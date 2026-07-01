КОСТА-И-СИЛВА АРТУР ДА

КОСТА-И-СИЛВА АРТУР ДА - бразильский государтсвенный и военный деятель, маршал.

Сын эмиг­ран­тов из Пор­ту­га­лии.

В 1917 году окон­чил во­енный кол­ледж в г. Пор­ту-Алег­ри, в 1921 году - во­енную шко­лу Реа­лен­го в Рио-де-Жа­ней­ро (в 1944 году обу­чал­ся на во­енных кур­сах в США).

В 1922 году уча­ст­во­вал в ан­ти­пра­ви­тельственных вы­сту­п­ле­нии во­ен­ных в г. Сан-Пау­лу, в 1930 году - в т. н. Ли­бе­раль­ной ре­во­лю­ции. В 1944-1950 годы пре­по­да­вал в Шко­ле офи­це­ров при бразильском ген­шта­бе. В 1950-1952 годы во­енный ат­та­ше в Ар­ген­ти­не. В 1957-1962 годы на ко­манд­ных долж­но­стях в ар­мии.

В 1962-1964 годы со­труд­ник Во­енные министерства.

Ак­тив­ный уча­ст­ник во­енного за­го­во­ра 1964 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го был сверг­нут пре­зи­дент Ж.Б. М.Гу­ларт. В пер­вом пра­ви­тель­ст­ве хун­ты за­ни­мал пост во­енного ми­ни­ст­ра (1964-1966 годы).

С 1967 года пре­зи­дент Бра­зи­лии. Сто­рон­ник жё­ст­ко­го ре­прес­сив­но­го кур­са. В 1968 году одоб­рил Ин­сти­ту­ци­он­ный акт № 5, по ко­то­ро­му пре­зи­дент на­де­лял­ся дик­та­тор­ски­ми пол­но­мо­чия­ми. Во внеш­ней по­ли­ти­ке по­сле­до­ва­тель­но ори­ен­ти­ро­вал­ся на США.