КОСОВО

КОСОВО - историческая область, самопровозглашённое государство на Балканском полуострове.

В VIII-XII веках тер­ри­то­рия Косово по­пе­ре­мен­но вхо­ди­ла в со­став государства Раш­ка, Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва и Ви­зан­тии.

С конца XII века в сербском государстве, с 1346 года центр Сербского пат­ри­ар­ха­та (ре­зи­ден­ция пат­ри­ар­ха - в г. Печ). По­сле Ко­сов­ской бит­вы 1389 году Косово вме­сте с ос­таль­ной Сер­би­ей по­па­ло под сю­зе­ре­ни­тет турского сул­та­на (с 1459 года в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии). До XVII века боль­шин­ст­во на­се­ле­ния края со­став­ля­ли сер­бы, в хо­де ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1683-1699 годов (см. Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков) тер­ри­то­рия Косово бы­ла не­на­дол­го за­ня­та австрийскими вой­ска­ми, по­сле воз­вра­ще­ния тур­ки на­ча­ли ре­прес­сии в от­но­ше­нии ме­ст­но­го на­се­ле­ния, что по­слу­жи­ло толч­ком к мас­со­вой эмиг­рации из Косово сер­бов.

В 1690 году пат­ри­арх Ар­се­ний III Чер­но­евич воз­гла­вил пе­ре­се­ле­ние ок. 70–80 тыс. ме­ст­ных жи­те­лей-сер­бов в Габс­бург­скую мо­нар­хию , за­се­лив­ших зем­ли бу­ду­щей Вое­во­ди­ны. Ис­ход сер­бов из Косово про­дол­жал­ся и в первой полвине XVIII века. Опус­тев­шую тер­ри­то­рию Косово ста­ли за­се­лять албанские пе­ре­се­лен­цы, в 1766 году Печ­ский пат­ри­ар­хат был уп­разд­нён, од­на­ко и в середине XIX века в го­ро­дах Косово про­дол­жа­ло пре­об­ла­дать славянское на­се­ле­ние.

В середине - конце XIX века Косово ста­ло цен­тром албанского национального дви­же­ния. В 1878 году в г. При­зрен соз­да­на во­енно-по­ли­тическая организацияция При­зрен­ская ли­га (Албанская ли­га), вы­сту­пав­шая за объ­е­ди­не­ние всех земель, на ко­то­рых про­жи­ва­ли ал­бан­цы, в од­ну адм. еди­ни­цу, поль­зую­щую­ся ав­то­ном­ны­ми пра­ва­ми в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. По­сле от­ка­за турецких вла­стей об­су­ж­дать во­прос об ав­то­но­мии ли­де­ры албанского дви­же­ния пре­рва­ли с ни­ми все кон­так­ты, воо­руженые от­ря­ды При­зрен­ской ли­ги за­ня­ли часть тер­ри­то­рии Косово, соз­дав ор­га­ны ме­ст­ной албанской ад­ми­ни­ст­ра­ции, под­чи­нён­ные временному пра­ви­тель­ст­ву. Дви­же­ние бы­ло по­дав­ле­но в 1881 году по­сле всту­п­ле­ния на тер­ри­то­рию Косово турецкой ар­мии.

В 1897-1900 годы в Косово вновь ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось албаское дви­же­ние в под­держ­ку са­мо­управ­ле­ния. По ито­гам Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов Косово бы­ло раз­де­ле­но ме­ж­ду Сер­би­ей и Чер­но­го­ри­ей в со­от­вет­ст­вии с их пре­ды­ду­щей до­го­ворён­но­стью. В 1918 году Косова во­шло в со­став Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия) и бы­ло раз­делено ме­ж­ду тре­мя административно-терриотриальная еди­ни­ца­ми (Вар­дар­ской, Зет­ской и Мо­рав­ской ба­но­ви­на­ми).

В апреле 1941 году ок­ку­пи­ро­ва­но итальянскими вой­ска­ми, часть Косово бы­ла при­со­еди­не­на к Ал­ба­нии, вклю­чён­ной в 1939 году в со­став Ита­лии. Ос­во­бо­ж­де­но в конце 1944 года Народно-ос­во­бо­дительной ар­ми­ей Юго­сла­вии совместно с час­тя­ми Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Ал­ба­нии.

С 1945 года в со­ста­ве Фе­де­ра­тив­ной Народной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия (с 1963 года Со­циа­ли­стическая Фе­де­ра­тив­ная Рес­пуб­ли­ка Юго­сла­вия, СФРЮ). В 1945-1963 годы ав­то­ном­ная об­ласть, в 1963-1969 годы ав­то­ном­ный край Ко­со­во и Ме­то­хия (с 1969 года Ко­со­во) в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Сер­бия.

Со­глас­но Кон­сти­ту­ции СФРЮ 1974 года, ав­то­ном­ный ста­тус края был рас­ши­рен - Косово ста­ло отдельным субъ­ек­том СФРЮ и при­об­ре­ло рав­ные с Сер­би­ей пра­ва.

В 1970-е годы в Косово уча­сти­лись слу­чаи не­тер­пи­мо­го от­но­ше­ния ал­бан­цев к сер­бам, св. 50 тыс. сер­бов по­ки­ну­ли тер­ри­то­рию края. В 1981 году в Косово про­изош­ли мас­со­вые бес­по­ряд­ки. В 1989 году сербская Скуп­щи­на при­ня­ла по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции Сер­бии, ко­то­рые ог­ра­ни­чи­ли пра­ва ав­то­ном­ных кра­ёв. Это ре­ше­ние вы­зва­ло всплеск албанского се­па­ра­тиз­ма, по­сле мас­со­вых вол­не­ний в Косово бы­ло вве­де­но во­ен. по­ло­же­ние. В том же го­ду в Косово бы­ла соз­да­на Де­мо­кра­тическая ли­га Ко­со­во во гла­ве с И. Ру­го­вой. В сентябре 1991 года в ус­ло­ви­ях рас­па­да Юго­сла­вии ко­сов­ские ал­бан­цы про­воз­гла­си­ли не­за­ви­си­мую Рес­пуб­ли­ку Ко­со­во.

В мае 1992 года они про­ве­ли вы­бо­ры пре­зи­ден­та и пар­ла­мен­та. Пре­зи­ден­том Косово был из­бран Ру­го­ва. Пред­при­ни­мав­шие­ся сербскими вла­стя­ми в 1995 году по­пыт­ки дос­тичь ком­про­мис­са с ал­бан­ца­ми не при­нес­ли ус­пе­ха. В крае бы­ла соз­да­на «Ос­во­бо­дительая ар­мия Ко­со­во» (ОАК), ко­то­рая раз­вя­за­ла тер­рор про­тив пред­ста­ви­те­лей государственной вла­сти Сер­бии и ме­ст­ного сербского на­се­ле­ния. Вес­ной 1998 года в Косово про­дол­жи­лась эс­ка­ла­ция на­си­лия (на­ча­лись пе­ре­стрел­ки в го­рах, столк­но­ве­ния с при­ме­не­ни­ем ору­жия на де­мон­ст­ра­ци­ях, взры­вы в ка­фе и т. д.).

Сербские си­лы безо­пас­но­сти раз­вер­ну­ли на­сту­п­ле­ние на ба­зы ОАК, вы­тес­няя её в Ал­ба­нию. Ру­ко­во­дство Со­юз­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия (СРЮ) на­ча­ло пе­ре­го­во­ры с Ру­го­вой о нор­ма­ли­за­ции си­туа­ции в крае. При этом пре­зи­дент СРЮ С. Ми­ло­ше­вич не­од­но­крат­но под­чёр­ки­вал го­тов­ность пре­дос­та­вить Косово ши­ро­кие пра­ва национальной ав­то­но­мии в со­ста­ве Сер­бии и га­ран­ти­ро­вать рав­но­прав­ное по­ло­же­ние всех нац. об­щин края. В ус­ло­ви­ях даль­ней­ше­го ос­лож­не­ния об­ста­нов­ки в крае в феврале 1999 года в зам­ке Рам­буйе под Па­ри­жем бы­ла пред­при­ня­та без­ус­пеш­ная по­пыт­ка на­ла­жи­ва­ния пе­ре­го­во­ров ме­ж­ду де­ле­га­ци­ей СРЮ и ли­де­ра­ми ко­сов­ских ал­бан­цев при уча­стии ме­ж­ду­нар. по­сред­ни­ков. От­вет­ст­вен­ность за их срыв бы­ла воз­ло­же­на За­па­дом на Бел­град, хо­тя он был го­тов про­дол­жать диа­лог.

24 марта 1999 года НАТО на­ча­ла аг­рес­сию про­тив СРЮ, ко­то­рая со­про­во­ж­да­лась мас­си­ро­ван­ны­ми бом­бар­ди­ров­ка­ми тер­ри­то­рии Сер­бии.

В со­от­вет­ст­вии с ре­зо­лю­ци­ей Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН № 1244 от 10 июня 1999 года на тер­ри­то­рию Косово в це­лях обес­пе­че­ния ста­биль­но­сти и по­ряд­ка бы­ли вве­де­ны ме­ж­ду­народные Си­лы для Косово (КФОР) под руководством НАТО, а са­мо Косово по­став­ле­но под временное управ­ле­ние Спец­пред­ста­ви­те­ля Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН и воз­глав­ляе­мой им Мис­сии ООН в Косово (МООНК), ко­то­рым вме­ня­лось в обя­зан­ность в т. ч. со­дей­ст­вие обес­пе­че­нию прав и безо­пас­но­сти национальных мень­шинств и дос­ти­же­нию в крае ус­та­нов­лен­ных ме­ж­ду­нар. со­об­ще­ст­вом де­мо­кра­тич. стан­дар­тов. В октябре 2004 года в Косово под эги­дой МООНК бы­ли про­ве­де­ны вы­бо­ры в пар­ла­мент, по­бе­ду на ко­то­рых одер­жа­ла Де­мо­кра­тическая ли­га Ко­со­во (по­лу­чив св. 47% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). Сербское на­се­ле­ние края бой­ко­ти­ро­ва­ло вы­бо­ры.

В феврале 2006 - мар­те 2007 годов в Ве­не под эги­дой Специального по­слан­ни­ка Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН по ру­ко­во­дству про­цес­сом оп­ре­де­ле­ния бу­ду­ще­го ста­ту­са Косово бывшего пре­зи­ден­та Фин­лян­дии М. Ах­ти­саа­ри про­шли пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду сер­ба­ми и ко­сов­ски­ми ал­бан­ца­ми о ста­ту­се К. Ах­ти­саа­ри, идя на­встре­чу алб. тре­бо­ва­ни­ям, пред­ло­жил план уре­гу­ли­ро­ва­ния, пред­по­ла­гаю­щий не­за­ви­си­мость края. Сербская де­ле­га­ция от­верг­ла его, ру­ко­во­дству­ясь по­ло­же­ни­ем ре­зо­лю­ции № 1244, пре­ду­смат­ри­ваю­щей со­хра­не­ние тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти СРЮ и пре­дос­тав­ле­ние ав­то­но­мии К. Даль­ней­шие уси­лия по по­ис­ку пе­ре­го­вор­но­го ре­ше­ния, пред­при­ня­тые «трой­кой» Рос­сия - США - ЕС, так­же не да­ли ре­зуль­та­тов из-за про­из­воль­но­го пре­кра­ще­ния пе­ре­го­во­ров ко­сов­ски­ми ал­бан­ца­ми при под­держ­ке США и ря­да стран ЕС.

17 февраля 2008 года пар­ла­мент Косово объ­я­вил об од­но­сто­рон­нем про­воз­гла­ше­нии не­за­ви­си­мо­сти Косово (к се­ре­ди­не февраля 2009 года су­ве­ре­ни­тет Косово при­зна­ли 55 из 192 го­су­дарств - чле­нов ООН). Вес­ной 2008 года албанские ор­га­ны управ­ле­ния Косово зая­ви­ли о на­ме­ре­нии свер­нуть со­труд­ни­че­ст­во с МООНК, а в Косово без санк­ции со сто­ро­ны Со­ве­та Безо­пас­но­сти на­ча­лось раз­вёр­ты­ва­ние Мис­сии Ев­ро­сою­за в об­лас­ти вер­хо­вен­ст­ва за­ко­на (МОВЗ) и был уч­ре­ж­дён пост «ме­ж­ду­народного гражданского пред­ста­ви­те­ля» в Косово.

Российский под­ход к си­туа­ции, сло­жив­шей­ся в Косово и во­круг не­го, ос­но­вы­ва­ет­ся на не­об­хо­ди­мо­сти стро­го­го вы­пол­не­ния ре­зо­лю­ции № 1244 и одоб­рен­но­го в ней Со­ве­том Безо­пас­но­сти ман­да­та МООНК. Пра­ви­тель­ст­во РФ счи­та­ет, что од­но­сто­рон­нее про­воз­гла­ше­ние не­за­ви­си­мо­сти Косово, его при­зна­ние ря­дом го­су­дарств идут враз­рез с нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва, в пер­вую оче­редь с Ус­та­вом ООН, Хель­синк­ским За­клю­чительным ак­том, ре­зо­лю­ци­ей № 1244 и др. ре­ше­ния­ми Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН. РФ от­вер­га­ет как не­при­ем­ле­мые лю­бые дей­ст­вия по пе­ре­да­че функ­ций или соб­ст­вен­но­сти МООНК мис­сии Ев­ро­сою­за, а так­же не имею­ще­му ле­ги­тим­но­го ста­ту­са «ме­ж­ду­народному гражданскому пред­ста­ви­те­лю» в Ко­со­во.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)