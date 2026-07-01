КОСТА АНДРЕА
КОСТА АНДРЕА - итальянский политический деятель, публицист.
Один из основоположников анархизма и социализма в Италии.
Из бедной семьи, несколько лет учился в Болонском университете.
В начале 1870-х годов занялся общественно-политической деятельностью, был сторонником социалистов-«интернационалистов», пытавшихся соединить воззрения М.А. Бакунина с иными социалистическими и демократическими идеями. Крайне негативно относился к государству, монархии, Церкви, институту собственности, обличал несостоятельность социальной политики итальянских правительств, считал неизбежной социальную революцию в интересах народых масс.
Один из организаторов конференции сторонников анархизма в Римини в 1872 году, участник ряда международных конгрессов (марксистских, бакунистских и демократических); инициатор анархистского заговора и восстания в Римини в 1874 года. За «подрывную деятельность» неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению в Италии, Швейцарии, Франции.
В 1879 году выступил с открытым письмом «К моим друзьям из Романьи», в котором призвал отказаться от изживших себя анархистских методов борьбы. В дальнейшем создал Революционно-социалистическую партию Романьи (1881 год), которая, наряду с Рабочей партией, Миланской социалистической лигой и др. организациями, сыграла важную роль в возникновении в 1892 году Итальянской социалистической партии. На протяжении ряда лет был членом её руководства, одним из организаторов ЦО партии газеты «Avanti», участвовал в конгрессах Интернационала 2-го. В начале XX века в условиях обострившейся фракционной борьбы выступал за сохранение единства партии.
В 1882 году избран депутатом итальянского парламента по списку т. н. радикальной, республиканской и социалистической концентрации, возглавил формирование и деятельность социалистических фракции. Боролся против колониальной экспансии Италии под лозунгом «Ни солдата, ни сольди (гроша)», который лёг в основу антимилитаристской деятельности итальяских социалистов. Обличал политическую реакцию, выступал за совместные действия социалистов, радикалов и республиканцев («Крайней Левой») в защиту демократии, рабочих и социалистич. организаций. В начале XX века активно содействовал выработке итал. социального законодательства. В 1908-1910 годы вице-президент палаты депутатов.