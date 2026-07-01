КОСТА ЛУСИУ
КОСТА ЛУСИУ - бразильский архитектор, градостроитель, историк и теоретик архитектуры, педагог.
Получил начальное образование в Великобритании и Франции; в 1917 году переселился в Бразилию. Окончил Национальную школу изящных искусств в Рио-де-Жанейро (1924 год).
С 1922 года работал с архитектором Ф. Валентимом, вдохновляясь памятниками бразильского барокко (проекты Бразильского павильона на Всемирной выставке 1925 года в Филадельфии и посольства Аргентины в Рио-де-Жанейро, 1928 год; не осуществлены). Увлёкся творчеством Ле Корбюзье во время его приезда в Латинскую Америку (1929 год). Пытался провести модернизацию системы образования в Национальной школе изящных искусств в Рио-де-Жанейро (директор в 1930-1931 годы); лекции Л. Коста в Университете федерального округа оказали влияние на развитие бразильской архитектуры.
Сблизился с направлением рационализма (статья «Разум новой архитектуры», 1934 год). В 1931-1933 годы Л. Коста в партнёрстве с арх. Г. Варшавчиком построил ряд зданий в новых архитектурных формах (дом А. Шварца, 1932 год, ландшафтный дизайн - Р. Бурле Маркс; комплекс дешёвого жилья, 1933 год; оба - в Рио-де-Жанейро). Свои строгие по силуэту постройки стремился обогатить элементами пластичности, характерной для традиционной бразильской архитектуры (Министерство просвещения и здравоохранения, 1937-1943 годы, совместно с О. Нимейером, А.Э. Рейди, Бурле Марксом и др., консультант Ле Корбюзье, ныне Дворец культуры им. Г. Капанемы; жилой комплекс «Parque Guinle», 1948-1950 годы; оба - в Рио-де-Жанейро; Павильон Бразилии на Всемирной выставке 1939-1940 годов в Нью-Йорке, совместно с Нимейером).
В 1952-1953 годы Л. Коста - член комиссии по экспертизе конкурсных проектов Дворца ЮНЕСКО в Париже (совместно с В. Гропиусом, Ле Корбюзье, С. Маркелиусом и Э.Н. Роджерсом). Автор генплана г. Бразилиа в духе «Афинской хартии градостроительства» (1957 год). В небольших проектах использовал синтез модернизма и колониального стиля (частные дома в Петрополисе, 1942-1944 годы; Амазонасе, 1978; Рио-де-Жанейро, 1982, 1988 годы, и др.). В 1937-1972 годы Л. Коста руководил программами изучения и охраны архитектурных памятников Института национального исторического и художественного наследия, опубликовал несколько исследований на эту тему.
Иллюстрации:
Л. Коста (совместно с О. Нимейером, А.Э. Рейди, Р. Бурле Марксом и др., при участии Ле Корбюзье). Министерство просвещения и здравоохранения (ныне Дворец культуры им. Г. Капанемы) в Рио-де-Жанейро. 1937-1943 годы. Архив БРЭ.
Сочинения:
Arquitetura jesuítica no Brasil // Revista Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 1941. № 5;
Arquitetura brasileira. Rio de J., 1952;
Sôbre arquitetura. Porto Alegre, 1962;
Plano-piloto para a urbanização da baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá. Rio de J., 1969