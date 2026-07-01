КОСТА ЛУСИУ

КОСТА ЛУСИУ - бразильский архитектор , градостроитель, историк и теоретик архитектуры, педагог .

По­лу­чил на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние в Ве­лико­бри­та­нии и Фран­ции; в 1917 году пе­ре­се­лил­ся в Бра­зи­лию. Окон­чил Национальную шко­лу изящ­ных ис­кусств в Рио-де-Жа­ней­ро (1924 год).

С 1922 года ра­бо­тал с архитектором Ф. Ва­лен­ти­мом, вдох­нов­ля­ясь па­мят­ни­ка­ми бразильского ба­рок­ко (про­ек­ты Бразильского па­виль­о­на на Все­мир­ной вы­став­ке 1925 года в Фи­ла­дель­фии и по­соль­ст­ва Ар­ген­ти­ны в Рио-де-Жа­ней­ро, 1928 год; не осу­ще­ст­в­ле­ны). Ув­лёк­ся твор­че­ст­вом Ле Кор­бю­зье во вре­мя его при­ез­да в Латинскую Аме­ри­ку (1929 год). Пы­тал­ся про­вес­ти мо­дер­ни­за­цию сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния в Национальной шко­ле изящ­ных ис­кусств в Рио-де-Жа­ней­ро (ди­рек­тор в 1930-1931 годы); лек­ции Л. Коста в Университете фе­де­раль­но­го ок­ру­га ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие бразильской ар­хи­тек­ту­ры.

Сбли­зил­ся с на­прав­ле­ни­ем ра­цио­на­лиз­ма (ста­тья «Ра­зум но­вой ар­хи­тек­ту­ры», 1934 год). В 1931-1933 годы Л. Коста в парт­нёр­ст­ве с арх. Г. Вар­шав­чи­ком по­стро­ил ряд зда­ний в но­вых ар­хитектурных фор­мах (дом А. Швар­ца, 1932 год, ланд­шафт­ный ди­зайн - Р. Бур­ле Маркс; ком­плекс де­шё­во­го жи­лья, 1933 год; оба - в Рио-де-Жа­ней­ро). Свои стро­гие по си­лу­эту по­строй­ки стре­мил­ся обо­га­тить эле­мен­та­ми пла­стич­но­сти, ха­рак­тер­ной для тра­диционной бразильской ар­хи­тек­ту­ры (Министерство про­све­ще­ния и здра­во­ох­ра­не­ния, 1937-1943 годы, совместно с О. Ни­мей­е­ром, А.Э. Рей­ди, Бур­ле Мар­ксом и др., кон­суль­тант Ле Кор­бю­зье, ны­не Дво­рец куль­ту­ры им. Г. Ка­па­не­мы; жи­лой ком­плекс «Par­que Guin­le», 1948-1950 годы; оба - в Рио-де-Жа­ней­ро; Па­виль­он Бра­зи­лии на Все­мир­ной вы­став­ке 1939-1940 годов в Нью-Йор­ке, совместно с Ни­мей­е­ром).

В 1952-1953 годы Л. Коста - член ко­мис­сии по экс­пер­ти­зе кон­курс­ных про­ек­тов Двор­ца ЮНЕСКО в Па­ри­же (совместно с В. Гро­пиу­сом, Ле Кор­бю­зье, С. Мар­ке­лиу­сом и Э.Н. Род­жер­сом). Ав­тор ген­пла­на г. Бра­зи­лиа в ду­хе «Афин­ской хар­тии гра­до­строи­тель­ст­ва» (1957 год). В не­боль­ших про­ек­тах ис­поль­зо­вал син­тез мо­дер­низ­ма и ко­ло­ни­аль­но­го сти­ля (ча­ст­ные до­ма в Пе­тро­по­ли­се, 1942-1944 годы; Ама­зо­на­се, 1978; Рио-де-Жа­ней­ро, 1982, 1988 годы, и др.). В 1937-1972 годы Л. Коста ру­ко­во­дил про­грам­ма­ми изу­че­ния и ох­ра­ны ар­хитектурных па­мят­ни­ков Института национального ис­то­рического и ху­дожественного на­сле­дия, опуб­ли­ко­вал несколько ис­сле­до­ва­ний на эту те­му.

Иллюстрации:

Л. Ко­ста (сов­мест­но с О. Ни­мейе­ром, А.Э. Рей­ди, Р. Бур­ле Марк­сом и др., при уча­стии Ле Кор­бю­зье). Ми­ни­стер­ст­во про­све­ще­ния и здра­во­ох­ра­не­ния (ны­не Дво­рец куль­ту­ры им. Г. Ка­па­не­мы) в Рио-де-Жа­ней­ро. 1937-1943 годы. Архив БРЭ.

Сочинения:

Arquitetura jesuítica no Brasil // Revi­sta Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Na­cional. 1941. № 5;

Arquitetura brasileira. Rio de J., 1952;

Sôbre arquitetura. Porto Alegre, 1962;

Plano-piloto para a urbanização da bai­xa­da compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepa­guá. Rio de J., 1969