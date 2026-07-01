КОСТА ЭТБИН ХЕНРИК

КОСТА ЭТБИН ХЕНРИК - словенский политический деятель, юрист, историк, библиограф .

По окон­ча­нии гим­на­зии в Люб­ля­не учил­ся в университете г. Грац, где по­лу­чил сте­пень доктора фи­ло­со­фии (1853 год) и пра­ва (1855 год).

Ра­бо­тал ад­во­ка­том в Люб­ля­не. В 1856-1857 годы ре­дак­тор ис­то­рического журнала «Mit­teilungen des historischen Vereins für Krain», ав­тор ста­тей по ис­то­рии Сло­ве­нии.

Со­труд­ни­чал с не­мец­коя­зыч­ны­ми юри­дическими и литературными жур­на­ла­ми - «Magazin f ̈ur Rechts- und Staatswissenschaft», «Ge­richtszeitung», «Österreichische Blätter f ̈ur Literatur und Kunst».

С 1860 года за­ни­мал­ся по­ли­тическою дея­тель­но­стью, в 1863-1873 годы депутат австрийского пар­ла­мен­та , совместно с Я. Блей­вей­сом воз­глав­лял т. н. ста­ро­сло­вен­ское кры­ло сло­венского национального дви­же­ния. В 1864-1867 годы гра­до­на­чаль­ник Люб­ля­ны.

В 1869-1875 годы председатель Ма­ти­цы cловенской, вёл биб­лио­гра­фический раз­дел в её журнле «Ле­то­пись». В 1858 году опу­бли­ко­вал биб­лио­гра­фию германской ис­то­рии пра­ва, в 1874 году - сло­венскую биб­лио­гра­фию.