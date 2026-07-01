КОСТА ЭТБИН ХЕНРИК
КОСТА ЭТБИН ХЕНРИК - словенский политический деятель, юрист, историк, библиограф.
По окончании гимназии в Любляне учился в университете г. Грац, где получил степень доктора философии (1853 год) и права (1855 год).
Работал адвокатом в Любляне. В 1856-1857 годы редактор исторического журнала «Mitteilungen des historischen Vereins für Krain», автор статей по истории Словении.
Сотрудничал с немецкоязычными юридическими и литературными журналами - «Magazin f ̈ur Rechts- und Staatswissenschaft», «Gerichtszeitung», «Österreichische Blätter f ̈ur Literatur und Kunst».
С 1860 года занимался политическою деятельностью, в 1863-1873 годы депутат австрийского парламента, совместно с Я. Блейвейсом возглавлял т. н. старословенское крыло словенского национального движения. В 1864-1867 годы градоначальник Любляны.
В 1869-1875 годы председатель Матицы cловенской, вёл библиографический раздел в её журнле «Летопись». В 1858 году опубликовал библиографию германской истории права, в 1874 году - словенскую библиографию.