енной служ­бе около 710 тыс. человек.

Здра­во­охра­не­ние

В Коста-Рике на 100 тыс. жителей при­хо­дит­ся 200 вра­чей, 153 ли­ца среднего медицинского пер­со­на­ла, 65 сто­ма­то­ло­гов (2005 год); 13 боль­нич­ных ко­ек на 10 тыс. жителей (2006 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 7,1% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 75%, ча­ст­ный сек­тор - 25%) (2006 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют Се­мей­ный ко­декс (1978 год), Пра­во­вой ко­декс де­тей и под­ро­ст­ков (1998 год); за­ко­ны о пра­во­вой ре­ги­ст­ра­ции ле­кар­ст­вен­ных средств (1980 год), о здо­ро­вье и сек­су­аль­ных и ре­про­дуктив­ных пра­вах гра­ж­дан (1999 год), об ин­тег­ри­ро­ван­ной мед. по­мо­щи (2001 год), о Министерстве здра­во­охра­не­ния (2003 год), о национальной сис­те­ме на­блю­де­ния за здо­ровь­ем на­се­ле­ния (2003 год), о Национальном со­ве­те по ох­ра­не здо­ро­вья ко­рен­но­го на­се­ле­ния (2006 год), об управ­ле­нии, ор­га­ни­за­ции и функ­цио­ни­ро­ва­нии национальной сис­те­мы здра­во­ох­ра­не­ния (2004, 2006 годы), о пра­вах и обя­зан­но­стях лиц, поль­зую­щих­ся го­су­дар­ст­вен­ны­ми и ча­ст­ны­ми служ­ба­ми медицинской по­мо­щи (2002, 2006 годы). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния со­сто­ит из го­су­дар­ст­вен­но­го и ча­ст­но­го сек­то­ров. Медицинская по­мощь ока­зы­ва­ют 4014 ам­бу­ла­тор­ных уч­ре­ж­де­ний (2006 год), госудрственная сеть из 29 боль­ниц и св. 250 кли­ник с пе­ре­до­вы­ми медицинскими тех­но­ло­гия­ми. Вве­де­но все­об­щее медицинское стра­хо­ва­ние, га­ран­ти­ро­ва­ны ка­че­ст­во и до­ступ­ность медицинской по­мо­щи. Дей­ст­ву­ет Национальный институт стра­хо­ва­ния (не­сча­ст­ные слу­чаи на ра­бо­чем мес­те и транс­пор­те). Государственные медицинские уч­ре­ж­де­ния фи­нан­си­ру­ют­ся из бюд­же­та, стра­хо­ва­ние осу­ще­ст­в­ля­ет­ся за счёт сме­шан­ных взно­сов ра­бо­то­да­те­лей и государства. Основные при­чи­ны смер­ти взрос­ло­го на­се­ле­ния: ише­мическая бо­лезнь серд­ца, со­су­ди­стые за­бо­ле­ва­ния го­лов­но­го моз­га, СПИД, транс­порт­ный трав­ма­тизм. При­мор­ские кли­ма­тические ку­рор­ты Алаху­эла, Пун­та­ре­нас и др.

Спорт

Олим­пий­ский комитет Коста-Рики ос­но­ван в 1953 году и при­знан МОК в 1954 году. Спорт­сме­ны Коста-Рики вы­сту­па­ли на Олим­пий­ских иг­рах в 1936 году (Бер­лин) и с 1964 года (То­кио): за­воё­ва­ны 1 зо­ло­тая, 1 се­реб­ря­ная и 2 брон­зо­вые ме­да­ли. Пер­вую олим­пий­скую на­гра­ду в ис­то­рии стра­ны вы­иг­ра­ла С. Полл на Олим­пий­ских иг­рах в Се­уле (1988 год), став се­реб­ря­ным при­зё­ром в пла­ва­нии на 200 м воль­ным сти­лем. Её млад­шая се­ст­ра К. Полл ста­ла об­лада­тель­ни­цей трёх олим­пий­ских на­град, вы­иг­рав зо­ло­тую ме­даль в Ат­лан­те (1996 год) в пла­ва­нии на дис­тан­ции 200 м воль­ным сти­лем и 2 брон­зо­вые ме­да­ли в Сид­нее (2000 год) - на дис­тан­ци­ях 200 м и 400 м воль­ным сти­лем; при­зна­на луч­шей спорт­смен­кой Латинской Аме­ри­ки (1995-1997 годы) и Коста-Рики (1993-2000 годы). В «Бе­лых олим­пиа­дах» спорт­сме­ны Коста-Рики уча­ст­вова­ли в 1980-1992 годы, в 2002 и 2006 годы; лыж­ник А. Кинч уча­ст­во­вал в пя­ти Олим­пий­ских зим­них иг­рах.

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ный вид спор­та - фут­бол. Национальная фе­де­ра­ция фут­бо­ла ос­нова­на в 1927 году. Сбор­ная ко­ман­да Коста-Рики по фут­бо­лу - 10-крат­ный по­бе­ди­тель (в 1941-1989 годы) чем­пио­на­та КОНКАКАФ (Фут­боль­ная кон­фе­де­ра­ция стран Северной и Центральной Аме­ри­ки); три­ж­ды уча­ст­во­ва­ла в фи­наль­ной час­ти чем­пио­на­тов ми­ра (1990, 2002, 2006 годы), наи­луч­ший ре­зуль­тат - вы­ход в 1/8 фи­на­ла в 1990 году. Из­вест­ные фут­бо­ли­сты Коста-Рики: Л. Ко­не­хо, Э. Мед­форд, Л. Ма­рин, Р. Фон­се­ка, У. Паркс. Сре­ди других по­пу­ляр­ных ви­дов спор­та - лёг­кая ат­ле­ти­ка, ве­ло­си­пед­ный (ма­ун­тин­байк), бокс, бо­улинг, ав­то­гон­ки, ка­ра­те, дай­винг, сёр­финг, гольф. Тра­диционные со­стя­за­ния: де­кабрь­ская ве­ло­гон­ка «Ву­эль­та Кос­та-Ри­ка»; ав­то­рал­ли «Три ча­са по Кос­та-Ри­ке»; тур­нир по бо­улин­гу, ко­то­рый с 1978 гоа про­во­дит­ся в День Ко­лум­ба (12 октября); тур­ни­ры по голь­фу; с 1970 года в ян­ва­ре про­во­дит­ся тен­нис­ный юно­ше­ский тур­нир «Ко­фей­ный ку­бок». Национальная муж­ская сбор­ная Коста-Рики по тен­ни­су при­ни­ма­ет уча­стие в ро­зы­гры­ше Куб­ка Дэ­ви­са (с 1990 года), жен­ская - в Куб­ке Фе­де­ра­ции (с 1992 года). Муж­ская сбор­ная ко­ман­да по шах­ма­там пе­рио­ди­че­ски уча­ст­ву­ет во Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах (с 1968 года, Лу­га­но).

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­кии куль­ту­ры

Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет (2008 год): до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей 4-5 лет, обя­за­тель­ное бес­плат­ное об­щее ба­зо­вое (6-лет­нее на­чаль­ное и 5-лет­нее сред­нее) об­ра­зо­ва­ние; выс­шее об­ра­зо­ва­ние. В 2006 году в стра­не дей­ст­во­ва­ли 158 до­школь­ных уч­ре­ж­де­ний, 491 - на­чаль­ная и 436 сред­них школ (все­го обу­ча­ют­ся св. 4,4 тыс. де­тей). Гра­мот­ность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ла 96,3% (2007 год). В сис­те­му выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния вхо­дят (2008 год) государственные ву­зы: Университет Кос­та-Ри­ки (1843 год, ре­ор­га­ни­зо­ван в 1940 году); Университет дис­тан­ци­он­но­го об­ра­зо­вания (1977 год) - оба в Сан-Хо­се; Национальный университет (1973 год) в Эре­дия; Тех­но­ло­гический иниверситет (1971 год) в Кар­та­го. На­учные уч­ре­ж­де­ния, круп­ные не­го­су­дарственные уни­вер­си­те­ты, главные биб­лио­те­ки и му­зеи на­хо­дят­ся в Сан-Хо­се. Дей­ст­ву­ют так­же Университет зем­ли в Ли­мо­не, Латинский университет в Сан-Пед­ро, Центрально-американский университет государственного управ­ле­ния в Алаху­эле и др. Выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем ох­ва­че­но св. 110 тыс. человек (2007 год).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Круп­ней­шие еже­днев­ные га­зе­ты: «La Nación» (с 1946 года), «La República» (с 1950 года), «La Prensa Libre» (с 1889 года), «Diario Extra» (с 1978 года), «Al Día» (все - г. Сан-Хо­се); «Tico Times» (с 1956 года, Сан-Хо­се) и др. Ве­ду­щие ра­дио­стан­ции: «Radio Mo­numental», «Radio Reloj», «Radio Co­lumbia», «Radio 16», «Punto 5». Те­ле­ви­де­ние с 1960 года. Экс­плуа­ти­ру­ют­ся 20 те­ле­ви­зи­он­ных стан­ций (43 ретранс­ля­то­ра). Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют государственная ком­па­ния «Sistema Nacional de Radio y Televisi ́on Cultural» (SINART; ос­но­ва­на в 1977 году) и не­за­ви­си­мая те­ле­визи­он­ная стан­ция «Teletica» (ос­но­ва­на в 1958 году).

Ли­те­ра­ту­ра

Литература Коста-Рики раз­ви­ва­ет­ся на испанский язык. Сло­вес­ность ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да пред­став­ле­на не­мно­ги­ми име­на­ми; наи­бо­лее зна­чительный по­эт - Д. Хи­ме­нес (сборник «Стро­фы», 1574 год). Про­све­ти­тель­ская тра­ди­ция в конце XVIII - первой половины XIX веков на­шла вы­ра­же­ние в твор­че­ст­ве Х.А. де Льен­до-и-Гой­ко­эчеа, Ф. дель Кас­ти­льо, Р.Ф. Осе­хо, Х. Во­лио и др. Во второй половине XIX века из­вест­ность по­лу­чи­ла пуб­ли­ци­сти­ка и по­эзия П. Ви­ке­са. Твор­че­ст­во М. Ар­гу­э­льо Мо­ры (сборник рас­ска­зов «Жи­во­пис­ная Кос­та-Ри­ка», 1899 год) оз­на­ме­но­ва­ло на­ча­ло кос­тум­бриз­ма, офор­мив­ше­го­ся в про­зе Х. Гар­сии Мон­хе (ро­ман «Си­рот­ка», 1900 год, и др.), М. Гон­са­ле­са Се­ле­до­на (сборники но­велл «Осо­бен­ная», 1910 год, «Рас­ска­зы», 1947 год, и др.), К. Га­хи­ни (ро­ман «Боль­ное де­ре­во», 1918 год, и др.), М. де Хе­су­са Хи­ме­не­са, К. Гон­са­ле­са Ру­ка­ва­до и др. Кос­тум­бри­ст­ские тра­ди­ции ощу­ти­мы в дра­ма­тур­гии К.Д. Уре­ньи. По­эзия конца XIX - начала XX веков по пре­имуще­ст­ву но­си­ла бы­то­пи­са­тель­ный ха­рак­тер (А.Х. Эче­вер­рия, Л. Ча­вар­рия и др.). С начала XX века в по­эзии ут­вер­дил­ся мо­дер­низм, наи­бо­лее яр­ко пред­став­лен­ный твор­че­ст­вом Р. Бре­не­са Ме­се­на (по­этические сборники «В ти­ши­не», 1907 год, «Пас­то­ра­ли и гиа­цин­ты», 1917 год, «Бо­ги воз­вра­ща­ют­ся», 1928 год, и др.). Мо­дер­ни­ст­ские тен­ден­ции об­на­ру­жи­ва­ют­ся в сти­хо­тво­ре­ни­ях Р. Кар­до­ны, Х. Мар­че­ны (по­этические сборники «Кры­лья в бе­ге», 1941 год, и др.), а так­же в про­зе М. Хи­ме­не­са и ран­не­го Х. Ма­ри­на Кань­я­са. Реа­лизм во­пло­тил­ся в про­зе Ма­ри­на Кань­я­са (ро­ма­ны «Сталь­ные слё­зы», 1929 год, «Зе­лё­ный ад», 1935 год, и др.), Кар­мен Ли­ры, К.Л. Фаль­я­са (ро­ма­ны «Ма­ми­та Юнай», 1941 год, рус. пер. 1952 год; «Мар­кос Ра­ми­рес», 1952 год, рус. пер. 1958 год, и др.) и др. Наи­бо­лее круп­ные пред­ста­ви­те­ли со­ци­аль­но-поч­вен­ни­чес­кой по­эзии середины XX века - Х.М. Се­ледон, Ф. Ами­гет­ти, Э. Хен­кинс Доб­лес (сборник «Стра­даю­щая зем­ля», 1951 год), Г. Доб­лес (сборник «Глу­бо­кие кор­ни», 1956 год), А. Ча­се (сборники «Кни­га о мо­ей ро­ди­не», 1976 год, «Зем­ля под но­га­ми», 1978 год, и др.). Стрем­ле­ние к пси­хо­ло­гическому ана­ли­зу от­ли­ча­ет ли­ри­ку А. Мон­те­ро Ве­ги (сборники «Ве­чер­ний час», 1950 год, «Мои три крас­ные ро­зы», 1955 год, и др.), А. Кар­до­ны Пе­ньи (сборники «Ты - это мир», 1944 год, «Пер­вый рай», 1955 год, и др.), Х. Деб­ра­во (сборники «Мы - лю­ди», 1966 год, «Вер­ши­ны», 1972 год), а так­же про­зу Ф. Ами­гет­ти (ав­то­био­гра­фич. ро­ма­ны «Фран­си­ско в Гар­ле­ме», 1947 год, «Фран­си­ско в Кос­та-Ри­ке», 1966 год, и др.), Ф. Доб­ле­са, А. Ча­се (ро­ман «Две­ри но­чи», 1974 год, и др.), Х. Гуть­ер­ре­са (ро­ма­ны «Ум­рём, Фе­де­ри­ко?..», 1973 год, «Ты пом­нишь, брат?», 1978 год, и др.). Наи­бо­лее из­вест­ные по­эты и про­заи­ки конца XX - начала XXI веков - И.Ф. Азо­фей­фа, Л. Пи­ка­до, К. На­ра­ньо, Р. Со­то и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

Индейские культуры на тер­ри­то­рии Коста-Рики взаи­мо­дей­ст­во­ва­ли с куль­ту­ра­ми на­ро­дов, на­се­ляю­щих тер­ри­то­рии совр. Мек­си­ки, Па­на­мы и Ко­лум­бии (ка­мен­ные ал­та­ри с рель­е­фа­ми, го­ло­вы и фи­гу­ры лю­дей и жи­вот­ных, зер­но­тёр­ки со скульп­тур­ным де­ко­ром; ке­ра­мические по­ли­хром­ные и фи­гур­ные со­су­ды; фи­гур­ные под­вес­ки из спла­ва зо­ло­та с ме­дью). Прак­ти­че­ски все по­строй­ки на­ча­ла ко­ло­ни­аль­но­го пе­рио­да (XVI-XVII века) в Коста-Рики унич­то­же­ны час­ты­ми зем­ле­тря­се­ния­ми. К са­мым ран­ним из со­хра­нив­ших­ся от­но­сит­ся руи­ни­ро­ван­ная церковь Бо­го­ма­те­ри в Ухар­ра­се (конец XVII века), фа­сад ко­то­рой де­мон­ст­ри­ру­ет мексиканского и гва­те­маль­ское влия­ния. Цер­ковь фран­ци­скан­ско­го мон. Сан-Хо­се в Оро­си (1766 год) - при­зе­ми­стая по­строй­ка, про­стая по фор­мам, с отдельными де­та­ля­ми в ду­хе ба­рок­ко. Ба­зи­ли­ка Ла-Им­ма­ку­ла­да-Кон­сеп­сь­он в Эре­дии (1797-1804 годы) со­че­та­ет эле­мен­ты ба­рок­ко и ран­не­го клас­си­циз­ма; её баш­ни иг­ра­ют роль контр­фор­сов. Цер­ковь Гва­да­лу­пе в Кар­та­го (1810 годы) - позд­ний при­мер по­строй­ки в сти­ле му­де­хар.

Воз­ник­шие в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од в Коста-Рике го­ро­да (Сан-Хо­се и др.) ти­пич­ны для гра­до­строи­тель­ст­ва Латинской Аме­ри­ки: пря­мо­уголь­ная сет­ка улиц, низ­кие до­ма с внутренними дво­ри­ка­ми, ок­ра­шен­ные в свет­лые то­на, ан­самб­ли центральных пло­ща­дей с об­щественными зда­ния­ми. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од сво­ей ху­дожественной шко­лы в Коста-Рике не су­ще­ст­во­ва­ло, в XVI-XVIII века про­из­ве­де­ния искусства вво­зи­лись из Гва­те­ма­лы, Мек­си­ки, Эк­ва­до­ра. Во второй половине XIX века в Коста-Рике по­яв­ля­ют­ся ме­ст­ные мас­те­ра: скульп­тор Ф. Гуть­ер­рес, ра­бо­тав­ший в кам­не, Х. Мо­ра Гон­са­лес, соз­да­вав­ший порт­ре­ты и скульп­ту­ры из рас­кра­шен­но­го де­ре­ва, жи­во­пи­сец Э. Эчан­ди Мон­те­ро.

По­сле про­воз­гла­ше­ния не­за­ви­си­мо­сти в Коста-Рике по­яв­ля­ют­ся по­строй­ки в ду­хе клас­си­циз­ма (Национальный дво­рец, 1851-1856 годы, арх. Ф. Курт­це; ка­фед­раль­ный со­бор, 1871-1878 годы, арх. Х. Кир­се Филь­ге­ра; оба - в Сан-Хо­се). В ис­то­ри­че­ских сти­лях ра­бо­тал арх. Л. Хи­ме­нес Бон­не­филл [Национальный те­атр в фор­мах не­о­ба­рок­ко (1897 год) и нео­го­тическая церковь Ла-Мер­сед (1903-1905 годы) в Сан-Хо­се]. Л. Льяч Лого­сте­ра воз­вёл ба­зи­ли­ку Бо­го­ма­те­ри ан­ге­лов в Кар­та­го (1912 год) в рус­ле эк­лек­тиз­ма. Германский арх. П. Эрен­берг Бринк­манн при­нёс в ар­хи­тек­ту­ру Коста-Рики прин­ци­пы «со­вре­мен­но­го дви­же­ния» (дом Г. Ку­бе­ро, 1933 год) и ар де­ко (ки­но­те­атр «Ки­но па­лас», 1935 год); к его ра­бо­там так­же от­но­сит­ся офис­ное зда­ние «Шиф­тер» в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле (1954 год; все - в Сан-Хо­се). К ве­ду­щим ар­хи­тек­то­рам Коста-Рики ру­бе­жа XX-XXI веков при­над­ле­жит Б. Ста­ньо, в сво­их ра­бо­тах со­че­таю­щий идеи по­стмо­дер­низ­ма и ор­га­нической ар­хи­тек­ту­ры с вни­ма­ни­ем к эко­ло­гическим про­бле­мам и кли­ма­тическим ус­ло­ви­ям тро­пи­ков (Ху­дожественный центр Гум­больд­та, 1999 год, Сан-Хо­се; зда­ние ком­па­нии «Holcim», 2003-2004 годы, Алаху­эла). Вил­лу Ка­са-Ки­ке (2007 год, Кауи­те; арх. Дж. Ботс­форд) в сти­ли­сти­ке не­омо­дер­низ­ма от­ли­ча­ет тес­ная связь с при­род­ным ок­ру­же­ни­ем.

Изо­бра­зительное искусство ак­тив­но раз­ви­ва­лось с конца XIX века. В 1897 году от­кры­та АХ (ны­не факультет изящ­ных ис­кусств Университета Кос­та-Ри­ки), в 1928 гоу фор­ми­ру­ет­ся общество «Кру­жок дру­зей ис­кусств». Сре­ди мас­те­ров XX века - жи­во­пи­сец и скульп­тор М. Хи­ме­нес, скульп­тор Ф. Сунь­и­га, гра­фик Ф. Ами­гет­ти; их ра­бо­ты со­че­та­ют тра­ди­ции реа­лиз­ма с эле­мен­та­ми экс­прес­сио­низ­ма и под­ра­жа­ни­ем па­мят­ни­кам иск-ва до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки. М. де ла Крус Гон­са­лес соз­да­вал по­лот­на в ду­хе гео­мет­рической аб­ст­рак­ции; Р. Фер­нан­дес при­над­ле­жал к на­прав­ле­нию сюр­реа­лиз­ма.

Народные ре­мёс­ла, со­че­таю­щие ин­дей­ские и испанской ху­дожественной тра­ди­ции, пред­став­ле­ны гон­чар­ст­вом, тка­че­ст­вом, пле­те­ни­ем, а так­же резь­бой и рос­пи­сью де­ревяных по­во­зок.

Му­зы­ка

Музыкальная куль­ту­ра пред­став­ле­на тра­ди­ция­ми ин­дей­ско­го, аф­ро­ка­риб­ско­го и бе­ло­го на­се­ле­ния. Ин­дей­ская му­зы­ка вос­ходит к ци­ви­ли­за­ци­ям майя и ац­те­ков; эле­мен­ты об­ря­до­вой куль­ту­ры со­хра­ни­лись в музыкальных тра­ди­ци­ях на­ро­дов чиб­ча: у гуа­ту­со, гуа­и­ми, тер­ра­ба, та­ла­ман­ка, бо­ру­ка. Му­зы­ка вы­пол­ня­ет важ­ную роль в тра­диционных дейст­вах: по­свя­щён­ном ко­ло­ни­за­ции ин­дей­цев ис­пан­ца­ми (у бо­ру­ка), Ко­ровь­ем празд­ни­ке (у тер­ра­ба). Кре­оль­ская му­зы­ка рас­про­стра­не­на по­все­ме­ст­но, главным образом в цен­тре стра­ны; зву­чит на государственных празд­ни­ках в ис­пол­не­нии во­енных ор­ке­ст­ров, на пред­став­ле­ни­ях сар­су­эл, яр­мар­ках, мас­ка­ра­дах; со­про­во­ж­да­ет ре­лиг. жизнь ка­то­ли­ков (в празд­но­ва­нии Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва при­ни­ма­ют уча­стие во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли с ги­та­ра­ми, скрип­ка­ми, ак­кор­де­о­на­ми, ба­ра­ба­на­ми, буб­на­ми и др.). Зна­чительная часть за­пи­сей кре­оль­ской му­зы­ки сде­ла­на в XX веке фольк­ло­ри­стом Э. Прие­то; её по­пу­ля­ри­за­ции спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность ком­по­зи­то­ра и ис­пол­ни­те­ля Л. Са­ла­са­ра. В об­ря­до­вой прак­ти­ке про­тес­тант­ской церк­ви и рас­про­стра­нён­но­го в стра­не ба­ха­из­ма, а так­же в тра­диционных кар­на­ва­лах боль­шое зна­че­ние име­ют аф­ро­ка­риб­ские тра­ди­ции.

Ака­де­мическая му­зы­ка ев­ропейской тра­ди­ции раз­ви­ва­ет­ся с XIX века. В 1845 году му­зы­кант из Гва­те­ма­лы Х. Мар­ти­нес ор­га­ни­зо­вал пер­вый в Сан-Хо­се ду­хо­вой ор­кестр. Ор­ке­ст­ро­вую тан­це­валь­ную му­зы­ку в то вре­мя пи­са­ли М.М. Гуть­ер­рес (так­же ав­тор Нац. гим­на, 1852 год) и Р.Ч. Тор­рес. Пер­вый в стра­не сим­фо­нический ор­кестр был соз­дан в 1926 году (вско­ре рас­пу­щен). В 1940 году при под­держ­ке итал. скри­па­ча и ди­ри­жё­ра Х. Ма­риа­ни ор­га­ни­зо­ван Национальный сим­фо­нический ор­кестр Коста-Рики, в 1965 году ос­но­ван Сим­фо­нический ор­кестр в г. Эре­дия (ди­ри­жёр Г. Аль­ва­ра­до). С 1850 года осу­ще­ст­в­ля­лись опер­ные по­ста­нов­ки, в 1897 году по­ст­ро­ен Национальный опер­ный те­атр. В конце XIX века от­кры­лись специальные учеб­ные за­ве­де­ния - Национальная шко­ла му­зы­ки (ра­бо­та­ла в 1890-1894 годы) и Музыкальная шко­ла Св. Се­си­лии (1894-1956 годы), где пре­по­да­ва­ли вы­пу­ск­ни­ки Брюс­сель­ской консерватории, ком­по­зи­то­ры А. Ма­ча­до, Х. Фон­те­ка (со­чи­нял под влия­ни­ем им­прес­сио­ни­стов, ав­тор цер­ков­ной и сим­фо­нической му­зы­ки, опе­ретт), А. Мо­не­стель (ис­пы­тал влия­ние Р. Ваг­не­ра, ав­тор 14 месс, цик­ла из 5 кан­тат о жиз­ни Хри­ста). В 1942 году под руководством Г. Аги­ла­ра ос­но­ва­на Национальная консерватория (с 1944 года в со­ста­ве Университета Кос­та-Ри­ки), музыкальные фа­куль­те­ты есть в Национальном университете в Эре­дии, ча­ст­ном Ав­то­ном­ном университете Центральной Аме­ри­ки. Сре­ди ком­по­зи­то­ров XX века: Х. Ма­та (опе­рет­ты, сар­су­элы), А. Пра­до (сар­су­элы, опе­ра «Ма­рия», 1976 год), Р. Ул­лоа и Р. Санц (национальной опе­ры, ор­ке­ст­ро­вая му­зы­ка), Б. Гуть­еррес (со­чи­не­ния в нео­ро­ман­тическом сти­ле), Б. Фло­рес (аван­гар­ди­ст­ские опу­сы); пред­ста­ви­те­ли млад­ше­го по­ко­ле­ния М. Аль­фа­гу­эль, Л.Д. Херр, В. Пор­рас, Х.Л. Асе­ве­до (так­же эт­но­му­зы­ко­вед).

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