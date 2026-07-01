КОСТА-РИКА
КОСТА-РИКА - республика Коста-Рика.
Общие сведения
Коста-Рика - государство в южной части Центральной Америки. На северо-востоке омывается Карибским морем, на западе и юге - Тихим океаном (протяжённость морской границы 1290 км). Граничит на севере с Никарагуа, на юго-востоке - с Панамой (общая протяжённость сухопутных границ 639 км). Коста-Рике принадлежит о. Кокос в Тихом океане. Площаль 51,1 тыс. км 2 . Население 4549,9 тыс. человек (2008 год). Столица - Сан-Хосе. Официальный язык - испанский. Денежная единица - коста-риканский колон. Административно-территориальное деление: 7 провинций (в их составе выделено 68 кантонов).
Коста-Рика - член ООН (1945 год), МВФ (1946 год), МБРР (1946 год), ОАГ (1948 год), ВТО (1995 год).
Государственный строй
Коста-Рика - унитарное государство. Конституция принята 7 ноября 1949 года. Форма правления - президентская республика.
Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 4 года (без права переизбрания на следующий срок подряд). Одновременно с президентом избираются 2 вице-президента.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент (Законодательного ассамблея). Состоит из 57 депутатов, избираемых прямым и тайным голосованием на 4 года.
Исполнительная власть осуществляется президентом с помощью кабинета министров. Министров назначает президент.
В Коста-Рике существует многопартийная система. Ведущие политической партии - Национальное освобождение, Гражданское действие, Освободительное движение, Социал-христианское единство.
Природа
Берега Коста-Рики у Карибского моря выровненные, низменные, местами сильно заболоченные, окаймлённые мангровыми зарослями; у Тихого океана - сильно изрезанные (выделяются крупные полуострова Никоя, Оса и заливы Санта-Элена, Папагайо, Никоя, Коронадо, Гольфо-Дульсе), абразионно-бухтовые. К юго-западу от материковой части Коста-Рики расположен вулканический о. Кокос.
Рельеф.
На большей части территории преобладает горный рельеф. В центральной части с северо-запада на юго-восток протягиваются вулканические хребты Кордильера-де-Гуанакасте с вулканами Миравальес (2028 м), Ринкон-де-ла-Вьеха (1806 м) и одним из самых активных в Коста-Рики вулканов - Ареналь (1633 м, непрерывная активность с 1968 года), Центр. Кордильера с вулканами Ирасу (3432 м, крупнейшее извержение в 1963-1965 годы), Турриальба (3328 м), Барба (2906 м), Поас (2704 м) и др. К юго-западу от Центр. Кордильеры на высоте 900-1200 м расположено вулканич. Центральное плато - наиболее освоенный и густонаселённый район страны. В южной части возвышается сильно расчленённый хребет Кордильера-де-Таламанка высотой до 3819 м (гора Чиррипо-Гранде - высшая точка страны). На полуостровах Никоя и Оса преобладают низковысотные горные массивы высотой соответственно до 830 и 745 м. Вдоль тихоокеанского и карибского побережий протягиваются прибрежные низменности: аллювиальные, пологоволнистые, местами заболоченные. Наиболее значительные из них расположены вдоль восточного побережья (Прикарибская низменность) и на северо-западе страны (бассейн р. Темписке).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Коста-Рика расположена в пределах Центрально-американского сегмента тектонической Антильско-Карибской области. Вдоль тихоокеанского побережья (на полуостровах Никоя, Оса, Санта-Элена и др.) на поверхность выступают фрагменты океанич. коры позднеюрско-раннемелового возраста (офиолиты) - серпентинизированные перидотиты, толеитовые базальты. Через всю территорию страны с северо-запада на юго-восток протягиваются древний позднемеловой - миоценовый вулканоплутонич. пояс и молодой плиоцен-четвертичный вулканический пояс, сформированный над зоной поддвига (субдукции) океанич. литосферной плиты Кокос под Центральную Америку в Центрально-американском глубоководном жёлобе. Древний пояс (осевая зона массива Кордильера-де-Таламанка и юго-восточную часть Кордильеры-де-Гуанакасте) образован гранитными батолитами, андезитовыми лавами и туфами. Северо-восточные и юго-западные склоны Кордильеры-де-Таламанки сложены мел-кайнозойскими глубоководными осадочными (известняки, песчаники, глинистые сланцы, турбидиты) и вулканогенно-обломочными (лавобрекчии, туфы) породами. Молодой вулканический пояс (северо-западная часть Кордильеры-де-Гуанакасте, Центральная Кордильера, Центральное плато) образован игнимбритами, лавами и туфами андезитов, вулканическим пеплом, отложениями лахаров. В северной части Коаст-Рики локализуется прогиб, заполненный морским терригенными породами верхнего мела - миоцена. Покров континентальных четвертичных отложений (речных, склоновых) распространён на Прикарибской низменности, в бассейне р. Темписке, вдоль тихоокеанского побережья. Характерна интенсивная сейсмичность; сильные землетрясения произошли в 1910 году (магнитуда 6,4; погибло около 700 человек), 1991 году (магнитуда 7,6), 1999 году (6,9), 2004 году (6,4). Юго-западное побережье Коста-Рики - зона цунамиопасности.
Важнейшее полезное ископаемое Коста-Рики - золото (месторождение Бельявиста близ Сан-Хосе и др.). Известны месторождения и рудопроявления серебра, алюминия, меди, свинца, цинка, марганца, хрома, россыпи магнетитовых песков, залежи серы. Пром. значение имеют месторождения цементных известняков (в провинциях Гуанакасте, Картаго, Сан-Хосе, Пунтаренас), керамических и других глин (пров. Алахуэла), диатомитов (пров. Гуанакасте), природных строит. материалов (песчано-гравийные смеси, песчаники и др.).
Климат.
Территория находится в пределах субэкваториального климатического пояса. Климат северо-восточных и юго-западных районов наиболее влажный (3000-4000 мм осадков в год); характерно обилие осадков в течение всего года с незначительным их уменьшением в январе - марте (50-100 мм осадков в мес) и максимумом в сентябре - октябре (свыше 600 мм в мес). Среднемесячные температуры составляют от 23 до 26 °С (Лимон). В северо-западной части осадков выпадает существенно меньше (1000-1500 мм в год), выражен сухой сезон (декабрь - апрель), среднемесячные темп-ры от 26,5 до 28,5 °С (Пунтаренас). В горах количество осадков определяется экспозицией склонов (наименее увлажнены подветренные зап. склоны и межгорные котловины); температуры снижаются с высотой: средней температуры на высоте около 1000 м - 21-23 °С (Сан-Хосе), в высокогорьях среднегодовые температуры не превышают 10 °С.
Внутренние воды.
Речная сеть густая. Реки бассейна Карибского м. (Сан-Хуан, Парисмина, Матина и др.) полноводны в течение всего года, для рек бассейна Тихого океана (Темписке, Рио-Гранде-де-Тарколес, Рио-Гранде-де-Терраба) характерны сезонные колебания стока и летние паводки. Реки порожисты, большая часть несудоходны (за исключением рек Сан-Хуан и Сарапики в нижнем течении); обладают значительными гидроэнергетическими ресурсами. Для целей гидроэнергетики создано неск. водохранилищ с суммарным полезным объёмом 1,6 км3. В 1978 году превращено в водохранилище (площадь 85,5 км2) крупнейшее в стране оз. Ареналь.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 112 км3, на каждого жителя страны приходится 26,4 тыс. м3 воды в год. Ежегодный объём водозабора 2,7 км3 (из них 53% идёт на нужды сельского хзяйства, орошается 1/5 всех сельско-хозяйственных угодий, 30% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение, 17% потребляют пром. предприятия).
Почвы, растительный и животный мир. На большей части Прикарибской низменности и наветренных склонах гор преобладают красно-жёлтые ферраллитные почвы; на северо-западе страны - красные ферраллитные, местами тёмно-красные ферраллитные. В пределах низменностей развиты темноцветные слитозёмы, болотные и аллювиальные почвы, на побережьях - маршевые почвы. На Центральном плато распространены плодородные вулканические почвы. Деградация почвенного покрова вследствие активной эрозии - одна из основных экологических проблем страны.
Несмотря на относительно небольшие размеры, территория отличается очень высоким уровнем биологического и ландшафтного разнообразия. В составе флоры 11 тыс. видов высших растений, в т. ч. 950 эндемичных и св. 450 видов, находящихся под угрозой исчезновения. Велико разнообразие орхидных (около 1500 видов), бромелиевых и др. Леса занимают 46,8% территории (2005 год), но ещё в середине XX века средняя лесистость достигала 85%. До середины 1990-х годов темпы обезлесения в Коста-Рике оставались самыми высокими в Латинской Америке и одними из самых высоких в мире, с начала 2000-х годов скорость обезлесения несколько уменьшилась, б. ч. сохранившихся лесных массивов находится в пределах охраняемых территорий. На Прикарибской низменности и восточных склонах гор (до высоты 600-800 м) распространены влажные вечнозелёные тропические леса - высокоствольные, многоярусные, с ценными породами деревьев (дальбергии, свитения махогани, карапа, сейба и др.), разнообразными пальмами в подлеске, обилием эпифитов. Выше по склонам их сменяют «леса туманов» с древовидными папоротниками. С высоты 2000-2300 м произрастают леса, образованные эндемичными видами дубов с примесью падубовых, лавровых и др. На самых высоких вершинах - высокогорные луга (парамо). Для северо-западной части Коста-Рики и подветренных западных склонов характерны сезонно-влажные и сухие тропические леса, ныне большая часть замещённые вторичными саваннами и сельско-хозяйственными угодьями. На Центральном плато господствует культурная растительность.
В зоогеографическое отношении территория принадлежит Центрально-американской подобласти Неотропической области. Известно свыше 230 видов млекопитающих (13 под угрозой исчезновения), св. 830 видов птиц (18 под угрозой исчезновения). Высоким разнообразием и уровнем эндемизма отличаются пресмыкающиеся (в стране обитают св. 250 видов) и земноводные (св. 180 видов). В лесах сохранились находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые гос-вом все характерные для Центральной Америки виды кошачьих (оцелот, пума, онцилла, ягуарунди, американская кошка, ягуар), а также центральноамериканский тапир, гигантский муравьед, из приматов - рыжеспинный саймири и коата Жоффруа. Среди редких и охраняемых видов птиц - центральноамериканский квезаль, голошейная зонтичная птица, обыкновенная гарпия, длиннохвостая гарпия и др. На побережьях охраняются места гнездования редких морских черепах (оливковой ридлеи, зелёной черепахи, биссы), крупных скоплений морских птиц и др. Велико биологич. разнообразие прибрежных вод (свыше 700 видов морских рыб, св. 20 видов морских млекопитающих, в т. ч. ламантин).
В Коста-Рике создана разветвлённая национальная сеть охраняемых природных территорий, занимающих около 1/4 площади страны. По числу охраняемых территорий с самым высоким статусом (полных заповедников и национальных парков) Коста-Рика занимает 1-е место в Центральной Америке. Биологическая станция Ла-Сельва - центр исследований тропический экосистем, один из ведущих в мире. В крупнейшем национальном парке Ла-Амистад (отнесён к биосферным резерватам ЮНЕСКО) охраняется самый большой массив коренных тропич. лесов в Центральной Америке. Известны морские заповедники Марино-Бальена и Исла-дель-Коко, высокогорный национальный парк Чиррипо и заповедник дождевого тропического леса Монтеверде. В список Всемирного наследия включены национальный парк Остров Кокос, охраняемая область Гуанакасте, группа резерватов Таламанка-Рейндж и Ла-Амистад (Коста-Рика, Панама).
Население
Среди костариканцев большинство (78,7%) составляют белые (креолы). Индейцы чибча живут в основном на юге страны, насчитывают 1,7%, метисы - 9,7%, выходцы из других латино-американских стран - 6,8%, вест-индские негры (выходцы с Ямайки) - 1,3%, китайцы - 0,8%; среди остальных - американцы, баски (по 0,2%), англичане, арабы, евреи (по 0,1%).
С середины XX века численность населения Коста-Рики возросла почти в 6 раз (800,8 тыс. человек в 1950 году; 2416,8 тыс. человек в 1984 году; 3810,2 тыс. человек в 2000 году; данные переписей). Динамика основных демографических показателей повторяет общую для стран региона тенденцию: темпы естественного прироста населения замедляются (2,8% в 1980-1985 годы; 1,34% в 2008 году) из-за снижения рождаемости (30,2 на 1000 жителей в 1980-1985 годы; 17,7 в 2008 году) при стабильном уровне смертности (4,1 на 1000 жителей в 1980-1985 годы; 4,3 в 2008 году - один из самых низких показателей для стран Латинской Америки); уровень младенческой смертности 9,0 на 1000 живорождённых (почти втрое ниже среднего для стран региона). Показатель фертильности 2,17 ребёнка на 1 женщину (3,8 в 1980-1985 годы). Ср. возраст население 27,1 года. Для возрастной структуры населения характерно численное преобладание лиц в трудоспособном возрасте (15-64 года) - 66,8%, доля детей (до 15 лет) - 27,2%, лиц 65 лет и старше - 6,0% (2008 год). Средне ожидаемая продолжительность жизни 77,4 года (выше среднего для стран Латинской Америки; мужчины - 74,8, женщины - 80,1 года; 2008 год). В среднем на 100 женщин приходится 102 мужчины.
Коаста-Рика как благополучная страна привлекательна для мигрантов из соседних государств (сальдо миграции 4,8 человек на 10 тыс. жителей, 2008 год; приток мигрантов обеспечивает около 1/3 общего прироста населения страны). По официальным данным, 7,8% население Коста-Рики - иммигранты и их потомки (2000 год; 4,15% в 1950 году), в т. ч. выходцы из Никарагуа - 5,9% (по другим оценкам, доля никарагуанцев составляет около 10% населения Коста-Рики), Панамы - 0,3%, США - 0,3%, Сальвадора - 0,2%, Колумбии - 0,2%.
Средняя плотность населения 89,1 человек/км2 (2008 год). Население размещено по территории страны неравномерно. Около 3/5 населения сконцентрировано на Центральном плато (особенно в районе городов Сан-Хосе, Картаго, Эредия и Алахуэла). Районы с высокой плотностью населения сформировались также на побережье зал. Никоя (вокруг городов Пунтаренас, Кальдера) и карибском побережье (район Лимона): в этих районах средняя плотность населения, как правило, превышает 100 человек/км2. Средняя плотность населения на тихоокеанском побережье страны (кроме п-ова Оса) 30-50 человек/км2. Крайне редко (менее 1 человека/км2) заселены низменные заболоченные территории на побережье Карибского моря и в бассейне р. Сан-Хуан, высокогорные районы (особенно хребет Кордильера-де-Таламанка) и п-ов Оса.
В городах проживает 59% населния (2007год). Крупнейший город - Сан-Хосе (343,5 тыс. человек, в городской агломерации 1666,6 тыс. человек; 2008 год); другие значительные города - Сан-Франсиско (входит в агломерацию Сан-Хосе; 66,4 тыс. человек), Лимон (65,8 тыс. человек), Либерия (52,4 тыс. человек).
Экономически активное население 2018,4 тыс. человек (45,4% населения страны, 2007 год). В экономике занято 1925,7 тыс. человек, из них в сфере услуг - 65,7% (в т. ч. торговля 19%, транспорт и связь 6,5%, образование 5,8%, гостинично-ресторанный бизнес 5,6%, административное управление 4,6%, социальное обеспечение 3,3%, финансовый сектор 2,6%), в промышленности и строительстве - 21,1% (в т. ч. строительство 7,9%), в сельском хозяйстве и рыболовстве - 13,2% (в т. ч. рыболовство 0,5%). Около 86% работающих трудятся на предприятиях частного сектора, около 14% - общественного (в т. ч. в аппарате правительства ок. 6,5%). Уровень безработицы 4,6% (2007 год; 6,7% в 2003 году).
Религия
Около 75% населения (2006 год, оценка) - католики, около 13% - протестанты (лютеране, англикане, методисты, баптисты, адвентисты седьмого дня и др.), около 3% - приверженцы других религий (мусульмане, иудаисты, буддисты, индуисты, бахаиты и др.), около 9% не причисляют себя ни к одной религиозной группе.
Действуют 1 митрополия и 7 диоцезов Римско-католической церкви.
В январе 2008 года был заложен первый православный храм в Коста-Рике - церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери в Сан-Хосе (в юрисдикции РПЦЗ).
Исторический очерк
Коста-Рика с древнейших времён до середины XX века. К началу XVI века территорию современной Коста-Рики населяли в основном индейцы чибча. 18 сентября 1502 года на карибском побережье Коста-Рики высадилась экспедиция Х. Колумба. Открытые земли были названы Нуэво-Картаго (Новый Карфаген). Современное название Коста-Рики (в переводе с испанского языка - богатый берег) страна получила в середине XVI века. Завоевание территории Коста-Рики испанцами, начатое в 1513 году, встретило упорное сопротивление индейцев. В 1560 году Коста-Рика включена в состав генерал-капитанства Гватемала. В 1562 году губернатором Коста-Рики стал Х.В. де Коронадо, он подчинил центральные районы и основал г. Картаго, ставший столицей Коста-Рики. К 1573 году территория Коста-Рики была окончательно покорена испанцами, уничтожившими практически всё местное население.
Экономика Коста-Рики развивалась медленными темпами, за исключением кратковременного «какао-бума» второй половины XVI века. В сельском хозяйстве преобладали мелкие крестьянские хозяйства креолов; культивировались традиционные индейские культуры - кукуруза, фасоль, томаты, тыква, хлопок. В XVII веке некоторое развитие получило плантационное хозяйство. Экономическая отсталость региона, а также постоянные нападения английских и нидерландских пиратов обусловили крайне медленный рост численности населения колонии (в 1600 году - 25 тыс. человек; в 1778 году - 24,5 тыс. человек; в 1801 году - 52,5 тыс. человек; в 1821 году - 60 тыс. человек).
В период Войны за независимость в Латинской Америке в сентябре 1821 года была провозглашена независимость генерал-капитанства Гватемала. В 1822 году Коста-Рика вошла в состав Мексиканской империи А. де Итурбиде, в 1823 году - Соединённых провинций Центральной Америки (сохраняла собственное правительство и внутреннюю автономию). В том же году столицей Коста-Рики стал г. Сан-Хосе.
В 1820-х годах в Коста-Рике сформировались либеральная и консервативная политическая группировки. Практически полное отсутствие крупного землевладения, однородный состав населения колонии определили эволюционный путь развития коста-риканского общества. В 1820-1830-х годах правительство Коста-Рики, представленное главным образом либералами, осуществило ряд прогрессивных преобразований. В период правления губернатора Х. Моры Фернандеса (1824-1833 годы) была принята первая конституция Коста-Рики (1825 год), улучшена система народного образования, началось строительство дорог. Губернатор Б. Каррильо (1835-1842 годы) произвёл раздачу свободных земель в целях стимулирования выращивания кофе.
В 1838 году Коста-Рика вышла из состава Соединённых провинций Центральной Америки. 30 августа 1848 года конгресс Коста-Рики принял декларацию о суверенитете и независимости Республики Коста-Рика; были утверждены флаг и гимн государства. В 1856-1860 годы Коста-Рика вместе с другими государствами региона противодействовала попыткам флибустьеров под руководством американского гражданина У. Уокера подчинить себе Центральную Америку (см. Уокера авантюра).
В конце 1850-х годов начался быстрый подъём экономики Коста-Рики. Значительно выросли производство и экспорт кофе и бананов. В последней трети XIX века было построено несколько железнодорожных веток, соединивших карибское и тихоокеанское побережья страны, а также столицу с портами. В экономику страны стал активно проникать иностранный капитал, прежде всего североамериканский. К началу XX века компании «United Fruit Co.» принадлежало около 10% территории страны; она превратилась в крупнейшего владельца железных дорог и монопольного экспортёра бананов.
В период правления президента Р. де Х. Хименеса Ореамуно (1910-1914 годы) был введён повышенный налог на наследство (поступившие от него средства использовались для развития народного образования), численность армии сокращена до 1 тыс. человек. Сменивший его А. Гонсалес Флорес инициировал проведение налоговой реформы, предусматривавшей повышенное налогообложение банановых и нефтяных компаний. В 1917 году в результате государственного переворота он был свергнут, к власти пришёл консерватор Х. Тиноко Гранадос, однако уже в 1919 году он был вынужден уйти в отставку.
В начале XX века появились новые политические партии и организации. В 1901 году основана Национально-республиканская партия, выражавшая интересы крупной буржуазии, кофейных плантаторов и значительной части национальной интеллигенции. В 1920-х годах сложились первые коммунистические группы, в 1931 году создана Коммунистическая партия (с 1943 года партия Народный авангард).
В 1940 году президентом страны избран лидер Национально-республиканской партии Р.А. Кальдерон Гуардия, пользовавшийся широкой поддержкой партии Народный авангард и католической организаций. В декабре 1941 года Коста-Рика объявила войну Германии, Италии и Японии, 8 мая 1944 года установила дипломатич. отношения с СССР. В 1941 году создана Коста-риканская палата социального страхования, в 1943 году принят Трудовой кодекс, в конституцию страны включена глава о социальных гарантиях. Осуществление реформ, начатых Кальдероном Гуардией, было продолжено правительством Т. Пикадо (1944-1948 годы).
Политика Р.А. Кальдерона Гуардии и Т. Пикадо вызвала недовольство консервативных сил коста-риканского общества. На президентских выборах 1948 года правящему блоку, вновь выдвинувшему кандидатуру Кальдерона Гуардии, противостоял лидер консерваторов О. Улате-и-Бланко. Победу одержал Улате-и-Бланко, однако Законодательня ассамблея признала результаты выборов недействительными. Решение ассамблеи дестабилизировало внутриполитическую обстановку в стране. 12 марта 1948 года Х. Фигерес Феррер, лидер национал-реформистской партии Национального освобождение (ПНО; основана в 1945 году), поднял вооруж. восстание и 8 мая 1948 гоа захватил власть. Возглавленное им временное правительство подготовило новую Конституцию Коста-Рики, которая предоставила избирательное право женщинам, снизила до 18 лет возрастной избирательный ценз, упразднила вооруженные силы страны (с использованием средств, тратившихся на их содержание, на развитие народного образования) и др. После принятия Конституции (7 ноября 1949 года) и утверждения Улате-и-Бланко в должности президента Фигерес Феррер сложил с себя обязанности главы временного правительства.
Коста-Рика в середины XX - начала XXI веков.
В 1953 году в результате выборов пост президента страны вновь занял Х. Фигерес Феррер. Он увеличил расходы на общественное строительство, установил минимум закупочных цен на сельско-хозяйственые продукты, а также добился соглашения с руководством «United Fruit Co.», в соответствии с которым компания стала отчислять правительству Коста-Рики треть прибыли, полученной в этой стране. В 1955 году вооруженные силы Коста-Рики при поддержке Организации американских государств отразили воен. вторжение с территории Никарагуа сторонников бывшего президента Р.А. Кальдерона Гуардии.
В конце 1950-1960-х годов правительство Коста-Рики проводило политику тесного сотрудничества с США. При президентах М. Эчанди Хименесе (1958-1962 годы), Ф.Х. Орличе Больмариче (1962-1966 годы) и Х.Х. Трехосе Фернандесе (1966-1970 годы) увеличились капиталовложения США в экономику страны.
В 1970 году президентом страны вновь стал Х. Фигерес Феррер. Его правительство взяло курс на укрепление дипломатических, торгово-экономических и культурных отношений с социалистическими странами. В 1972 году было открыто посольство СССР в Сан-Хосе. В 1970 году Коста-Рика установила дипломатические отношения с Венгрией и Румынией, в 1972 году - с Чехословакией и Польшей, в 1973 году - с ГДР. Фигерес Феррер национализировал собственность иностранных жеоезнодорожных компаний, запретил нефтяным трестам США проводить разведку и добычу нефти в прибрежных районах и территориальных водах Коста-Рики.
В 1978 году победу на президентских выборах одержал кандидат от консервативной коалиции Р. Карасо Одио. Его пребывание у власти было отмечено некоторыми кризисными явлениями в экономике страны, связанными с ростом мировых цен на нефть и падением доходов от продажи кофе, а также политической дестабилизацией в Центрально-американском регионе.
В 1982 году пост президента страны занял член ПНО Л.А. Монхе Альварес. В 1983 году его правительство провозгласило принцип постоянного невооружённого нейтралитета Коста-Рики. Однако, добиваясь экономической помощи от американского правительства, Монхе Альварес был вынужден взять на себя обязательство оказывать содействие США в борьбе с партизанским движением в Центральной Америке, прежде всего в Сальвадоре.
Принцип невооружённого нейтралитета стал строго соблюдаться в период президентства О. Ариаса Санчеса (1986-1990 годы). Он закрыл размещённые в Коста-Рике близ никарагской границы лагеря «контрас» - военизированных группировок, боровшихся при поддержке США против правительства Д. Ортеги Сааведры. В 1987 году Ариас Санчес предложил план мирного урегулирования внутренних конфликтов в Сальвадоре и Никарагуа, предусматривавший заключение перемирия между правительством и мятежными силами, гарантированную амнистию всем политич. заключённым, а также устанавливавший сроки проведения свободных и демократических выборов в центрально-американских странах.
С 1990-х годах большую роль в политической жизни Коста-Рики стала играть партия Социал-христианское единство (образована в 1984 году). Её представители на протяжении ряда лет занимали пост президента страны: в 1990-1994 годы Р.А. Кальдерон Фурнье, в 1998-2002 годы М.А. Родригес Эчеверриа, в 2002-2006 годы А.П. де ла Эсприэлья. Пытаясь побороть инфляцию и добиться повышения темпов экономического развития, правительство Коста-Рики сократило социальные программы, провело частичную приватизацию предприятий госсектора, а также отменило многие ограничения в финансовой и банковской сферах для национального и иностранного капитала.
В 2006 году президентом страны вновь был избран О. Ариас Санчес. В январе 2007 года его правительство приняло госдарственный План социально-экономического развития на трёхлетний период, предусматривающий модернизацию производственной базы основных отраслей, развитие инфраструктуры, использование наукоёмких технологий, снижение уровня бедности, укрепление системы здравоохранения и социального обеспечения, принятие мер по борьбе с коррупцией и преступностью. Коста-Рика заявила о последовательной реализации принципа постоянного активного невооружённого нейтралитета, а также о проведении курса, направленного на защиту прав и свобод человека и демократич. институтов во всём мире.
Правовой базой развития отношений между РФ и Коста-Рикой являются межправительственные документы, подписанные в 1997 году. РФ и Коста-Рика сотрудничают в вопросах разоружения, противодействия международному терроризму, наркобизнесу, организованной преступности и др. Товарооборот между двумя странами составляет 33,3 млн. долл. (2006 год).
Хозяйство
Общая характеристика.
Коста-Рика - одна из наиболее стабильно и успешно развивающихся, социально благополучных стран Латинской Америки. Объём ВВП 49,73 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2008 год; в расчёте на душу населения 11,9 тыс. долл.). Коста-Рика входит в группу стран с высоким уровнем индекса человеческого развития - 0,846 (2005 год; 48-е место среди 177 стран мира; 5-е место в Латинской Америке после Барбадоса, Аргентины, Чили и Уругвая).
До 1980-х годов хозяйство Коста-Рики основывалось на производстве и экспорте традиционной сельско-хозяйственной продукции (кофе, бананы и сахар). С середины 1980-х годов взят курс на либерализацию экономики, создание свободных экономических зон (СЭЗ), диверсификацию промышленного производства и расширение структуры аграрного экспорта. Внутреннюю стабильность, стратегическое положение Коста-Рики между Северной и Южной Америкой, привлекательные условия функционирования СЭЗ, наличие трудовых ресурсов (образованные работники со знанием английского языка) способствовали расширению притока иностранных инвестиций (в ср. 70 млн. долл. в год в 1980-1989 годы; 416 млн. долл. в 1990-1999 годы; 530 млн. долл. в 2000-2005 годы; 1469 млн. долл. в 2006 году). Коста-Рика стала единственной в Латинской Америке страной, где большая часть прямых капиталовложений направлялась в обрабатывающую промышленность (в ср. 68% в 1996-2005 годы; в Мексике 48%, Бразилии 28%, Аргентине 21%, Чили 11%), в основном в высокотехнологичные производства электронных изделий и медицинских инструментов; меньшая часть - на развитие сферы услуг (туризм, операции с недвижимостью, информац. технологии).
В структуре ВВП на долю сферы услуг приходится 61,8%, промышленности - 29,4%, сельского хозяйства - 8,8% (2006 год). Предприятия государственного сектора (энергетика, нефтепереработка, связь, управление портами) обеспечивают менее 10% ВВП.
Промышленность.
В структуре промышленного производства ведущая роль принадлежит обрабатывающим отраслям; наиболее развиты машиностроение и металлообработка, лёгкая, химическая, пищевая промышленность, производство стройматериалов. Потребности в топливе практически полностью покрываются за счёт импорта. В незначительных объёмах ведётся добыча золота (307 кг в 2005 году, месторождение Бельявиста в 70 км к западу от Сан-Хосе; разрабатывается компанией «Glencairn Gold Corporation») и нерудных полезных ископаемых.
Производство электроэнергии 8,35 млрд. кВт·ч (2005 год), потребление 7,77 млрд. кВт·ч. Около 80% электроэнергии вырабатывается на ГЭС (общая установленная мощность 2,1 тыс. МВт, 2006 год). Действуют около 20 ГЭС, в основном небольших (мощностью до 100 МВт). Самый крупный каскад ГЭС (мощностью 600 МВт) сооружён на р. Хенераль, в его составе - крупнейшая ГЭС «Boruca». Единственный в стране нефтеперерабатывающий завод действует в Лимоне близ терминала Моин (принадлежит государственной компании «RECOPE S. A.», мощность 25 тыс. барр./сут); там же расположена и единственная ТЭС. Импорт нефти 2,18 млн. т (2004 год; в основном из Венесуэлы); предпринимаются меры по его сокращению. Действует практика обмена электроэнергией с соседними государствами Центральной Америки (ЛЭП сооружена испанской компанией «Endesa»). В перспективных планах развития отрасли - полный отказ от использования углеводородов к 2021 году.
В обрабатывающей промышленности действуют три группы производств. Наиболее важную составляют предприятия, созданные иностранными инвесторами в пределах СЭЗ (св. 12, сконцентрированы в основном в районе Сан-Хосе, Алахуэлы, Эредии; всего 39 тыс. занятых, 2006 год). Предприятия, действующие вне режима СЭЗ, как правило, принадлежат национальному частному капиталу, производят продукцию на внешний и внутренний рынок (в основном изделия из резины, пластмасс, металлоизделия, а также продукция пищевой промышленности, деревообработки). В сфере производства и экспорта традиционных товаров (бананы, кофе, сахар-сырец) действуют предприятия с иностранным и национальным частным капиталом.
В пределах СЭЗ производится 52,4% экспортной продукции (2007 год), в т. ч.: 90% электронных изделий; свыше 99% продукции медицинского назначения; около 79% ювелирных изделий; свыше 55% текстиля, обуви, кожевенных изделий; около 45% продукции пищевой промышленности; ок. 35% химич. товаров. В 2006 году в производстве высокотехнологичной электронной продукции действовала 51 иностр. компания (крупнейшая - «Intel»; производство микропроцессоров и микросхем, а также услуги по разработке программного обеспечения), в производстве медицинского оборудования - 22 компании (филиалы «Baxter Iternational Inc.» - производство аппаратов и расходных материалов для забора крови, её хранения, переливания и др.; «Abbot Laboratories» - лабораторное диагностич. оборудование, биохимические реагенты и др.; «Inamed» - различные материалы для эстетической медицины, в т. ч. имплантанты, и др.). Крупнейшие центры производства пластмасс, резинотехнических изделий, удобрений - Сан-Хосе с пригородами, Эредия, Пунтаренас.
На базе собственных лесных ресурсов (заготовки ведутся главным образом на северных склонах хребтов Кордильера-де-Гуанакасте, Центр. Кордильера и Кордильера-де-Таламанка) осуществляется несложная обработка древесины (производство фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, спичек, мебели). Основные центры - Сан-Хосе, Лимон, Кесада (пров. Алахуэла) и Либерия. Производвство изделий из картона (ориентировано в основномна выпуск коробок для упаковки бананов) - в Лимоне, других городах. Значимая отрасль - цементная промышленность (ориентирована на внутренний рынок). Крупнейшие производители: «Holcim Costa Rica S. A.» (в структуре швейц. «Holcim Ltd.»; 1,5 млн. т в 2005 году; завод в Картаго) и «CEMEX Costa Rica S. A.» (подразделение мексиканского «CEMEX S. A. de S. V.»; 0,85 млн. т; предприятия в Сан-Хосе и пров. Гуанакасте). Лёгкая промышленность представлена как традиционными (производство тканей - хлопчатобумажных, шёлковых, синтетических, обработка кож; предприятия, как правило, невелики и принадлежат местному капиталу), так и новыми отраслями (швейная, трикотажная, обувная; б. ч. продукции производится в пределах СЭЗ). Основные центры - Сан-Хосе, Картаго и Алахуэла (известен как центр обработки кожи). Пищевая промышленность специализируется на производстве фруктовых соков, концентратов и пюре, сахара-сырца и тростникового спирта, пальмового масла, а также на переработке кофе, риса, молока и мяса. Производство (тыс. т, 2006 год): растительного масла 175, риса шлифованного 114,7, сахара 409. Большая часть предприятий мелкие и средние. Основные центры - Сан-Хосе с пригородами, Эредия, Сан-Рамон, Лимон и Пунтаренас, Лас-Каньяс, Никоя, Сан-Исидро (пров. Сан-Хосе), Пуэрто-Кепос и Гольфито (пров. Пунтаренас). Сахарная промышленность наиболее развита в провинциях Алахуэла (Алахуэла, Гресия, Кесада) и Картаго (Картаго, Турриальба).
Сельское хозяйство.
Развитию многоотраслевого сельско-хозяйственного производства способствуют благоприятные агроклиматические ресурсы. Площадь сельско-хозяйственных угодий 2,9 млн. га, в т. ч. луга и пастбища 2,34 млн. га, пашня 0,23 млн. га, многолетние насаждения 0,33 млн. га; орошается около 110 тыс. га (2005 год). Ведущая отрасль - растениеводство (69,3% стоимости сельско-хозяйственной продукции, 2006 год). Традиционно Коста-Рика специализировалась на производстве кофе, бананов, сахарного тростника, какао, хлопчатника и табака; с 1980-х годов ассортимент аграрной продукции экспортного значения значительно расширился. В середине 2000-х годов основу аграрного экспорта составляют бананы (около 35% общей стоимости аграрного экспорта, 2007 год), ананасы (26%), кофе (13,6%), дыни (4,4%), цветы (4,3%); важное значение имеют манго, томаты, лук, клубника, апельсины, кокосовые орехи и пальмовое масло.
Бананы (15% стоимости валовой сельско-хозяйственной продукции; сбор св. 2 млн. т в 2007) выращивают главным образом на низменностях карибского (в основном десертные сорта, преимущественно на экспорт) и тихоокеанского (районы заливов Коронадо и Гольфо-Дульсе; главным образом для внутреннего потребления) побережий. В 2007 году по объёму экспорта бананов (около 1,9 млн. т) Коста-Рика заняла 3-е место в мире после Эквадора и Филиппин; основные покупатели - США (50,4%) и страны ЕС (49,1%, 2007 год); б. ч. экспортных поставок осуществляется через порт Лимон. Ананасы (12% стоимости сельско-хояйственной продукции; сбор 1,2 млн. т в 2006 году) культивируют главынм образом на низменностях карибского побережья. Кофе (10% стоимости сельско-хозяйственной продукции; 125,2 тыс. 60-килограммовых мешков зелёных зёрен в 2006 году), главынм образом сорта «арабика», собирают преимущественно в мелких крестьянских хозяйствах (участки менее 5 га имеют св. 92% производителей). Основыная часть работ осуществляется вручную. Большая часть кофейных плантаций - на Центрльное плато (ок. 2/3 общего сбора; в т. ч. 1/3 даёт пров. Сан-Хосе), а также на склонах хребтов Кордильера-де-Гуанакасте и Кордильера-де-Таламанка. Значительная часть кофе перерабатывается внутри страны; в 2007 году экспортировано 97,6 тыс. 60-килограммовых мешков. Сахарный тростник (ок. 4 млн. т зелёной массы в 2006 году) выращивают на Центральный плато и на низменностях вокруг залива Никоя. Основыной район производства (сбор, тыс. т в 2006 году) дынь (291), арбузов (46,6), клубники (1,9), цветов (объём экспортных поставок 11,6 тыс. т, главным образом ирисы, хризантемы, каллы, розы, герберы), овощей (в т. ч. лук 53,4, томаты 42,4), хлопчатника и табака - Центральный плато, апельсинов (382,7), папайи (31,1), манго, какао, кокосовых орехов (8,0), абаки и сизаля - низменности карибского побережья. На обеспечение внутренних потребностей ориентировано производство риса (214,3 тыс. т в 2006 году), кукурузы (13,1), фасоли (10,4), сорго. Главные районы возделывания риса и кукурузы - низменности карибского побережья и бассейн р. Сан-Хуан, фасоли и сорго - побережье Тихого океана.
Традиционно главная отрасль животноводства - скотоводство; быстро развивается птицеводство, свиноводство имеет меньшее значение. Крупный рогатый скот разводят главынм образом на южных склонах хребтов Кордильера-де-Гуанакасте, Центральная Кордильера и Кордильера-де-Таламанка, а также на Центральное плато. Крупнейший район товарного скотоводства - пров. Гуанакасте (преобладают крупные скотоводческого хозяйства - ранчо). Производство (тыс. т, 2006 год): говядины ок. 76 (часть продукции экспортируется), мяса птицы ок. 91, свинины ок. 41, коровьего молока ок. 850.
Основыне покупатели аграрной продукции - США (42,5% стоимости), страны ЕС (около 32%, в т. ч. Нидерланды около 9%, Германия 5,2%, Бельгия 4,3%, Великобритания 3,8%, Италия) и Центральной Америки (около 15%, в т. ч. Никарагуа 4,1%, Гватемала 4%, Гондурас, Сальвадор, Панама).
Сфера услуг.
Одна из ведущих отраслей - иностраный туризм, активно развивающийся с начала 1990-х годов. В 2005 году страну посетили 1,7 млн. человек (785 тыс. человек в 1995 году); доходы от туризма составили св. 1,6 млрд. долл. (сопоставимо с поступлениями от экспорта продукции растениеводства; 660 млн. в 1995 году). Уровень обслуживания путешественников и туристов в Коста-Рике - один из самых высоких в Латинской Америке. Важнейшее значение придаётся развитию экотуризма (значительную роль в создании привлекательного «экологического имиджа» страны сыграли международные научные организации: Организация тропических исследований и Центр биоразнообразия). Сложившаяся туристическая инфраструктура (преобладают небольшие гостиницы) эффективно приспособлена для обслуживания экологических туристов. По оценкам, от 30 до 60% туристов посещают хотя бы один национальный парк или природный резерват. С начала 2000-х годов активно развивается агротуризм.
Кота-Рика располагает лучшей в странах Центральной Америки системой связи. В 2006 году насчитывалось 1,351 млн. стационарных телефонных абонентов и 1,444 млн. - мобильных. Число пользователей Интернета - 1,214 млн. человек (28,9% общей численности населения). Связь осуществляется государственных компанией RACSA (входит в группу ICE).
Транспорт.
Основынй вид транспорта - автомобильный; особенно велико его значение в перевозках пассажиров. Общая длина автодорог 35,3 тыс. км, из них с твёрдым покрытием 8,62 тыс. км (2004 год). Насчитывается около 1,5 млн. автотранспортных средств (2005 год). Основная автомагистраль - участок Панамериканского шоссе, проходящий с севера на юг. В грузоперевозках значительную роль играет железнодорожный транспорт. Общая протяжённость железных дорог около 700 км (2007 год), из них 278 км находятся в гос. собственности (электрифицированы; управляются государственной компанией «Ferrocarriles de Costa Rica», FECOFER), остальные принадлежат местным или иностранным компаниям - владельцам плантаций сельско-хозяйственных культур (имеют разную ширину колеи, как правило, не электрифицированы). Железные дороги страны не связаны в единую сеть. Главыная магистраль соединяет побережья Карибского м. и Тихого ок. Длина нефтепродуктопровода (Лимон - Сикиррес - Турриальба - Эль-Альто - Эль-Гарита - Баранка) 242 км. Большая часть внешнеторговых морских перевозок осуществляет принадлежащее Коста-Рике одно судно (комбинированное грузо-пассажирское; 1,1 тыс. рег. бр.-т, или 255 т дедвейта). В первой половине XX века под флагом Коста-Рики ходило много иностранных судов; с 1958 года регистрация новых судов запрещена, ныне все старые суда списаны. Главный порт на карибском побережье - Лимон (осуществляет около 90% внешнеторговых грузоперевозок), на тихоокеанском - Кальдера. Международные аэропорты: в Сан-Хосе (Хуан Сантамария, близ Алахуэлы; 3,2 млн. пассажиров, 2005 год) и в Либерии (Даниэль Одубер).
Внешняя торговля.
Стоимость товарного экспорта 9343 млн. долл., импорта - 12954,7 млн. долл. (2007 год). Около 78% экспорта - готовые промышленные изделия (в т. ч. свыше 50% - электронная техника, около 13% - продукция медицинского назначения), 22% экспорта - аграрная продукция. Большая часть экспорта направляется в США (41% стоимости, 2007 год), в государства Центральной Америки и Карибского бассейна (21%), Азии (21%, в т. ч. в Китай около 12%), страны ЕС (17%, в т. ч. в Нидерланды свыше 12%, Великобританию свыше 6%). Коста-Рика импортирует электронные узлы и компоненты, нефть и нефтепродукты, металлоизделия, упаковочные материалы (бумагу, картон), отдельные виды продовольствия (в т. ч. зерновые - кукурузу, пшеницу, бобовые - фасоль, сою, продукцию животноводства) и мн. др. Основные поставщики - США (41,2% стоимости, 2006 год), Венесуэла (5,4%), Мексика (5,2%), Ирландия (5%), Япония (4,9%), Бразилия (4,3%), Китай (4,1%).
Вооружённые силы
Регулярных вооруженных сил Коста-Рика не имеет, армия распущена в 1948 году, создание её в мирное время запрещено Конституцией. Для обеспечения обороны страны и поддержания внутреннего порядка имеются военизированного формирования (9,4 тыс. человек; 2007 год): гражданская гвардия (4,5 тыс. человек), пограничная полиция (2,5 тыс. человек), морская охрана (400 человек; 10 патрульных катеров) и полиция (2 тыс. человек). Годовой бюджет на оборону и поддержание внутренего порядка составляет 132 млн. долл. (2007 год). На вооружении - оружие и военная техника американского производства, в основном устаревших образцов. Мобилизационные ресурсы 1,1 млн. человек, в т. ч. годных к военной службе около 710 тыс. человек.
Здравоохранение
В Коста-Рике на 100 тыс. жителей приходится 200 врачей, 153 лица среднего медицинского персонала, 65 стоматологов (2005 год); 13 больничных коек на 10 тыс. жителей (2006 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 7,1% ВВП (бюджетное финансирование - 75%, частный сектор - 25%) (2006 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют Семейный кодекс (1978 год), Правовой кодекс детей и подростков (1998 год); законы о правовой регистрации лекарственных средств (1980 год), о здоровье и сексуальных и репродуктивных правах граждан (1999 год), об интегрированной мед. помощи (2001 год), о Министерстве здравоохранения (2003 год), о национальной системе наблюдения за здоровьем населения (2003 год), о Национальном совете по охране здоровья коренного населения (2006 год), об управлении, организации и функционировании национальной системы здравоохранения (2004, 2006 годы), о правах и обязанностях лиц, пользующихся государственными и частными службами медицинской помощи (2002, 2006 годы). Система здравоохранения состоит из государственного и частного секторов. Медицинская помощь оказывают 4014 амбулаторных учреждений (2006 год), госудрственная сеть из 29 больниц и св. 250 клиник с передовыми медицинскими технологиями. Введено всеобщее медицинское страхование, гарантированы качество и доступность медицинской помощи. Действует Национальный институт страхования (несчастные случаи на рабочем месте и транспорте). Государственные медицинские учреждения финансируются из бюджета, страхование осуществляется за счёт смешанных взносов работодателей и государства. Основные причины смерти взрослого населения: ишемическая болезнь сердца, сосудистые заболевания головного мозга, СПИД, транспортный травматизм. Приморские климатические курорты Алахуэла, Пунтаренас и др.
Спорт
Олимпийский комитет Коста-Рики основан в 1953 году и признан МОК в 1954 году. Спортсмены Коста-Рики выступали на Олимпийских играх в 1936 году (Берлин) и с 1964 года (Токио): завоёваны 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Первую олимпийскую награду в истории страны выиграла С. Полл на Олимпийских играх в Сеуле (1988 год), став серебряным призёром в плавании на 200 м вольным стилем. Её младшая сестра К. Полл стала обладательницей трёх олимпийских наград, выиграв золотую медаль в Атланте (1996 год) в плавании на дистанции 200 м вольным стилем и 2 бронзовые медали в Сиднее (2000 год) - на дистанциях 200 м и 400 м вольным стилем; признана лучшей спортсменкой Латинской Америки (1995-1997 годы) и Коста-Рики (1993-2000 годы). В «Белых олимпиадах» спортсмены Коста-Рики участвовали в 1980-1992 годы, в 2002 и 2006 годы; лыжник А. Кинч участвовал в пяти Олимпийских зимних играх.
Наиболее популярный вид спорта - футбол. Национальная федерация футбола основана в 1927 году. Сборная команда Коста-Рики по футболу - 10-кратный победитель (в 1941-1989 годы) чемпионата КОНКАКАФ (Футбольная конфедерация стран Северной и Центральной Америки); трижды участвовала в финальной части чемпионатов мира (1990, 2002, 2006 годы), наилучший результат - выход в 1/8 финала в 1990 году. Известные футболисты Коста-Рики: Л. Конехо, Э. Медфорд, Л. Марин, Р. Фонсека, У. Паркс. Среди других популярных видов спорта - лёгкая атлетика, велосипедный (маунтинбайк), бокс, боулинг, автогонки, карате, дайвинг, сёрфинг, гольф. Традиционные состязания: декабрьская велогонка «Вуэльта Коста-Рика»; авторалли «Три часа по Коста-Рике»; турнир по боулингу, который с 1978 гоа проводится в День Колумба (12 октября); турниры по гольфу; с 1970 года в январе проводится теннисный юношеский турнир «Кофейный кубок». Национальная мужская сборная Коста-Рики по теннису принимает участие в розыгрыше Кубка Дэвиса (с 1990 года), женская - в Кубке Федерации (с 1992 года). Мужская сборная команда по шахматам периодически участвует во Всемирных шахматных олимпиадах (с 1968 года, Лугано).
Образование. Учреждения наукии культуры
Система образования включает (2008 год): дошкольное воспитание детей 4-5 лет, обязательное бесплатное общее базовое (6-летнее начальное и 5-летнее среднее) образование; высшее образование. В 2006 году в стране действовали 158 дошкольных учреждений, 491 - начальная и 436 средних школ (всего обучаются св. 4,4 тыс. детей). Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляла 96,3% (2007 год). В систему высшего образования входят (2008 год) государственные вузы: Университет Коста-Рики (1843 год, реорганизован в 1940 году); Университет дистанционного образования (1977 год) - оба в Сан-Хосе; Национальный университет (1973 год) в Эредия; Технологический иниверситет (1971 год) в Картаго. Научные учреждения, крупные негосударственные университеты, главные библиотеки и музеи находятся в Сан-Хосе. Действуют также Университет земли в Лимоне, Латинский университет в Сан-Педро, Центрально-американский университет государственного управления в Алахуэле и др. Высшим образованием охвачено св. 110 тыс. человек (2007 год).
Средства массовой информации
Крупнейшие ежедневные газеты: «La Nación» (с 1946 года), «La República» (с 1950 года), «La Prensa Libre» (с 1889 года), «Diario Extra» (с 1978 года), «Al Día» (все - г. Сан-Хосе); «Tico Times» (с 1956 года, Сан-Хосе) и др. Ведущие радиостанции: «Radio Monumental», «Radio Reloj», «Radio Columbia», «Radio 16», «Punto 5». Телевидение с 1960 года. Эксплуатируются 20 телевизионных станций (43 ретранслятора). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют государственная компания «Sistema Nacional de Radio y Televisi ́on Cultural» (SINART; основана в 1977 году) и независимая телевизионная станция «Teletica» (основана в 1958 году).
Литература
Литература Коста-Рики развивается на испанский язык. Словесность колониального периода представлена немногими именами; наиболее значительный поэт - Д. Хименес (сборник «Строфы», 1574 год). Просветительская традиция в конце XVIII - первой половины XIX веков нашла выражение в творчестве Х.А. де Льендо-и-Гойкоэчеа, Ф. дель Кастильо, Р.Ф. Осехо, Х. Волио и др. Во второй половине XIX века известность получила публицистика и поэзия П. Викеса. Творчество М. Аргуэльо Моры (сборник рассказов «Живописная Коста-Рика», 1899 год) ознаменовало начало костумбризма, оформившегося в прозе Х. Гарсии Монхе (роман «Сиротка», 1900 год, и др.), М. Гонсалеса Селедона (сборники новелл «Особенная», 1910 год, «Рассказы», 1947 год, и др.), К. Гахини (роман «Больное дерево», 1918 год, и др.), М. де Хесуса Хименеса, К. Гонсалеса Рукавадо и др. Костумбристские традиции ощутимы в драматургии К.Д. Уреньи. Поэзия конца XIX - начала XX веков по преимуществу носила бытописательный характер (А.Х. Эчеверрия, Л. Чаваррия и др.). С начала XX века в поэзии утвердился модернизм, наиболее ярко представленный творчеством Р. Бренеса Месена (поэтические сборники «В тишине», 1907 год, «Пасторали и гиацинты», 1917 год, «Боги возвращаются», 1928 год, и др.). Модернистские тенденции обнаруживаются в стихотворениях Р. Кардоны, Х. Марчены (поэтические сборники «Крылья в беге», 1941 год, и др.), а также в прозе М. Хименеса и раннего Х. Марина Каньяса. Реализм воплотился в прозе Марина Каньяса (романы «Стальные слёзы», 1929 год, «Зелёный ад», 1935 год, и др.), Кармен Лиры, К.Л. Фальяса (романы «Мамита Юнай», 1941 год, рус. пер. 1952 год; «Маркос Рамирес», 1952 год, рус. пер. 1958 год, и др.) и др. Наиболее крупные представители социально-почвеннической поэзии середины XX века - Х.М. Селедон, Ф. Амигетти, Э. Хенкинс Доблес (сборник «Страдающая земля», 1951 год), Г. Доблес (сборник «Глубокие корни», 1956 год), А. Часе (сборники «Книга о моей родине», 1976 год, «Земля под ногами», 1978 год, и др.). Стремление к психологическому анализу отличает лирику А. Монтеро Веги (сборники «Вечерний час», 1950 год, «Мои три красные розы», 1955 год, и др.), А. Кардоны Пеньи (сборники «Ты - это мир», 1944 год, «Первый рай», 1955 год, и др.), Х. Дебраво (сборники «Мы - люди», 1966 год, «Вершины», 1972 год), а также прозу Ф. Амигетти (автобиографич. романы «Франсиско в Гарлеме», 1947 год, «Франсиско в Коста-Рике», 1966 год, и др.), Ф. Доблеса, А. Часе (роман «Двери ночи», 1974 год, и др.), Х. Гутьерреса (романы «Умрём, Федерико?..», 1973 год, «Ты помнишь, брат?», 1978 год, и др.). Наиболее известные поэты и прозаики конца XX - начала XXI веков - И.Ф. Азофейфа, Л. Пикадо, К. Нараньо, Р. Сото и др.
Архитектура и изобразительное искусство
Индейские культуры на территории Коста-Рики взаимодействовали с культурами народов, населяющих территории совр. Мексики, Панамы и Колумбии (каменные алтари с рельефами, головы и фигуры людей и животных, зернотёрки со скульптурным декором; керамические полихромные и фигурные сосуды; фигурные подвески из сплава золота с медью). Практически все постройки начала колониального периода (XVI-XVII века) в Коста-Рики уничтожены частыми землетрясениями. К самым ранним из сохранившихся относится руинированная церковь Богоматери в Ухаррасе (конец XVII века), фасад которой демонстрирует мексиканского и гватемальское влияния. Церковь францисканского мон. Сан-Хосе в Ороси (1766 год) - приземистая постройка, простая по формам, с отдельными деталями в духе барокко. Базилика Ла-Иммакулада-Консепсьон в Эредии (1797-1804 годы) сочетает элементы барокко и раннего классицизма; её башни играют роль контрфорсов. Церковь Гвадалупе в Картаго (1810 годы) - поздний пример постройки в стиле мудехар.
Возникшие в колониальный период в Коста-Рике города (Сан-Хосе и др.) типичны для градостроительства Латинской Америки: прямоугольная сетка улиц, низкие дома с внутренними двориками, окрашенные в светлые тона, ансамбли центральных площадей с общественными зданиями. В колониальный период своей художественной школы в Коста-Рике не существовало, в XVI-XVIII века произведения искусства ввозились из Гватемалы, Мексики, Эквадора. Во второй половине XIX века в Коста-Рике появляются местные мастера: скульптор Ф. Гутьеррес, работавший в камне, Х. Мора Гонсалес, создававший портреты и скульптуры из раскрашенного дерева, живописец Э. Эчанди Монтеро.
После провозглашения независимости в Коста-Рике появляются постройки в духе классицизма (Национальный дворец, 1851-1856 годы, арх. Ф. Куртце; кафедральный собор, 1871-1878 годы, арх. Х. Кирсе Фильгера; оба - в Сан-Хосе). В исторических стилях работал арх. Л. Хименес Боннефилл [Национальный театр в формах необарокко (1897 год) и неоготическая церковь Ла-Мерсед (1903-1905 годы) в Сан-Хосе]. Л. Льяч Логостера возвёл базилику Богоматери ангелов в Картаго (1912 год) в русле эклектизма. Германский арх. П. Эренберг Бринкманн принёс в архитектуру Коста-Рики принципы «современного движения» (дом Г. Куберо, 1933 год) и ар деко (кинотеатр «Кино палас», 1935 год); к его работам также относится офисное здание «Шифтер» в интернациональном стиле (1954 год; все - в Сан-Хосе). К ведущим архитекторам Коста-Рики рубежа XX-XXI веков принадлежит Б. Станьо, в своих работах сочетающий идеи постмодернизма и органической архитектуры с вниманием к экологическим проблемам и климатическим условиям тропиков (Художественный центр Гумбольдта, 1999 год, Сан-Хосе; здание компании «Holcim», 2003-2004 годы, Алахуэла). Виллу Каса-Кике (2007 год, Кауите; арх. Дж. Ботсфорд) в стилистике неомодернизма отличает тесная связь с природным окружением.
Изобразительное искусство активно развивалось с конца XIX века. В 1897 году открыта АХ (ныне факультет изящных искусств Университета Коста-Рики), в 1928 гоу формируется общество «Кружок друзей искусств». Среди мастеров XX века - живописец и скульптор М. Хименес, скульптор Ф. Суньига, график Ф. Амигетти; их работы сочетают традиции реализма с элементами экспрессионизма и подражанием памятникам иск-ва доколумбовой Америки. М. де ла Крус Гонсалес создавал полотна в духе геометрической абстракции; Р. Фернандес принадлежал к направлению сюрреализма.
Народные ремёсла, сочетающие индейские и испанской художественной традиции, представлены гончарством, ткачеством, плетением, а также резьбой и росписью деревяных повозок.
Музыка
Музыкальная культура представлена традициями индейского, афрокарибского и белого населения. Индейская музыка восходит к цивилизациям майя и ацтеков; элементы обрядовой культуры сохранились в музыкальных традициях народов чибча: у гуатусо, гуаими, терраба, таламанка, борука. Музыка выполняет важную роль в традиционных действах: посвящённом колонизации индейцев испанцами (у борука), Коровьем празднике (у терраба). Креольская музыка распространена повсеместно, главным образом в центре страны; звучит на государственных праздниках в исполнении военных оркестров, на представлениях сарсуэл, ярмарках, маскарадах; сопровождает религ. жизнь католиков (в праздновании Рождества Христова принимают участие вокально-инструментальные ансамбли с гитарами, скрипками, аккордеонами, барабанами, бубнами и др.). Значительная часть записей креольской музыки сделана в XX веке фольклористом Э. Прието; её популяризации способствовала деятельность композитора и исполнителя Л. Саласара. В обрядовой практике протестантской церкви и распространённого в стране бахаизма, а также в традиционных карнавалах большое значение имеют афрокарибские традиции.
Академическая музыка европейской традиции развивается с XIX века. В 1845 году музыкант из Гватемалы Х. Мартинес организовал первый в Сан-Хосе духовой оркестр. Оркестровую танцевальную музыку в то время писали М.М. Гутьеррес (также автор Нац. гимна, 1852 год) и Р.Ч. Торрес. Первый в стране симфонический оркестр был создан в 1926 году (вскоре распущен). В 1940 году при поддержке итал. скрипача и дирижёра Х. Мариани организован Национальный симфонический оркестр Коста-Рики, в 1965 году основан Симфонический оркестр в г. Эредия (дирижёр Г. Альварадо). С 1850 года осуществлялись оперные постановки, в 1897 году построен Национальный оперный театр. В конце XIX века открылись специальные учебные заведения - Национальная школа музыки (работала в 1890-1894 годы) и Музыкальная школа Св. Сесилии (1894-1956 годы), где преподавали выпускники Брюссельской консерватории, композиторы А. Мачадо, Х. Фонтека (сочинял под влиянием импрессионистов, автор церковной и симфонической музыки, оперетт), А. Монестель (испытал влияние Р. Вагнера, автор 14 месс, цикла из 5 кантат о жизни Христа). В 1942 году под руководством Г. Агилара основана Национальная консерватория (с 1944 года в составе Университета Коста-Рики), музыкальные факультеты есть в Национальном университете в Эредии, частном Автономном университете Центральной Америки. Среди композиторов XX века: Х. Мата (оперетты, сарсуэлы), А. Прадо (сарсуэлы, опера «Мария», 1976 год), Р. Уллоа и Р. Санц (национальной оперы, оркестровая музыка), Б. Гутьеррес (сочинения в неоромантическом стиле), Б. Флорес (авангардистские опусы); представители младшего поколения М. Альфагуэль, Л.Д. Херр, В. Поррас, Х.Л. Асеведо (также этномузыковед).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.