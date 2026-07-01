КОССОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский архитектор, педагог, академик, создатель Петербургского общества архитекторов.

Биография и творчество

Родился в 1840 году в купеческой семье, происходил из Великого княжества Финляндского. Семья принадлежала к лютеранской вере.

В 1860-е годы учился в Императорской Академии художеств . Обучение его проходило весьма успешно, в эти годы он не раз получал медали за свои работы. Среди таких высоко оцененных проектов - проект охотничьего замка для вельможи, монастырские ворота с колокольней, загородный дом и др. Явные успехи позволили Коссову получить право на поездку за границу для продолжения обучения, совершенствования знаний и умений, наработки опыта. Выпускнику выделялся пенсион - специальное денежное пособие от Академии.

Поездка Коссова проходила, в частности, через Италию. Там он принял участие в реставрации Таорминского театра, расположенного на Сицилии. Этот проект Коссов осуществлял вместе с архитектором М.Е. Месмахером.

В 1862 году организовал Петербургское общество архитекторов.

Уже в 1872 году Коссов получил звание академика. Вскоре он включился в работу над большим проектом - строительством Храма Христа Спасителя. Тогда он трудился помощником главного архитектора Комиссии. Коссов активно занимался оформлением и организаций внутреннего пространства собора. Во время строительства он даже жил внутри. Работа была завершена успешно, вклад Коссова также был по достоинству оценен. Помимо устной благодарности, Виктор Александрович получил и денежное вознаграждение.

В 1878 году мастер стал титулярным советником. Именно Коссову принадлежал проект часовни 1879 года в честь личного участия императора Александра II в войне с турками - проект, которому по итогам проведенного конкурса присудили первую премию.

В 1880-е Коссова вывели из штата Комиссии, и Александровско-евангелическое училище в конце 1880-х годов он строил уже на безвозмездных началах.

В основном, за свою жизнь Виктор Коссов осуществлял архитектурные проекты в Москве и Мытищах. Помимо уже названных построек, стоит упомянуть, к примеру, доходный дом с торговыми помещениями на Мясницкой улице (1876), комплекс построек в московской усадьбе Г.М. фон Вогау (1882), доходный дом с торговыми помещениями князя Гагарина на Кузнецком мосту (1886-1887), производственные корпуса Северной лесопилки в Мытищах (1896-1898), Кафедральный собор Святых Петра и Павла в Старосадском переулке (начало 1900-х, достроен позднее А.Ф. Лолейтом) и другие.

Скончался архитектор Коссов в 1917 году.