КОСОВО ПОЛЕ (БИТВА НА)

Косово поле (битва на) (серб. Косовска битка, бој на Косову, Kosovski boj; тур. Kosova Meydan Muharebesi) — сражение коалиции христианских балканских князей с османскими войсками, состоявшееся 28 июня 1389 по григорианскому календарю (15 июня 1389 — по юлианскому) на К. п., расположенном в 5 км к северу от столицы Косово г. Приштины .

Предположительно, название происходит от сербского слова «kos», означающего «дрозд».

В результате битвы на р. Марице (1371), Османы одержали победу над братьями Мрнявчевичами (королем Прилепа и деспотом Сереса), что создало предпосылки для захвата Османами Македонии и для их выхода к границам Сербского царства, во главе которого стоял князь Лазарь Хребелянович .

Кроме даты и места битвы на К. п., достоверно известно лишь то, что ее итогом стала гибель двух главнокомандующих: со стороны христиан Лазаря Хребеляновича, а с турецкой стороны султана Мурада I . Однако битва стала ключевым структурообразующим элементом в формировании сербского национального самосознания, заключительный этап которого пришелся на XIX в., и «Косовского цикла» — важнейшей части эпоса сербского народа, записанного и изданного впервые в начале XIX в. выдающимся сербским лингвистом Вуком Стефановичем Караджичем. «Косовский цикл» не только описывает подготовку сербов к битве, ход сражения, гибель главнокомандующих, но и обусловливает поражение христиан выбором, сделанным сербским князем накануне битвы в пользу царства небесного, а не земного, превращая, таким образом, поражение сербов в победу их веры и правды.

Наиболее обсуждаемыми в историографии являются следующие связанные с битвой вопросы: состав участников христианской коалиции, исход сражения, его влияние на дальнейшее развитие сербской государственности. В качестве командующих христианской коалиции исследователи традиционно называют Лазаря Хребеляновича, боснийского воеводу Влатко Вуковича Косача и Вука Бранковича — зятя князя Лазаря, который, согласно «Косовскому циклу», предал его в ходе битвы и увел свои войска. Это, однако, уже в XIX в. было опровергнуто сербскими историками. Албанские же историки полагают, что в составе балканской коалиции и в числе ее командующих были албанцы.

Ключевым итогом битвы стало признание сыном Лазаря Стефаном Лазаревичем вассальной зависимости от Османов. Но в начале XV в., приняв от византийского императора титул деспота, Стефан смог от нее освободиться. Турки окончательно захватили сербские земли лишь при Мехмеде II , уже после падения Константинополя в 1453, положив конец истории Сербской деспотовины.

Ист.: Косовска битка: мит, легенда и стварност. Београд, 1987; Эпос сербского народа. М., 1963.

Лит.: Наумов Е. П. Косовская битва (1389 г.): к истории международных отношений на Балканах (проблемы историографии и источниковедения) // Славяне и их соседи. Международные отношения в эпоху феодализма. М., 1989. С. 37—39; Ćirković S. Srbi u Srednjem veku. Belgrade, 1995; Đurić V. Kosovski boj u srpskoj književnosti. Belgrade, 1990; Kosovo. Legacy of a Medieval Battle / Ed. W. S. Vucinich, Th. A. Emmert. Minneapolis, 1991.