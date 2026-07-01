КОССИНА

КОССИНА, Кос­син­на Гус­тав - немецкий археолог, филолог, историк.

Учил­ся клас­сической и германской фи­ло­ло­гии, ис­то­рии в университетах Гёт­тин­ге­на, Лейп­ци­га, Бер­ли­на, Страс­бур­га (1876-1881 годы), за­щи­тил дис­сер­та­цию по гер­ма­ни­сти­ке - по древ­ним па­мят­ни­кам верх­не­франк­ско­го диа­лек­та.

На фор­ми­ро­ва­ние взгля­дов Коссина важ­ное влия­ние ока­за­ли ра­бо­ты К. Мюл­лен­го­фа и Р. Ген­нин­га в об­лас­ти гер­ма­ни­сти­ки и ин­до­ев­ро­пеи­сти­ки, О. Тиш­ле­ра и О. Мон­те­лиу­са по ар­хео­логии. С 1881 года ра­бо­тал биб­лио­те­ка­рем в Гал­ле и в университетах Бер­ли­на, Бон­на; член Бер­лин­ско­го ан­тро­по­ло­гич еского общества (1892-1909 годы); в 1902-1927 годы профессор ка­фед­ры германской ар­хео­ло­гии в Бер­лин­ском университете.

Ос­но­ва­тель и из­да­тель журнала «Man­nus» и се­рии мо­но­гра­фий «Mannus- Bibliotek». Один из ос­но­ва­те­лей Немецкого общества до­ис­то­рии (1909 год; Deutsche Ge­sell­s­chaft für Vorgeschichte; позд­нее Общество германской до­ис­то­рии). В 1895 году сфор­му­ли­ро­вал «ме­тод ар­хео­ло­гии оби­та­ния» («Sied­lung­sarchäologische Methode»), суть ко­то­ро­го - в кар­то­гра­фи­ро­ва­нии ар­хео­ло­гических на­хо­док: сов­па­де­ния ареа­лов од­но­вре­мен­ных ве­щей поз­во­ля­ют вы­де­лять куль­ту­ру ар­хео­ло­ги­че­скую (Коссина при­ме­нял тер­ми­ны «куль­тур­ные про­вин­ции», «об­ла­сти», «груп­пы»), со­от­вет­ст­вую­щую тер­ри­то­рии древ­них на­ро­дов.

По ар­хео­ло­гическим дан­ным Северной Гер­ма­нии и Южной Скан­ди­на­вии, Коссина на­стаи­вал на пре­ем­ст­вен­ной свя­зи меж­ду куль­ту­рой гер­ман­цев, из­ве­ст­ных по письменым ис­точ­ни­кам, и бо­лее ран­ни­ми куль­ту­ра­ми: в зо­ну этих куль­тур для нео­ли­та по­ме­щал пра­ро­ди­ну ин­до­ев­ро­пей­цев («ин­до­гер­ман­цев»).

По рас­про­ст­ра­не­нию на­ко­неч­ни­ков ко­пий, фи­бул и гли­ня­ных со­су­дов раз­де­лил гер­ман­цев на во­сточ­ных и за­пад­ных. Вы­де­лил ряд «про­вин­ций», ко­то­рые со­от­нёс с зо­на­ми рас­се­ле­ния и по­хо­да­ми ин­до­гер­ман­цев (т. н. «14 по­хо­дов»), от­во­дя им ве­ду­щую роль в ис­то­рии Ев­ро­пы с нео­ли­та. Эти на­блю­де­ния ис­поль­зо­ва­лись для обос­но­ва­ния пре­вос­ход­ст­ва «арий­ской» («нор­ди­че­ской»; т. е. гер­ман­ской) «ра­сы» и не­зыб­ле­мое пра­во арий­цев на тер­ри­то­рии, за­ня­тые в древ­но­сти, что по­лу­чи­ло идео­ло­гическое за­вер­ше­ние и рас­про­стра­не­ние в на­ци­ст­ской Гер­ма­нии.

Тео­рии Коссина и его шко­лы не­од­но­крат­но кри­ти­ко­ва­лись как не­мец­ки­ми, так и другими ар­хео­ло­га­ми и ис­то­ри­ка­ми. Тем не ме­нее ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ний Коссина и его шко­лы ока­за­ли су­ще­ст­вен­ное влия­ние на раз­ви­тие кар­то­гра­фического и рет­ро­спек­тив­но­го ме­то­дов в ар­хео­ло­гии, на изу­че­ние ти­по­ло­гии и хро­но­ло­гии ар­хео­ло­гических на­хо­док, на дис­кус­сии о ха­рак­те­ре ар­хео­ло­гических куль­тур (со­от­но­ше­ние их с эт­нич. груп­па­ми и др.), на ис­сле­до­ва­ние ря­да кон­крет­но-ис­то­рических во­про­сов.

Уче­ни­ки Коссина - из­ве­ст­ные ар­хео­ло­ги Э. Блю­ме, М. Ян, Ю. Ко­стш­ев­ский, В. Шульц, Г. Кюн и др.; не­ко­то­рые из них вы­сту­пали с кри­ти­кой учи­те­ля .

Сочинения:

Die Herkunft der Germanen. Zur Me­thode der Siedlungsarchäologie. Würzburg, 1911;

Der Goldfund vom Messingwerk bei Eberswalde und die goldenen Kultgefäße der Germanen. S. l., 1913;

Die deutsche Ostmark, ein Heimat­boden der Germanen. B., 1919;

Die Indoger­ma­nen. Lpz., 1921