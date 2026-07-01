КОСОВСКАЯ БИТВА 1389 ГОДА

КО́СОВСКАЯ БИ́ТВА 1389 ГОДА - одно из наиболее значительных событий в истории сербского народа, оставившее глубокий след в его сознании.

Про­изош­ла 15 ию­ня на Ко­совом По­ле (близ совр. г. При­шти­на) ме­ж­ду объ­е­ди­нён­ны­ми вой­ска­ми сер­бов и бос­ний­цев (15-20 тыс. человек) под ко­мандованием серб­ско­го кн. Ла­за­ря и пре­вос­ходя­щи­ми си­ла­ми турецкого сул­та­на Му­ра­да I (27-30 тыс. человек).

В вой­ско кн. Ла­за­ря вхо­ди­ли от­ря­ды бос­ний­ско­го вое­во­ды Влат­ко Ву­ко­ви­ча, при­слан­ные ба­ном Твртко I, и сербского фео­да­ла Ву­ка Бран­ко­ви­ча. Све­де­ния о хо­де бит­вы и по­терях, ко­то­рые по­нес­ли сто­ро­ны, про­тиво­ре­чи­вы.

Во вре­мя Косовской битвы сербский во­ин Ми­лош Оби­лич про­брал­ся в ша­тёр Му­ра­да I и убил его, ко­ман­до­ва­ние турецкими вой­ска­ми при­нял сын Му­ра­да I, бу­ду­щий сул­тан Бая­зид I Мол­ние­нос­ный. Не­смот­ря на ус­пех в на­ча­ле бит­вы, сер­бы и бос­ний­цы по­тер­пе­ли в ней по­ра­же­ние. Кн. Ла­зарь и несколько вое­вод бы­ли взя­ты в плен и каз­не­ны тур­ка­ми.

По­сле Косовской битвы Сер­бия при­зна­ла сю­зе­ре­ни­тет Ос­ман­ской им­пе­рии.

Косовская битва - центральный сю­жет сербского ге­ро­ического эпо­са (т. н. Ко­сов­ский цикл), опуб­ли­кован­но­го В. Ка­рад­жи­чем в сборнике «Серб­ские на­род­ные пес­ни» (1845 году). Из всех ге­ро­ев Косовской битвы наи­боль­ше­го вни­ма­ния в эпо­се удо­стаи­ва­ет­ся Ми­лош Оби­лич.

В по­ра­же­нии сер­бы тра­ди­ци­он­но ви­нят «про­кля­то­го» Бран­ко­ви­ча, из-за из­ме­ны ко­то­ро­го яко­бы по­гиб­ли кн. Ла­зарь и всё серб­ско-бос­ний­ское вой­ско.

В 1989 году в свя­зи с 600-ле­ти­ем Косовской битвы мо­щи св. вмч. кн. Ла­за­ря были про­не­се­ны по зем­лям Сре­ма, Бос­нии, Сер­бии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)