КОССИНА
КОССИНА, Коссинна Густав - немецкий археолог, филолог, историк.
Учился классической и германской филологии, истории в университетах Гёттингена, Лейпцига, Берлина, Страсбурга (1876-1881 годы), защитил диссертацию по германистике - по древним памятникам верхнефранкского диалекта.
На формирование взглядов Коссина важное влияние оказали работы К. Мюлленгофа и Р. Геннинга в области германистики и индоевропеистики, О. Тишлера и О. Монтелиуса по археологии. С 1881 года работал библиотекарем в Галле и в университетах Берлина, Бонна; член Берлинского антропологического общества (1892-1909 годы); в 1902-1927 годы профессор кафедры германской археологии в Берлинском университете.
Основатель и издатель журнала «Mannus» и серии монографий «Mannus- Bibliotek». Один из основателей Немецкого общества доистории (1909 год; Deutsche Gesellschaft für Vorgeschichte; позднее Общество германской доистории). В 1895 году сформулировал «метод археологии обитания» («Siedlungsarchäologische Methode»), суть которого - в картографировании археологических находок: совпадения ареалов одновременных вещей позволяют выделять культуру археологическую (Коссина применял термины «культурные провинции», «области», «группы»), соответствующую территории древних народов.
По археологическим данным Северной Германии и Южной Скандинавии, Коссина настаивал на преемственной связи между культурой германцев, известных по письменым источникам, и более ранними культурами: в зону этих культур для неолита помещал прародину индоевропейцев («индогерманцев»).
По распространению наконечников копий, фибул и глиняных сосудов разделил германцев на восточных и западных. Выделил ряд «провинций», которые соотнёс с зонами расселения и походами индогерманцев (т. н. «14 походов»), отводя им ведущую роль в истории Европы с неолита. Эти наблюдения использовались для обоснования превосходства «арийской» («нордической»; т. е. германской) «расы» и незыблемое право арийцев на территории, занятые в древности, что получило идеологическое завершение и распространение в нацистской Германии.
Теории Коссина и его школы неоднократно критиковались как немецкими, так и другими археологами и историками. Тем не менее результаты исследований Коссина и его школы оказали существенное влияние на развитие картографического и ретроспективного методов в археологии, на изучение типологии и хронологии археологических находок, на дискуссии о характере археологических культур (соотношение их с этнич. группами и др.), на исследование ряда конкретно-исторических вопросов.
Ученики Коссина - известные археологи Э. Блюме, М. Ян, Ю. Костшевский, В. Шульц, Г. Кюн и др.; некоторые из них выступали с критикой учителя.
Сочинения:
Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie. Würzburg, 1911;
Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde und die goldenen Kultgefäße der Germanen. S. l., 1913;
Die deutsche Ostmark, ein Heimatboden der Germanen. B., 1919;
Die Indogermanen. Lpz., 1921