КОСТА АНДРЕА

КОСТА АНДРЕА - итальянский политический деятель, публицист.

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков анар­хиз­ма и со­циа­лиз­ма в Ита­лии.

Из бед­ной се­мьи, несколько лет учил­ся в Бо­лон­ском университете.

В начале 1870-х годов за­нял­ся об­щественно-по­ли­тической дея­тель­но­стью, был сто­рон­ни­ком со­циа­ли­стов-«ин­тер­на­цио­на­ли­стов», пы­тав­ших­ся со­еди­нить воз­зре­ния М.А. Ба­ку­ни­на с иными со­циа­ли­стическими и де­мо­кра­тическими идея­ми. Край­не не­га­тив­но от­но­сил­ся к го­су­дар­ст­ву, мо­нар­хии, Церк­ви, ин­сти­ту­ту соб­ст­вен­но­сти, об­ли­чал не­со­стоя­тель­ность со­ци­аль­ной по­ли­ти­ки итальянских пра­ви­тельств, счи­тал не­из­беж­ной со­ци­аль­ную ре­во­лю­цию в ин­те­ре­сах народых масс.

Один из ор­га­ни­за­то­ров кон­фе­рен­ции сто­рон­ни­ков анар­хиз­ма в Ри­ми­ни в 1872 году, уча­ст­ник ря­да ме­ж­дународных кон­грес­сов (мар­кси­ст­ских, ба­ку­ни­ст­ских и де­мо­кра­ти­че­ских); ини­циа­тор анар­хи­ст­ско­го за­го­во­ра и вос­ста­ния в Ри­ми­ни в 1874 года. За «под­рыв­ную дея­тель­ность» не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и тю­рем­но­му за­клю­че­нию в Ита­лии, Швей­ца­рии, Фран­ции.

В 1879 году вы­сту­пил с от­кры­тым пись­мом «К мо­им друзь­ям из Ро­ма­ньи», в ко­то­ром при­звал от­ка­зать­ся от из­жив­ших се­бя анар­хи­ст­ских ме­то­дов борь­бы. В даль­ней­шем соз­дал Ре­во­люционно-со­циа­ли­стическую пар­тию Ро­ма­ньи (1881 год), ко­то­рая, на­ря­ду с Ра­бо­чей пар­ти­ей, Ми­лан­ской со­циа­ли­стической ли­гой и др. ор­га­ни­за­ция­ми, сыг­ра­ла важ­ную роль в воз­ник­но­ве­нии в 1892 году Италь­ян­ской со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии. На про­тя­же­нии ря­да лет был чле­ном её ру­ко­во­д­ства, од­ним из ор­га­ни­за­то­ров ЦО пар­тии газеты «Avanti», уча­ст­во­вал в кон­грес­сах Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го . В начале XX века в ус­ло­ви­ях обо­ст­рив­шей­ся фрак­ци­он­ной борь­бы вы­сту­пал за со­хра­не­ние един­ст­ва пар­тии.

В 1882 году из­бран депутатом итальянского пар­ла­мен­та по спи­ску т. н. ра­ди­каль­ной, рес­пуб­ли­кан­ской и со­циа­ли­стической кон­цен­тра­ции, воз­гла­вил фор­ми­ро­ва­ние и дея­тель­ность со­циа­ли­стических фрак­ции. Бо­рол­ся про­тив ко­ло­ни­аль­ной экс­пан­сии Ита­лии под ло­зун­гом «Ни сол­да­та, ни соль­ди (гро­ша)», ко­то­рый лёг в ос­но­ву ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ской дея­тель­но­сти итальяских со­циа­ли­стов. Об­ли­чал по­ли­тическую ре­ак­цию, вы­сту­пал за со­вме­ст­ные дей­ст­вия со­циа­ли­стов, ра­ди­ка­лов и рес­пуб­ли­кан­цев («Край­ней Ле­вой») в за­щи­ту де­мо­кра­тии, ра­бо­чих и со­циа­ли­стич. ор­га­ни­за­ций. В начале XX века ак­тив­но со­дей­ст­во­вал вы­ра­бот­ке итал. со­ци­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва. В 1908-1910 годы ви­це-пре­зи­дент па­ла­ты де­пу­та­тов.