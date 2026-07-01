КОССА ФРАНЧЕСКО ДЕЛЬ
КОССА ФРАНЧЕСКО ДЕЛЬ - итальянский живописец и скульптор.
Один из крупнейших представителей феррарской школы Раннего Возрождения.
Возможно, обучался скульптуре у своего отца-каменщика и на протяжении всей жизни совмещал скульптурные и живописные занятия, однако документированные скульптурные работы Ф. дель Косса не сохранились.
Важную роль в художественном формировании Ф. дель Косса сыграло искусство К. Туры.
После получения звания мастера (1460 года) работал в Болонье, где участвовал в создании картонов для витражей фасада церкви Сан-Джованни-ин-Монте. Центральным произведением в творчестве Ф. дель Косса являются росписи на восточной стене «Зала месяцев» в Палаццо Скифаноя в Ферраре (около 1469-1470 годов).
В рамках сложной иконографической программы, в которой астрологическая символика связана с мифологическими сюжетами, а темы «триумфов» сочетаются со сценами придворной жизни, Ф. дель Косса выполнил 3 секции («Март», «Апрель», «Май»), посвящённые зодиакальным знакам Овна, Тельца и Близнецов. Их отличает сочетание детализации, свойственной северо-итальянской живописи, и светоносности, воспринятой от живописи Пьеро делла Франчески, а также влияние флорентийской книжной миниатюры. Недовольный оплатой, полученной от герцога Борсо д’Эсте, Ф. дель Косса отказался от дальнейшей работы и вернулся в Болонью.
К числу болонских произведений Ф. дель Косса 1470-х годов относятся фресковый образ «Мадонны с Младенцем» в церкви Санта-Мария-дель-Бараккано (1472 год), алтарные образы «Благовещение» (начало 1470-х годов, КГ, Дрезден) и «Мадонна с Младенцем, св. Петронием, Иоанном Евангелистом и донатором» (1474 год, Национальная пинакотека, Болонья), картоны для интарсий сидений хора с изображениями св. Амвросия и св. Петрония в церкви Сан-Петронио (1473 год), «Мужской портрет» (1472-1477 годы, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид).
Крупнейшим из работ этого периода является разрозненный «Полиптих св. Винченцо Феррера», написанный для капеллы Грифони в болонской церкви Сан-Петронио (1473 год, Национальная галерея, Лондон; галерея Брера, Милан; Национальная галерея искусства, Вашингтон; музей Виллы Каньола, Гаццада, Ломбардия). Живопись этого периода характеризуется скульптурной пластикой фигур и сложными перспективными композициями. Влиянием Ф. дель Косса отмечены произведения художников феррарской (Эрколе де Роберти, Лоренцо Коста и др.) и болонской (Ф. Франча) школ.