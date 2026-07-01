КОСТА-И-СИЛВА АРТУР ДА
КОСТА-И-СИЛВА АРТУР ДА - бразильский государтсвенный и военный деятель, маршал.
Сын эмигрантов из Португалии.
В 1917 году окончил военный колледж в г. Порту-Алегри, в 1921 году - военную школу Реаленго в Рио-де-Жанейро (в 1944 году обучался на военных курсах в США).
В 1922 году участвовал в антиправительственных выступлении военных в г. Сан-Паулу, в 1930 году - в т. н. Либеральной революции. В 1944-1950 годы преподавал в Школе офицеров при бразильском генштабе. В 1950-1952 годы военный атташе в Аргентине. В 1957-1962 годы на командных должностях в армии.
В 1962-1964 годы сотрудник Военные министерства.
Активный участник военного заговора 1964 года, в результате которого был свергнут президент Ж.Б. М.Гуларт. В первом правительстве хунты занимал пост военного министра (1964-1966 годы).
С 1967 года президент Бразилии. Сторонник жёсткого репрессивного курса. В 1968 году одобрил Институционный акт № 5, по которому президент наделялся диктаторскими полномочиями. Во внешней политике последовательно ориентировался на США.