КОССА ФРАНЧЕСКО ДЕЛЬ

КОССА ФРАНЧЕСКО ДЕЛЬ - итальянский живописец и скульптор.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей фер­рар­ской шко­лы Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния.

Воз­мож­но, обу­чал­ся скульп­ту­ре у сво­его от­ца-ка­мен­щи­ка и на про­тя­же­нии всей жиз­ни со­вме­щал скульп­тур­ные и жи­во­пис­ные за­ня­тия, од­на­ко до­ку­мен­ти­ро­ван­ные скульп­тур­ные ра­бо­ты Ф. дель Косса не со­хра­ни­лись.

Важ­ную роль в ху­дожественном фор­ми­ро­ва­нии Ф. дель Косса сыг­ра­ло ис­кус­ст­во К. Ту­ры.

По­сле по­лу­че­ния зва­ния мас­те­ра (1460 года) ра­бо­тал в Бо­ло­нье, где уча­ст­во­вал в соз­да­нии кар­то­нов для вит­ра­жей фа­са­да церкви Сан-Джо­ван­ни-ин-Мон­те. Цент­раль­ным про­из­ве­де­ни­ем в твор­че­ст­ве Ф. дель Косса яв­ля­ют­ся рос­пи­си на восточной сте­не «За­ла ме­ся­цев» в Па­лац­цо Ски­фа­ноя в Фер­ра­ре (около 1469-1470 годов).

В рам­ках слож­ной ико­но­гра­фич еской про­грам­мы, в ко­то­рой астро­ло­гическая сим­во­ли­ка свя­за­на с ми­фо­ло­гическими сю­же­та­ми, а те­мы «три­ум­фов» со­че­та­ют­ся со сце­на­ми при­двор­ной жиз­ни, Ф. дель Косса вы­пол­нил 3 сек­ции («Март», «Ап­рель», «Май»), по­свя­щён­ные зо­ди­а­каль­ным зна­кам Ов­на, Тель­ца и Близ­не­цов. Их от­ли­ча­ет со­че­та­ние де­та­ли­за­ции, свой­ст­вен­ной северо-итальянской жи­во­пи­си, и све­то­нос­но­сти, вос­при­ня­той от жи­во­пи­си Пье­ро дел­ла Фран­че­ски, а так­же влия­ние фло­рен­тий­ской книж­ной ми­ниа­тю­ры. Не­до­воль­ный оп­ла­той, по­лу­чен­ной от гер­цо­га Бор­со д’Эсте, Ф. дель Косса от­ка­зал­ся от даль­ней­шей ра­бо­ты и вер­нул­ся в Бо­ло­нью.

К чис­лу бо­лон­ских про­из­ве­де­ний Ф. дель Косса 1470-х годов от­но­сят­ся фре­ско­вый об­раз «Ма­дон­ны с Мла­ден­цем» в церкви Сан­та-Ма­рия-дель-Ба­рак­ка­но (1472 год), ал­тар­ные об­ра­зы «Бла­го­ве­ще­ние» (начало 1470-х годов, КГ, Дрез­ден) и «Ма­дон­на с Мла­ден­цем, св. Пе­тро­ни­ем, Ио­ан­ном Еван­ге­ли­стом и до­на­то­ром» (1474 год, Национальная пи­на­ко­те­ка, Бо­ло­нья), кар­то­ны для ин­тар­сий си­де­ний хо­ра с изо­бра­же­ния­ми св. Ам­вро­сия и св. Пе­тро­ния в церкви Сан-Пе­тро­нио (1473 год), «Муж­ской порт­рет» (1472-1477 годы, со­б­ра­ние Тис­сен-Бор­не­ми­са, Мад­рид).

Круп­ней­шим из ра­бот это­го пе­рио­да яв­ля­ет­ся раз­роз­нен­ный «По­ли­птих св. Вин­чен­цо Фер­ре­ра», на­пи­сан­ный для ка­пел­лы Гри­фо­ни в бо­лон­ской церкви Сан-Пе­тро­нио (1473 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон; га­ле­рея Бре­ра, Ми­лан; Национальная га­ле­рея ис­кусства, Ва­шинг­тон; му­зей Вил­лы Кань­о­ла, Гац­ца­да, Лом­бар­дия). Жи­во­пись это­го пе­рио­да ха­рак­те­ри­зу­ет­ся скульп­тур­ной пла­сти­кой фи­гур и слож­ны­ми пер­спек­тив­ны­ми ком­по­зи­ция­ми. Влия­ни­ем Ф. дель Косса от­ме­че­ны про­из­ве­де­ния ху­дож­ни­ков фер­рар­ской (Эр­ко­ле де Ро­бер­ти, Ло­рен­цо Кос­та и др.) и бо­лон­ской (Ф. Фран­ча) школ.