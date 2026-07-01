КОСОВСКАЯ БИТВА 1389 ГОДА
КО́СОВСКАЯ БИ́ТВА 1389 ГОДА - одно из наиболее значительных событий в истории сербского народа, оставившее глубокий след в его сознании.
Произошла 15 июня на Косовом Поле (близ совр. г. Приштина) между объединёнными войсками сербов и боснийцев (15-20 тыс. человек) под командованием сербского кн. Лазаря и превосходящими силами турецкого султана Мурада I (27-30 тыс. человек).
В войско кн. Лазаря входили отряды боснийского воеводы Влатко Вуковича, присланные баном Твртко I, и сербского феодала Вука Бранковича. Сведения о ходе битвы и потерях, которые понесли стороны, противоречивы.
Во время Косовской битвы сербский воин Милош Обилич пробрался в шатёр Мурада I и убил его, командование турецкими войсками принял сын Мурада I, будущий султан Баязид I Молниеносный. Несмотря на успех в начале битвы, сербы и боснийцы потерпели в ней поражение. Кн. Лазарь и несколько воевод были взяты в плен и казнены турками.
После Косовской битвы Сербия признала сюзеренитет Османской империи.
Косовская битва - центральный сюжет сербского героического эпоса (т. н. Косовский цикл), опубликованного В. Караджичем в сборнике «Сербские народные песни» (1845 году). Из всех героев Косовской битвы наибольшего внимания в эпосе удостаивается Милош Обилич.
В поражении сербы традиционно винят «проклятого» Бранковича, из-за измены которого якобы погибли кн. Лазарь и всё сербско-боснийское войско.
В 1989 году в связи с 600-летием Косовской битвы мощи св. вмч. кн. Лазаря были пронесены по землям Срема, Боснии, Сербии.