КОСОВО
КОСОВО - историческая область, самопровозглашённое государство на Балканском полуострове.
В VIII-XII веках территория Косово попеременно входила в состав государства Рашка, Первого Болгарского царства и Византии.
С конца XII века в сербском государстве, с 1346 года центр Сербского патриархата (резиденция патриарха - в г. Печ). После Косовской битвы 1389 году Косово вместе с остальной Сербией попало под сюзеренитет турского султана (с 1459 года в составе Османской империи). До XVII века большинство населения края составляли сербы, в ходе австро-турецкой войны 1683-1699 годов (см. Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков) территория Косово была ненадолго занята австрийскими войсками, после возвращения турки начали репрессии в отношении местного населения, что послужило толчком к массовой эмиграции из Косово сербов.
В 1690 году патриарх Арсений III Черноевич возглавил переселение ок. 70–80 тыс. местных жителей-сербов в Габсбургскую монархию, заселивших земли будущей Воеводины. Исход сербов из Косово продолжался и в первой полвине XVIII века. Опустевшую территорию Косово стали заселять албанские переселенцы, в 1766 году Печский патриархат был упразднён, однако и в середине XIX века в городах Косово продолжало преобладать славянское население.
В середине - конце XIX века Косово стало центром албанского национального движения. В 1878 году в г. Призрен создана военно-политическая организацияция Призренская лига (Албанская лига), выступавшая за объединение всех земель, на которых проживали албанцы, в одну адм. единицу, пользующуюся автономными правами в составе Османской империи. После отказа турецких властей обсуждать вопрос об автономии лидеры албанского движения прервали с ними все контакты, вооруженые отряды Призренской лиги заняли часть территории Косово, создав органы местной албанской администрации, подчинённые временному правительству. Движение было подавлено в 1881 году после вступления на территорию Косово турецкой армии.
В 1897-1900 годы в Косово вновь активизировалось албаское движение в поддержку самоуправления. По итогам Балканских войн 1912-1913 годов Косово было разделено между Сербией и Черногорией в соответствии с их предыдущей договорённостью. В 1918 году Косова вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия) и было разделено между тремя административно-терриотриальная единицами (Вардарской, Зетской и Моравской бановинами).
В апреле 1941 году оккупировано итальянскими войсками, часть Косово была присоединена к Албании, включённой в 1939 году в состав Италии. Освобождено в конце 1944 года Народно-освободительной армией Югославии совместно с частями Народно-освободительной армии Албании.
С 1945 года в составе Федеративной Народной Республики Югославия (с 1963 года Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ). В 1945-1963 годы автономная область, в 1963-1969 годы автономный край Косово и Метохия (с 1969 года Косово) в составе Республики Сербия.
Согласно Конституции СФРЮ 1974 года, автономный статус края был расширен - Косово стало отдельным субъектом СФРЮ и приобрело равные с Сербией права.
В 1970-е годы в Косово участились случаи нетерпимого отношения албанцев к сербам, св. 50 тыс. сербов покинули территорию края. В 1981 году в Косово произошли массовые беспорядки. В 1989 году сербская Скупщина приняла поправки к Конституции Сербии, которые ограничили права автономных краёв. Это решение вызвало всплеск албанского сепаратизма, после массовых волнений в Косово было введено воен. положение. В том же году в Косово была создана Демократическая лига Косово во главе с И. Руговой. В сентябре 1991 года в условиях распада Югославии косовские албанцы провозгласили независимую Республику Косово.
В мае 1992 года они провели выборы президента и парламента. Президентом Косово был избран Ругова. Предпринимавшиеся сербскими властями в 1995 году попытки достичь компромисса с албанцами не принесли успеха. В крае была создана «Освободительая армия Косово» (ОАК), которая развязала террор против представителей государственной власти Сербии и местного сербского населения. Весной 1998 года в Косово продолжилась эскалация насилия (начались перестрелки в горах, столкновения с применением оружия на демонстрациях, взрывы в кафе и т. д.).
Сербские силы безопасности развернули наступление на базы ОАК, вытесняя её в Албанию. Руководство Союзной Республики Югославия (СРЮ) начало переговоры с Руговой о нормализации ситуации в крае. При этом президент СРЮ С. Милошевич неоднократно подчёркивал готовность предоставить Косово широкие права национальной автономии в составе Сербии и гарантировать равноправное положение всех нац. общин края. В условиях дальнейшего осложнения обстановки в крае в феврале 1999 года в замке Рамбуйе под Парижем была предпринята безуспешная попытка налаживания переговоров между делегацией СРЮ и лидерами косовских албанцев при участии междунар. посредников. Ответственность за их срыв была возложена Западом на Белград, хотя он был готов продолжать диалог.
24 марта 1999 года НАТО начала агрессию против СРЮ, которая сопровождалась массированными бомбардировками территории Сербии.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года на территорию Косово в целях обеспечения стабильности и порядка были введены международные Силы для Косово (КФОР) под руководством НАТО, а само Косово поставлено под временное управление Спецпредставителя Генерального секретаря ООН и возглавляемой им Миссии ООН в Косово (МООНК), которым вменялось в обязанность в т. ч. содействие обеспечению прав и безопасности национальных меньшинств и достижению в крае установленных междунар. сообществом демократич. стандартов. В октябре 2004 года в Косово под эгидой МООНК были проведены выборы в парламент, победу на которых одержала Демократическая лига Косово (получив св. 47% голосов избирателей). Сербское население края бойкотировало выборы.
В феврале 2006 - марте 2007 годов в Вене под эгидой Специального посланника Генерального секретаря ООН по руководству процессом определения будущего статуса Косово бывшего президента Финляндии М. Ахтисаари прошли переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе К. Ахтисаари, идя навстречу алб. требованиям, предложил план урегулирования, предполагающий независимость края. Сербская делегация отвергла его, руководствуясь положением резолюции № 1244, предусматривающей сохранение территориальной целостности СРЮ и предоставление автономии К. Дальнейшие усилия по поиску переговорного решения, предпринятые «тройкой» Россия - США - ЕС, также не дали результатов из-за произвольного прекращения переговоров косовскими албанцами при поддержке США и ряда стран ЕС.
17 февраля 2008 года парламент Косово объявил об одностороннем провозглашении независимости Косово (к середине февраля 2009 года суверенитет Косово признали 55 из 192 государств - членов ООН). Весной 2008 года албанские органы управления Косово заявили о намерении свернуть сотрудничество с МООНК, а в Косово без санкции со стороны Совета Безопасности началось развёртывание Миссии Евросоюза в области верховенства закона (МОВЗ) и был учреждён пост «международного гражданского представителя» в Косово.
Российский подход к ситуации, сложившейся в Косово и вокруг него, основывается на необходимости строгого выполнения резолюции № 1244 и одобренного в ней Советом Безопасности мандата МООНК. Правительство РФ считает, что одностороннее провозглашение независимости Косово, его признание рядом государств идут вразрез с нормами международного права, в первую очередь с Уставом ООН, Хельсинкским Заключительным актом, резолюцией № 1244 и др. решениями Совета Безопасности ООН. РФ отвергает как неприемлемые любые действия по передаче функций или собственности МООНК миссии Евросоюза, а также не имеющему легитимного статуса «международному гражданскому представителю» в Косово.